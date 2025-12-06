California High School Boys Basketball Final Scores, Results - December 5, 2025
The 2025 California high school boys basketball season continued on Friday, and High School On SI has a list of the final scores from tonight's slate of action.
California high school boys basketball final scores, results — December 5, 2025
Acaciawood 51, Magnolia 50
Acalanes 88, University 66
Alisal 54, Hollister 49
Aliso Niguel 73, Portola 55
American 73, Harker 44
Analy 55, West Valley 44
Anaheim 72, Pomona 24
Animo Pat Brown 49, AHSA 42
Animo Robinson 67, Hawkins 61
Animo South Los Angeles (Forfeit), MSCP 0
Animo Watts 46, Animo Bunche 21
Antelope 51, Rocklin 48
Apostles Lutheran 50, East Palo Alto Academy 29
Apple Valley 90, Big Bear 67
Arcadia 68, Francis Parker 66
Archbishop Riordan 59, Amador Valley 48
Archie Williams 67, San Lorenzo 47
Argonaut 82, Averroes 73
Arlington 64, Notre Dame 58
Army-Navy 44, Steele Canyon 40
Arvin 70, Boron 33
Ayala 56, Los Osos 40
Baldwin Park 57, Santa Ana Valley 37
Banning 75, Nuview Bridge 22
Battle Mountain 55, Bishop Union 26
Bear River 68, JAAEDH 54
Beaumont 66, Carter 53
Bell Gardens 66, Rosemead 41
Ben Holt College Prep Academy 63, Vanguard College Prep 55
Berean Christian 67, KIPP King 62
Bernstein 72, Roybal 25
Beyer 71, Ripon Christian 65
Big Valley Christian 78, Hughson 52
Biggs 67, Modoc 59
Bishop Alemany 61, Bakersfield 55
Bishop Amat 77, PCSM (CO-OP) 67
Bishop Gorman 68, Jesuit 55
Bishop McNamara 71, Santa Margarita 67
Bonita 72, Damien 47
Bonita Vista 61, Eastlake 39
Brawley 55, Shadow Hills 51
Brea Olinda 64, Whittier Christian 36
Buchanan 66, Portersville 21
Burlingame 68, Wilcox 41
Calabasas 84, Palo Verde Valley 41
Calexico 78, Southwest EC 40
California 69, Montclair 44
California City 62, Mojave 15
California Lutheran 78, Betheth Christian 24
Campolindo 58, Terra Linda 55
CAMS 46, Lennox Academy 25
Capistrano Valley Christian 81, Cathedral City 20
Cardinal Newman 69, Cosumnes Oaks 38
Carpinteria 51, Grace 31
Casa Roble 92, Center 60
Castro Valley 54, Las Lomas 47
Cathedral Catholic 54, Torrey Pines 49
Centennial 53, Ridgeview 21
Central Catholic 73, Scotts Valley 37
Central Valley 73, CORE Butte 40
Century 35, Glenn 23
Chadwick 56, Peninsula 46
Chaffey 59, Perris 46
Chowchilla 47, Dos Palos 34
Christian Brothers 79, Vacaville 49
Christian Center 59, Lancaster Baptist 44
Citrus Hill 81, Coachella Valley 38
Clovis 61, Lodi 53
Clovis East 83, Silverado 55
Clovis North 79, Santa Barbara 76
Clovis West 65, Inderkum 55
Coastal Academy 42, Westminster 22
College Prep 42, Marin Academy 41
Colfax 85, Bear Creek 62
Colony 65, Etiwanda 60
Contra Costa Christian 44, San Francisco Waldorf 39
Corona del Mar 80, NVTO 49
Coronado 54, Mount Miguel 39
Crean Lutheran 61, Carlsbad 47
Credo 54, Elsie Allen 36
Crystal Springs Uplands 52, Summit Shasta 48
Culver City 79, Lakewood 53
Damien 68, Chino Hills 56
De La Salle 60, Marin Catholic 64
Del Norte 51, Yreka 45
Del Oro 46, Livermore 73
Del Sol 59, Providence 47
Democracy Prep Agassi Campus 55, Rolling Hills Prep 63
Desert 23, West 77
Destiny Christian Academy 63, Bakersfield Christian 55
Diamond Bar 57, Redlands East Valley 64
Dixon 42, Sutter 61
Downtown Magnets 80, San Fernando 72
Dos Pueblos 50, Villa Park 55
Douglas 41, Vista del Lago 44
Downtown Magnets 80, San Fernando 72
Downey 65, River Islands 44
Downey 74, Cerritos 47
Dr. Maya Angelou Community 61, Santee 40
Duarte 53, Marshall 49
Durham 48, Corning 25
EF Academy 63, Animo City of Champions 52
El Camino 62, Aspire Langston Hughes Academy 55
El Capitan 68, Fairfield 39
El Modena 73, Loara 58
El Toro 51, Quartz Hill 67
Elk Grove 68, St. Mary's 53
Elliot Christian 37, Highlands 102
Encina 43, Laguna Creek 73
Escalon 49, Liberty Ranch 54
Escondido 59, Esperanza 55
Estancia 70, Paramount 76
Etiwanda 60, Colony 65
Eureka 61, Orland 44
Evergreen Valley 65, Mt. Pleasant 27
Excelsior Charter 89, Lakeview Leadership Academy 30
Exeter 76, Caruthers 55
Fallbrook 33, Poway 73
First Baptist 44, Mesrobian 57
Flintridge Prep 64, CSDR 22
Florin 77, Esparto 43
Foothills Christian 65, Calipatria 54
Foothill 59, Irvington 39
Foothill Tech 88, Hillcrest Christian 50
Fortune Early College 75, Denair 59
Foshay 64, Middle College 58
Franklin 67, Justin-Siena 57
Fremont 64, Prospect 42
Fresno Christian 66, Kerman 43
Garden Grove 57, Norwalk 61
Garfield 58, Torres 40
Gilroy 67, Soledad 60
Golden Valley 72, Kennedy 32
Granada Islamic School 51, Kipp Esperanza 47
Granite Hills 55, Wonderful College Prep Academy 42
Great Oak 75, Linfield Christian 50
Greenfield 85, Liberty Baptist 60
Gregori 52, Redwood 59
Gridley 65, Paradise 54
Grossmont 58, Classical Academy 34
Gunn 68, El Camino 45
Hamilton 97, West Adams 38
Hanford 71, Righetti 55
Harbor Teacher 54, Vista Meridian 14
Hawthorne 63, Environmental Charter 31
Helix 51, Mt. Carmel 35
Heritage 58, West Valley 50
Hesperia Christian 63, CIMSA 56
High Tech CV 63, Sweetwater 53
High Tech SD 70, Mar Vista 45
Highland 62, Knight 36
Highland 72, Parlier 49
Highlands 102, Elliot Christian 37
Hilmar 61, Mariposa County 41
Hillcrest 70, Bloomington 35
Hollywood 53, Mendez 49
Hoover 75, Chula Vista 40
Horizon Prep 68, Cornerstone Christian 27
Humphreys Able Charter 57, Waterford 54
Immanuel 78, Stockdale 70
Immanuel Christian 72, Lone Pine 57
Imperial 71, Central 58
Incline 54, Futures 47
Indian Springs 54, Patriot 37
Indio 60, Xavier Prep 47
International 60, Lick-Wilmerding 51
'Iolani 63, North 61
Jordan 102, Mira Costa 62
Jurupa Valley 57, Pacific 47
Kennedy 59, Oxford Academy 35
King 65, Ramona 61
Kings Christian 61, Yosemite 44
Kingsburg 68, Tulare Western 64
La Habra 69, San Juan Hills 55
La Quinta 67, San Gorgonio 42
La Salle 64, King/Drew 60
Laguna Creek 73, Encina 43
Lake Balboa College Prep 52, Bert Corona Charter 35
Lake Mead Christian Academy 70, Baker 27
Lakeside 52, Temecula Prep 60
Lakeview Leadership Academy 30, Excelsior Charter 89
Lathrop 54, McQueen 44
Lawndale 63, Bellflower 45
Legacy 83, Elizabeth 40
Legacy Christian Academy 54, Vanden 66
Leland 50, Cupertino 41
Lemoore 57, McLane 50
Liberty 61, Modesto Christian 53
Liberty 70, Redwood 65
Liberty Ranch 54, Escalon 49
Lighthouse Community 71, Bay Tech 59
Lincoln 58, Huntington Park 47
Lincoln 81, Bullard 55
Littlerock 45, Antelope Valley 30
Livermore 73, Del Oro 46
Lodi Academy 64, Pacific Union College Prep 41
Los Altos 71, Wilson 23
Los Amigos 76, Torrance 72
Los Gatos 38, Soquel 32
Los Molinos 51, Herlong 32
MacDonald 57, Oakwood 48
Manual Arts 57, Jefferson 48
Maranatha Christian 61, Del Norte 56
Marin Catholic 64, De La Salle 60
Marquez 60, South East 31
Mater Dei Catholic 59, Lincoln 57
Mary Star of the Sea 80, Port of Los Angeles 31
McClatchy 86, Atwater 58
McFarland 76, Sierra Pacific 72
Mendocino 60, Point Arena 56
Menlo School 75, Stevenson 27
Merced 69, Lincoln 65
Mesrobian 57, First Baptist 44
Middletown 59, Upper Lake 33
Millennium 68, JSerra Catholic 58
Mira Monte 63, Wasco 33
Miramonte 47, El Cerrito 42
Mission Oak 65, Golden West 51
Mission Vista 55, Calvin Christian 50
Monrovia 51, Santa Fe 49
More 52, Summit Tamalpais 17
Moreno Valley 60, Nogales 28
Mountain House 75, McNair 55
Mt. Whitney 42, Minarets 33
Murrieta Valley 74, Arrowhead Christian 64
Narbonne 68, Sylmar 45
Nevada Union 75, East Nicolaus 30
Newbury Park 72, Cabrillo 40
Nordhoff 54, Maricopa 29
Northgate 59, Maria Carrillo 48
Norwalk 61, Garden Grove 57
Notre Dame (SO) 76, Millikan 60
Oaks Christian 67, Santa Clara 38
Oakdale 77, Foothill 45
Oakwood 57, MacDonald 48
Ontario Christian 55, Glendora 51
Orange Vista 78, San Jacinto 65
Orcutt Academy 66, Kennedy 32
Oroville 80, Pierce 49
Orthopaedic 63, Gertz-Ressler 32
Pacific Ridge 55, Canyon Crest Academy 41
Palo Alto 81, Overfelt 42
Palm Desert 78, Twentynine Palms 49
Palmdale 72, PACS 28
Panorama 52, Sun Valley Magnet 46
Paramount 76, Estancia 70
Piedmont 72, Head-Royce 55
Pinewood 61, Cloverdale 38
Pinewood 68, Argonaut 51
Placer 58, University Prep 52
Pleasant Grove 78, Johnson 39
Plumas Charter 60, Westwood 50
Polytechnic 48, South Hills 40
Ponderosa 67, El Dorado 49
Poway 73, Fallbrook 33
Portola 73, Quincy 60
Priory 87, Averroes 42
Providence 46, Maranatha 36
Punahou 65, Mt. Eden 47
Quartz Hill 67, El Toro 51
Ramona 47, La Jolla 40
Rancho Alamitos 53, Santa Ana 39
Rancho Cucamonga 93, Temecula Valley 99
Rancho Mirage 78, Holtville 43
Redlands East Valley 64, Diamond Bar 57
Redwood 59, Gregori 52
Rialto 59, Redlands 57
Rio Americano 67, Oak Ridge 49
Robert F. Kennedy Community 58, Contreras 24
Rodriguez 89, Vallejo 34
Rolling Hills Prep 63, Democracy Prep Agassi Campus 55
Roosevelt 50, Palm Springs 47
Rosemont 72, Rio Vista 39
Roseville 80, Union Mine 86
Sacred Heart Prep 58, Hillsdale 45
Sacramento Country Day 56, Silver Stage 46
San Diego 60, Otay Ranch 53
San Gorgonio 42, La Quinta 67
San Jacinto 65, Orange Vista 78
San Juan Hills 55, La Habra 69
San Lorenzo 47, Archie Williams 67
San Luis Obispo 49, Willow Glen 65
San Marino 45, Walnut 41
San Pedro 64, Rancho Dominguez 58
San Rosa Academy 68, SJDLCS 20
Sanger West 74, Selma 56
Santa Ana 39, Rancho Alamitos 53
Santa Ana Valley 37, Baldwin Park 57
Santa Barbara 76, Clovis North 79
Santa Clara 38, Oaks Christian 67
Santa Fe 49, Monrovia 51
Santa Margarita 67, Bishop McNamara 71
Santa Rosa 55, Westmoor 43
Santee 40, Dr. Maya Angelou Community 61
Saugus 64, Canyon 50
Schurr 76, Maywood Academy 34
Scotts Valley 37, Central Catholic 73
SEED: LA 67, New Roads 49
Selma 56, Sanger West 74
Servite 55, Esperanza 59
Shadow Hills 51, Brawley 55
SHCP 73, Vintage 47
Sierra 54, Liberty 45
Sierra Lutheran 65, John Adams Academy Rsvl/Lin 54
Sierra Pacific 72, McFarland 76
Sierra Vista 47, Fontana 45
Silverado 79, La Quinta 36
Silver Stage 46, Sacramento Country Day 56
Silver Valley 81, AAE 53
Soledad 60, Gilroy 67
Sonoma Academy 63, St. Helena 25
Sonoma Valley 49, Calistoga 23
Soquel 32, Los Gatos 38
South 57, Pioneer 51
South East 31, Marquez 60
South El Monte 54, El Rancho 37
South Fork 80, Point Arena 50
South Fork 37, Stuart Hall 69
South Hills 40, Polytechnic 48
Southlands Christian 59, NSLA 36
Southwest EC 40, Calexico 78
Southwest SD 60, Monte Vista 53
St. Bernard's 58, Montgomery 48
St. Francis 74, Leigh 44
St. Helena 25, Sonoma Academy 63
St. John Bosco 82, Los Alamitos 44
St. Joseph Notre Dame 64, Washington 60
Stern 42, Collins Family 32
Stockton Christian 50, Forest Lake Christian 43
Stuart Hall 66, Mendocino 45
Stuart Hall 69, South Fork 37
Summit 49, Aquinas 50
Summit Leadership Academy 59, Lucerne Valley 36
Summit Shasta 48, Crystal Springs Uplands 52
Summit Tamalpais 17, More 52
Sun Valley Magnet 46, Panorama 52
Sutter 61, Dixon 42
Sweetwater 53, High Tech CV 63
Sylmar 45, Narbonne 68
Tamalpais 57, James Logan 54
Tehachapi 53, Rosamond 47
Temecula Prep 60, Lakeside 52
Temecula Valley 99, Rancho Cucamonga 93
Temescal Canyon 61, Entrepreneur 25
Terra Linda 55, Campolindo 58
Thacher 58, Nipomo 36
Thousand Oaks 81, Camarillo 52
Tokay 47, Venture Academy 66
Torrance 72, Los Amigos 76
Torres 40, Garfield 58
Torres 54, Avenal 28
Torrey Pines 49, Cathedral Catholic 54
Trabuco Hills 62, Yorba Linda 45
Trinity Christian 61, Foresthill 38
Trinity Classical Academy 57, Villanova Prep 52
Tulare Western 64, Kingsburg 68
Tulelake 60, Burney 44
Tulelake 62, Loyalton 52
Twentynine Palms 49, Palm Desert 78
Union Mine 86, Roseville 80
University 66, Acalanes 88
University City 59, Granite Hills 40
University Prep 52, Placer 58
University Prep Academy 49, Yerba Buena 44
Upland 80, Grand Terrace 31
Upper Lake 33, Middletown 59
Vacaville 49, Christian Brothers 79
Valencia 79, Hart 60
Valley Christian 59, Windward 45
Vallejo 34, Rodriguez 89
Vanden 66, Legacy Christian Academy 54
Vasquez 57, Paraclete 50
Venture Academy 66, Tokay 47
View Park 72, Rise Kohyang 19
Villa Park 55, Dos Pueblos 50
Village Christian 73, Allen 69
Villanova Prep 52, Trinity Classical Academy 57
Vintage 47, SHCP 73
Vista del Lago 44, Douglas 41
Vista Meridian 14, Harbor Teacher 54
Vista Murrieta 56, Liberty 52
Waldorf 57, Cindy Avitia 60
Walnut 41, San Marino 45
Warner 43, Desert Mirage 26
Wasco 33, Mira Monte 63
Washington 60, St. Joseph Notre Dame 64
Waterford 54, Humphreys Able Charter 57
Webb 69, Western Christian 62
Weed 57, River Valley 44
West 77, Desert 23
West Adams 38, Hamilton 97
West Campus 82, Leroy Greene Academy 58
West Park 58, Whitney 62
West Ranch 79, Castaic 59
West Valley 50, Heritage 58
Westlake Charter 64, Lindhurst 22
Westmont 70, Mountain View 40
Westmoor 43, Santa Rosa 55
Westminster 22, Coastal Academy 42
Weston Ranch 67, Pacifica Christian 77
Westwood 50, Plumas Charter 60
Wheatland 33, Twelve Bridges 66
Whitney 62, West Park 58
Wilcox 41, Burlingame 68
Willow Glen 65, San Luis Obispo 49
Wilson 23, Los Altos 71
Wilson Prep (Forfeit), Golden State Prep 0
Windward 45, Valley Christian 59
Wood 67, Armijo 34
Woodcreek 64, Bradshaw Christian 39
Woodcrest Christian 50, Rim of the World 41
Woodland Christian 62, Hamilton 51
Woodrow Wilson 83, Orange 29
Wonderful College Prep Academy 42, Granite Hills 55
Xavier Prep 47, Indio 60
Yerba Buena 44, University Prep Academy 49
Yreka 45, Del Norte 51
Yosemite 44, Kings Christian 61
Yorba Linda 45, Trabuco Hills 62