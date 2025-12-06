High School

California High School Boys Basketball Final Scores, Results - December 5, 2025

See every California boys high school basketball final score from December 5, 2025

CJ Vafiadis

Sierra Canyon looks to attack the hoop against Notre Dame
Sierra Canyon looks to attack the hoop against Notre Dame / Heston Quan

The 2025 California high school boys basketball season continued on Friday, and High School On SI has a list of the final scores from tonight's slate of action.

California high school boys basketball final scores, results — December 5, 2025

Acaciawood 51, Magnolia 50

Acalanes 88, University 66

Alisal 54, Hollister 49

Aliso Niguel 73, Portola 55

American 73, Harker 44

Analy 55, West Valley 44

Anaheim 72, Pomona 24

Animo Pat Brown 49, AHSA 42

Animo Robinson 67, Hawkins 61

Animo South Los Angeles (Forfeit), MSCP 0

Animo Watts 46, Animo Bunche 21

Antelope 51, Rocklin 48

Apostles Lutheran 50, East Palo Alto Academy 29

Apple Valley 90, Big Bear 67

Arcadia 68, Francis Parker 66

Archbishop Riordan 59, Amador Valley 48

Archie Williams 67, San Lorenzo 47

Argonaut 82, Averroes 73

Arlington 64, Notre Dame 58

Army-Navy 44, Steele Canyon 40

Arvin 70, Boron 33

Ayala 56, Los Osos 40

Baldwin Park 57, Santa Ana Valley 37

Banning 75, Nuview Bridge 22

Battle Mountain 55, Bishop Union 26

Bear River 68, JAAEDH 54

Beaumont 66, Carter 53

Bell Gardens 66, Rosemead 41

Ben Holt College Prep Academy 63, Vanguard College Prep 55

Berean Christian 67, KIPP King 62

Bernstein 72, Roybal 25

Beyer 71, Ripon Christian 65

Big Valley Christian 78, Hughson 52

Biggs 67, Modoc 59

Bishop Alemany 61, Bakersfield 55

Bishop Amat 77, PCSM (CO-OP) 67

Bishop Gorman 68, Jesuit 55

Bishop McNamara 71, Santa Margarita 67

Bonita 72, Damien 47

Bonita Vista 61, Eastlake 39

Brawley 55, Shadow Hills 51

Brea Olinda 64, Whittier Christian 36

Buchanan 66, Portersville 21

Burlingame 68, Wilcox 41

Calabasas 84, Palo Verde Valley 41

Calexico 78, Southwest EC 40

California 69, Montclair 44

California City 62, Mojave 15

California Lutheran 78, Betheth Christian 24

Campolindo 58, Terra Linda 55

CAMS 46, Lennox Academy 25

Capistrano Valley Christian 81, Cathedral City 20

Cardinal Newman 69, Cosumnes Oaks 38

Carpinteria 51, Grace 31

Casa Roble 92, Center 60

Castro Valley 54, Las Lomas 47

Cathedral Catholic 54, Torrey Pines 49

Centennial 53, Ridgeview 21

Central Catholic 73, Scotts Valley 37

Central Valley 73, CORE Butte 40

Century 35, Glenn 23

Chadwick 56, Peninsula 46

Chaffey 59, Perris 46

Chowchilla 47, Dos Palos 34

Christian Brothers 79, Vacaville 49

Christian Center 59, Lancaster Baptist 44

Citrus Hill 81, Coachella Valley 38

Clovis 61, Lodi 53

Clovis East 83, Silverado 55

Clovis North 79, Santa Barbara 76

Clovis West 65, Inderkum 55

Coastal Academy 42, Westminster 22

College Prep 42, Marin Academy 41

Colfax 85, Bear Creek 62

Colony 65, Etiwanda 60

Contra Costa Christian 44, San Francisco Waldorf 39

Corona del Mar 80, NVTO 49

Coronado 54, Mount Miguel 39

Crean Lutheran 61, Carlsbad 47

Credo 54, Elsie Allen 36

Crystal Springs Uplands 52, Summit Shasta 48

Culver City 79, Lakewood 53

Damien 68, Chino Hills 56

De La Salle 60, Marin Catholic 64

Del Norte 51, Yreka 45

Del Oro 46, Livermore 73

Del Sol 59, Providence 47

Democracy Prep Agassi Campus 55, Rolling Hills Prep 63

Desert 23, West 77

Destiny Christian Academy 63, Bakersfield Christian 55

Diamond Bar 57, Redlands East Valley 64

Dixon 42, Sutter 61

Downtown Magnets 80, San Fernando 72

Dos Pueblos 50, Villa Park 55

Douglas 41, Vista del Lago 44

Downey 65, River Islands 44

Downey 74, Cerritos 47

Dr. Maya Angelou Community 61, Santee 40

Duarte 53, Marshall 49

Durham 48, Corning 25

EF Academy 63, Animo City of Champions 52

El Camino 62, Aspire Langston Hughes Academy 55

El Capitan 68, Fairfield 39

El Modena 73, Loara 58

El Toro 51, Quartz Hill 67

Elk Grove 68, St. Mary's 53

Elliot Christian 37, Highlands 102

Encina 43, Laguna Creek 73

Escalon 49, Liberty Ranch 54

Escondido 59, Esperanza 55

Estancia 70, Paramount 76

Etiwanda 60, Colony 65

Eureka 61, Orland 44

Evergreen Valley 65, Mt. Pleasant 27

Excelsior Charter 89, Lakeview Leadership Academy 30

Exeter 76, Caruthers 55

Fallbrook 33, Poway 73

First Baptist 44, Mesrobian 57

Flintridge Prep 64, CSDR 22

Florin 77, Esparto 43

Foothills Christian 65, Calipatria 54

Foothill 59, Irvington 39

Foothill Tech 88, Hillcrest Christian 50

Fortune Early College 75, Denair 59

Foshay 64, Middle College 58

Franklin 67, Justin-Siena 57

Fremont 64, Prospect 42

Fresno Christian 66, Kerman 43

Garden Grove 57, Norwalk 61

Garfield 58, Torres 40

Gilroy 67, Soledad 60

Golden Valley 72, Kennedy 32

Granada Islamic School 51, Kipp Esperanza 47

Granite Hills 55, Wonderful College Prep Academy 42

Great Oak 75, Linfield Christian 50

Greenfield 85, Liberty Baptist 60

Gregori 52, Redwood 59

Gridley 65, Paradise 54

Grossmont 58, Classical Academy 34

Gunn 68, El Camino 45

Hamilton 97, West Adams 38

Hanford 71, Righetti 55

Harbor Teacher 54, Vista Meridian 14

Hawthorne 63, Environmental Charter 31

Helix 51, Mt. Carmel 35

Heritage 58, West Valley 50

Hesperia Christian 63, CIMSA 56

High Tech CV 63, Sweetwater 53

High Tech SD 70, Mar Vista 45

Highland 62, Knight 36

Highland 72, Parlier 49

Highlands 102, Elliot Christian 37

Hilmar 61, Mariposa County 41

Hillcrest 70, Bloomington 35

Hollywood 53, Mendez 49

Hoover 75, Chula Vista 40

Horizon Prep 68, Cornerstone Christian 27

Humphreys Able Charter 57, Waterford 54

Immanuel 78, Stockdale 70

Immanuel Christian 72, Lone Pine 57

Imperial 71, Central 58

Incline 54, Futures 47

Indian Springs 54, Patriot 37

Indio 60, Xavier Prep 47

International 60, Lick-Wilmerding 51

'Iolani 63, North 61

Jordan 102, Mira Costa 62

Jurupa Valley 57, Pacific 47

Kennedy 59, Oxford Academy 35

King 65, Ramona 61

Kings Christian 61, Yosemite 44

Kingsburg 68, Tulare Western 64

La Habra 69, San Juan Hills 55

La Quinta 67, San Gorgonio 42

La Salle 64, King/Drew 60

Laguna Creek 73, Encina 43

Lake Balboa College Prep 52, Bert Corona Charter 35

Lake Mead Christian Academy 70, Baker 27

Lakeside 52, Temecula Prep 60

Lakeview Leadership Academy 30, Excelsior Charter 89

Lathrop 54, McQueen 44

Lawndale 63, Bellflower 45

Legacy 83, Elizabeth 40

Legacy Christian Academy 54, Vanden 66

Leland 50, Cupertino 41

Lemoore 57, McLane 50

Liberty 61, Modesto Christian 53

Liberty 70, Redwood 65

Liberty Ranch 54, Escalon 49

Lighthouse Community 71, Bay Tech 59

Lincoln 58, Huntington Park 47

Lincoln 81, Bullard 55

Littlerock 45, Antelope Valley 30

Livermore 73, Del Oro 46

Lodi Academy 64, Pacific Union College Prep 41

Los Altos 71, Wilson 23

Los Amigos 76, Torrance 72

Los Gatos 38, Soquel 32

Los Molinos 51, Herlong 32

MacDonald 57, Oakwood 48

Manual Arts 57, Jefferson 48

Maranatha Christian 61, Del Norte 56

Marin Catholic 64, De La Salle 60

Marquez 60, South East 31

Mater Dei Catholic 59, Lincoln 57

Mary Star of the Sea 80, Port of Los Angeles 31

McClatchy 86, Atwater 58

McFarland 76, Sierra Pacific 72

Mendocino 60, Point Arena 56

Menlo School 75, Stevenson 27

Merced 69, Lincoln 65

Mesrobian 57, First Baptist 44

Middletown 59, Upper Lake 33

Millennium 68, JSerra Catholic 58

Mira Monte 63, Wasco 33

Miramonte 47, El Cerrito 42

Mission Oak 65, Golden West 51

Mission Vista 55, Calvin Christian 50

Monrovia 51, Santa Fe 49

More 52, Summit Tamalpais 17

Moreno Valley 60, Nogales 28

Mountain House 75, McNair 55

Mt. Whitney 42, Minarets 33

Murrieta Valley 74, Arrowhead Christian 64

Narbonne 68, Sylmar 45

Nevada Union 75, East Nicolaus 30

Newbury Park 72, Cabrillo 40

Nordhoff 54, Maricopa 29

Northgate 59, Maria Carrillo 48

Norwalk 61, Garden Grove 57

Notre Dame (SO) 76, Millikan 60

Oaks Christian 67, Santa Clara 38

Oakdale 77, Foothill 45

Oakwood 57, MacDonald 48

Ontario Christian 55, Glendora 51

Orange Vista 78, San Jacinto 65

Orcutt Academy 66, Kennedy 32

Oroville 80, Pierce 49

Orthopaedic 63, Gertz-Ressler 32

Pacific Ridge 55, Canyon Crest Academy 41

Palo Alto 81, Overfelt 42

Palm Desert 78, Twentynine Palms 49

Palmdale 72, PACS 28

Panorama 52, Sun Valley Magnet 46

Paramount 76, Estancia 70

Piedmont 72, Head-Royce 55

Pinewood 61, Cloverdale 38

Pinewood 68, Argonaut 51

Placer 58, University Prep 52

Pleasant Grove 78, Johnson 39

Plumas Charter 60, Westwood 50

Polytechnic 48, South Hills 40

Ponderosa 67, El Dorado 49

Poway 73, Fallbrook 33

Portola 73, Quincy 60

Priory 87, Averroes 42

Providence 46, Maranatha 36

Punahou 65, Mt. Eden 47

Quartz Hill 67, El Toro 51

Ramona 47, La Jolla 40

Rancho Alamitos 53, Santa Ana 39

Rancho Cucamonga 93, Temecula Valley 99

Rancho Mirage 78, Holtville 43

Redlands East Valley 64, Diamond Bar 57

Redwood 59, Gregori 52

Rialto 59, Redlands 57

Rio Americano 67, Oak Ridge 49

Robert F. Kennedy Community 58, Contreras 24

Rodriguez 89, Vallejo 34

Rolling Hills Prep 63, Democracy Prep Agassi Campus 55

Roosevelt 50, Palm Springs 47

Rosemont 72, Rio Vista 39

Roseville 80, Union Mine 86

Sacred Heart Prep 58, Hillsdale 45

Sacramento Country Day 56, Silver Stage 46

San Diego 60, Otay Ranch 53

San Gorgonio 42, La Quinta 67

San Jacinto 65, Orange Vista 78

San Juan Hills 55, La Habra 69

San Lorenzo 47, Archie Williams 67

San Luis Obispo 49, Willow Glen 65

San Marino 45, Walnut 41

San Pedro 64, Rancho Dominguez 58

San Rosa Academy 68, SJDLCS 20

Sanger West 74, Selma 56

Santa Ana 39, Rancho Alamitos 53

Santa Ana Valley 37, Baldwin Park 57

Santa Barbara 76, Clovis North 79

Santa Clara 38, Oaks Christian 67

Santa Fe 49, Monrovia 51

Santa Margarita 67, Bishop McNamara 71

Santa Rosa 55, Westmoor 43

Santee 40, Dr. Maya Angelou Community 61

Saugus 64, Canyon 50

Schurr 76, Maywood Academy 34

Scotts Valley 37, Central Catholic 73

SEED: LA 67, New Roads 49

Selma 56, Sanger West 74

Servite 55, Esperanza 59

Shadow Hills 51, Brawley 55

SHCP 73, Vintage 47

Sierra 54, Liberty 45

Sierra Lutheran 65, John Adams Academy Rsvl/Lin 54

Sierra Pacific 72, McFarland 76

Sierra Vista 47, Fontana 45

Silverado 79, La Quinta 36

Silver Stage 46, Sacramento Country Day 56

Silver Valley 81, AAE 53

Soledad 60, Gilroy 67

Sonoma Academy 63, St. Helena 25

Sonoma Valley 49, Calistoga 23

Soquel 32, Los Gatos 38

South 57, Pioneer 51

South East 31, Marquez 60

South El Monte 54, El Rancho 37

South Fork 80, Point Arena 50

South Fork 37, Stuart Hall 69

South Hills 40, Polytechnic 48

Southlands Christian 59, NSLA 36

Southwest EC 40, Calexico 78

Southwest SD 60, Monte Vista 53

St. Bernard's 58, Montgomery 48

St. Francis 74, Leigh 44

St. Helena 25, Sonoma Academy 63

St. John Bosco 82, Los Alamitos 44

St. Joseph Notre Dame 64, Washington 60

Stern 42, Collins Family 32

Stockton Christian 50, Forest Lake Christian 43

Stuart Hall 66, Mendocino 45

Stuart Hall 69, South Fork 37

Summit 49, Aquinas 50

Summit Leadership Academy 59, Lucerne Valley 36

Summit Shasta 48, Crystal Springs Uplands 52

Summit Tamalpais 17, More 52

Sun Valley Magnet 46, Panorama 52

Sutter 61, Dixon 42

Sweetwater 53, High Tech CV 63

Sylmar 45, Narbonne 68

Tamalpais 57, James Logan 54

Tehachapi 53, Rosamond 47

Temecula Prep 60, Lakeside 52

Temecula Valley 99, Rancho Cucamonga 93

Temescal Canyon 61, Entrepreneur 25

Terra Linda 55, Campolindo 58

Thacher 58, Nipomo 36

Thousand Oaks 81, Camarillo 52

Tokay 47, Venture Academy 66

Torrance 72, Los Amigos 76

Torres 40, Garfield 58

Torres 54, Avenal 28

Torrey Pines 49, Cathedral Catholic 54

Trabuco Hills 62, Yorba Linda 45

Trinity Christian 61, Foresthill 38

Trinity Classical Academy 57, Villanova Prep 52

Tulare Western 64, Kingsburg 68

Tulelake 60, Burney 44

Tulelake 62, Loyalton 52

Twentynine Palms 49, Palm Desert 78

Union Mine 86, Roseville 80

University 66, Acalanes 88

University City 59, Granite Hills 40

University Prep 52, Placer 58

University Prep Academy 49, Yerba Buena 44

Upland 80, Grand Terrace 31

Upper Lake 33, Middletown 59

Vacaville 49, Christian Brothers 79

Valencia 79, Hart 60

Valley Christian 59, Windward 45

Vallejo 34, Rodriguez 89

Vanden 66, Legacy Christian Academy 54

Vasquez 57, Paraclete 50

Venture Academy 66, Tokay 47

View Park 72, Rise Kohyang 19

Villa Park 55, Dos Pueblos 50

Village Christian 73, Allen 69

Villanova Prep 52, Trinity Classical Academy 57

Vintage 47, SHCP 73

Vista del Lago 44, Douglas 41

Vista Meridian 14, Harbor Teacher 54

Vista Murrieta 56, Liberty 52

Waldorf 57, Cindy Avitia 60

Walnut 41, San Marino 45

Warner 43, Desert Mirage 26

Wasco 33, Mira Monte 63

Washington 60, St. Joseph Notre Dame 64

Waterford 54, Humphreys Able Charter 57

Webb 69, Western Christian 62

Weed 57, River Valley 44

West 77, Desert 23

West Adams 38, Hamilton 97

West Campus 82, Leroy Greene Academy 58

West Park 58, Whitney 62

West Ranch 79, Castaic 59

West Valley 50, Heritage 58

Westlake Charter 64, Lindhurst 22

Westmont 70, Mountain View 40

Westmoor 43, Santa Rosa 55

Westminster 22, Coastal Academy 42

Weston Ranch 67, Pacifica Christian 77

Westwood 50, Plumas Charter 60

Wheatland 33, Twelve Bridges 66

Whitney 62, West Park 58

Wilcox 41, Burlingame 68

Willow Glen 65, San Luis Obispo 49

Wilson 23, Los Altos 71

Wilson Prep (Forfeit), Golden State Prep 0

Windward 45, Valley Christian 59

Wood 67, Armijo 34

Woodcreek 64, Bradshaw Christian 39

Woodcrest Christian 50, Rim of the World 41

Woodland Christian 62, Hamilton 51

Woodrow Wilson 83, Orange 29

Wonderful College Prep Academy 42, Granite Hills 55

Xavier Prep 47, Indio 60

Yerba Buena 44, University Prep Academy 49

Yreka 45, Del Norte 51

Yosemite 44, Kings Christian 61

Yorba Linda 45, Trabuco Hills 62

