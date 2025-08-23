High School

California High School Football Final Scores, Results — August 22, 2025

See every final score from Week 1 of California high school football

CJ Vafiadis

Bosco's kicker CJ Wallace (#36). The Manatee Hurricanes hosted St. John Bosco (California) with a 31-0 lead over Manatee at halftime. After a long lightning delay the rest of the game was canceled at Joe Kinnan Field at Hawkins Stadium on Friday August 22, 2025, in Bradenton, Florida. / Thomas Bender / Sarasota Herald-Tribune / USA TODAY NETWORK via Imagn Images

The 2025 California high school football season kicked off on Friday, and High School On SI has a list of final scores from the opening weekend.

Adelanto 23, Castaic 7

Agoura 45, Oak Park 28

Alta Loma 46, Peninsula 0

Amador 42, Wheatland 14

Arleta 14, Westchester 12

Arvin 31, Lindsay 13

Atwater 65, Vacaville 64

Bakersfield 28, Buchanan 13

Bakersfield Christian 28, Faith Lutheran 20

Baldwin Park 55, Mark Keppel 0

Banning 44, South East 14

Bassett 46, Mendez 7

Bell Gardens 40, Bell 6

Bella Vista 35, Oakmont 14

Bellflower 27, Santa Ana 21

Bernstein 48, Hawkins 20

Birmingham 24, Hart 14

Bishop Amat 42, St. Paul 14

Bishop Diego 42, Lancaster 40

Bradshaw Christian 21, Calaveras Hills 20

Brea Olinda 47, Sonora 0

Buena Park 27, Don Lugo 13

Burbank 56, San Dimas 28

Cabrillo 31, Selma 14

Calabasas 37, Alemany 34

Calexico 42, San Ysidro 20

California 52, Nogales 30

Calvary Chapel (SA) 35, Woodbridge 0

Canoga Park 20, Fulton 0

Canyon Springs 49, Southwest 0

Capistrano Valley 40, Barstow 21

Carlsbad 43, Lakewood 0

Carter 26, Kaiser 6

Casa Roble 46, Placer 30

Castle Park 20, Victory Christian Academy 14

Cathedral 36, Loyola 14

Cathedral Catholic 49, Mater Dei Catholic 7

Center (El Centro) 28, Kennedy 18

Centennial/Compton 48, Compton Early College 6

Centennial/Corona 42, Servite 14

Central (Fresno) 41, Inglewood 12

Central 27, Jurupa Hills 0

Chaminade 42, Oaks Christian 27

Charter Oak 49, Canyon/Canyon 7

Chavez 22, Pacheco 3

Chowchilla 17, Firebaugh 14

Claremont 17, Capistrano Valley Christian 12

Clovis 48, Central Valley Christian 0

Clovis North 42, San Joaquin Memorial 14

Coastal Academy 32, Maranatha Christian 20

Coalinga 13, Caruthers 7

Coachella Valley 33, Vista 21

Colfax 35, Colusa 14

Colony 34, Ontario Christian 0

Colton 61, Jurupa Valley 0

Compton 41, Rancho Dominguez 0

Contreras 13, Diego Rivera Learning Complex 12

Cordova 13, Sheldon 10

Corona del Mar 41, Rancho Verde 6

Coronado 35, Hilltop 7

Costa Mesa 56, Magnolia 0

Crean Lutheran 30, Mullen 14

Crenshaw 37, Fairfax 6

Crespi 34, Gardena 0

Cypress 17, Cerritos 14

Damien 20, Aquinas 15

Dana Hills 10, Desert Oasis 6

Davis 13, Pioneer 42

Del Campo 55, Burbank 21

Del Oro 39, Downey 14

Del Oro 7, Cesar E. Chavez 0

Delta 58, Valley Christian Academy 30

Desert Mirage 70, Desert Chapel 38

Desert Christian Academy 36, Twentynine Palms 12

Diamond Ranch 42, Ganesha 20

Dixon 22, Marysville 14

Dos Palos 42, Los Banos 18

Downey 24, Notre Dame (SO) 21

Duarte 29, Azusa 15

Eastlake 21, Bonita Vista 0

Edison 20, Clovis West 13

El Camino 31, Helix 21

Encina Prep 32, Turlock Christian 14

Escalon 35, Rodriguez 14

Fallbrook 27, Escondido 24

Fernley 47, Bishop Union 7

Fillmore 49, Royal 3

Firebaugh 33, Santa Clara 7

Foothill 66, Natomas 26

Franklin 8, Galt 6

Franklin 41, Lynwood 14

Franklin 66, Johnson 0

Frazier Mountain 45, Cuyama Valley 0

Fresno Christian 49, Avalon 16

Godinez Fundamental 18, Loara 7

Golden West 35, Arroyo Grande 28

Granite Bay 45, Rio Americano 17

Granite Hills 45, Oceanside 29

Granite Hills 62, Sultana 21

Grossmont 27, Patrick Henry 10

Hamilton 25, Mountain Empire 28

Harvard-Westlake 21, Cleveland 0

Heritage Christian 34, San Marino 20

Hesperia 37, Palmdale 28

Highland 49, East Bakersfield 13

Hillcrest 61, Corona 15

Holtville 44, West Hills 19

Hoover 40, Southwest SD 19

Hoover 51, Marshall 7

Horizon Prep 26, Academy Of Careers & Exploration 18

Hughson 37, Ceres 7

Imperial 49, Serrano 35

Independence 47, Pioneer Valley 0

Irvine 34, Northwood 14

Justin Garza 18, Mesa Verde 12

Katella 21, Santa Ana Valley 7

Kennedy (Delano) 29, Hanford 28

Kennedy (La Palma) 35, Pacifica (GG) 13

Kennedy (Granada Hills) 59, Eagle Rock 56

Kerman 48, Matilda Torres 0

King 22, Roosevelt (Eastvale) 0

Kingsburg 24, Paso Robles 14

La Costa Canyon 43, St. Augustine 14

La Habra 34, Upland 20

La Jolla Country Day 30, Chula Vista 21

La Mirada 34, South Gate 16

Laguna Hills 42, Canyon/Anaheim 28

Lakeside 31, Pomona 14

Lathrop 43, Mountain House 16

Legacy 33, Maywood CES 6

Liberty 29, Strathmore 7

Liberty Ranch 41, Stagg 26

Lincoln 45, Rio Linda 40

Lincoln 57, Punahou 29

Lincoln 72, McNair 6

Los Altos 62, Wilson (HH) 15

Los Amigos 42, Garden Grove 36

Madera 35, Sunnyside 8

Mammoth 55, Desert 0

Manteca 29, Elk Grove 0

Mar Vista 27, El Cajon Valley 17

Maranatha 34, Arroyo 14

Mariposa County 39, Yosemite 20

Marshall 27, Glendale 23

McFarland 30, Farmersville 26

McQueen 38, Union Mine High School 11

Merced 30, Patterson 23

Miller 28, La Sierra 27

Millikan 49, Newbury Park 20

Minarets 60, Sierra 6

Mira Loma 66, Valley 0

Mira Mesa 11, El Capitan 0

Mission Bay 55, Kearny 0

Mission Hills 31, Quartz Hill 0

Mission Prep 22, Oxnard 19

Mission Viejo 7, Santa Margarita 3

Modesto 21, Johansen 9

Monroe 25, Chatsworth 24

Monrovia 42, Brentwood School 28

Monterey Trail 27, Inderkum 22

Moorpark 44, Rio Mesa 13

Morro Bay 23, Foothill 20

Mount Miguel 28, San Marcos 27

Mountain Empire 28, Hamilton 25

Mountain Vista 49, Liberty 45

Mt. Carmel 43, Westview 21

Murrieta Valley 28, Rancho Cucamonga 26

Norco 35, Cajon 27

Norte Vista 20, Silverado 16

North Torrance 28, Summit Academy 16

Northview 35, Green Valley 10

Norwalk 55, Montebello 14

Oak Hills 35, Highland 6

Oak Ridge 40, Frontier 7

Oakland 28, Boron 14

Olympian 67, Clairemont 7

Orange Glen 55, Tri-City Christian 12

Orosi 46, Madera South 14

Otay Ranch 37, Rancho Buena Vista 6

Pacific 42, Nuview Bridge 7

Pacifica/Oxnard 59, West Ranch 17

Palm Desert 23, Brawley 12

Palm Springs 38, Segerstrom 32

Panorama 20, Chavez 18

Paraclete 35, Garces Memorial 28

Paramount 56, Roosevelt (Los Angeles) 0

Parlier 42, Orange Cove 40

Pasadena 42, Cantwell-Sacred Heart 3

Patriot 27, Chaffey 8

Pitman 28, Central Valley 27

Pleasant Grove 48, River City 6

Pleasant Valley 41, Central Catholic 21

Point Loma 42, Del Norte 24

Poly/Long Beach 20, Leuzinger 14

Ponderosa 29, El Dorado 0

Poway 41, Scripps Ranch 6

Rancho Bernardo 15, La Serna 13

Redlands East Valley 63, California Military Institute 7

Rialto 25, Ontario 13

Rio Hondo Prep 20, Schurr 9

Ripon 48, Golden Valley 32

Ripon Christian 35, Summerville 21

Rocklin 35, Turlock 7

Roosevelt (Fresno) 40, Corcoran 13

Rosamond 42, Eastside 6

Rosemont 53, El Camino 6

Roseville 21, Antelope 17

Roybal 2, Angelou 0

Saddleback 26, Santiago (GG) 7

San Diego 22, Montgomery 0

San Luis Obispo 31, Mt. Whitney 0

San Marcos 35, Del Sol 0

San Pasqual 42, Classical Academy 6

Sanger 36, Dinuba 13

Santa Barbara 21, Camarillo 14

Santa Fe 16, Pioneer 12

Santa Fe Christian 30, Madison 20

Santa Paula 45, Grace 34

Santa Ynez 43, Dos Pueblos 22

Santana 30, Canyon Hills 0

Santee 40, Polytechnic 24

Santiago/Corona 31, Yucaipa 14

Saugus 35, Buena 16

Serra 26, Palos Verdes 0

Sierra Canyon 35, JSerra Catholic 0

St. Bernard 27, Palo Verde Valley 16

St. Bonaventure 19, St. Francis 7

St. John Bosco 31, Manatee 0

St. Joseph Academy 50, Julian 8

St. Margaret's 38, Arlington 6

St. Mary's 51, Bishop Manogue 38

St. Monica Prep 23, Venice 16

Steele Canyon 23, Ramona 13

Sunny Hills 28, Westminster 20

Sutter 56, Argonaut 7

Taft 20, Nordhoff 17

Tehachapi 21, Burroughs/Ridgecrest 13

Temecula Valley 28, Liberty 21

Temescal Canyon 15, Paloma Valley 14

Tesoro 24, El Toro 14

Thousand Oaks 44, Hueneme 6

Torrance 37, San Pedro 13

Troy 35, El Modena 21

Tulare Union 27, St. Joseph 24

Tulare Western 55, El Diamante 0

Tustin 30, San Clemente 17

Twelve Bridges 42, Christian Brothers 7

University 21, Lincoln 19

Valley Christian/Cerritos 34, Gahr 0

Valley Oaks CES 62, University Pathways Public Service Academy 0

Valley View 29, West Valley 18

Valencia/Valencia 28, Simi Valley 7

Valhalla 51, San Jacinto Valley Academy 27

Vasquez 49, Beverly Hills 21

Viewpoint 27, Channel Islands 0

Village Christian 57, Huntington Park 22

Vista del Lago 21, Poly/Riverside 14

Vista del Lago 35, Laguna Creek 22

Walnut 37, Garey 7

Wasco 14, Porterville 7

Waterford 33, River Islands 6

West 35, Kern Valley 31

Western Christian 56, Workman 6

Westlake 38, Golden Valley 14

Whitney 17, West Park 13

Wilson 45, Grant 0

Wilson/Long Beach 35, Portola 0

Wood 42, Fairfield 38

Woodcreek 38, Jesuit 13

Woodland Christian 52, Woodland 14

Xavier Prep 46, Linfield Christian 14

