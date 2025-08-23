California High School Football Final Scores, Results — August 22, 2025
The 2025 California high school football season kicked off on Friday, and High School On SI has a list of final scores from the opening weekend.
Adelanto 23, Castaic 7
Agoura 45, Oak Park 28
Alta Loma 46, Peninsula 0
Amador 42, Wheatland 14
Arleta 14, Westchester 12
Arvin 31, Lindsay 13
Atwater 65, Vacaville 64
Bakersfield 28, Buchanan 13
Bakersfield Christian 28, Faith Lutheran 20
Baldwin Park 55, Mark Keppel 0
Banning 44, South East 14
Bassett 46, Mendez 7
Bell Gardens 40, Bell 6
Bella Vista 35, Oakmont 14
Bellflower 27, Santa Ana 21
Bernstein 48, Hawkins 20
Birmingham 24, Hart 14
Bishop Amat 42, St. Paul 14
Bishop Diego 42, Lancaster 40
Bradshaw Christian 21, Calaveras Hills 20
Brea Olinda 47, Sonora 0
Buena Park 27, Don Lugo 13
Burbank 56, San Dimas 28
Cabrillo 31, Selma 14
Calabasas 37, Alemany 34
Calexico 42, San Ysidro 20
California 52, Nogales 30
Calvary Chapel (SA) 35, Woodbridge 0
Canoga Park 20, Fulton 0
Canyon Springs 49, Southwest 0
Capistrano Valley 40, Barstow 21
Carlsbad 43, Lakewood 0
Carter 26, Kaiser 6
Casa Roble 46, Placer 30
Castle Park 20, Victory Christian Academy 14
Cathedral 36, Loyola 14
Cathedral Catholic 49, Mater Dei Catholic 7
Center (El Centro) 28, Kennedy 18
Centennial/Compton 48, Compton Early College 6
Centennial/Corona 42, Servite 14
Central (Fresno) 41, Inglewood 12
Central 27, Jurupa Hills 0
Chaminade 42, Oaks Christian 27
Charter Oak 49, Canyon/Canyon 7
Chavez 22, Pacheco 3
Chowchilla 17, Firebaugh 14
Claremont 17, Capistrano Valley Christian 12
Clovis 48, Central Valley Christian 0
Clovis North 42, San Joaquin Memorial 14
Coastal Academy 32, Maranatha Christian 20
Coalinga 13, Caruthers 7
Coachella Valley 33, Vista 21
Colfax 35, Colusa 14
Colony 34, Ontario Christian 0
Colton 61, Jurupa Valley 0
Compton 41, Rancho Dominguez 0
Contreras 13, Diego Rivera Learning Complex 12
Cordova 13, Sheldon 10
Corona del Mar 41, Rancho Verde 6
Coronado 35, Hilltop 7
Costa Mesa 56, Magnolia 0
Crean Lutheran 30, Mullen 14
Crenshaw 37, Fairfax 6
Crespi 34, Gardena 0
Cypress 17, Cerritos 14
Damien 20, Aquinas 15
Dana Hills 10, Desert Oasis 6
Davis 13, Pioneer 42
Del Campo 55, Burbank 21
Del Oro 39, Downey 14
Del Oro 7, Cesar E. Chavez 0
Delta 58, Valley Christian Academy 30
Desert Mirage 70, Desert Chapel 38
Desert Christian Academy 36, Twentynine Palms 12
Diamond Ranch 42, Ganesha 20
Dixon 22, Marysville 14
Dos Palos 42, Los Banos 18
Downey 24, Notre Dame (SO) 21
Duarte 29, Azusa 15
Eastlake 21, Bonita Vista 0
Edison 20, Clovis West 13
El Camino 31, Helix 21
Encina Prep 32, Turlock Christian 14
Escalon 35, Rodriguez 14
Fallbrook 27, Escondido 24
Fernley 47, Bishop Union 7
Fillmore 49, Royal 3
Firebaugh 33, Santa Clara 7
Foothill 66, Natomas 26
Franklin 8, Galt 6
Franklin 41, Lynwood 14
Franklin 66, Johnson 0
Frazier Mountain 45, Cuyama Valley 0
Fresno Christian 49, Avalon 16
Godinez Fundamental 18, Loara 7
Golden West 35, Arroyo Grande 28
Granite Bay 45, Rio Americano 17
Granite Hills 45, Oceanside 29
Granite Hills 62, Sultana 21
Grossmont 27, Patrick Henry 10
Hamilton 25, Mountain Empire 28
Harvard-Westlake 21, Cleveland 0
Heritage Christian 34, San Marino 20
Hesperia 37, Palmdale 28
Highland 49, East Bakersfield 13
Hillcrest 61, Corona 15
Holtville 44, West Hills 19
Hoover 40, Southwest SD 19
Hoover 51, Marshall 7
Horizon Prep 26, Academy Of Careers & Exploration 18
Hughson 37, Ceres 7
Imperial 49, Serrano 35
Independence 47, Pioneer Valley 0
Irvine 34, Northwood 14
Justin Garza 18, Mesa Verde 12
Katella 21, Santa Ana Valley 7
Kennedy (Delano) 29, Hanford 28
Kennedy (La Palma) 35, Pacifica (GG) 13
Kennedy (Granada Hills) 59, Eagle Rock 56
Kerman 48, Matilda Torres 0
King 22, Roosevelt (Eastvale) 0
Kingsburg 24, Paso Robles 14
La Costa Canyon 43, St. Augustine 14
La Habra 34, Upland 20
La Jolla Country Day 30, Chula Vista 21
La Mirada 34, South Gate 16
Laguna Hills 42, Canyon/Anaheim 28
Lakeside 31, Pomona 14
Lathrop 43, Mountain House 16
Legacy 33, Maywood CES 6
Liberty 29, Strathmore 7
Liberty Ranch 41, Stagg 26
Lincoln 45, Rio Linda 40
Lincoln 57, Punahou 29
Lincoln 72, McNair 6
Los Altos 62, Wilson (HH) 15
Los Amigos 42, Garden Grove 36
Madera 35, Sunnyside 8
Mammoth 55, Desert 0
Manteca 29, Elk Grove 0
Mar Vista 27, El Cajon Valley 17
Maranatha 34, Arroyo 14
Mariposa County 39, Yosemite 20
Marshall 27, Glendale 23
McFarland 30, Farmersville 26
McQueen 38, Union Mine High School 11
Merced 30, Patterson 23
Miller 28, La Sierra 27
Millikan 49, Newbury Park 20
Minarets 60, Sierra 6
Mira Loma 66, Valley 0
Mira Mesa 11, El Capitan 0
Mission Bay 55, Kearny 0
Mission Hills 31, Quartz Hill 0
Mission Prep 22, Oxnard 19
Mission Viejo 7, Santa Margarita 3
Modesto 21, Johansen 9
Monroe 25, Chatsworth 24
Monrovia 42, Brentwood School 28
Monterey Trail 27, Inderkum 22
Moorpark 44, Rio Mesa 13
Morro Bay 23, Foothill 20
Mount Miguel 28, San Marcos 27
Mountain Empire 28, Hamilton 25
Mountain Vista 49, Liberty 45
Mt. Carmel 43, Westview 21
Murrieta Valley 28, Rancho Cucamonga 26
Norco 35, Cajon 27
Norte Vista 20, Silverado 16
North Torrance 28, Summit Academy 16
Northview 35, Green Valley 10
Norwalk 55, Montebello 14
Oak Hills 35, Highland 6
Oak Ridge 40, Frontier 7
Oakland 28, Boron 14
Olympian 67, Clairemont 7
Orange Glen 55, Tri-City Christian 12
Orosi 46, Madera South 14
Otay Ranch 37, Rancho Buena Vista 6
Pacific 42, Nuview Bridge 7
Pacifica/Oxnard 59, West Ranch 17
Palm Desert 23, Brawley 12
Palm Springs 38, Segerstrom 32
Panorama 20, Chavez 18
Paraclete 35, Garces Memorial 28
Paramount 56, Roosevelt (Los Angeles) 0
Parlier 42, Orange Cove 40
Pasadena 42, Cantwell-Sacred Heart 3
Patriot 27, Chaffey 8
Pitman 28, Central Valley 27
Pleasant Grove 48, River City 6
Pleasant Valley 41, Central Catholic 21
Point Loma 42, Del Norte 24
Poly/Long Beach 20, Leuzinger 14
Ponderosa 29, El Dorado 0
Poway 41, Scripps Ranch 6
Rancho Bernardo 15, La Serna 13
Redlands East Valley 63, California Military Institute 7
Rialto 25, Ontario 13
Rio Hondo Prep 20, Schurr 9
Ripon 48, Golden Valley 32
Ripon Christian 35, Summerville 21
Rocklin 35, Turlock 7
Roosevelt (Fresno) 40, Corcoran 13
Rosamond 42, Eastside 6
Rosemont 53, El Camino 6
Roseville 21, Antelope 17
Roybal 2, Angelou 0
Saddleback 26, Santiago (GG) 7
San Diego 22, Montgomery 0
San Luis Obispo 31, Mt. Whitney 0
San Marcos 35, Del Sol 0
San Pasqual 42, Classical Academy 6
Sanger 36, Dinuba 13
Santa Barbara 21, Camarillo 14
Santa Fe 16, Pioneer 12
Santa Fe Christian 30, Madison 20
Santa Paula 45, Grace 34
Santa Ynez 43, Dos Pueblos 22
Santana 30, Canyon Hills 0
Santee 40, Polytechnic 24
Santiago/Corona 31, Yucaipa 14
Saugus 35, Buena 16
Serra 26, Palos Verdes 0
Sierra Canyon 35, JSerra Catholic 0
St. Bernard 27, Palo Verde Valley 16
St. Bonaventure 19, St. Francis 7
St. John Bosco 31, Manatee 0
St. Joseph Academy 50, Julian 8
St. Margaret's 38, Arlington 6
St. Mary's 51, Bishop Manogue 38
St. Monica Prep 23, Venice 16
Steele Canyon 23, Ramona 13
Sunny Hills 28, Westminster 20
Sutter 56, Argonaut 7
Taft 20, Nordhoff 17
Tehachapi 21, Burroughs/Ridgecrest 13
Temecula Valley 28, Liberty 21
Temescal Canyon 15, Paloma Valley 14
Tesoro 24, El Toro 14
Thousand Oaks 44, Hueneme 6
Torrance 37, San Pedro 13
Troy 35, El Modena 21
Tulare Union 27, St. Joseph 24
Tulare Western 55, El Diamante 0
Tustin 30, San Clemente 17
Twelve Bridges 42, Christian Brothers 7
University 21, Lincoln 19
Valley Christian/Cerritos 34, Gahr 0
Valley Oaks CES 62, University Pathways Public Service Academy 0
Valley View 29, West Valley 18
Valencia/Valencia 28, Simi Valley 7
Valhalla 51, San Jacinto Valley Academy 27
Vasquez 49, Beverly Hills 21
Viewpoint 27, Channel Islands 0
Village Christian 57, Huntington Park 22
Vista del Lago 21, Poly/Riverside 14
Vista del Lago 35, Laguna Creek 22
Walnut 37, Garey 7
Wasco 14, Porterville 7
Waterford 33, River Islands 6
West 35, Kern Valley 31
Western Christian 56, Workman 6
Westlake 38, Golden Valley 14
Whitney 17, West Park 13
Wilson 45, Grant 0
Wilson/Long Beach 35, Portola 0
Wood 42, Fairfield 38
Woodcreek 38, Jesuit 13
Woodland Christian 52, Woodland 14
Xavier Prep 46, Linfield Christian 14