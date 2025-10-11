High School

California high school football final scores, results — October 10, 2025

See every final score from Week 7 of California high school football

CJ Vafiadis

The 2025 California high school football season continued on Friday, and High School On SI has a list of final scores from Week 5.

Acalanes 21, Miramonte 10

Agoura 50, Dos Pueblos 7

Alameda 54, American 0

Aliso Niguel 42, Northwood 3

Alpaugh 40, Kings Christian 13

Amador 47, Galt 0

Antelope 42, Cordova 8

Argonaut 36, Rosemont 33

Arleta 48, Monroe 6

Armijo 35, Foothill 12

Arroyo 31, Mt. Eden 2

Arroyo Grande 56, Lompoc 10

Arvin 21, Del Oro 14

Atascadero 47, Pioneer Valley 14

Atwater 25, El Capitan 21

Bakersfield 50, Centennial 7

Bakersfield Christian 34, Highland 0

Banning 42, Twentynine Palms 22

Bell Gardens 32, San Gabriel 27

Bellflower 51, Firebaugh 0

Big Valley Christian 34, Riverbank 0

Bishop Amat 36, Notre Dame (SO) 29

Bishop O'Dowd 55, Berkeley 12

Bishop Union 44, Boron 7

Borrego Springs 40, Horizon Prep 16

Bradshaw Christian 37, Union Mine High School 16

Brea Olinda 36, St. Margaret's 35

Brentwood School 33, Centennial/Compton 0

Buena 65, Royal 24

Burbank 35, Pasadena 14

Burbank 27, McClatchy 15

Burroughs/Burbank 21, Hoover 10

Butte Valley 49, Big Valley 8

Cabrillo 56, Central Grizzlies 0

Cajon 25, Beaumont 23

Campolindo 28, Monte Vista 21

Canyon Hills 22, Kearny 14

Canyon Springs 42, Lakeside 7

Capistrano Valley 42, Cypress 0

Cardinal Newman 35, Windsor 20

Carlsbad 31, Mission Hills 17

Carmel 28, Hollister 21

Casa Roble 57, Natomas 6

Cathedral 41, Alemany 13

Cathedral Catholic 16, Point Loma 14

Central Catholic 61, East Union 29

Central East 50, Clovis East 20

Central Valley 34, Livingston 20

Central Valley Christian 21, Kingsburg 20

Ceres 21, Pacheco 15

Channel Islands 35, Del Sol 30

Chaparral 42, Murrieta Valley 56

Charter Oak 42, Claremont 0

Chavez 30, Grant 8

Chico 52, Enterprise 7

Chino 35, Walnut 14

Chino Hills 49, Ayala 0

Chowchilla 34, Fowler 31

Christian 16, Scripps Ranch 15

Citrus Hill 39, Perris 23

Clovis 45, Clovis North 7

Clovis West 29, Buchanan 7

Cloverdale 9, Upper Lake 6

Coalinga 51, Avenal 7

Colfax 48, Center 36

Colusa 29, Durham 14

Contreras 39, Hollywood 14

Corcoran 48, Orange Cove 20

Corning 49, Oroville 0

Cornerstone Christian 61, Calvary Baptist 6

Cosumnes Oaks 34, Sheldon 16

Costa Mesa 37, Anaheim 14

Crean Lutheran 50, El Dorado 7

Crenshaw 32, George Washington Prep 0

Crescenta Valley 42, Glendale 34

Crespi 49, La Salle 7

Damien 49, Etiwanda 31

Dana Hills 49, Orange 28

Davis 43, Beyer 14

De Anza 28, Pinole Valley 7

Del Norte 33, Eureka 6

Dos Palos 36, Mendota 14

Downey 28, Pitman 0

Downey 67, La Mirada 7

Duarte 47, Workman 21

Eagle Rock 35, Lincoln 14

Eastlake 21, Sweetwater 19

Edison 19, Lincoln 14

El Camino 17, Saratoga 20

El Rancho 35, California 21

Elk Grove 28, Laguna Creek 7

Fall River 18, Etna 6

Fillmore 42, Hueneme 0

Firebaugh 35, Tranquillity 3

Florin 44, Valley 28

Folsom 35, Del Oro 20

Foresthill 28, Valley Christian Academy 6

Fountain Valley 18, Laguna Beach 63

Francis Parker 2, Calvin Christian 0

Franklin 39, Pleasant Grove 34

Franklin 41, Marshall 21

Fremont 27, Gunn 9

Fresno Christian 70, Sierra 27

Frontier 32, Liberty 20

Fullerton 17, Kennedy 14

Garces Memorial 48, Stockdale 0

Golden Sierra 51, Esparto 21

Golden Valley 20, Buhach Colony 19

Gonzales 44, Rancho San Juan High School 8

Grace 52, Carpinteria 20

Granada 28, Foothill 0

Granite Bay 42, Whitney 7

Granite Hills 29, Mount Miguel 16

Grant Union 38, West Park 3

Great Oak 21, Murrieta Mesa 42

Gridley 29, Orland 26

Hamilton 63, Los Molinos 14

Hanford 35, Tulare Union 32

Hart 49, Castaic 0

Harvard-Westlake 14, Salesian 44

Hawkins 52, Verbum Dei 0

Hayward 63, Piedmont 7

Hayfork 52, Loyalton 0

Helix 41, El Capitan 21

Hesperia 40, Burroughs/Ridgecrest 14

Hesperia Christian 63, Lucerne Valley 0

Highland 49, Eastside 6

Hillcrest 42, Hemet 14

Hillcrest Christian 38, Poly/Pasadena 28

Hilltop 42, Southwest SD 14

Hilmar 41, Orestimba 0

Holtville 32, Central 27

Immanuel 56, Sierra Pacific 6

Immanuel Christian 62, Trona 22

Indian Springs 28, Pacific 20

Inderkum 50, Bella Vista 20

Inglewood 57, Lawndale 9

Jefferson 41, Kathleen MacDonald 30

Jesuit 24, Oak Ridge 14

JSerra Catholic 26, Servite 43

Jurupa Valley 11, Rubidoux 32

Kennedy 13, Newark Memorial 3

Kennedy 14, Richmond 0

Kennedy 42, Sylmar 13

Kern Valley 1, Desert 0

Kerman 49, Reedley 14

King 37, Corona 0

La Costa Canyon 49, San Marcos 35

Lakewood 33, Jordan 2

Lancaster 54, Littlerock 0

Las Plumas 42, Live Oak 29

Lassen 43, Anderson 6

Liberty 21, Orange Vista 22

Liberty 35, Minarets 10

Liberty 50, Deer Valley 7

Lincoln 49, Oakmont 31

Lincoln 54, La Jolla 3

Lindhurst 43, Highlands 34

Linden 35, Bret Harte 0

Linfield Christian 27, Arrowhead Christian 7

Los Altos 47, Covina 6

Los Angeles 48, Angelou 0

Los Gatos 47, Sacred Heart Prep 0

Madera South 22, Fresno 19

Mammoth 38, Chadwick 33

Manteca 63, Mountain House 24

Manual Arts 32, Santee 21

Marin Catholic 33, San Marin 14

Mariposa County 24, Denair 23

Marquez 45, Jefferson 16

Mary Star of the Sea 27, St. Monica Prep 26

Mater Dei Catholic 35, Otay Ranch 9

Mendez 39, Reseda 20

Menlo School 37, Menlo-Atherton 7

Merced 37, Los Banos 21

Miller 35, San Bernardino 16

Millikan 22, Poly/Long Beach 24

Milpitas 31, Half Moon Bay 28

Mira Costa 37, Culver City 14

Mission Bay 28, Mira Mesa 10

Montebello 29, Alhambra 26

Monte Vista 27, El Cajon Valley 0

Monte Vista Christian 49, North Monterey County 34

Monterey Trail 14, Rocklin 35

Montgomery 36, San Ysidro 0

Monta Vista 35, Mills 21

Morse 22, Crawford 13

Mt. Carmel 27, Valley Center 31

Mt. Shasta 60, Weed 22

Mt. Whitney 43, El Diamante 20

Muir 49, Arcadia 14

Newbury Park 46, Calabasas 14

Nipomo 52, Santa Maria 0

Norco 50, Roosevelt 14

Nordhoff 63, Santa Clara 0

North Hollywood 32, Polytechnic 14

Northview 47, Diamond Ranch 14

Norwalk 70, Compton Early College 0

O'Farrell 35, Tri-City Christian 0

Oak Grove 28, Del Mar 14

Oak Hills 42, Apple Valley 21

Oaks Christian 14, Bishop Diego 13

Oakdale 56, Patterson 14

Ocean View 28, Santa Ana Valley 0

Oceanside 23, Del Norte 10

Olympian 35, Castle Park 13

Ontario 50, Pomona 13

Ontario Christian 8, Heritage Christian 40

Overfelt 6, Piedmont Hills 27

Pacifica/Oxnard 24, St. Bonaventure 23

Palisades 56, Venice 54

Palm Desert 31, Rancho Mirage 7

Palm Springs 41, Shadow Hills 21

Paradise 17, East Nicolaus 14

Paraclete 38, St. Pius X-St. Matthias Academy 29

Petaluma 50, Napa 19

Pierce 42, Willows 0

Piner 28, Healdsburg 20

Pioneer 21, Pioneer 21

Pittsburg 55, Heritage 7

Pleasant Valley 24, Red Bluff 12

Ponderosa 49, Christian Brothers 28

Porterville 49, Golden West 39

Portola 38, Katella 0

Poway 22, Torrey Pines 40

Quartz Hill 41, Knight 12

Ramona 35, San Pasqual 14

Ramona 49, La Sierra 0

Rancho Bernardo 24, El Camino 6

Rancho Cucamonga 42, Upland 7

Redlands East Valley 69, Redlands 28

Redondo Union 34, North Torrance 7

Redwood 35, Monache 13

Redwood Union 34, North Torrance 7

Righetti 31, San Luis Obispo 21

Rio Vista 65, Mesa Verde 32

Ripon Christian 35, Ripon 21

Rock Academy 42, Orange Glen 7

Rodriguez 34, River City 7

Rowland 36, Pioneer 21

Roybal 48, Belmont 0

Saddleback 60, Savanna 21

Saint Francis 20, Archbishop Mitty 19

Salesian College Preparatory 47, Vallejo 14

San Diego 31, St. Augustine 0

San Juan Hills 41, Yorba Linda 17

San Leandro 35, Tennyson 6

San Lorenzo 13, Encinal 3

San Marcos 25, Santa Paula 0

San Marino 44, Temple City 0

San Pedro 55, Banning 13

San Ramon Valley 41, Amador Valley 14

Sanger 35, Justin Garza 28

Sanger West 24, Matilda Torres 7

Santa Barbara 45, Rio Mesa 13

Santa Margarita 7, Mater Dei 6

Santa Monica 42, South Torrance 31

Santa Rosa Academy 46, Temecula Prep 6

Schurr 61, Mark Keppel 0

Segerstrom 28, Esperanza 22

Selma 53, Hanford West 0

Sequoia 12, Aragon 7

Shafter 59, Delano 7

Sherman Oaks CES 44, Valley Oaks CES 24

Sierra Canyon 45, Chaminade 14

Simi Valley 54, Camarillo 0

Sonora 43, Hughson 12

South Fork 24, Potter Valley 20

South Gate 34, Bell 19

South Pasadena 23, La Canada 22

St. Anthony 30, Cantwell-Sacred Heart 23

St. Francis 16, St. Paul 21

St. Genevieve 17, Monrovia 14

St. Helena 41, Fort Bragg 7

St. John Bosco 48, Lutheran/Orange 0

St. Joseph 55, Paso Robles 6

St. Mary's 70, Kimball 8

Stone Ridge Christian 22, Le Grand 21

Strathmore 36, Woodlake 21

Summerville 30, River Islands 13

Sutter 50, Rio Linda 0

Taft 40, Chatsworth 18

Taft Union 15, Cesar E. Chavez 12

Temecula Valley 21, Santiago/Corona 16

Temescal Canyon 42, West Valley 7

Templeton 56, Morro Bay 14

Terra Nova 14, South San Francisco 9

Tomales 42, Round Valley 28

Torrance 31, Peninsula 0

Tracy 28, Lodi 6

Troy 48, Santa Ana 19

Tulelake 14, Burney 8

Turlock 43, Gregori 0

Tustin 42, Trabuco Hills 14

Ukiah 45, Montgomery 20

University 27, Hamilton 26

University Prep 49, Central Valley 22

Vacaville Christian 60, Delta 26

Valencia/Valencia 55, Canyon/Canyon 3

Valley Center 31, Mt. Carmel 27

Valley Christian 64, Bellarmine College Prep 0

Valley View 34, Arlington 7

Van Nuys 36, Canoga Park 14

Ventura 34, Moorpark 23

Verdugo Hills 43, Fulton 0

Viewpoint 21, Redwood Christian 6

Villa Park 42, Tesoro 24

Village Christian 44, Capistrano Valley Christian 21

Vintage 10, Rancho Cotate 7

Vista del Lago 35, Rancho Verde 20

Warren 26, Dominguez 3

Wasco 55, Kennedy 54

Waterford 35, Gustine 6

West 33, Foothill 32

Western Christian 41, Maranatha 34

Westminster 27, Garden Grove 13

Westlake 42, Thousand Oaks 21

Wilcox 49, Palo Alto 13

Willits 36, Clear Lake 7

Wilson (HH) 35, Azusa 13

Wilson/Long Beach 43, Cabrillo 0

Woodland Christian 2, Elite 0

Woodside Priory 62, Swett 14

Xavier Prep 14, La Quinta (LQ) 28

Yreka 15, West Valley 14

Yuba City 36, Del Campo 18

