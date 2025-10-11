California high school football final scores, results — October 10, 2025
The 2025 California high school football season continued on Friday, and High School On SI has a list of final scores from Week 5.
California High School Football Scores, Results & Live Updates (CIF) - October 10, 2025
Acalanes 21, Miramonte 10
Agoura 50, Dos Pueblos 7
Alameda 54, American 0
Aliso Niguel 42, Northwood 3
Alpaugh 40, Kings Christian 13
Amador 47, Galt 0
Antelope 42, Cordova 8
Argonaut 36, Rosemont 33
Arleta 48, Monroe 6
Armijo 35, Foothill 12
Arroyo 31, Mt. Eden 2
Arroyo Grande 56, Lompoc 10
Arvin 21, Del Oro 14
Atascadero 47, Pioneer Valley 14
Atwater 25, El Capitan 21
Bakersfield 50, Centennial 7
Bakersfield Christian 34, Highland 0
Banning 42, Twentynine Palms 22
Bell Gardens 32, San Gabriel 27
Bellflower 51, Firebaugh 0
Big Valley Christian 34, Riverbank 0
Bishop Amat 36, Notre Dame (SO) 29
Bishop O'Dowd 55, Berkeley 12
Bishop Union 44, Boron 7
Borrego Springs 40, Horizon Prep 16
Bradshaw Christian 37, Union Mine High School 16
Brea Olinda 36, St. Margaret's 35
Brentwood School 33, Centennial/Compton 0
Buena 65, Royal 24
Burbank 35, Pasadena 14
Burbank 27, McClatchy 15
Burroughs/Burbank 21, Hoover 10
Butte Valley 49, Big Valley 8
Cabrillo 56, Central Grizzlies 0
Cajon 25, Beaumont 23
Campolindo 28, Monte Vista 21
Canyon Hills 22, Kearny 14
Canyon Springs 42, Lakeside 7
Capistrano Valley 42, Cypress 0
Cardinal Newman 35, Windsor 20
Carlsbad 31, Mission Hills 17
Carmel 28, Hollister 21
Casa Roble 57, Natomas 6
Cathedral 41, Alemany 13
Cathedral Catholic 16, Point Loma 14
Central Catholic 61, East Union 29
Central East 50, Clovis East 20
Central Valley 34, Livingston 20
Central Valley Christian 21, Kingsburg 20
Ceres 21, Pacheco 15
Channel Islands 35, Del Sol 30
Chaparral 42, Murrieta Valley 56
Charter Oak 42, Claremont 0
Chavez 30, Grant 8
Chico 52, Enterprise 7
Chino 35, Walnut 14
Chino Hills 49, Ayala 0
Chowchilla 34, Fowler 31
Christian 16, Scripps Ranch 15
Citrus Hill 39, Perris 23
Clovis 45, Clovis North 7
Clovis West 29, Buchanan 7
Cloverdale 9, Upper Lake 6
Coalinga 51, Avenal 7
Colfax 48, Center 36
Colusa 29, Durham 14
Contreras 39, Hollywood 14
Corcoran 48, Orange Cove 20
Corning 49, Oroville 0
Cornerstone Christian 61, Calvary Baptist 6
Cosumnes Oaks 34, Sheldon 16
Costa Mesa 37, Anaheim 14
Crean Lutheran 50, El Dorado 7
Crenshaw 32, George Washington Prep 0
Crescenta Valley 42, Glendale 34
Crespi 49, La Salle 7
Damien 49, Etiwanda 31
Dana Hills 49, Orange 28
Davis 43, Beyer 14
De Anza 28, Pinole Valley 7
Del Norte 33, Eureka 6
Dos Palos 36, Mendota 14
Downey 28, Pitman 0
Downey 67, La Mirada 7
Duarte 47, Workman 21
Eagle Rock 35, Lincoln 14
Eastlake 21, Sweetwater 19
Edison 19, Lincoln 14
El Camino 17, Saratoga 20
El Rancho 35, California 21
Elk Grove 28, Laguna Creek 7
Fall River 18, Etna 6
Fillmore 42, Hueneme 0
Firebaugh 35, Tranquillity 3
Florin 44, Valley 28
Folsom 35, Del Oro 20
Foresthill 28, Valley Christian Academy 6
Fountain Valley 18, Laguna Beach 63
Francis Parker 2, Calvin Christian 0
Franklin 39, Pleasant Grove 34
Franklin 41, Marshall 21
Fremont 27, Gunn 9
Fresno Christian 70, Sierra 27
Frontier 32, Liberty 20
Fullerton 17, Kennedy 14
Garces Memorial 48, Stockdale 0
Golden Sierra 51, Esparto 21
Golden Valley 20, Buhach Colony 19
Gonzales 44, Rancho San Juan High School 8
Grace 52, Carpinteria 20
Granada 28, Foothill 0
Granite Bay 42, Whitney 7
Granite Hills 29, Mount Miguel 16
Grant Union 38, West Park 3
Great Oak 21, Murrieta Mesa 42
Gridley 29, Orland 26
Hamilton 63, Los Molinos 14
Hanford 35, Tulare Union 32
Hart 49, Castaic 0
Harvard-Westlake 14, Salesian 44
Hawkins 52, Verbum Dei 0
Hayward 63, Piedmont 7
Hayfork 52, Loyalton 0
Helix 41, El Capitan 21
Hesperia 40, Burroughs/Ridgecrest 14
Hesperia Christian 63, Lucerne Valley 0
Highland 49, Eastside 6
Hillcrest 42, Hemet 14
Hillcrest Christian 38, Poly/Pasadena 28
Hilltop 42, Southwest SD 14
Hilmar 41, Orestimba 0
Holtville 32, Central 27
Immanuel 56, Sierra Pacific 6
Immanuel Christian 62, Trona 22
Indian Springs 28, Pacific 20
Inderkum 50, Bella Vista 20
Inglewood 57, Lawndale 9
Jefferson 41, Kathleen MacDonald 30
Jesuit 24, Oak Ridge 14
JSerra Catholic 26, Servite 43
Jurupa Valley 11, Rubidoux 32
Kennedy 13, Newark Memorial 3
Kennedy 14, Richmond 0
Kennedy 42, Sylmar 13
Kern Valley 1, Desert 0
Kerman 49, Reedley 14
King 37, Corona 0
La Costa Canyon 49, San Marcos 35
Lakewood 33, Jordan 2
Lancaster 54, Littlerock 0
Las Plumas 42, Live Oak 29
Lassen 43, Anderson 6
Liberty 21, Orange Vista 22
Liberty 35, Minarets 10
Liberty 50, Deer Valley 7
Lincoln 49, Oakmont 31
Lincoln 54, La Jolla 3
Lindhurst 43, Highlands 34
Linden 35, Bret Harte 0
Linfield Christian 27, Arrowhead Christian 7
Los Altos 47, Covina 6
Los Angeles 48, Angelou 0
Los Gatos 47, Sacred Heart Prep 0
Madera South 22, Fresno 19
Mammoth 38, Chadwick 33
Manteca 63, Mountain House 24
Manual Arts 32, Santee 21
Marin Catholic 33, San Marin 14
Mariposa County 24, Denair 23
Marquez 45, Jefferson 16
Mary Star of the Sea 27, St. Monica Prep 26
Mater Dei Catholic 35, Otay Ranch 9
Mendez 39, Reseda 20
Menlo School 37, Menlo-Atherton 7
Merced 37, Los Banos 21
Miller 35, San Bernardino 16
Millikan 22, Poly/Long Beach 24
Milpitas 31, Half Moon Bay 28
Mira Costa 37, Culver City 14
Mission Bay 28, Mira Mesa 10
Montebello 29, Alhambra 26
Monte Vista 27, El Cajon Valley 0
Monte Vista Christian 49, North Monterey County 34
Monterey Trail 14, Rocklin 35
Montgomery 36, San Ysidro 0
Monta Vista 35, Mills 21
Morse 22, Crawford 13
Mt. Carmel 27, Valley Center 31
Mt. Shasta 60, Weed 22
Mt. Whitney 43, El Diamante 20
Muir 49, Arcadia 14
Newbury Park 46, Calabasas 14
Nipomo 52, Santa Maria 0
Norco 50, Roosevelt 14
Nordhoff 63, Santa Clara 0
North Hollywood 32, Polytechnic 14
Northview 47, Diamond Ranch 14
Norwalk 70, Compton Early College 0
O'Farrell 35, Tri-City Christian 0
Oak Grove 28, Del Mar 14
Oak Hills 42, Apple Valley 21
Oaks Christian 14, Bishop Diego 13
Oakdale 56, Patterson 14
Ocean View 28, Santa Ana Valley 0
Oceanside 23, Del Norte 10
Olympian 35, Castle Park 13
Ontario 50, Pomona 13
Ontario Christian 8, Heritage Christian 40
Overfelt 6, Piedmont Hills 27
Pacifica/Oxnard 24, St. Bonaventure 23
Palisades 56, Venice 54
Palm Desert 31, Rancho Mirage 7
Palm Springs 41, Shadow Hills 21
Paradise 17, East Nicolaus 14
Paraclete 38, St. Pius X-St. Matthias Academy 29
Petaluma 50, Napa 19
Pierce 42, Willows 0
Piner 28, Healdsburg 20
Pioneer 21, Pioneer 21
Pittsburg 55, Heritage 7
Pleasant Valley 24, Red Bluff 12
Ponderosa 49, Christian Brothers 28
Porterville 49, Golden West 39
Portola 38, Katella 0
Poway 22, Torrey Pines 40
Quartz Hill 41, Knight 12
Ramona 35, San Pasqual 14
Ramona 49, La Sierra 0
Rancho Bernardo 24, El Camino 6
Rancho Cucamonga 42, Upland 7
Redlands East Valley 69, Redlands 28
Redondo Union 34, North Torrance 7
Redwood 35, Monache 13
Redwood Union 34, North Torrance 7
Righetti 31, San Luis Obispo 21
Rio Vista 65, Mesa Verde 32
Ripon Christian 35, Ripon 21
Rock Academy 42, Orange Glen 7
Rodriguez 34, River City 7
Rowland 36, Pioneer 21
Roybal 48, Belmont 0
Saddleback 60, Savanna 21
Saint Francis 20, Archbishop Mitty 19
Salesian College Preparatory 47, Vallejo 14
San Diego 31, St. Augustine 0
San Juan Hills 41, Yorba Linda 17
San Leandro 35, Tennyson 6
San Lorenzo 13, Encinal 3
San Marcos 25, Santa Paula 0
San Marino 44, Temple City 0
San Pedro 55, Banning 13
San Ramon Valley 41, Amador Valley 14
Sanger 35, Justin Garza 28
Sanger West 24, Matilda Torres 7
Santa Barbara 45, Rio Mesa 13
Santa Margarita 7, Mater Dei 6
Santa Monica 42, South Torrance 31
Santa Rosa Academy 46, Temecula Prep 6
Schurr 61, Mark Keppel 0
Segerstrom 28, Esperanza 22
Selma 53, Hanford West 0
Sequoia 12, Aragon 7
Shafter 59, Delano 7
Sherman Oaks CES 44, Valley Oaks CES 24
Sierra Canyon 45, Chaminade 14
Simi Valley 54, Camarillo 0
Sonora 43, Hughson 12
South Fork 24, Potter Valley 20
South Gate 34, Bell 19
South Pasadena 23, La Canada 22
St. Anthony 30, Cantwell-Sacred Heart 23
St. Francis 16, St. Paul 21
St. Genevieve 17, Monrovia 14
St. Helena 41, Fort Bragg 7
St. John Bosco 48, Lutheran/Orange 0
St. Joseph 55, Paso Robles 6
St. Mary's 70, Kimball 8
Stone Ridge Christian 22, Le Grand 21
Strathmore 36, Woodlake 21
Summerville 30, River Islands 13
Sutter 50, Rio Linda 0
Taft 40, Chatsworth 18
Taft Union 15, Cesar E. Chavez 12
Temecula Valley 21, Santiago/Corona 16
Temescal Canyon 42, West Valley 7
Templeton 56, Morro Bay 14
Terra Nova 14, South San Francisco 9
Tomales 42, Round Valley 28
Torrance 31, Peninsula 0
Tracy 28, Lodi 6
Troy 48, Santa Ana 19
Tulelake 14, Burney 8
Turlock 43, Gregori 0
Tustin 42, Trabuco Hills 14
Ukiah 45, Montgomery 20
University 27, Hamilton 26
University Prep 49, Central Valley 22
Vacaville Christian 60, Delta 26
Valencia/Valencia 55, Canyon/Canyon 3
Valley Center 31, Mt. Carmel 27
Valley Christian 64, Bellarmine College Prep 0
Valley View 34, Arlington 7
Van Nuys 36, Canoga Park 14
Ventura 34, Moorpark 23
Verdugo Hills 43, Fulton 0
Viewpoint 21, Redwood Christian 6
Villa Park 42, Tesoro 24
Village Christian 44, Capistrano Valley Christian 21
Vintage 10, Rancho Cotate 7
Vista del Lago 35, Rancho Verde 20
Warren 26, Dominguez 3
Wasco 55, Kennedy 54
Waterford 35, Gustine 6
West 33, Foothill 32
Western Christian 41, Maranatha 34
Westminster 27, Garden Grove 13
Westlake 42, Thousand Oaks 21
Wilcox 49, Palo Alto 13
Willits 36, Clear Lake 7
Wilson (HH) 35, Azusa 13
Wilson/Long Beach 43, Cabrillo 0
Woodland Christian 2, Elite 0
Woodside Priory 62, Swett 14
Xavier Prep 14, La Quinta (LQ) 28
Yreka 15, West Valley 14
Yuba City 36, Del Campo 18
