California high school football final scores, results — September 26, 2025

See every final score from Week 5 of California high school football

CJ Vafiadis

Liberty Patriots vs Independence Falcons - Sep 25, 2025
Liberty Patriots vs Independence Falcons - Sep 25, 2025

The 2025 California high school football season continued on Friday, and High School On SI has a list of final scores from Week 5.

California High School Football Scores, Results & Live Updates (CIF) - September 26, 2025

California high school football final scores, results — September 26, 2025

Alameda 25, Newark Memorial 6

Alpaugh 26, Mojave 6

Amador Valley 49, Foothill 25

Anaheim 7, Magnolia 0

Analy 48, Kimball 34

Antioch 19, Nevada Union 18

Aquinas 17, San Jacinto 7

Aragon 42, Gunn 0

Archbishop Mitty 37, St. Ignatius 23

Archbishop Riordan 47, Saint Francis 35

Arleta 41, Chavez 0

Arroyo 40, Piedmont 26

Artesia 28, Estancia 21

Bakersfield Christian 30, Tulare Union 7

Bassett 57, Savanna 20

Bear River 22, Oakmont 15

Bellflower 16, Arrowhead Christian 14

Benicia 48, Encinal 0

Bernstein 50, Mark Keppel 6

Big Bear 33, Whittier Christian 27

Maxwell 49, Biggs 34

Bishop Diego 43, Alemany 18

Bonanza 64, Tulelake 36

Bradshaw Christian 48, El Dorado 7

Branham 51, Piedmont Hills 15

Brentwood School 49, Rosamond 20

Buchanan 49, Paso Robles 13

Muir 58, Burbank 28

Burlingame 17, Hillsdale 14

California 28, McClymonds 20

Calvary Chapel (SA) 33, Trinity Classical Academy 14

Camarillo 49, Oxnard 0

Canyon Springs 39, Montclair 13

Canyon/Canyon 42, Castaic 0

Cardinal Newman 14, Pleasant Valley 12

Carmel 57, Aptos 14

Carson 20, St. Pius X-St. Matthias Academy 8

Casa Grande 45, Napa 7

Casa Roble 45, Woodland 14

Cathedral Catholic 40, Granite Hills 30

Center 33, Johnson 0

Central 35, La Quinta (LQ) 29

Central Valley 28, Pacheco 20

Central Valley Christian 49, Mission Prep 7

Chadwick 54, Santa Clarita Christian 14

Mission Viejo 36, Chaparral 21

Charter Oak 42, Jordan 7

Chavez 61, Franklin 0

Vista del Lago 50, Christian Brothers 22

Clovis North 41, Frontier 34

Coachella Valley 25, Valley View 21

Coastal Academy 20, Classical Academy 14

Concord 41, Mt. Eden 14

Woodlake 63, Corcoran 6

Corona del Mar 35, Trabuco Hills 13

Fresno Christian 48, Cornerstone Christian 22

Elk Grove 52, Cosumnes Oaks 6

Covina 28, Santa Fe 27

Crescenta Valley 49, Hoover 26

De La Salle 36, St. Mary's 7

Del Norte 54, Chula Vista 6

Del Oro 49, Whitney 21

Denair 42, Gustine 14

Desert Christian 55, Desert 14

Dominguez 28, Gardena 21

Dougherty Valley 41, Fremont 15

Dublin 42, Freedom 20

Winters 32, Durham 8

Eagle Rock 34, Marquez 10

East Nicolaus 52, Willows 0

East Union 27, Patterson 21

Edison 55, Armijo 18

El Camino 18, Natomas 13

El Capitan 16, West Hills 3

Holtville 48, Escondido 6

Escalon 27, Hilmar 9

Esperanza 49, Peninsula 12

Fallbrook 34, Santana 28

Strathmore 63, Farmersville 16

Foothill 40, Lassen 7

Foothill 53, Richmond 6

Foresthill 24, Valley 6

Fort Bragg 12, Lower Lake 8

Franklin 28, San Marino 24

Gabrielino 49, Mountain View 27

Gahr 33, Valencia/Placentia 14

Rosemont 38, Galt 0

Garden Grove 20, Rancho Alamitos 10

Garces Memorial 38, Righetti 6

University 34, Glenn 7

Golden Sierra 60, Elite 0

Golden West 39, Tehachapi 3

Granada 38, Las Lomas 21

Granite Hills 52, Orange Cove 12

Great Oak 49, Temescal Canyon 13

Paradise 3, Gridley 7

Grossmont 20, Mira Mesa 0

Hart 40, Golden Valley 28

San Rafael 56, Healdsburg 28

Hercules 7, San Lorenzo 6

Livermore 27, Heritage 14

Hilltop 57, Castle Park 6

Hillcrest Christian 50, Laguna Blanca 22

North Salinas 13, Hollister 10

Kathleen MacDonald 14, Homestead 7

Ripon Christian 21, Hughson 14

Immanuel 44, El Capitan 20

Liberty 17, Independence 10

Indian Springs 20, Miller 14

West Valley 47, Indio 0

Jefferson 43, El Camino 21

Jesuit 20, Rocklin 14

Johansen 22, Ceres 16

Julian 38, Calvin Christian 20

Jurupa Hills 29, Colton 22

Tamalpais 54, Justin-Siena 6

Katella 28, Godinez Fundamental 20

Kearny 14, Southwest SD 0

King City 27, St. Francis 6

La Canada 17, Village Christian 7

La Jolla Country Day 28, Bishop's 26

La Quinta/Westminster 34, Compton Early College 14

La Serna 23, Edison 21

Laguna Beach 49, San Pedro 45

Laguna Creek 33, Franklin 19

Laguna Hills 31, St. Margaret's 30

Lancaster 48, Eastside 6

Lathrop 20, Davis 9

Laton 74, Tehillah Christian Academy 0

Le Grand 21, Waterford 14

Leigh 35, Silver Creek 14

Liberty 31, Clayton Valley Charter 13

Linden 38, Big Valley Christian 0

Lincoln 47, Del Mar 21

Lincoln 55, Hollywood 35

Lincoln 33, Wheatland 0

Littlerock 26, Antelope Valley 0

Live Oak 39, Pioneer 21

Live Oak 47, Central Valley 34

Livingston 31, Beyer 14

Lompoc 42, Kern Valley 10

Los Alamitos 48, Calabasas 21

Los Molinos 42, Portola 7

Lucerne Valley 50, Noli Indian 0

Maria Carrillo 37, Milpitas 31

Mariposa County 52, Modesto Christian 18

Marshall 42, Jefferson 18

Mater Dei Catholic 13, Helix 0

McClatchy 51, Antelope 7

McLane 42, Fresno 0

Mendota 34, McFarland 27

Menlo-Atherton 42, San Mateo 28

Mesa Verde 54, Esparto 14

North Hollywood 38, Verdugo Hills 16

Mills 35, Cupertino 0

Mira Costa 34, Villa Park 23

Mira Loma 44, Delta 0

Mission Bay 21, Montgomery 20

Modoc 40, Fall River 28

Monroe 62, Fulton 24

Monterey Trail 62, Sheldon 0

Monte Vista 59, College Park 36

Stevenson 36, Monte Vista Christian 25

Mountain Empire 36, Victory Christian Academy 35

Mountain House 28, Sierra 10

Reedley 20, Mt. Whitney 16

Muir 58, Burbank 28

Murrieta Valley 26, San Clemente 14

Newbury Park 43, Ventura 28

Nipomo 33, Arroyo Grande 25

Notre Dame (SO) 57, Culver City 14

O'Farrell 20, Orange Glen 13

Oak Ridge 21, Granite Bay 14

Oakland 32, Arcata 26

Salesian College Preparatory 42, Oakland Tech 35

Oceanside 26, Mount Miguel 25

Red Bluff 35, Orland 14

Orosi 20, Lindsay 6

Oroville 34, Weed 22

Otay Ranch 35, Olympian 31

Pacific 14, San Bernardino 7

Palisades 35, Mary Star of the Sea 28

Parlier 34, Tranquillity 11

Pasadena 41, Glendale 0

Patrick Henry 48, Mt. Carmel 16

Permian 36, Cajon 25

Pinewood 50, Basis Independent Silicon Valley 6

Whittier 38, Pioneer 14

Pittsburg 41, Marin Catholic 20

Point Loma 37, La Jolla 7

Poly/Long Beach 21, Lakewood 7

Ponderosa 28, Bella Vista 21

Porterville 33, Exeter 0

Public Safety Academy 70, Villanova Prep 28

Rancho Bernardo 23, San Diego 16

Rancho Buena Vista 10, Canyon Hills 7

Rancho Cotate 42, Montgomery 6

Rancho San Juan High School 7, Harbor 6

Rancho Verde 26, Tahquitz 0

Redondo Union 35, Banning 6

Redwood 34, Berean Christian 14

Rio Americano 7, Woodcreek 20

Rio Hondo Prep 52, St. Anthony 17

Rio Vista 53, Highlands 26

Ripon 42, Modesto 14

River City 21, Wood 10

Riverside Prep 18, Webb 8

Rock Academy 44, Tri-City Christian 6

Roosevelt 46, Matilda Torres 14

Roseville 62, Deer Valley 8

Rowland 22, Diamond Bar 21

Royal 40, Hueneme 24

Sacred Heart Cathedral Preparatory 71, Bellarmine College Prep 14

Sacred Heart Prep 31, Carlmont 27

Saddleback 54, Beverly Hills 6

Sage Hill 42, Hesperia Christian 7

Salinas 24, Soquel 41

San Jose 52, San Juan 0

San Ramon Valley 44, Hayward 7

San Ysidro 24, Southwest 21

Woodside 56, Santa Clara 6

Santa Fe Christian 35, Escondido Charter 0

Santa Paula 43, Carpinteria 10

Santa Rosa 27, Burbank 18

Santa Teresa 51, Oak Grove 0

Santiago/Corona 45, Adelanto 14

Saratoga 31, Monta Vista 6

Scripps Ranch 36, Ramona 24

Servite 49, St. Paul 8

Shadow Ridge 40, Citrus Valley 20

St. Joseph 38, Shafter 7

Shasta 35, Las Plumas 21

Sierra Pacific 34, Caruthers 29

Sonoma Valley 48, Piner 0

Sonora 56, Orestimba 0

Soquel 41, Salinas 24

South El Monte 35, Arroyo 28

West Torrance 24, South Torrance 7

St. Monica Prep 41, Don Bosco Tech 0

St. Patrick-St. Vincent 22, De Anza 19

Steele Canyon 28, Dorsey 0

Stone Ridge Christian 42, Delhi 0

Summerville 49, Riverbank 0

Sunnyside 60, Madera South 14

Sweetwater 34, Palo Verde Valley 6

Swett 40, West Campus 0

Union Mine High School 22, Argonaut 16

Vacaville 42, Rodriguez 25

Vacaville Christian 52, San Juan 0

Valencia/Valencia 55, Saugus 14

Imperial 61, Valley Center 28

Vasquez 44, California Military Institute 0

Newbury Park 43, Ventura 28

Viewpoint 55, Foothills Christian 12

Vista del Lago 40, Granite Hills 21

Vista Murrieta 38, El Camino 12

Washington 49, American 20

Washington Union 28, Coalinga 6

West 28, Arvin 7

West Park 38, Destiny Christian Academy 20

Wilson 40, Los Angeles 28

Wilson/Long Beach 30, Millikan 7

Windsor 59, Miramonte 21

Woodland Christian 49, Lindhurst 0

Workman 26, West Adams 6

Yucca Valley 28, Desert Hot Springs 7

CJ Vafiadis
CJ VAFIADIS

CJ Vafiadis is the Marketing Director at SBLive Sports, bringing over 10 years of experience in sports marketing and team operations. His career began courtside as a student manager for the University of San Diego men’s basketball team, followed by a role as a graduate assistant with the University of Arizona basketball program. CJ’s background in both collegiate athletics and media has shaped his passion for connecting communities through high school sports coverage and innovative marketing strategies.

