California high school football final scores, results — September 26, 2025
The 2025 California high school football season continued on Friday, and High School On SI has a list of final scores from Week 5.
California High School Football Scores, Results & Live Updates (CIF) - September 26, 2025
California high school football final scores, results — September 26, 2025
Alameda 25, Newark Memorial 6
Alpaugh 26, Mojave 6
Amador Valley 49, Foothill 25
Anaheim 7, Magnolia 0
Analy 48, Kimball 34
Antioch 19, Nevada Union 18
Aquinas 17, San Jacinto 7
Aragon 42, Gunn 0
Archbishop Mitty 37, St. Ignatius 23
Archbishop Riordan 47, Saint Francis 35
Arleta 41, Chavez 0
Arroyo 40, Piedmont 26
Artesia 28, Estancia 21
Bakersfield Christian 30, Tulare Union 7
Bassett 57, Savanna 20
Bear River 22, Oakmont 15
Bellflower 16, Arrowhead Christian 14
Benicia 48, Encinal 0
Bernstein 50, Mark Keppel 6
Big Bear 33, Whittier Christian 27
Maxwell 49, Biggs 34
Bishop Diego 43, Alemany 18
Bonanza 64, Tulelake 36
Bradshaw Christian 48, El Dorado 7
Branham 51, Piedmont Hills 15
Brentwood School 49, Rosamond 20
Buchanan 49, Paso Robles 13
Muir 58, Burbank 28
Burlingame 17, Hillsdale 14
California 28, McClymonds 20
Calvary Chapel (SA) 33, Trinity Classical Academy 14
Camarillo 49, Oxnard 0
Canyon Springs 39, Montclair 13
Canyon/Canyon 42, Castaic 0
Cardinal Newman 14, Pleasant Valley 12
Carmel 57, Aptos 14
Carson 20, St. Pius X-St. Matthias Academy 8
Casa Grande 45, Napa 7
Casa Roble 45, Woodland 14
Cathedral Catholic 40, Granite Hills 30
Center 33, Johnson 0
Central 35, La Quinta (LQ) 29
Central Valley 28, Pacheco 20
Central Valley Christian 49, Mission Prep 7
Chadwick 54, Santa Clarita Christian 14
Mission Viejo 36, Chaparral 21
Charter Oak 42, Jordan 7
Chavez 61, Franklin 0
Vista del Lago 50, Christian Brothers 22
Clovis North 41, Frontier 34
Coachella Valley 25, Valley View 21
Coastal Academy 20, Classical Academy 14
Concord 41, Mt. Eden 14
Woodlake 63, Corcoran 6
Corona del Mar 35, Trabuco Hills 13
Fresno Christian 48, Cornerstone Christian 22
Elk Grove 52, Cosumnes Oaks 6
Covina 28, Santa Fe 27
Crescenta Valley 49, Hoover 26
De La Salle 36, St. Mary's 7
Del Norte 54, Chula Vista 6
Del Oro 49, Whitney 21
Denair 42, Gustine 14
Desert Christian 55, Desert 14
Dominguez 28, Gardena 21
Dougherty Valley 41, Fremont 15
Dublin 42, Freedom 20
Winters 32, Durham 8
Eagle Rock 34, Marquez 10
East Nicolaus 52, Willows 0
East Union 27, Patterson 21
Edison 55, Armijo 18
El Camino 18, Natomas 13
El Capitan 16, West Hills 3
Holtville 48, Escondido 6
Escalon 27, Hilmar 9
Esperanza 49, Peninsula 12
Fallbrook 34, Santana 28
Strathmore 63, Farmersville 16
Foothill 40, Lassen 7
Foothill 53, Richmond 6
Foresthill 24, Valley 6
Fort Bragg 12, Lower Lake 8
Franklin 28, San Marino 24
Gabrielino 49, Mountain View 27
Gahr 33, Valencia/Placentia 14
Rosemont 38, Galt 0
Garden Grove 20, Rancho Alamitos 10
Garces Memorial 38, Righetti 6
University 34, Glenn 7
Golden Sierra 60, Elite 0
Golden West 39, Tehachapi 3
Granada 38, Las Lomas 21
Granite Hills 52, Orange Cove 12
Great Oak 49, Temescal Canyon 13
Paradise 3, Gridley 7
Grossmont 20, Mira Mesa 0
Hart 40, Golden Valley 28
San Rafael 56, Healdsburg 28
Hercules 7, San Lorenzo 6
Livermore 27, Heritage 14
Hilltop 57, Castle Park 6
Hillcrest Christian 50, Laguna Blanca 22
North Salinas 13, Hollister 10
Kathleen MacDonald 14, Homestead 7
Ripon Christian 21, Hughson 14
Immanuel 44, El Capitan 20
Liberty 17, Independence 10
Indian Springs 20, Miller 14
West Valley 47, Indio 0
Jefferson 43, El Camino 21
Jesuit 20, Rocklin 14
Johansen 22, Ceres 16
Julian 38, Calvin Christian 20
Jurupa Hills 29, Colton 22
Tamalpais 54, Justin-Siena 6
Katella 28, Godinez Fundamental 20
Kearny 14, Southwest SD 0
King City 27, St. Francis 6
La Canada 17, Village Christian 7
La Jolla Country Day 28, Bishop's 26
La Quinta/Westminster 34, Compton Early College 14
La Serna 23, Edison 21
Laguna Beach 49, San Pedro 45
Laguna Creek 33, Franklin 19
Laguna Hills 31, St. Margaret's 30
Lancaster 48, Eastside 6
Lathrop 20, Davis 9
Laton 74, Tehillah Christian Academy 0
Le Grand 21, Waterford 14
Leigh 35, Silver Creek 14
Liberty 31, Clayton Valley Charter 13
Linden 38, Big Valley Christian 0
Lincoln 47, Del Mar 21
Lincoln 55, Hollywood 35
Lincoln 33, Wheatland 0
Littlerock 26, Antelope Valley 0
Live Oak 39, Pioneer 21
Live Oak 47, Central Valley 34
Livingston 31, Beyer 14
Lompoc 42, Kern Valley 10
Los Alamitos 48, Calabasas 21
Los Molinos 42, Portola 7
Lucerne Valley 50, Noli Indian 0
Maria Carrillo 37, Milpitas 31
Mariposa County 52, Modesto Christian 18
Marshall 42, Jefferson 18
Mater Dei Catholic 13, Helix 0
McClatchy 51, Antelope 7
McLane 42, Fresno 0
Mendota 34, McFarland 27
Menlo-Atherton 42, San Mateo 28
Mesa Verde 54, Esparto 14
North Hollywood 38, Verdugo Hills 16
Mills 35, Cupertino 0
Mira Costa 34, Villa Park 23
Mira Loma 44, Delta 0
Mission Bay 21, Montgomery 20
Modoc 40, Fall River 28
Monroe 62, Fulton 24
Monterey Trail 62, Sheldon 0
Monte Vista 59, College Park 36
Stevenson 36, Monte Vista Christian 25
Mountain Empire 36, Victory Christian Academy 35
Mountain House 28, Sierra 10
Reedley 20, Mt. Whitney 16
Muir 58, Burbank 28
Murrieta Valley 26, San Clemente 14
Newbury Park 43, Ventura 28
Nipomo 33, Arroyo Grande 25
Notre Dame (SO) 57, Culver City 14
O'Farrell 20, Orange Glen 13
Oak Ridge 21, Granite Bay 14
Oakland 32, Arcata 26
Salesian College Preparatory 42, Oakland Tech 35
Oceanside 26, Mount Miguel 25
Red Bluff 35, Orland 14
Orosi 20, Lindsay 6
Oroville 34, Weed 22
Otay Ranch 35, Olympian 31
Pacific 14, San Bernardino 7
Palisades 35, Mary Star of the Sea 28
Parlier 34, Tranquillity 11
Pasadena 41, Glendale 0
Patrick Henry 48, Mt. Carmel 16
Permian 36, Cajon 25
Pinewood 50, Basis Independent Silicon Valley 6
Whittier 38, Pioneer 14
Pittsburg 41, Marin Catholic 20
Point Loma 37, La Jolla 7
Poly/Long Beach 21, Lakewood 7
Ponderosa 28, Bella Vista 21
Porterville 33, Exeter 0
Public Safety Academy 70, Villanova Prep 28
Rancho Bernardo 23, San Diego 16
Rancho Buena Vista 10, Canyon Hills 7
Rancho Cotate 42, Montgomery 6
Rancho San Juan High School 7, Harbor 6
Rancho Verde 26, Tahquitz 0
Redondo Union 35, Banning 6
Redwood 34, Berean Christian 14
Rio Americano 7, Woodcreek 20
Rio Hondo Prep 52, St. Anthony 17
Rio Vista 53, Highlands 26
Ripon 42, Modesto 14
River City 21, Wood 10
Riverside Prep 18, Webb 8
Rock Academy 44, Tri-City Christian 6
Roosevelt 46, Matilda Torres 14
Roseville 62, Deer Valley 8
Rowland 22, Diamond Bar 21
Royal 40, Hueneme 24
Sacred Heart Cathedral Preparatory 71, Bellarmine College Prep 14
Sacred Heart Prep 31, Carlmont 27
Saddleback 54, Beverly Hills 6
Sage Hill 42, Hesperia Christian 7
Salinas 24, Soquel 41
San Jose 52, San Juan 0
San Ramon Valley 44, Hayward 7
San Ysidro 24, Southwest 21
Woodside 56, Santa Clara 6
Santa Fe Christian 35, Escondido Charter 0
Santa Paula 43, Carpinteria 10
Santa Rosa 27, Burbank 18
Santa Teresa 51, Oak Grove 0
Santiago/Corona 45, Adelanto 14
Saratoga 31, Monta Vista 6
Scripps Ranch 36, Ramona 24
Servite 49, St. Paul 8
Shadow Ridge 40, Citrus Valley 20
St. Joseph 38, Shafter 7
Shasta 35, Las Plumas 21
Sierra Pacific 34, Caruthers 29
Sonoma Valley 48, Piner 0
Sonora 56, Orestimba 0
Soquel 41, Salinas 24
South El Monte 35, Arroyo 28
West Torrance 24, South Torrance 7
St. Monica Prep 41, Don Bosco Tech 0
St. Patrick-St. Vincent 22, De Anza 19
Steele Canyon 28, Dorsey 0
Stone Ridge Christian 42, Delhi 0
Summerville 49, Riverbank 0
Sunnyside 60, Madera South 14
Sweetwater 34, Palo Verde Valley 6
Swett 40, West Campus 0
Union Mine High School 22, Argonaut 16
Vacaville 42, Rodriguez 25
Vacaville Christian 52, San Juan 0
Valencia/Valencia 55, Saugus 14
Imperial 61, Valley Center 28
Vasquez 44, California Military Institute 0
Newbury Park 43, Ventura 28
Viewpoint 55, Foothills Christian 12
Vista del Lago 40, Granite Hills 21
Vista Murrieta 38, El Camino 12
Washington 49, American 20
Washington Union 28, Coalinga 6
West 28, Arvin 7
West Park 38, Destiny Christian Academy 20
Wilson 40, Los Angeles 28
Wilson/Long Beach 30, Millikan 7
Windsor 59, Miramonte 21
Woodland Christian 49, Lindhurst 0
Workman 26, West Adams 6
Yucca Valley 28, Desert Hot Springs 7
Create an account to get alerts for your favorite teams!
Get even closer to the action by creating a free account. Follow your favorite teams and get score updates, breaking news and alerts when new photo galleries are available. Sign up for free here.