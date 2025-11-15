High School

California High School Football How Top 25 State Football Teams Fared - Nov. 14, 2025

Southern Section Division 1 upsets set the tone for a wild week for playoffs up and down the state; Eight ranked teams have seasons end with playoff defeats

Mitch Stephens

Santa Margarita stunned its third Top 5 team this season with a 21-9 victory over Sierra Canyon, a team wich had given up 43 points all season
What a night. What a hit the Top 25 state ranked teams took, right from the start.

Top-ranked Sierra Canyon, all that perfection all season behind a historically good defense, lost a quarterfinal Southern Section Division 1 playoff game as did No. 3 St. John Bosco, a team that had been No. 1 for most of the season.

Down goes Frazier.

That was just for starters. Eight teams from the Top 25 all sustained season-ending defeats.

HOW CALIFORNIA TOP 25 FARED (11-14-2025)
(Records up to date)

No. 1 Sierra Canyon (10-1)

Final: Santa Margarita 21, Sierra Canyon 9

No. 2 Mater Dei (8-2)

Final: Mater Dei 20, Mission Viejo 0

No. 3 St. John Bosco (9-2)

Final: Orange Lutheran 20, St. John Bosco 19

No. 4 De La Salle (11-0)

Final: De La Salle 42, San Ramon Valley 0

No. 5 Santa Margarita (8-3)

Final: Santa Margarita 21, Sierra Canyon 9

No. 6 Corona Centennial (10-1)

Final: Centennial 41, Servite 6

No. 7 Mission Viejo (9-2)

Final: Mater Dei 20, Mission Viejo 0

No. 8 Folsom (10-1)

Final: Folsom 62, Downey 34

No. 9 Servite (6-5)

Final: Centennial 41, Servite 6

No. 10 Los Alamitos (10-2)

Final: Los Alamitos 35, San Juan Hills 10

No. 11 Riordan (10-0)

Next: Saturday vs. Salinas

12. Orange Lutheran (3-8)

Final: Orange Lutheran 20, St. John Bosco 19

13. Leuzinger (10-1)

Final: Leuzinger 19, Chaparral 16

14. Murrieta Valley (9-3)

Final: Murrieta Valley 26, Rancho Cucamonga 6

15. Lincoln (9-2)

Final: Lincoln 51, Poway 41

16. Chaparral (7-5)

Final: Leuzinger 19, Chaparral 16

17. Vista Murrieta (8-4)

Final: San Clemente 32, Vista Murrieta 7

18. Carlsbad (10-1)

Final: Carlsbad 27, La Costa Canyon 23

19. Crean Lutheran (10-1)

Final: Leuzinger 34, Crean Lutheran 17

20. Corona del Mar (9-2)

Final: Murrieta Valley 35, Corona del Mar 14

21. Oxnard Pacifica (12-0)

Final: Pacifica 28, Bishop Amat 7

22. Pittsburg (10-1)

Final: Pittsburg 42, Liberty 18

23. Central East (11-1)

Final: Central East 53, Buchanan 31

24. Manteca (11-0)

Final: Manteca 43, Tracy 8

25. Cathedral Catholic (9-2)

Final: Cathedral Catholic 42, Mission Hills 35

MITCH STEPHENS

