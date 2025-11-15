California High School Football How Top 25 State Football Teams Fared - Nov. 14, 2025
What a night. What a hit the Top 25 state ranked teams took, right from the start.
Top-ranked Sierra Canyon, all that perfection all season behind a historically good defense, lost a quarterfinal Southern Section Division 1 playoff game as did No. 3 St. John Bosco, a team that had been No. 1 for most of the season.
Down goes Frazier.
That was just for starters. Eight teams from the Top 25 all sustained season-ending defeats.
HOW CALIFORNIA TOP 25 FARED (11-14-2025)
(Records up to date)
No. 1 Sierra Canyon (10-1)
Final: Santa Margarita 21, Sierra Canyon 9
No. 2 Mater Dei (8-2)
Final: Mater Dei 20, Mission Viejo 0
No. 3 St. John Bosco (9-2)
Final: Orange Lutheran 20, St. John Bosco 19
No. 4 De La Salle (11-0)
Final: De La Salle 42, San Ramon Valley 0
No. 5 Santa Margarita (8-3)
Final: Santa Margarita 21, Sierra Canyon 9
No. 6 Corona Centennial (10-1)
Final: Centennial 41, Servite 6
No. 7 Mission Viejo (9-2)
Final: Mater Dei 20, Mission Viejo 0
No. 8 Folsom (10-1)
Final: Folsom 62, Downey 34
No. 9 Servite (6-5)
Final: Centennial 41, Servite 6
No. 10 Los Alamitos (10-2)
Final: Los Alamitos 35, San Juan Hills 10
No. 11 Riordan (10-0)
Next: Saturday vs. Salinas
12. Orange Lutheran (3-8)
Final: Orange Lutheran 20, St. John Bosco 19
13. Leuzinger (10-1)
Final: Leuzinger 19, Chaparral 16
14. Murrieta Valley (9-3)
Final: Murrieta Valley 26, Rancho Cucamonga 6
15. Lincoln (9-2)
Final: Lincoln 51, Poway 41
16. Chaparral (7-5)
Final: Leuzinger 19, Chaparral 16
17. Vista Murrieta (8-4)
Final: San Clemente 32, Vista Murrieta 7
18. Carlsbad (10-1)
Final: Carlsbad 27, La Costa Canyon 23
19. Crean Lutheran (10-1)
Final: Leuzinger 34, Crean Lutheran 17
20. Corona del Mar (9-2)
Final: Murrieta Valley 35, Corona del Mar 14
21. Oxnard Pacifica (12-0)
Final: Pacifica 28, Bishop Amat 7
22. Pittsburg (10-1)
Final: Pittsburg 42, Liberty 18
23. Central East (11-1)
Final: Central East 53, Buchanan 31
24. Manteca (11-0)
Final: Manteca 43, Tracy 8
25. Cathedral Catholic (9-2)
Final: Cathedral Catholic 42, Mission Hills 35