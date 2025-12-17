California High School Girls Basketball Final Scores, Results - December 16, 2025
The 2025 California high school girls basketball season continued on Tuesday, and High School On SI has a list of all the final scores from the full slate of action.
AATSA 45, Stockton Christian 28
Anderson Valley 43, Rio Lindo Adventist 9
Arcadia 56, Glendale 29
Argonaut 70, Bret Harte 34
Aspire Ollin 57, Downtown Magnets 12
Atwater 59, Mountain House 31
Bella Vista 56, Oakmont 36
Bentley 59, Making Waves Academy 12
Birmingham 55, Heritage Christian 44
Bolsa Grande 31, Capistrano Valley 26
Brave Christian 45, Calvary Christian Academy 30
Burroughs 68, Barstow 38
California City 56, Boron 37
California Military Institute 29, Santa Rosa Academy 12
California School for the Deaf 52, Jewish Community 23
Calistoga 47, Sonoma Academy 14
Campolindo 64, Oakland 33
Carter 65, Sultana 39
Casa Grande 40, Montgomery 34
Casa Roble 49, Galt 28
Castle Park 38, The Cambridge School 31
Ceres 52, Golden Valley 50
Chaparral 65, Escondido Charter 40
Chowchilla 55, Avenal 19
Chula Vista 43, Clairemont 13
Christian 80, High Tech CV 9
Christopher 60, Santa Teresa 48
Coastal Academy 57, Maranatha Christian 7
Coastal Christian 45, Santa Maria 32
Coalinga 57, Hanford West 25
Coliseum College Prep Academy 2, AIMS College Prep 0
Colton 41, Arroyo Valley 26
Colusa 64, Sutter 54
CORE Butte 37, Biggs 35
Cordova 45, East Nicolaus 35
Corning 46, Anderson 37
Coronado 46, Canyon Crest Academy 43
Cosumnes Oaks 52, Twelve Bridges 43
Crescenta Valley 55, Burroughs 47
Crystal Springs Uplands 56, Drew 14
CSDR 45, Norte Vista 21
Davis Sr. 62, Vacaville 33
Deer Valley 63, Emerald 50
Del Mar 52, MacDonald 19
Denair 40, Central Valley 37
Desert Christian Academy 89, Nuview Bridge 23
Desert Mirage 46, Borrego Springs 19
Design Tech 37, James Lick 11
Durham 63, Oroville 32
East Union 53, Merced 50
Edison 53, Kennedy 44
El Capitan 73, Grace Davis 24
El Dorado 63, Valencia 20
El Rancho 40, Diamond Ranch 33
Elk Grove 54, Futures 12
Elsinore 34, Tahquitz 20
Escalon 55, Pitman 22
Excelsior Charter 59, Victor Valley Christian 20
Fairfield 51, Valley 15
Farmersville 38, Minarets 27
Ferndale 46, Del Norte 40
Florin 50, Burbank 18
Foothill Tech 37, Thacher 22
Forest Lake Christian 43, John Adams Academy Rsvl/Lin 29
Fowler 62, Kings Christian 19
Freedom 60, Pittsburg 40
Fresno 43, Liberty 22
Garden Grove 46, Orange 32
George Washington Prep 34, Crenshaw 33
Golden Sierra 44, Wheatland 37
Golden West 50, Lindsay 42
Harbor 33, Anzar 16
Harvard-Westlake 48, Campbell Hall 37
Heritage 59, Liberty 37
Hesperia Christian 51, AAE 21
High Tech SD 63, High Tech NC 11
Hillcrest 53, La Sierra 8
James Logan 46, Washington 45
Jefferson 35, The Nueva School 29
Kaiser 55, Pomona 22
Laguna Beach 52, Dana Hills 33
Laguna Creek 60, River Valley 21
Lakeview Charter 70, Valor Academy 10
Lancaster Baptist 42, Santa Clarita Christian 40
Laytonville 46, Mendocino 36
Leigh 72, Hill 28
Lincoln 45, Rocklin 44
LMEC 57, Ocean View Christian 15
Lodi 49, Pleasant Grove 46
Lompoc 44, Pioneer Valley 17
Lone Pine 44, Trona 29
Lower Lake 45, Fort Bragg 35
Manteca 69, Venture Academy 57
Marlborough 65, Bishop Alemany 43
Mayfair 34, Chadwick 32
Millennium 48, Big Valley Christian 15
Millikan 30, Jordan 27
Mira Mesa 44, West Hills 28
Mission San Jose 57, Kennedy 42
Modoc 60, Bonanza 23
Monrovia 36, Mayfield 20
Moreau Catholic 82, Newark Memorial 8
Morro Bay 43, Templeton 33
Mount Miguel 28, Hoover 26
Mt. Carmel 73, University City 49
Muir 53, Hoover 26
North 59, Palos Verdes 57
Novato 57, Petaluma 32
Oak Hills 58, Beaumont 32
Oakdale 45, Buhach Colony 22
OCCA 31, Liberty Christian 16
Orland 49, Willows 25
Oxnard 46, San Marcos 30
Pacheco 36, Hilmar 33
Pacific Collegiate 31, Carmel 27
Paradise Adventist Academy 43, Herlong 12
Parlier 46, Orange Cove 31
Placer 54, Rio Linda 45
Plumas Charter 38, Princeton 22
Point Arena 43, Tomales 30
Ramona 58, King 57
Rancho Bernardo 64, La Jolla 30
Rancho Cotate 39, Terra Linda 26
Red Bluff 38, Las Plumas 35
Redding Christian 52, Hamilton 38
Redlands 61, Jurupa Hills 39
Rialto 86, Apple Valley 27
Righetti 43, San Luis Obispo 40
Rosalie Prep CSDR 45, Norte Vista 21
Rosamond 63, Mammoth 7
Roseland University Prep 33, Victory Christian Academy 26
Roseville 73, Lindhurst 19
Sacramento Waldorf 57, Sacramento Country Day 13
Salesian College Preparatory 63, Jesse M. Bethel 36
San Diego 60, Eastlake 51
San Francisco Waldorf 56, LCPA 11
Sanger West 40, Washington Union 11
Santa Ana Valley 64, Glenn 6
Santana 51, Horizon Prep 15
Santiago 59, Bellflower 10
Shadow Hills 55, Palm Springs 14
Silver Valley 45, Riverside Prep 22
Silverado 43, Patriot 37
Soledad 44, Seaside 5
South Tahoe 55, Portola 33
St. Francis 47, San Lorenzo Valley 33
St. Francis 65, Wood 35
St. Helena 70, Cloverdale 33
Steele Canyon 38, Kearny 29
Stern 34, Rise Kohyang 6
Temecula Prep 45, San Jacinto Leadership Academy 43
Tranquillity 62, Alpaugh 26
Tulare Western 53, Selma 32
Tulelake 56, Butte Valley 40
University Prep 47, Big Bear 31
Upper Lake 54, Clear Lake 49
Urban 51, The Bay School 22
USC Hybrid 45, Legacy College Prep 4
Vacaville Christian 47, Aspire Langston Hughes Academy 11
Valley View 42, Jurupa Valley 37
Ventura 80, Pacifica 21
Viewpoint 60, Agoura 45
Vista del Lago 41, Sacramento 23
Webb 47, NSLA 27
West Campus 77, Foothill 20
Westview 59, Torrey Pines 47
Whitney 48, West Park 35
Whittier 52, Garfield 46
Willits 61, Roseland Collegiate Prep 3
Wiseburn- Da Vinci 52, Lawndale 50
Woodrow Wilson 70, Compton 32
Yreka 48, Ashland 38
YULA 51, Milken 50
Yucaipa 58, San Jacinto 33