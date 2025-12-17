High School

California High School Girls Basketball Final Scores, Results - December 16, 2025

See every California girls high school basketball final score from December 16, 2025

CJ Vafiadis

Sierra Canyon dribbles the ball during the game between Bartlett High School and Sierra Canyon School in the 901 Tournament of Champions at Bartlett High School
Sierra Canyon dribbles the ball during the game between Bartlett High School and Sierra Canyon School in the 901 Tournament of Champions at Bartlett High School

The 2025 California high school girls basketball season continued on Tuesday, and High School On SI has a list of all the final scores from the full slate of action.

AATSA 45, Stockton Christian 28

Anderson Valley 43, Rio Lindo Adventist 9

Arcadia 56, Glendale 29

Argonaut 70, Bret Harte 34

Aspire Ollin 57, Downtown Magnets 12

Atwater 59, Mountain House 31

Bella Vista 56, Oakmont 36

Bentley 59, Making Waves Academy 12

Birmingham 55, Heritage Christian 44

Bolsa Grande 31, Capistrano Valley 26

Brave Christian 45, Calvary Christian Academy 30

Burroughs 68, Barstow 38

California City 56, Boron 37

California Military Institute 29, Santa Rosa Academy 12

California School for the Deaf 52, Jewish Community 23

Calistoga 47, Sonoma Academy 14

Campolindo 64, Oakland 33

Carter 65, Sultana 39

Casa Grande 40, Montgomery 34

Casa Roble 49, Galt 28

Castle Park 38, The Cambridge School 31

Ceres 52, Golden Valley 50

Chaparral 65, Escondido Charter 40

Chowchilla 55, Avenal 19

Chula Vista 43, Clairemont 13

Christian 80, High Tech CV 9

Christopher 60, Santa Teresa 48

Coastal Academy 57, Maranatha Christian 7

Coastal Christian 45, Santa Maria 32

Coalinga 57, Hanford West 25

Coliseum College Prep Academy 2, AIMS College Prep 0

Colton 41, Arroyo Valley 26

Colusa 64, Sutter 54

CORE Butte 37, Biggs 35

Cordova 45, East Nicolaus 35

Corning 46, Anderson 37

Coronado 46, Canyon Crest Academy 43

Cosumnes Oaks 52, Twelve Bridges 43

Crescenta Valley 55, Burroughs 47

Crystal Springs Uplands 56, Drew 14

CSDR 45, Norte Vista 21

Davis Sr. 62, Vacaville 33

Deer Valley 63, Emerald 50

Del Mar 52, MacDonald 19

Denair 40, Central Valley 37

Desert Christian Academy 89, Nuview Bridge 23

Desert Mirage 46, Borrego Springs 19

Design Tech 37, James Lick 11

Durham 63, Oroville 32

East Union 53, Merced 50

Edison 53, Kennedy 44

El Capitan 73, Grace Davis 24

El Dorado 63, Valencia 20

El Rancho 40, Diamond Ranch 33

Elk Grove 54, Futures 12

Elsinore 34, Tahquitz 20

Escalon 55, Pitman 22

Excelsior Charter 59, Victor Valley Christian 20

Fairfield 51, Valley 15

Farmersville 38, Minarets 27

Ferndale 46, Del Norte 40

Florin 50, Burbank 18

Foothill Tech 37, Thacher 22

Forest Lake Christian 43, John Adams Academy Rsvl/Lin 29

Fowler 62, Kings Christian 19

Freedom 60, Pittsburg 40

Fresno 43, Liberty 22

Garden Grove 46, Orange 32

George Washington Prep 34, Crenshaw 33

Golden Sierra 44, Wheatland 37

Golden West 50, Lindsay 42

Harbor 33, Anzar 16

Harvard-Westlake 48, Campbell Hall 37

Heritage 59, Liberty 37

Hesperia Christian 51, AAE 21

High Tech SD 63, High Tech NC 11

Hillcrest 53, La Sierra 8

James Logan 46, Washington 45

Jefferson 35, The Nueva School 29

Kaiser 55, Pomona 22

Laguna Beach 52, Dana Hills 33

Laguna Creek 60, River Valley 21

Lakeview Charter 70, Valor Academy 10

Lancaster Baptist 42, Santa Clarita Christian 40

Laytonville 46, Mendocino 36

Leigh 72, Hill 28

Lincoln 45, Rocklin 44

LMEC 57, Ocean View Christian 15

Lodi 49, Pleasant Grove 46

Lompoc 44, Pioneer Valley 17

Lone Pine 44, Trona 29

Lower Lake 45, Fort Bragg 35

Manteca 69, Venture Academy 57

Marlborough 65, Bishop Alemany 43

Mayfair 34, Chadwick 32

Millennium 48, Big Valley Christian 15

Millikan 30, Jordan 27

Mira Mesa 44, West Hills 28

Mission San Jose 57, Kennedy 42

Modoc 60, Bonanza 23

Monrovia 36, Mayfield 20

Moreau Catholic 82, Newark Memorial 8

Morro Bay 43, Templeton 33

Mount Miguel 28, Hoover 26

Mt. Carmel 73, University City 49

Muir 53, Hoover 26

North 59, Palos Verdes 57

Novato 57, Petaluma 32

Oak Hills 58, Beaumont 32

Oakdale 45, Buhach Colony 22

OCCA 31, Liberty Christian 16

Orland 49, Willows 25

Oxnard 46, San Marcos 30

Pacheco 36, Hilmar 33

Pacific Collegiate 31, Carmel 27

Paradise Adventist Academy 43, Herlong 12

Parlier 46, Orange Cove 31

Placer 54, Rio Linda 45

Plumas Charter 38, Princeton 22

Point Arena 43, Tomales 30

Ramona 58, King 57

Rancho Bernardo 64, La Jolla 30

Rancho Cotate 39, Terra Linda 26

Red Bluff 38, Las Plumas 35

Redding Christian 52, Hamilton 38

Redlands 61, Jurupa Hills 39

Rialto 86, Apple Valley 27

Righetti 43, San Luis Obispo 40

Rosalie Prep CSDR 45, Norte Vista 21

Rosamond 63, Mammoth 7

Roseland University Prep 33, Victory Christian Academy 26

Roseville 73, Lindhurst 19

Sacramento Waldorf 57, Sacramento Country Day 13

Salesian College Preparatory 63, Jesse M. Bethel 36

San Diego 60, Eastlake 51

San Francisco Waldorf 56, LCPA 11

Sanger West 40, Washington Union 11

Santa Ana Valley 64, Glenn 6

Santana 51, Horizon Prep 15

Santiago 59, Bellflower 10

Shadow Hills 55, Palm Springs 14

Silver Valley 45, Riverside Prep 22

Silverado 43, Patriot 37

Soledad 44, Seaside 5

South Tahoe 55, Portola 33

St. Francis 47, San Lorenzo Valley 33

St. Francis 65, Wood 35

St. Helena 70, Cloverdale 33

Steele Canyon 38, Kearny 29

Stern 34, Rise Kohyang 6

Temecula Prep 45, San Jacinto Leadership Academy 43

Tranquillity 62, Alpaugh 26

Tulare Western 53, Selma 32

Tulelake 56, Butte Valley 40

University Prep 47, Big Bear 31

Upper Lake 54, Clear Lake 49

Urban 51, The Bay School 22

USC Hybrid 45, Legacy College Prep 4

Vacaville Christian 47, Aspire Langston Hughes Academy 11

Valley View 42, Jurupa Valley 37

Ventura 80, Pacifica 21

Viewpoint 60, Agoura 45

Vista del Lago 41, Sacramento 23

Webb 47, NSLA 27

West Campus 77, Foothill 20

Westview 59, Torrey Pines 47

Whitney 48, West Park 35

Whittier 52, Garfield 46

Willits 61, Roseland Collegiate Prep 3

Wiseburn- Da Vinci 52, Lawndale 50

Woodrow Wilson 70, Compton 32

Yreka 48, Ashland 38

YULA 51, Milken 50

Yucaipa 58, San Jacinto 33

