High School on SI Southwest Region Rankings — Sept. 10, 2025

Nation's top three teams lead the Southwest Region rankings

René Ferrán

Quarterback Ryan Hopkins and Mater Dei are No. 1 in the national and Southwest Region rankings.
Quarterback Ryan Hopkins and Mater Dei are No. 1 in the national and Southwest Region rankings.

We recently released our High School on SI Power 25 national high school football rankings.

Now, we break it down by region.

Here’s a look at our Top 10 teams in the Southwest Region (Arizona, California, Hawaii, Nevada, New Mexico).

1. Mater Dei (Santa Ana, Calif.) (3-0) (No. 1 nationally)

2. St. John Bosco (Bellflower, Calif.) (3-0) (No. 2 nationally)

3. Bishop Gorman (Las Vegas) (3-0) (No. 3 nationally)

4. Mission Viejo (Calif.) (3-0) (No. 12 nationally)

5. Sierra Canyon (Chatsworth, Calif.) (3-0) (No. 18 nationally)

6. Santa Margarita (Rancho Santa Margarita, Calif.) (2-1) (No. 22 nationally)

7. Centennial (Corona, Calif.) (2-1) (No. 23 nationally)

8. Basha (Chandler, Ariz.) (2-0) (No. 24 nationally)

9. De La Salle (Concord, Calif.) (2-0)

10. Saint Louis (Honolulu) (3-0)

Under Consideration

Brophy Prep (Phoenix)

Cleveland (Rio Rancho, N.M.)

Folsom (Calif.)

Hamilton (Chandler, Ariz.)

Kahuku (Hawaii)

Liberty (Peoria, Ariz.)

Liberty (Henderson, Nev.)

Los Alamitos (Calif.)

Orange Lutheran (Calif.)

René Ferrán has written about high school sports in the Pacific Northwest since 1993, with his work featured at the Idaho Press Tribune, Tri-City Herald, Seattle Times, Tacoma News Tribune, The Columbian and The Oregonian before he joined SBLive Sports in 2020.

