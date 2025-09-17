High School

High School on SI Southwest Region Rankings — Sept. 16, 2025

St. John Bosco takes over top spot; Mater Dei falls to No. 6

René Ferrán

Centennial's victory over Mater Dei sent the Monarchs tumbling in the national and Southwest Region rankings.
We recently released our High School on SI Power 25 national high school football rankings.

Now, we break it down by region.

Here’s a look at our Top 10 teams in the Southwest Region (Arizona, California, Hawaii, Nevada, New Mexico).

1. St. John Bosco (Bellflower, Calif.) (4-0) (No. 1 nationally)

2. Bishop Gorman (Las Vegas) (4-0) (No. 2 nationally)

3. Mission Viejo (Calif.) (4-0) (No. 10 nationally)

4. Santa Margarita (Rancho Santa Margarita, Calif.) (3-1) (No. 11 nationally)

5. Centennial (Corona, Calif.) (3-1) (No. 12 nationally)

6. Mater Dei (Santa Ana, Calif.) (3-1) (No. 18 nationally)

7. Sierra Canyon (Chatsworth, Calif.) (4-0) (No. 20 nationally)

8. Basha (Chandler, Ariz.) (3-0) (No. 23 nationally)

9. De La Salle (Concord, Calif.) (3-0)

10. Saint Louis (Honolulu) (3-0)

Under Consideration

Brophy Prep (Phoenix)

Folsom (Calif.)

Hamilton (Chandler, Ariz.)

Kahuku (Hawaii)

Las Cruces (N.M.)

Liberty (Peoria, Ariz.)

Liberty (Henderson, Nev.)

Los Alamitos (Calif.)

Orange Lutheran (Calif.)

René Ferrán
RENÉ FERRÁN

René Ferrán has written about high school sports in the Pacific Northwest since 1993, with his work featured at the Idaho Press Tribune, Tri-City Herald, Seattle Times, Tacoma News Tribune, The Columbian and The Oregonian before he joined SBLive Sports in 2020.

