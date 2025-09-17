High School on SI Southwest Region Rankings — Sept. 16, 2025
We recently released our High School on SI Power 25 national high school football rankings.
Now, we break it down by region.
Here’s a look at our Top 10 teams in the Southwest Region (Arizona, California, Hawaii, Nevada, New Mexico).
1. St. John Bosco (Bellflower, Calif.) (4-0) (No. 1 nationally)
2. Bishop Gorman (Las Vegas) (4-0) (No. 2 nationally)
3. Mission Viejo (Calif.) (4-0) (No. 10 nationally)
4. Santa Margarita (Rancho Santa Margarita, Calif.) (3-1) (No. 11 nationally)
5. Centennial (Corona, Calif.) (3-1) (No. 12 nationally)
6. Mater Dei (Santa Ana, Calif.) (3-1) (No. 18 nationally)
7. Sierra Canyon (Chatsworth, Calif.) (4-0) (No. 20 nationally)
8. Basha (Chandler, Ariz.) (3-0) (No. 23 nationally)
9. De La Salle (Concord, Calif.) (3-0)
10. Saint Louis (Honolulu) (3-0)
Under Consideration
Brophy Prep (Phoenix)
Folsom (Calif.)
Hamilton (Chandler, Ariz.)
Kahuku (Hawaii)
Las Cruces (N.M.)
Liberty (Peoria, Ariz.)
Liberty (Henderson, Nev.)
Los Alamitos (Calif.)
Orange Lutheran (Calif.)