High School on SI Southwest Region Rankings — Sept. 22, 2025

Mater Dei's win over Bishop Gorman leads to a shakeup atop the rankings.

René Ferrán

Santa Margarita climbs to No. 2 in the Southwest Region ahead of a showdown with Bishop Gorman this week.
Santa Margarita climbs to No. 2 in the Southwest Region ahead of a showdown with Bishop Gorman this week.

We recently released our High School on SI Power 25 national high school football rankings.

Now, we break it down by region.

Here’s a look at our Top 10 teams in the Southwest Region (Arizona, California, Hawaii, Nevada, New Mexico).

1. St. John Bosco (Bellflower, Calif.) (5-0) (No. 1 nationally)

2. Santa Margarita (Rancho Santa Margarita, Calif.) (3-1) (No. 7 nationally)

3. Centennial (Corona, Calif.) (4-1) (No. 8 nationally)

4. Mater Dei (Santa Ana, Calif.) (4-1) (No. 9 nationally)

5. Bishop Gorman (Las Vegas) (4-1) (No. 10 nationally)

6. Sierra Canyon (Chatsworth, Calif.) (5-0) (No. 15 nationally)

7. De La Salle (Concord, Calif.) (4-0) (No. 21 nationally)

8. Basha (Chandler, Ariz.) (4-0) (No. 23 nationally)

9. Mission Viejo (Calif.) (4-1) (No. 24 nationally)

10. Hamilton (Chandler, Ariz.) (4-0)

Under Consideration

Folsom (Calif.)

Kahuku (Hawaii)

Las Cruces (N.M.)

Liberty (Peoria, Ariz.)

Liberty (Henderson, Nev.)

Lincoln (San Diego)

Los Alamitos (Calif.)

Saint Louis (Honolulu)

Published
René Ferrán has written about high school sports in the Pacific Northwest since 1993, with his work featured at the Idaho Press Tribune, Tri-City Herald, Seattle Times, Tacoma News Tribune, The Columbian and The Oregonian before he joined SBLive Sports in 2020.

