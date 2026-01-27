Los Angeles Metro High School Boys Basketball Schedule & Scores - January 27, 2026
There are 87 games scheduled across the Los Angeles metro area on Tuesday, January 27. You can follow every game live on our Los Angeles Metro High School Boys Basketball Scoreboard.
The marquee matchups of the day include some of California's top-ranked teams as Harvard-Westlake takes on St. Francis and Chaminade hosts Sierra Canyon.
Webb vs. Tarbut V' Torah – 4:15 PM
Trinity Classical Academy vs. Faith Baptist – 4:30 PM
Hamilton vs. Sherman Indian – 5:00 PM
Bishop Union vs. Frazier Mountain – 5:00 PM
Bloomington vs. Kaiser – 5:30 PM
Nuview Bridge vs. California Military Institute – 5:30 PM
West Valley vs. Tahquitz – 5:30 PM
Rim of the World vs. San Gorgonio – 5:30 PM
Cobalt Institute of Math & Science Academy vs. Silver Valley – 6:00 PM
Katella vs. Westminster – 6:00 PM
Geffen Academy vs. Wildwood – 6:00 PM
Ontario Christian vs. Woodcrest Christian – 6:00 PM
Arroyo Valley vs. Colton – 6:00 PM
Calvary Chapel/Santa Ana vs. Valencia/Placentia – 6:15 PM
Mesa Grande Academy vs. Loma Linda Academy – 6:30 PM
Desert vs. Boron – 6:30 PM
Needles vs. Lake Mead Academy – 6:30 PM
West Ranch vs. Saugus – 6:30 PM
Culver City vs. Beverly Hills – 6:30 PM
Carpinteria vs. Santa Ynez – 6:30 PM
Castaic vs. Valencia/Valencia – 6:30 PM
Montebello vs. Alhambra – 6:30 PM
Upland vs. Etiwanda – 6:30 PM
Mark Keppel vs. Schurr – 6:30 PM
Tustin vs. Fullerton – 6:30 PM
Ocean View vs. Santa Ana – 6:30 PM
Milken Community vs. de Toledo – 6:30 PM
Costa Mesa vs. Buena Park – 6:30 PM
Bell Gardens vs. San Gabriel – 6:30 PM
Laguna Hills vs. Garden Grove – 6:30 PM
Hart vs. Golden Valley – 6:30 PM
Alta Loma vs. South Hills – 6:30 PM
Los Altos vs. Colony – 6:30 PM
Ontario vs. Don Lugo – 6:30 PM
Diamond Ranch vs. Chino – 6:30 PM
Chaffey vs. Montclair – 6:30 PM
Glendale vs. Pasadena – 6:45 PM
Burroughs/Burbank vs. Arcadia – 6:45 PM
Burbank vs. Hoover – 6:45 PM
Wiseburn-Da Vinci vs. Palos Verdes – 7:00 PM
Capistrano Valley Christian vs. San Gabriel Academy – 7:00 PM
Oxford Academy vs. Glenn – 7:00 PM
Malibu vs. Santa Paula – 7:00 PM
Loyola vs. Crespi – 7:00 PM
Salesian vs. Albany – 7:00 PM
Whitney vs. Artesia – 7:00 PM
Village Christian vs. Valley Christian/Cerritos – 7:00 PM
Channel Islands vs. Hueneme – 7:00 PM
Lawndale vs. Santa Monica – 7:00 PM
St. Francis vs. Harvard-Westlake – 7:00 PM
Southwest vs. Palo Verde Valley – 7:00 PM
Cajon vs. Beaumont – 7:00 PM
Granite Hills vs. Victor Valley – 7:00 PM
Foothill vs. Canyon/Anaheim – 7:00 PM
Fillmore vs. Nordhoff – 7:00 PM
St. Jeanne de Lestonnac vs. Santa Rosa Academy – 7:00 PM
La Habra vs. Crean Lutheran – 7:00 PM
Sunny Hills vs. Yorba Linda – 7:00 PM
Jurupa Hills vs. Rialto – 7:00 PM
Temecula Prep vs. San Jacinto Valley Academy – 7:00 PM
Maranatha vs. Heritage Christian – 7:00 PM
Thousand Oaks vs. Westlake – 7:00 PM
Portola vs. Northwood – 7:00 PM
Redlands vs. Redlands East Valley – 7:00 PM
Notre Dame (SO) vs. Alemany – 7:00 PM
Brea Olinda vs. Pacifica (GG) – 7:00 PM
Sierra Canyon vs. Chaminade – 7:00 PM
Oaks Christian vs. Agoura – 7:00 PM
Camarillo vs. Moorpark – 7:00 PM
Royal vs. Oak Park – 7:00 PM
Esperanza vs. El Modena – 7:00 PM
Calabasas vs. Newbury Park – 7:00 PM
El Dorado vs. Sonora – 7:00 PM
Vasquez vs. Santa Clarita Christian – 7:00 PM
Pioneer vs. Cerritos – 7:00 PM
Silverado vs. Adelanto – 7:00 PM
West Torrance vs. North Torrance – 7:00 PM
Fontana vs. Summit – 7:00 PM
South Torrance vs. Torrance – 7:00 PM
Citrus Valley vs. Yucaipa – 7:00 PM
Temescal Canyon vs. San Jacinto – 7:00 PM
Big Bear vs. Riverside Prep – 7:30 PM
Newport Christian School vs. Western Christian – 7:30 PM
Rosamond vs. California City – 7:30 PM
Mira Costa vs. Peninsula – 7:30 PM
Chadwick vs. Rio Hondo Prep – 7:30 PM
