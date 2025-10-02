High School

Los Angeles Metro High School Football Schedule & Scores - October 2-3, 2025

Get Los Angeles metro schedules and scores as the 2025 California high school football season continues into Week 6

CJ Vafiadis

Servite vs. Mater Dei
Servite vs. Mater Dei / Donn Parris

There are 220 games scheduled across the Los Angeles metro this weekend, including 13 games featuring statewide top 25 ranked teams. You can follow every game live on our Los Angeles Metro High School Football Scoreboard

The marquee matchups of the weekend include four of California's top-ranked teams as No. 4 Mater Dei travels to face No. 11 Orange Lutheran, and No. 6 Santa Margarita takes on No. 14 Servite.

Los Angeles Metro High School Football Schedule - Thursday, October 2, 2025

There are 32 Los Angeles Metro high school football games in California on Thursday, highlighted byRoosevelt vs Centennial/Corona at 7:30 PM. You can follow every game on our Los Angeles Metro High School Football Scoreboard.

Full list of Thursday LA Metro Games:

Alhambra vs. Bell Gardens

Antelope Valley vs. Eastside

Apple Valley vs. Hesperia

Baldwin Park vs. Northview

Big Bear vs. Western Christian

Bishop Diego vs. Camarillo

Cajon vs. Yucaipa

Carpinteria vs. Santa Clara

Carter vs. Notre Dame/Riverside

Castaic vs. Golden Valley

Centennial/Corona vs. Roosevelt

Cerritos vs. West Torrance

Chino vs. Covina

Corona vs. Great Oak

Costa Mesa vs. Santiago (GG)

Cypress vs. Tustin

Edison vs. Summit

El Dorado vs. La Habra

Fountain Valley vs. Orange

Hamilton vs. Vasquez

Heritage vs. Canyon Springs

Hesperia vs. Apple Valley

Indian Springs vs. San Bernardino

Lakeside vs. Perris

Liberty vs. Vista del Lago

Magnolia vs. Savanna

Marina vs. Sunny Hills

Miller vs. Pacific

Montclair vs. San Gorgonio

Orange vs. Fountain Valley

Rancho Christian vs. Valley View

Riverside Prep vs. Santa Rosa Academy

San Gabriel vs. Schurr

Santa Clara vs. Carpinteria

Santa Rosa Academy vs. Riverside Prep

Santiago (GG) vs. Costa Mesa

Trinity Classical Academy vs. Webb

View full LA Metro scoreboard

Los Angeles Metro High School Football Schedule - Friday, October 3, 2025

There are 183 Los Angeles Metro high school football games in California on Friday, highlighted by  Mater Dei vs Lutheran/Orange at 7:00 PM. You can follow every game on our Los Angeles Metro High School Football Scoreboard

Full list of Friday LA Metro Games:

Adelanto vs. Granite Hills

Agoura vs. Santa Paula

Alemany vs. Paraclete

Aliso Niguel vs. Dana Hills

Alta Loma vs. West Covina

Anaheim vs. Loara

Angelou vs. Jefferson

Aquinas vs. Ontario Christian

Arcadia vs. Burbank

Arleta vs. North Hollywood

Arlington vs. Hillcrest

Arroyo vs. Glenn

Arroyo Valley vs. Bloomington

Arrowhead Christian vs. Whittier Christian

Artesia vs. Rowland

Ayala vs. Etiwanda

Azusa vs. Nogales

Banning vs. Gardena

Banning vs. Yucca Valley

Barstow vs. Victor Valley

Bassett vs. Workman

Beaumont vs. Redlands

Beckman vs. Fullerton

Bell vs. Garfield

Bellflower vs. Gahr

Belmont vs. Contreras

Bernstein vs. Hollywood

Beverly Hills vs. Centennial/Compton

Birmingham vs. El Camino Real

Bishop Amat vs. Chaminade

Bishop Montgomery vs. St. Monica Prep

Bishop Union vs. Rosamond

Blair vs. San Marino

Bolsa Grande vs. La Quinta/Westminster

Bonita vs. Colony

Boron vs. Kern Valley

Brea Olinda vs. Westminster

Brentwood School vs. Don Lugo

Buena vs. Ventura

Buena Park vs. Katella

Burroughs/Burbank vs. Glendale

Burroughs/Ridgecrest vs. Sultana

Calabasas vs. Thousand Oaks

California City vs. Desert

California Military Institute vs. Desert Chapel

Calvary Chapel (SA) vs. Santa Ana Valley

Canoga Park vs. Reseda

Cantwell-Sacred Heart vs. Salesian

Canyon/Anaheim vs. El Toro

Canyon/Canyon vs. Saugus

Capistrano Valley vs. Western

Capistrano Valley Christian vs. Valley Christian/Cerritos

Cathedral vs. St. Paul

Chaffey vs. Rim of the World

Channel Islands vs. Nordhoff

Chaparral vs. Vista Murrieta

Charter Oak vs. Glendora

Chatsworth vs. Cleveland

Chavez vs. Polytechnic

Chino Hills vs. Upland

Citrus Hill vs. Moreno Valley

Citrus Valley vs. Redlands East Valley

Claremont vs. Los Osos

Compton vs. Wilson/Long Beach

Compton Early College vs. Firebaugh

Corona del Mar vs. San Juan Hills

Coronado vs. San Clemente

Crenshaw vs. Dorsey

Crescenta Valley vs. Muir

Crespi vs. St. Anthony

Culver City vs. Palos Verdes

Damien vs. Rancho Cucamonga

Desert Christian Academy vs. Nuview Bridge

Diamond Bar vs. Walnut

Diamond Ranch vs. San Dimas

Diego Rivera Learning Complex vs. Maywood CES

Dominguez vs. Paramount

Don Bosco Tech vs. St. Bernard

Dos Pueblos vs. Hueneme

Downey vs. Mayfair

Duarte vs. Garey

Dymally vs. King/Drew

Eagle Rock vs. Marshall

El Modena vs. Trabuco Hills

El Monte vs. Rosemead

El Rancho vs. La Serna

El Segundo vs. Hawthorne

Elsinore vs. Temescal Canyon

Esperanza vs. Garden Grove

Estancia vs. Rancho Alamitos

Fairfax vs. Hamilton

Fallbrook vs. San Pasqual

Fillmore vs. San Marcos

Fontana vs. Rialto

Franklin vs. Wilson

Fremont vs. George Washington Prep

Fulton vs. Grant

Gabrielino vs. South El Monte

Ganesha vs. La Puente

Grand Terrace vs. Kaiser

Hamilton vs. Fairfax

Hart vs. West Ranch

Harvard-Westlake vs. La Salle

Hawkins vs. Rancho Dominguez

Hemet vs. Poly/Riverside

Heritage Christian vs. Village Christian

Highland vs. Littlerock

Hoover vs. Pasadena

Huntington Beach vs. Laguna Hills

Huntington Park vs. South East

Inglewood vs. Leuzinger

Irvine vs. Santa Ana

Jordan vs. Millikan

JSerra Catholic vs. St. John Bosco

Jurupa Valley vs. Norte Vista

Kennedy vs. Panorama

Kennedy vs. Valencia/Placentia

King vs. Santiago/Corona

Knight vs. Palmdale

La Canada vs. Temple City

La Mirada vs. Warren

La Serna vs. El Rancho

La Sierra vs. Rubidoux

Laguna Beach vs. Northwood

Lancaster vs. Quartz Hill

Lawndale vs. Mira Costa

Legacy vs. Roosevelt

Linfield Christian vs. Maranatha

Loyola vs. Notre Dame (SO)

Lutheran/Orange vs. Mater Dei

Lynwood vs. Norwalk

Manual Arts vs. Verbum Dei

Mark Keppel vs. Montebello

Marshall vs. Mountain View

Mary Star of the Sea vs. St. Genevieve

Mendez vs. Roybal

Mission Viejo vs. Poly/Long Beach

Monroe vs. Verdugo Hills

Monrovia vs. South Pasadena

Moorpark vs. Oak Park

Murrieta Mesa vs. Temecula Valley

Murrieta Valley vs. Norco

Narbonne vs. San Pedro

Newbury Park vs. Santa Barbara

Newport Harbor vs. Tesoro

Nordhoff vs. Channel Islands

North Torrance vs. Santa Monica

North, JW vs. Rancho Verde

Oak Hills vs. Serrano

Oaks Christian vs. Pacifica/Oxnard

Ocean View vs. Los Amigos

Ontario vs. Sierra Vista

Orange Vista vs. Paloma Valley

Oxnard vs. Royal

Pacifica (GG) vs. University

Palisades vs. Westchester

Palo Verde Valley vs. Cibola

Patriot vs. Ramona

Peninsula vs. South Torrance

Pomona vs. Wilson (HH)

Portola vs. Woodbridge

Rancho Verde vs. North, JW

Redondo Union vs. Torrance

Rio Mesa vs. Westlake

Roybal vs. Mendez

Rubidoux vs. La Sierra

Saddleback vs. Godinez Fundamental

San Dimas vs. Diamond Ranch

San Jacinto vs. Tahquitz

San Jacinto Valley Academy vs. St. Jeanne de Lestonnac

Santa Margarita vs. Servite

Santee vs. Marquez

Segerstrom vs. St. Margaret's

Serra vs. Sierra Canyon

Simi Valley vs. St. Bonaventure

Silver Valley vs. Temecula Prep

Sonora vs. Troy

Sotomayor vs. Torres

South East vs. Huntington Park

South El Monte vs. Gabrielino

St. Francis vs. St. Pius X-St. Matthias Academy

Sylmar vs. Van Nuys

Taft vs. Granada Hills Charter

Trabuco Hills vs. El Modena

University vs. Venice

Valencia/Placentia vs. Kennedy

Venice vs. University

West Adams vs. Los Angeles

Westlake vs. Rio Mesa

Whittier vs. Santa Fe

Yorba Linda vs. Villa Park

View full LA Metro scoreboard

Published
