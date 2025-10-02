Los Angeles Metro High School Football Schedule & Scores - October 2-3, 2025
Get Los Angeles metro schedules and scores as the 2025 California high school football season continues into Week 6
There are 220 games scheduled across the Los Angeles metro this weekend, including 13 games featuring statewide top 25 ranked teams. You can follow every game live on our Los Angeles Metro High School Football Scoreboard.
The marquee matchups of the weekend include four of California's top-ranked teams as No. 4 Mater Dei travels to face No. 11 Orange Lutheran, and No. 6 Santa Margarita takes on No. 14 Servite.
Los Angeles Metro High School Football Schedule - Thursday, October 2, 2025
There are 32 Los Angeles Metro high school football games in California on Thursday, highlighted byRoosevelt vs Centennial/Corona at 7:30 PM. You can follow every game on our Los Angeles Metro High School Football Scoreboard.
Full list of Thursday LA Metro Games:
Alhambra vs. Bell Gardens
Antelope Valley vs. Eastside
Apple Valley vs. Hesperia
Baldwin Park vs. Northview
Big Bear vs. Western Christian
Bishop Diego vs. Camarillo
Cajon vs. Yucaipa
Carpinteria vs. Santa Clara
Carter vs. Notre Dame/Riverside
Castaic vs. Golden Valley
Centennial/Corona vs. Roosevelt
Cerritos vs. West Torrance
Chino vs. Covina
Corona vs. Great Oak
Costa Mesa vs. Santiago (GG)
Cypress vs. Tustin
Edison vs. Summit
El Dorado vs. La Habra
Fountain Valley vs. Orange
Hamilton vs. Vasquez
Heritage vs. Canyon Springs
Hesperia vs. Apple Valley
Indian Springs vs. San Bernardino
Lakeside vs. Perris
Liberty vs. Vista del Lago
Magnolia vs. Savanna
Marina vs. Sunny Hills
Miller vs. Pacific
Montclair vs. San Gorgonio
Orange vs. Fountain Valley
Rancho Christian vs. Valley View
Riverside Prep vs. Santa Rosa Academy
San Gabriel vs. Schurr
Santa Clara vs. Carpinteria
Santa Rosa Academy vs. Riverside Prep
Santiago (GG) vs. Costa Mesa
Trinity Classical Academy vs. Webb
Los Angeles Metro High School Football Schedule - Friday, October 3, 2025
There are 183 Los Angeles Metro high school football games in California on Friday, highlighted by Mater Dei vs Lutheran/Orange at 7:00 PM. You can follow every game on our Los Angeles Metro High School Football Scoreboard.
Full list of Friday LA Metro Games:
Adelanto vs. Granite Hills
Agoura vs. Santa Paula
Alemany vs. Paraclete
Aliso Niguel vs. Dana Hills
Alta Loma vs. West Covina
Anaheim vs. Loara
Angelou vs. Jefferson
Aquinas vs. Ontario Christian
Arcadia vs. Burbank
Arleta vs. North Hollywood
Arlington vs. Hillcrest
Arroyo vs. Glenn
Arroyo Valley vs. Bloomington
Arrowhead Christian vs. Whittier Christian
Artesia vs. Rowland
Ayala vs. Etiwanda
Azusa vs. Nogales
Banning vs. Gardena
Banning vs. Yucca Valley
Barstow vs. Victor Valley
Bassett vs. Workman
Beaumont vs. Redlands
Beckman vs. Fullerton
Bell vs. Garfield
Bellflower vs. Gahr
Belmont vs. Contreras
Bernstein vs. Hollywood
Beverly Hills vs. Centennial/Compton
Birmingham vs. El Camino Real
Bishop Amat vs. Chaminade
Bishop Montgomery vs. St. Monica Prep
Bishop Union vs. Rosamond
Blair vs. San Marino
Bolsa Grande vs. La Quinta/Westminster
Bonita vs. Colony
Boron vs. Kern Valley
Brea Olinda vs. Westminster
Brentwood School vs. Don Lugo
Buena vs. Ventura
Buena Park vs. Katella
Burroughs/Burbank vs. Glendale
Burroughs/Ridgecrest vs. Sultana
Calabasas vs. Thousand Oaks
California City vs. Desert
California Military Institute vs. Desert Chapel
Calvary Chapel (SA) vs. Santa Ana Valley
Canoga Park vs. Reseda
Cantwell-Sacred Heart vs. Salesian
Canyon/Anaheim vs. El Toro
Canyon/Canyon vs. Saugus
Capistrano Valley vs. Western
Capistrano Valley Christian vs. Valley Christian/Cerritos
Cathedral vs. St. Paul
Chaffey vs. Rim of the World
Channel Islands vs. Nordhoff
Chaparral vs. Vista Murrieta
Charter Oak vs. Glendora
Chatsworth vs. Cleveland
Chavez vs. Polytechnic
Chino Hills vs. Upland
Citrus Hill vs. Moreno Valley
Citrus Valley vs. Redlands East Valley
Claremont vs. Los Osos
Compton vs. Wilson/Long Beach
Compton Early College vs. Firebaugh
Corona del Mar vs. San Juan Hills
Coronado vs. San Clemente
Crenshaw vs. Dorsey
Crescenta Valley vs. Muir
Crespi vs. St. Anthony
Culver City vs. Palos Verdes
Damien vs. Rancho Cucamonga
Desert Christian Academy vs. Nuview Bridge
Diamond Bar vs. Walnut
Diamond Ranch vs. San Dimas
Diego Rivera Learning Complex vs. Maywood CES
Dominguez vs. Paramount
Don Bosco Tech vs. St. Bernard
Dos Pueblos vs. Hueneme
Downey vs. Mayfair
Duarte vs. Garey
Dymally vs. King/Drew
Eagle Rock vs. Marshall
El Modena vs. Trabuco Hills
El Monte vs. Rosemead
El Rancho vs. La Serna
El Segundo vs. Hawthorne
Elsinore vs. Temescal Canyon
Esperanza vs. Garden Grove
Estancia vs. Rancho Alamitos
Fairfax vs. Hamilton
Fallbrook vs. San Pasqual
Fillmore vs. San Marcos
Fontana vs. Rialto
Franklin vs. Wilson
Fremont vs. George Washington Prep
Fulton vs. Grant
Gabrielino vs. South El Monte
Ganesha vs. La Puente
Grand Terrace vs. Kaiser
Hamilton vs. Fairfax
Hart vs. West Ranch
Harvard-Westlake vs. La Salle
Hawkins vs. Rancho Dominguez
Hemet vs. Poly/Riverside
Heritage Christian vs. Village Christian
Highland vs. Littlerock
Hoover vs. Pasadena
Huntington Beach vs. Laguna Hills
Huntington Park vs. South East
Inglewood vs. Leuzinger
Irvine vs. Santa Ana
Jordan vs. Millikan
JSerra Catholic vs. St. John Bosco
Jurupa Valley vs. Norte Vista
Kennedy vs. Panorama
Kennedy vs. Valencia/Placentia
King vs. Santiago/Corona
Knight vs. Palmdale
La Canada vs. Temple City
La Mirada vs. Warren
La Serna vs. El Rancho
La Sierra vs. Rubidoux
Laguna Beach vs. Northwood
Lancaster vs. Quartz Hill
Lawndale vs. Mira Costa
Legacy vs. Roosevelt
Linfield Christian vs. Maranatha
Loyola vs. Notre Dame (SO)
Lutheran/Orange vs. Mater Dei
Lynwood vs. Norwalk
Manual Arts vs. Verbum Dei
Mark Keppel vs. Montebello
Marshall vs. Mountain View
Mary Star of the Sea vs. St. Genevieve
Mendez vs. Roybal
Mission Viejo vs. Poly/Long Beach
Monroe vs. Verdugo Hills
Monrovia vs. South Pasadena
Moorpark vs. Oak Park
Murrieta Mesa vs. Temecula Valley
Murrieta Valley vs. Norco
Narbonne vs. San Pedro
Newbury Park vs. Santa Barbara
Newport Harbor vs. Tesoro
Nordhoff vs. Channel Islands
North Torrance vs. Santa Monica
North, JW vs. Rancho Verde
Oak Hills vs. Serrano
Oaks Christian vs. Pacifica/Oxnard
Ocean View vs. Los Amigos
Ontario vs. Sierra Vista
Orange Vista vs. Paloma Valley
Oxnard vs. Royal
Pacifica (GG) vs. University
Palisades vs. Westchester
Palo Verde Valley vs. Cibola
Patriot vs. Ramona
Peninsula vs. South Torrance
Pomona vs. Wilson (HH)
Portola vs. Woodbridge
Rancho Verde vs. North, JW
Redondo Union vs. Torrance
Rio Mesa vs. Westlake
Roybal vs. Mendez
Rubidoux vs. La Sierra
Saddleback vs. Godinez Fundamental
San Dimas vs. Diamond Ranch
San Jacinto vs. Tahquitz
San Jacinto Valley Academy vs. St. Jeanne de Lestonnac
Santa Margarita vs. Servite
Santee vs. Marquez
Segerstrom vs. St. Margaret's
Serra vs. Sierra Canyon
Simi Valley vs. St. Bonaventure
Silver Valley vs. Temecula Prep
Sonora vs. Troy
Sotomayor vs. Torres
South East vs. Huntington Park
South El Monte vs. Gabrielino
St. Francis vs. St. Pius X-St. Matthias Academy
Sylmar vs. Van Nuys
Taft vs. Granada Hills Charter
Trabuco Hills vs. El Modena
University vs. Venice
Valencia/Placentia vs. Kennedy
Venice vs. University
West Adams vs. Los Angeles
Westlake vs. Rio Mesa
Whittier vs. Santa Fe
Yorba Linda vs. Villa Park
