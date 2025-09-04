Los Angeles Metro High School Football Schedule & Scores - September 4-6, 2025
There are 225 Los Angeles metro high school football games in California this weekend, including 14 games featuring regionally ranked teams. You can follow every game live on our Los Angeles Metro High School Football Scoreboard.
Los Angeles Metro High School Football Schedule - Thursday, September 4, 2025
The marquee matchup this Thursday highlights Etiwanda vs Cajon at 7:00 PM. You can follow every game live on our Los Angeles Metro High School Football Scoreboard.
Full list of Thursday LA Metro Games:
Alemany vs Salesian - 7:00 PM PT
Arroyo vs Bolsa Grande - 7:00 PM PT
Canyon Springs vs Workman - 7:30 PM PT
Chaffey vs Heritage - 7:00 PM PT
Citrus Hill vs Desert Hot Springs - 7:30 PM PT
Colton vs Arrowhead Christian - 7:30 PM PT
Don Bosco Tech vs Trinity Classical Academy - 7:00 PM PT
Etiwanda vs Cajon - 7:00 PM PT
Fountain Valley vs Marina - 7:00 PM PT
Fremont vs Manual Arts - 7:00 PM PT
Garden Grove vs Santa Ana - 7:00 PM PT
Glendale vs Montclair - 7:00 PM PT
Grand Terrace vs Redlands - 7:30 PM PT
Hesperia vs Liberty - 7:30 PM PT
Huntington Beach vs Western - 7:00 PM PT
Indio vs Rialto - 7:00 PM PT
La Serna vs Warren - 7:00 PM PT
Los Amigos vs University - 7:00 PM PT
Magnolia vs Pioneer - 7:00 PM PT
Maranatha vs Rio Hondo Prep - 7:00 PM PT
Patriot vs Silverado - 7:30 PM PT
San Jacinto vs Yorba Linda - 7:30 PM PT
Santiago (GG) vs Savanna - 7:00 PM PT
Serrano vs Xavier Prep - 7:00 PM PT
Sultana vs Victor Valley - 7:30 PM PT
Los Angeles Metro High School Football Schedule - Friday, September 5, 2025
The marquee matchup this Friday highlights St. Frances vs No. 2 St. John Bosco, and No. 5 Folsom at No. 3 Mission Viejo. You can follow every game live on our Los Angeles Metro High School Football Scoreboard.
Full list of Thursday LA Metro Games:
Adelanto vs Vista del Lago - 7:00 PM PT
Agoura vs Thousand Oaks - 7:00 PM PT
Alhambra vs Temple City - 7:00 PM PT
Aliso Niguel vs Chino - 7:00 PM PT
Alta Loma vs Claremont - 7:00 PM PT
Anaheim vs Rancho Alamitos - 7:00 PM PT
Antelope Valley vs West Ranch - 7:00 PM PT
Apple Valley vs Corona del Sol - 7:00 PM PT
Aquinas vs Bonita - 7:00 PM PT
Arleta vs Taft - 7:00 PM PT
Arlington vs Fontana - 7:00 PM PT
Arroyo Valley vs San Bernardino - 7:00 PM PT
Artesia vs Firebaugh - 7:00 PM PT
Arvin vs Boron - 7:00 PM PT
Azusa vs Gabrielino - 7:00 PM PT
Baldwin Park vs California - 7:00 PM PT
Banning vs Cabrillo - 7:00 PM PT
Banning vs Whittier Christian - 7:00 PM PT
Barstow vs Segerstrom - 7:00 PM PT
Basha vs Lutheran/Orange - 7:00 PM PT
Bassett vs La Quinta/Westminster - 7:00 PM PT
Beaumont vs Summit - 7:30 PM PT
Beckman vs Canyon/Anaheim - 7:00 PM PT
Bell vs Eagle Rock - 7:00 PM PT
Bell Gardens vs Wilson (HH) - 7:00 PM PT
Bellflower vs Oxnard - 7:00 PM PT
Belmont vs Monroe - 7:00 PM PT
Bernstein vs Mendez - 7:00 PM PT
Beverly Hills vs Loara - 7:00 PM PT
Big Bear vs Rosamond - 7:00 PM PT
Birmingham vs Moorpark - 7:00 PM PT
Bishop Amat vs Valencia/Valencia - 7:00 PM PT
Bishop Montgomery vs Leuzinger - 7:00 PM PT
Bishop Union vs Garces Memorial - 7:30 PM PT
Bloomington vs Rubidoux - 7:00 PM PT
Brea Olinda vs Diamond Bar - 7:00 PM PT
Brentwood School vs Oak Park - 7:00 PM PT
Buena vs Fillmore - 7:00 PM PT
Buena Park vs Ocean View - 7:00 PM PT
Burbank vs Galena - 7:00 PM PT
Burroughs/Burbank vs Santa Monica - 7:00 PM PT
Burroughs/Ridgecrest vs West - 7:00 PM PT
California City vs Riverside Prep - 7:00 PM PT
California Military Institute vs Glenn - 7:00 PM PT
Calvary Chapel (SA) vs Westminster - 7:00 PM PT
Camarillo vs Saugus - 7:00 PM PT
Canoga Park vs Hawkins - 7:30 PM PT
Canyon/Canyon vs Kennedy - 7:00 PM PT
Capistrano Valley vs Crean Lutheran - 7:00 PM PT
Capistrano Valley Christian vs Laguna Hills - 7:00 PM PT
Carpinteria vs Santa Clara - 7:00 PM PT
Carson vs Palos Verdes - 3:30 PM PT
Castaic vs San Joaquin Memorial - 7:00 PM PT
Castlemont vs Dorsey - 7:00 PM PT
Cathedral vs Chandler - 7:00 PM PT
Cathedral vs John Curtis Christian - 4:00 PM PT
Centennial vs North Torrance - 7:00 PM PT
Centennial/Compton vs Heritage Christian - 7:00 PM PT
Century vs Santa Ana Valley - 7:00 PM PT
Cerritos vs Portola - 7:00 PM PT
Chaminade vs Servite - 7:00 PM PT
Channel Islands vs Hueneme - 7:00 PM PT
Chaparral vs San Clemente - 7:00 PM PT
Charter Oak vs Muir - 7:00 PM PT
Chatsworth vs Westlake - 7:00 PM PT
Chavez vs Sylmar - 7:00 PM PT
Chino Hills vs San Juan Hills - 7:30 PM PT
Citrus Valley vs La Quinta (LQ) - 7:00 PM PT
Cleveland vs Crespi - 7:00 PM PT
Colony vs San Dimas - 7:00 PM PT
Compton vs Paramount - 7:00 PM PT
Compton Early College vs Mark Keppel - 7:00 PM PT
Contreras vs Marshall - 3:30 PM PT
Corona vs Miller - 7:00 PM PT
Costa Mesa vs Godinez Fundamental - 7:00 PM PT
Covina vs Diamond Ranch - 7:00 PM PT
Crenshaw vs Hamilton - 7:00 PM PT
Crescenta Valley vs South Pasadena - 7:00 PM PT
Culver City vs Narbonne - 7:00 PM PT
Cypress vs Eisenhower - 7:00 PM PT
Damien vs St. Paul - 7:00 PM PT
Dana Hills vs Esperanza - 7:00 PM PT
Del Sol vs Santa Paula - 7:00 PM PT
Desert vs Trona - 7:00 PM PT
Diego Rivera Learning Complex vs George Washington Prep - 7:00 PM PT
Dominguez vs Hawthorne - 7:00 PM PT
Don Lugo vs El Segundo - 7:00 PM PT
Downey vs Millikan - 7:00 PM PT
Duarte vs San Jacinto Valley Academy - 7:00 PM PT
Dymally vs Westchester - 7:30 PM PT
Edison vs Lakewood - 7:00 PM PT
El Camino Real vs Grace - 7:00 PM PT
El Dorado vs El Toro - 7:00 PM PT
El Modena vs Newport Harbor - 7:00 PM PT
El Monte vs San Gabriel - 7:00 PM PT
Elsinore vs Palm Desert - 7:00 PM PT
Estancia vs Katella - 7:00 PM PT
Fairfax vs Los Angeles - 3:00 PM PT
Fallbrook vs Valley Center - 7:00 PM PT
Flintridge Prep vs Poly/Pasadena - 6:00 PM PT
Folsom vs Mission Viejo - 7:00 PM PT
Foothill vs Norte Vista - 7:00 PM PT
Fullerton vs Troy - 7:00 PM PT
Fulton vs Panorama - 4:00 PM PT
Ganesha vs Pomona - 7:00 PM PT
Gardena vs King/Drew - 4:00 PM PT
Garfield vs Kennedy - 7:00 PM PT
Garey vs Mountain View - 7:00 PM PT
Glendora vs Northview - 7:00 PM PT
Golden Valley vs Lancaster - 7:00 PM PT
Granada Hills Charter vs Palisades - 7:00 PM PT
Granite Hills vs Kaiser - 7:00 PM PT
Grant vs Legacy - 7:00 PM PT
Great Oak vs Carson - 7:00 PM PT
Great Oak vs San Pedro - 7:00 PM PT
Hamilton vs Webb - 7:00 PM PT
Hart vs Paraclete - 7:00 PM PT
Harvard-Westlake vs Venice - 7:00 PM PT
Highland vs Santa Margarita - 7:00 PM PT
Hillcrest vs Ramona - 7:00 PM PT
Hollywood vs Marquez - 7:00 PM PT
Hoover vs Verdugo Hills - 6:00 PM PT
Huntington Park vs St. Monica Prep - 7:00 PM PT
Indian Springs vs Silver Valley - 7:00 PM PT
Inglewood vs St. Bonaventure - 7:00 PM PT
Irvine vs Woodbridge - 7:00 PM PT
Jefferson vs Lincoln - 7:00 PM PT
Jordan vs La Canada - 7:00 PM PT
Jordan vs St. Bernard - 7:00 PM PT
Jurupa Hills vs Temescal Canyon - 7:00 PM PT
Jurupa Valley vs Ontario - 7:00 PM PT
Kahuku vs Mater Dei - 7:00 PM PT
King vs North, JW - 7:00 PM PT
La Mirada vs Tesoro - 7:00 PM PT
La Puente vs Sierra Vista - 7:00 PM PT
La Salle vs St. Margaret's - 7:00 PM PT
La Sierra vs Saddleback - 7:00 PM PT
Lakeside vs Twentynine Palms - 7:00 PM PT
Lawndale vs Wilson - 7:00 PM PT
Liberty vs Oaks Christian - 7:00 PM PT
Littlerock vs Vasquez - 7:00 PM PT
Locke vs Lynwood - 7:00 PM PT
Los Alamitos vs Serra - 7:00 PM PT
Los Osos vs Orange - 7:00 PM PT
Loyola vs Mount Miguel - 7:00 PM PT
Marshall vs Pacific - 7:00 PM PT
Mary Star of the Sea vs Valley Christian/Cerritos - 7:00 PM PT
Maywood CES vs Reseda - 7:00 PM PT
Mira Costa vs Redondo Union - 7:00 PM PT
Monrovia vs North Hollywood - 7:00 PM PT
Montebello vs South El Monte - 7:00 PM PT
Mountain Empire vs Nuview Bridge - 7:00 PM PT
Murrieta Mesa vs Rancho Verde - 7:00 PM PT
Newbury Park vs Pacifica/Oxnard - 7:00 PM PT
Nogales vs Cantwell-Sacred Heart - 7:00 PM PT
Norco vs Orange Vista - 5:00 PM PT
Nordhoff vs Eastside - 7:00 PM PT
Northwood vs Pacifica (GG) - 7:00 PM PT
Norwalk vs Pasadena - 7:00 PM PT
Notre Dame (SO) vs St. Francis - 7:00 PM PT
Notre Dame/Riverside vs Temecula Prep - 7:00 PM PT
Oak Hills vs Rancho Cucamonga - 7:00 PM PT
Ontario Christian vs Roosevelt - 7:00 PM PT
Palo Verde Valley vs Yuma - 7:00 PM PT
Peninsula vs West Torrance - 4:30 PM PT
Perris vs Rim of the World - 7:30 PM PT
Poly/Long Beach vs Tustin - 7:00 PM PT
Polytechnic vs San Fernando - 7:00 PM PT
Quartz Hill vs Shadow Ridge - 7:00 PM PT
Rancho Christian vs West Valley - 7:00 PM PT
Rancho Dominguez vs West Adams - 4:00 PM PT
Rancho Mirage vs Tahquitz - 7:00 PM PT
Rio Mesa vs Ventura - 7:00 PM PT
Roosevelt vs Monrovia - 7:00 PM PT
Rowland vs Valencia/Placentia - 7:00 PM PT
Roybal vs Van Nuys - 7:00 PM PT
Santa Fe vs South Gate - 7:00 PM PT
Santee vs University - 7:30 PM PT
Schurr vs Village Christian - 7:00 PM PT
Shadow Hills vs Yucaipa - 7:00 PM PT
Sonora vs Walnut - 7:00 PM PT
South Hills vs St. Genevieve - 7:00 PM PT
South Torrance vs San Marino - 7:00 PM PT
St. Anthony vs Torrance - 7:00 PM PT
St. Frances vs St. John Bosco - 7:00 PM PT
Sunny Hills vs Wilson/Long Beach - 7:00 PM PT
Temecula Valley vs Paloma Valley - 7:00 PM PT
Trabuco Hills vs St. Pius X-St. Matthias Academy - 7:00 PM PT
Upland vs Villa Park - 7:00 PM PT
Los Angeles Metro High School Football Schedule - Saturday, September 6, 2025
The marquee matchups this Saturday highlight Punahou vs No. 4 Sierra Canyon, and Bingham at No. 10 Centennial/Corona. You can follow every game live on our Los Angeles Metro High School Football Scoreboard.
