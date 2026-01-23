San Diego Metro High School Boys Basketball Schedule & Scores - January 23, 2026
There are 38 games scheduled across the San Diego metro area on Friday, January 23. You can follow every game live on our San Diego Metro High School Boys Basketball Scoreboard.
San Diego Metro High School Boys Basketball Schedule - January 23, 2026
The marquee matchups of the evening feature some of California's top-ranked teams as Santa Fe Christian takes on La Jolla Country Day.
Olympian vs. Otay Ranch – 6:00 PM
Rock Academy vs. Orange Glen – 6:00 PM
Chula Vista vs. Castle Park – 6:30 PM
Bishop’s vs. Francis Parker – 6:30 PM
Mar Vista vs. San Ysidro – 6:30 PM
Classical Academy vs. Guajome Park Academy – 6:30 PM
Sweetwater vs. Hilltop – 6:30 PM
Southwest SD vs. Montgomery – 6:30 PM
Oceanside vs. El Camino – 7:00 PM
San Pasqual vs. Escondido – 7:00 PM
Mission Vista vs. Vista – 7:00 PM
Mission Hills vs. San Marcos – 7:00 PM
Westview vs. Del Norte – 7:00 PM
Valley Center vs. Ramona – 7:00 PM
Eastlake vs. Bonita Vista – 7:00 PM
Poway vs. Rancho Bernardo – 7:00 PM
Mt. Carmel vs. Fallbrook – 7:00 PM
Helix vs. Granite Hills – 7:00 PM
Monte Vista vs. Mount Miguel – 7:00 PM
Grossmont vs. El Capitan – 7:00 PM
Santana vs. Valhalla – 7:00 PM
El Cajon Valley vs. West Hills – 7:00 PM
Sage Creek vs. Carlsbad – 7:00 PM
La Costa Canyon vs. Torrey Pines – 7:30 PM
Patrick Henry vs. Lincoln – 7:30 PM
Army-Navy vs. Escondido Charter – 7:30 PM
Santa Fe Christian vs. La Jolla Country Day – 7:30 PM
Mission Bay vs. Mira Mesa – 7:30 PM
Christian vs. Madison – 7:30 PM
La Jolla vs. Point Loma – 7:30 PM
High Tech SD vs. Kearny – 7:30 PM
Clairemont vs. Morse – 7:30 PM
Cathedral Catholic vs. St. Augustine – 7:30 PM
University City vs. Scripps Ranch – 7:30 PM
Maranatha Christian vs. Tri-City Christian – 7:30 PM
Coronado vs. Crawford – 7:30 PM
