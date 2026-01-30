San Diego Metro High School Boys Basketball Schedule & Scores - January 30, 2026
There are 38 games scheduled across the San Diego metro area on Friday, January 30. You can follow every game live on our San Diego Metro High School Boys Basketball Scoreboard.
San Diego Metro High School Boys Basketball Schedule - January 30, 2026
The marquee matchups of the evening feature some of California's top-ranked teams as Montgomery takes on Victory Christian Academy and Mission Bay hosts Cathedral Catholic.
Classical Academy vs. Orange Glen – 6:00 PM
Sweetwater vs. Castle Park – 6:30 PM
Mater Dei Catholic vs. Eastlake – 6:30 PM
Chula Vista vs. Mar Vista – 6:30 PM
Montgomery vs. Victory Christian Academy – 6:30 PM
Olympian vs. Bonita Vista – 6:30 PM
San Ysidro vs. Hilltop – 6:30 PM
Southwest SD vs. Otay Ranch – 6:30 PM
Pacific Ridge vs. Army-Navy – 7:00 PM
San Dieguito Academy vs. El Camino – 7:00 PM
Ramona vs. San Pasqual – 7:00 PM
Mission Vista vs. Oceanside – 7:00 PM
Del Norte vs. Mission Hills – 7:00 PM
Westview vs. Poway – 7:00 PM
Fallbrook vs. Valley Center – 7:00 PM
Hoover vs. Lincoln – 7:00 PM
Escondido Charter vs. Del Lago Academy – 7:00 PM
San Marcos vs. Rancho Bernardo – 7:00 PM
Escondido vs. Mt. Carmel – 7:00 PM
El Cajon Valley vs. Grossmont – 7:00 PM
Granite Hills vs. Steele Canyon – 7:00 PM
El Capitan vs. Valhalla – 7:00 PM
Vista vs. Canyon Crest Academy – 7:00 PM
Santana vs. West Hills – 7:00 PM
Mount Miguel vs. Helix – 7:00 PM
La Costa Canyon vs. Sage Creek – 7:00 PM
Torrey Pines vs. Rancho Buena Vista – 7:30 PM
Maranatha Christian vs. La Jolla Country Day – 7:30 PM
Bishop's vs. Santa Fe Christian – 7:30 PM
Coronado vs. Patrick Henry – 7:30 PM
University City vs. Madison – 7:30 PM
La Jolla vs. Christian – 7:30 PM
St. Augustine vs. San Diego – 7:30 PM
Morse vs. Logan Memorial – 7:30 PM
Clairemont vs. High Tech SD – 7:30 PM
Cathedral Catholic vs. Mission Bay – 7:30 PM
Point Loma vs. Scripps Ranch – 7:30 PM
Crawford vs. Canyon Hills – 7:30 PM
