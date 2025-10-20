Colorado High School Football All-Classification Rankings: October 20, 2025
Another week of the 2025 Colorado high school football season has come and gone, and High School On SI has all of the latest computer rankings for each classification as of October 20, 2025.
High School On SI's formula was created using its own linear algebra-based ranking algorithm inspired by the Colley Bias-Free Ranking Method. Colley’s Method was created by Wes Colley, Ph.D., an astrophysicist at the University of Alabama at Huntsville. He devised his algorithm in order to help address the subjectivity and controversy regarding BCS college football selections in the 1990s and early 2000s, using a method that used no subjective variables.
Which teams took the top spot in each division? Here are High School On SI's latest Colorado high school football computer rankings, as of October 20, 2025:
CHSAA High School Football Class 1A Rankings
1. Buena Vista (6-0)
2. Burlington (6-1)
3. Limon (6-1)
4. Centauri (5-0)
5. Monte Vista (5-1)
6. Colorado Springs Christian (4-2)
7. Wray (4-3)
8. Rye (6-2)
9. Manual (3-1)
10. Highland (3-1)
11. Yuma (4-3)
12. Meeker (4-2)
13. Olathe (4-1)
14. Prospect Ridge Academy (3-2)
15. Platte Valley (3-4)
16. Denver Christian (3-4)
17. Peyton (4-4)
18. Holyoke (3-4)
19. Ellicott (4-3)
20. The Pinnacle (4-3)
21. Cedaredge (3-3)
22. Roaring Fork (0-1)
23. Wiggins (1-6)
24. Ignacio (2-5)
25. Del Norte (0-3)
CHSAA High School Football Class 2A Rankings
1. The Classical Academy (6-0)
2. Kent Denver (6-0)
3. Brush (7-0)
4. Strasburg (7-0)
5. Wellington Middle-High School (5-0)
6. Denver West (3-1)
7. Lamar (5-1)
8. Florence (5-2)
9. Elizabeth (5-2)
10. Eaton (4-2)
11. La Junta (4-2)
12. University (5-3)
13. Alamosa (4-2)
14. Delta (5-2)
15. Resurrection Christian (4-2)
16. Montezuma-Cortez (3-2)
17. Pagosa Springs (3-2)
18. Coal Ridge (4-1)
19. Berthoud (3-2)
20. Weld Central (4-2)
21. Englewood (4-3)
22. Basalt (3-4)
23. Bayfield (3-3)
24. D’Evelyn (2-3)
25. Banning Lewis Ranch Academy (2-4)
CHSAA High School Football Class 3A Rankings
1. Holy Family, Broomfield, CO (4-0)
2. Windsor, Windsor, CO (6-0)
3. Mead, Longmont, CO (4-1)
4. Eagle Valley, Gypsum, CO (7-0)
5. Discovery Canyon, Colorado Springs, CO (5-0)
6. Pomona, Arvada, CO (5-1)
7. Conifer, Conifer, CO (6-1)
8. Palisade, Palisade, CO (3-1)
9. Evergreen, Evergreen, CO (5-1)
10. Roosevelt, Johnstown, CO (4-3)
11. Thompson Valley, Loveland, CO (4-1)
12. Timnath, Fort Collins, CO (4-1)
13. Lewis-Palmer, Monument, CO (4-3)
14. Lutheran, Parker, CO (4-2)
15. Steamboat Springs, Steamboat Springs, CO (3-2)
16. Pueblo South, Pueblo, CO (4-2)
17. Pueblo County, Pueblo, CO (4-3)
18. Glenwood Springs, Glenwood Springs, CO (3-3)
19. Pueblo East, Pueblo, CO (3-3)
20. Pueblo Central, Pueblo, CO (2-4)
21. Standley Lake, Westminster, CO (2-2)
22. Canon City, Canon City, CO (2-3)
23. Green Mountain, Lakewood, CO (3-4)
24. Coronado, Colorado Springs, CO (2-3)
25. Kennedy, Denver, CO (3-3)
CHSAA High School Football Class 4A Rankings
1. Montrose, Montrose, CO (7-0)
2. Dakota Ridge, Littleton, CO (5-0)
3. Palmer Ridge, Monument, CO (8-0)
4. Pueblo West, Pueblo West, CO (6-1)
5. Broomfield, Broomfield, CO (6-1)
6. Sand Creek, Colorado Springs, CO (8-0)
7. Cheyenne Mountain, Colorado Springs, CO (5-1)
8. Riverdale Ridge, Thornton, CO (6-0)
9. Silver Creek, Longmont, CO (3-0)
10. Northfield, Denver, CO (6-2)
11. Ponderosa, Parker, CO (4-2)
12. Durango, Durango, CO (3-2)
13. Golden, Golden, CO (6-1)
14. Heritage, Littleton, CO (2-2)
15. Monarch, Louisville, CO (5-2)
16. Grand Junction, Grand Junction, CO (3-1)
17. Bear Creek, Lakewood, CO (4-1)
18. Frederick, Frederick, CO (3-2)
19. Vista Ridge, Colorado Springs, CO (4-2)
20. Rampart, Colorado Springs, CO (3-2)
21. Centaurus, Lafayette, CO (5-3)
22. Greeley West, Greeley, CO (3-2)
23. Mesa Ridge, Colorado Springs, CO (2-3)
24. Denver North, Denver, CO (3-2)
25. Highlands Ranch, Highlands Ranch, CO (3-2)
CHSAA High School Football Class 5A Rankings
1. Cherry Creek, Greenwood Village, CO (5-0)
2. Ralston Valley, Arvada, CO (6-0)
3. Arvada West, Arvada, CO (7-0)
4. Mountain Vista, Highlands Ranch, CO (6-0)
5. Valor Christian, Highlands Ranch, CO (6-2)
6. Legend, Parker, CO (6-1)
7. Fairview, Boulder, CO (7-1)
8. Pine Creek, Colorado Springs, CO (3-2)
9. Fort Collins, Fort Collins, CO (6-2)
10. Erie, Erie, CO (4-3)
11. Fountain-Fort Carson, Fountain, CO (5-1)
12. Regis Jesuit, Aurora, CO (4-3)
13. Mullen, Denver, CO (4-4)
14. Eaglecrest, Centennial, CO (4-1)
15. Fruita Monument, Fruita, CO (4-2)
16. Chatfield, Littleton, CO (4-2)
17. Cherokee Trail, Aurora, CO (3-4)
18. Arapahoe, Centennial, CO (3-3)
19. Westminster, Westminster, CO (6-2)
20. Castle View, Castle Rock, CO (3-3)
21. Legacy, Broomfield, CO (3-3)
22. Grandview, Aurora, CO (3-4)
23. ThunderRidge, Highlands Ranch, CO (2-4)
24. Rangeview, Aurora, CO (5-3)
25. Denver South, Denver, CO (2-4)