Florida High School Baseball 2026 State Playoff Brackets, Matchups, Schedule

See every matchup from all seven classifications throughout the state tournament
Jack Butler
Sandalwood's Andrew Detlefsen delivers a pitch in the Gateway Conference high school baseball final on April 2, 2026. | Clayton Freeman/Florida Times-Union / USA TODAY NETWORK via Imagn Images

The 2026 Florida high school baseball state playoff brackets are out, and High School On SI has all seven brackets with matchups and schedule.

The playoffs will culminate in the state championships on May 13 and 14 and May 18-20 at Lee Health Sports Complex - Hammond Stadium (Fort Myers).

CLASS 1A BRACKET (select to view full bracket details)

April 25

No. 1 St. Johns Country Day vs. No. 8 Rocky Bayou Christian

No. 4 University Christian vs. No. 5 North Florida Christian

No. 2 St. Joseph Academy vs. No. 7 Covenant School of Jacksonville

No. 3 St. John Paul II vs. No. 6 Christ's Church Academy

No. 1 Orangewood Christian vs. No. 8 Oak Hall

No. 4 Trinity Christian Academy vs. No. 5 Geneva

No. 2 Mount Dora Christian Academy vs. No. 7 St. John Lutheran

No. 3 St. Francis Catholic vs. No. 6 Lake Mary Prep

No. 1 Canterbury (Fort Myers) vs. No. 8 Indian Rocks Christian

No. 4 Cambridge Christian vs. No. 5 Northside Christian

No. 2 Evangelical Christian vs. No. 7 Southwest Florida Christian

No. 3 St. John Neumann vs. No. 6 Canterbury (St. Petersburg)

No. 1 Miami Christian vs. No. 8 Highlands Christian

No. 4 Dade Christian vs. No. 5 Schoolhouse Prep

No. 2 St. Edward's vs. No. 7 Jupiter Christian

No. 3 Atlantic Christian vs. No. 6 Brito

CLASS 2A BRACKET

April 25

No. 1 Trinity Christian Academy vs. No. 8 Florida State University School

No. 4 Trinity Catholic vs. No. 5 Bozeman

No. 2 Bishop Snyder vs. No. 7 Providence School

No. 3 Bolles vs. No. 6 Pensacola Catholic

No. 1 Lakeland Christian vs. No. 8 The Master's Academy

No. 4 Cocoa Beach vs. No. 5 Lake Highland Prep

No. 2 The First Academy vs. No. 7 Santa Fe Catholic

No. 3 Montverde Academy vs. No. 6 Foundation Academy

No. 1 Berkeley Prep vs. No. 8 First Baptist Academy

No. 4 Clearwater Central Catholic vs. No. 5 Community School of Naples

No. 2 Tampa Catholic vs. No. 7 Tampa Prep

No. 3 Cardinal Mooney vs. No. 6 Bishop McLaughlin Catholic

No. 1 True North Classical Academy vs. No. 8 Archbishop Carroll

No. 4 Palmer Trinity vs. No. 5 Westminster Christian

No. 2 St. John Paul II Academy vs. No. 7 Florida Christian

No. 3 Chaminade-Madonna vs. No. 6 University

CLASS 3A BRACKET

April 25

No. 1 South Walton vs. No. 8 Wolfson

No. 4 West Florida vs. No. 5 Baldwin

No. 2 Fernandina Beach vs. No. 7 Bay

No. 3 Suwannee vs. No. 6 West Nassau

No. 1 North Marion vs. No. 8 Titusville

No. 4 South Sumter vs. No. 5 Palatka

No. 2 Nature Coast Tech vs. No. 7 The Villages Charter

No. 3 Hernando vs. No. 6 Umatilla

No. 1 Calvary Christian vs. No. 8 Dunedin

No. 4 Jefferson vs. No. 5 Aubrey Rogers

No. 2 North Broward Prep vs. No. 7 Coral Springs Charter

No. 3 Bishop Verot vs. No. 6 McKeel Academy

No. 1 St. Brendan vs. No. 8 Miami Springs

No. 4 iMater Charter vs. No. 5 Sunset

No. 2 Monsignor Pace vs. No. 7 Cardinal Gibbons

No. 3 Gulliver Prep vs. No. 6 Killian

CLASS 4A BRACKET

April 24

No. 1 Choctawhatchee vs. No. 8 Baker County

No. 4 Arnold vs. No. 5 St. Augustine

No. 2 Bishop Kenny vs. No. 7 Escambia

No. 3 Clay vs. No. 6 Wakulla

No. 1 Bishop Moore vs. No. 8 Hudson

No. 4 Lake Wales vs. No. 5 Mount Dora

No. 2 Eustis vs. No. 7 Weeki Wachee

No. 3 Vanguard vs. No. 6 Hardee

No. 1 Jesuit vs. No. 8 Lemon Bay

No. 4 Barron Collier vs. No. 5 Seminole

No. 2 Island Coast vs. No. 7 Countryside

No. 3 Osceola vs. No. 6 Port Charlotte

No. 1 Merritt Island vs. No. 8 Jensen Beach

No. 4 American Heritage vs. No. 5 Eau Gallie

No. 2 Key West vs. No. 7 Satellite

No. 3 Belen Jesuit vs. No. 6 Somerset Academy

CLASS 5A BRACKET

April 24

No. 1 Chiles vs. No. 8 Ponte Vedra

No. 4 Gulf Breeze vs. No. 5 Lincoln

No. 2 Niceville vs. No. 7 Beachside

No. 3 Mosley vs. No. 6 Columbia

No. 1 Winter Springs vs. No. 8 Seabreeze

No. 4 Cypress Creek vs. No. 5 Deltona

No. 2 Wesley Chapel vs. No. 7 Innovation

No. 3 Sebring vs. No. 6 River Ridge

No. 1 Charlotte vs. No. 8 Gulf Coast

No. 4 East Bay vs. No. 5 Northeast

No. 2 St. Petersburg vs. No. 7 Freedom

No. 3 Mariner vs. No. 6 Palmetto Ridge

No. 1 Mater Academy Charter vs. No. 8 Atlantic

No. 4 Okeechobee vs. No. 5 Hialeah

No. 2 Archbishop McCarthy vs. No. 7 Sebastian River

No. 3 Pembroke Pines Charter vs. No. 6 South Fork

CLASS 6A BRACKET

April 24

No. 1 Pace vs. No. 8 Lake Howell

No. 4 Tate vs. No. 5 Tocoi Creek

No. 2 Buchholz vs. No. 7 Mandarin

No. 3 Bartram Trail vs. No. 6 Oakleaf

No. 1 Bloomingdale vs. No. 8 Durant

No. 4 Viera vs. No. 5 Martin County

No. 2 Lake Minneola vs. No. 7 Dwyer

No. 3 Melbourne vs. No. 6 Horizon

No. 1 Gaither vs. No. 8 Parrish Community

No. 4 Palmetto vs. No. 5 Sickles

No. 2 East Lake vs. No. 7 Wharton

No. 3 Land O' Lakes vs. No. 6 Plant

No. 1 St. Thomas Aquinas vs. No. 8 Ida Baker

No. 4 Braddock vs. No. 5 West Boca Raton

No. 2 Doral Academy vs. No. 7 Flanagan

No. 3 Southridge vs. No. 6 Coral Springs

CLASS 7A BRACKET

April 24

No. 1 Creekside vs. No. 8 Lake Mary

No. 4 West Orange vs. No. 5 Sandalwood

No. 2 Spruce Creek vs. No. 7 Flagler Palm Coast

No. 3 Hagerty vs. No. 6 Winter Park

No. 1 Venice vs. No. 8 Sumner

No. 4 George Jenkins vs. No. 5 Strawberry Crest

No. 2 Sarasota vs. No. 7 Plant City

No. 3 Windermere vs. No. 6 Winter Haven

No. 1 Vero Beach vs. No. 8 Central

No. 4 Harmony vs. No. 5 St. Cloud

No. 2 Park Vista vs. No. 7 Tohopekaliga

No. 3 Jupiter vs. No. 6 Palm Beach Central

No. 1 Stoneman Douglas vs. No. 8 Coral Gables

No. 4 Cypress Bay vs. No. 5 Southwest

No. 2 Columbus vs. No. 7 South Dade

No. 3 West Broward vs. No. 6 Western

Add us as a preferred source on Google

Jack Butler is the Regional Editor of the Midwest for SBLive/High School on SI. Jack has covered high school sports in Oregon, Arizona and Minnesota.

