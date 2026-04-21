Florida High School Baseball 2026 State Playoff Brackets, Matchups, Schedule
The 2026 Florida high school baseball state playoff brackets are out, and High School On SI has all seven brackets with matchups and schedule.
The playoffs will culminate in the state championships on May 13 and 14 and May 18-20 at Lee Health Sports Complex - Hammond Stadium (Fort Myers).
CLASS 1A BRACKET (select to view full bracket details)
April 25
No. 1 St. Johns Country Day vs. No. 8 Rocky Bayou Christian
No. 4 University Christian vs. No. 5 North Florida Christian
No. 2 St. Joseph Academy vs. No. 7 Covenant School of Jacksonville
No. 3 St. John Paul II vs. No. 6 Christ's Church Academy
No. 1 Orangewood Christian vs. No. 8 Oak Hall
No. 4 Trinity Christian Academy vs. No. 5 Geneva
No. 2 Mount Dora Christian Academy vs. No. 7 St. John Lutheran
No. 3 St. Francis Catholic vs. No. 6 Lake Mary Prep
No. 1 Canterbury (Fort Myers) vs. No. 8 Indian Rocks Christian
No. 4 Cambridge Christian vs. No. 5 Northside Christian
No. 2 Evangelical Christian vs. No. 7 Southwest Florida Christian
No. 3 St. John Neumann vs. No. 6 Canterbury (St. Petersburg)
No. 1 Miami Christian vs. No. 8 Highlands Christian
No. 4 Dade Christian vs. No. 5 Schoolhouse Prep
No. 2 St. Edward's vs. No. 7 Jupiter Christian
No. 3 Atlantic Christian vs. No. 6 Brito
CLASS 2A BRACKET
April 25
No. 1 Trinity Christian Academy vs. No. 8 Florida State University School
No. 4 Trinity Catholic vs. No. 5 Bozeman
No. 2 Bishop Snyder vs. No. 7 Providence School
No. 3 Bolles vs. No. 6 Pensacola Catholic
No. 1 Lakeland Christian vs. No. 8 The Master's Academy
No. 4 Cocoa Beach vs. No. 5 Lake Highland Prep
No. 2 The First Academy vs. No. 7 Santa Fe Catholic
No. 3 Montverde Academy vs. No. 6 Foundation Academy
No. 1 Berkeley Prep vs. No. 8 First Baptist Academy
No. 4 Clearwater Central Catholic vs. No. 5 Community School of Naples
No. 2 Tampa Catholic vs. No. 7 Tampa Prep
No. 3 Cardinal Mooney vs. No. 6 Bishop McLaughlin Catholic
No. 1 True North Classical Academy vs. No. 8 Archbishop Carroll
No. 4 Palmer Trinity vs. No. 5 Westminster Christian
No. 2 St. John Paul II Academy vs. No. 7 Florida Christian
No. 3 Chaminade-Madonna vs. No. 6 University
CLASS 3A BRACKET
April 25
No. 1 South Walton vs. No. 8 Wolfson
No. 4 West Florida vs. No. 5 Baldwin
No. 2 Fernandina Beach vs. No. 7 Bay
No. 3 Suwannee vs. No. 6 West Nassau
No. 1 North Marion vs. No. 8 Titusville
No. 4 South Sumter vs. No. 5 Palatka
No. 2 Nature Coast Tech vs. No. 7 The Villages Charter
No. 3 Hernando vs. No. 6 Umatilla
No. 1 Calvary Christian vs. No. 8 Dunedin
No. 4 Jefferson vs. No. 5 Aubrey Rogers
No. 2 North Broward Prep vs. No. 7 Coral Springs Charter
No. 3 Bishop Verot vs. No. 6 McKeel Academy
No. 1 St. Brendan vs. No. 8 Miami Springs
No. 4 iMater Charter vs. No. 5 Sunset
No. 2 Monsignor Pace vs. No. 7 Cardinal Gibbons
No. 3 Gulliver Prep vs. No. 6 Killian
CLASS 4A BRACKET
April 24
No. 1 Choctawhatchee vs. No. 8 Baker County
No. 4 Arnold vs. No. 5 St. Augustine
No. 2 Bishop Kenny vs. No. 7 Escambia
No. 3 Clay vs. No. 6 Wakulla
No. 1 Bishop Moore vs. No. 8 Hudson
No. 4 Lake Wales vs. No. 5 Mount Dora
No. 2 Eustis vs. No. 7 Weeki Wachee
No. 3 Vanguard vs. No. 6 Hardee
No. 1 Jesuit vs. No. 8 Lemon Bay
No. 4 Barron Collier vs. No. 5 Seminole
No. 2 Island Coast vs. No. 7 Countryside
No. 3 Osceola vs. No. 6 Port Charlotte
No. 1 Merritt Island vs. No. 8 Jensen Beach
No. 4 American Heritage vs. No. 5 Eau Gallie
No. 2 Key West vs. No. 7 Satellite
No. 3 Belen Jesuit vs. No. 6 Somerset Academy
CLASS 5A BRACKET
April 24
No. 1 Chiles vs. No. 8 Ponte Vedra
No. 4 Gulf Breeze vs. No. 5 Lincoln
No. 2 Niceville vs. No. 7 Beachside
No. 3 Mosley vs. No. 6 Columbia
No. 1 Winter Springs vs. No. 8 Seabreeze
No. 4 Cypress Creek vs. No. 5 Deltona
No. 2 Wesley Chapel vs. No. 7 Innovation
No. 3 Sebring vs. No. 6 River Ridge
No. 1 Charlotte vs. No. 8 Gulf Coast
No. 4 East Bay vs. No. 5 Northeast
No. 2 St. Petersburg vs. No. 7 Freedom
No. 3 Mariner vs. No. 6 Palmetto Ridge
No. 1 Mater Academy Charter vs. No. 8 Atlantic
No. 4 Okeechobee vs. No. 5 Hialeah
No. 2 Archbishop McCarthy vs. No. 7 Sebastian River
No. 3 Pembroke Pines Charter vs. No. 6 South Fork
CLASS 6A BRACKET
April 24
No. 1 Pace vs. No. 8 Lake Howell
No. 4 Tate vs. No. 5 Tocoi Creek
No. 2 Buchholz vs. No. 7 Mandarin
No. 3 Bartram Trail vs. No. 6 Oakleaf
No. 1 Bloomingdale vs. No. 8 Durant
No. 4 Viera vs. No. 5 Martin County
No. 2 Lake Minneola vs. No. 7 Dwyer
No. 3 Melbourne vs. No. 6 Horizon
No. 1 Gaither vs. No. 8 Parrish Community
No. 4 Palmetto vs. No. 5 Sickles
No. 2 East Lake vs. No. 7 Wharton
No. 3 Land O' Lakes vs. No. 6 Plant
No. 1 St. Thomas Aquinas vs. No. 8 Ida Baker
No. 4 Braddock vs. No. 5 West Boca Raton
No. 2 Doral Academy vs. No. 7 Flanagan
No. 3 Southridge vs. No. 6 Coral Springs
CLASS 7A BRACKET
April 24
No. 1 Creekside vs. No. 8 Lake Mary
No. 4 West Orange vs. No. 5 Sandalwood
No. 2 Spruce Creek vs. No. 7 Flagler Palm Coast
No. 3 Hagerty vs. No. 6 Winter Park
No. 1 Venice vs. No. 8 Sumner
No. 4 George Jenkins vs. No. 5 Strawberry Crest
No. 2 Sarasota vs. No. 7 Plant City
No. 3 Windermere vs. No. 6 Winter Haven
No. 1 Vero Beach vs. No. 8 Central
No. 4 Harmony vs. No. 5 St. Cloud
No. 2 Park Vista vs. No. 7 Tohopekaliga
No. 3 Jupiter vs. No. 6 Palm Beach Central
No. 1 Stoneman Douglas vs. No. 8 Coral Gables
No. 4 Cypress Bay vs. No. 5 Southwest
No. 2 Columbus vs. No. 7 South Dade
No. 3 West Broward vs. No. 6 Western
Loading recommendations... Please wait while we load personalized content recommendations
Jack Butler is the Regional Editor of the Midwest for SBLive/High School on SI. Jack has covered high school sports in Oregon, Arizona and Minnesota.