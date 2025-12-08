High School

Florida High School Football 2025 Playoff Brackets, Schedule (FHSAA) - December 8, 2025

Get every bracket and see every matchup in the 2025 Florida high school football championships

Gray Reid

St. Thomas Aquinas vs American Heritage from Oct. 24, 2025
St. Thomas Aquinas vs American Heritage from Oct. 24, 2025 / Jeff Klein

The 2025 Florida high school football playoffs began on Thursday, November 13 and continues on with the championship games on Wednesday, December 10.

High School On SI has brackets for every classification in the Florida high school football playoffs. The playoffs culminate with the state championships on December 10-13 at South Dade Kia Field at Pitbull Stadium in Miami, FL.

Florida High School Football 2025 Playoff Brackets, Schedule (FHSAA) - December 8, 2025

2025 Florida (FHSAA) FIT 1 Football Bracket (select to view full bracket details)

Championship Game, December 4

2025 Florida (FHSAA) FIT 2 Football Bracket

Championship Game, December 4

2025 Florida (FHSAA) Rural FIT Football Bracket

Championship Game, December 5

2025 Florida (FHSAA) Rural Football Bracket

Championship Game, December 5

2025 Florida (FHSAA) 1A Football Bracket 

Championship Game - Thursday, December 11

2025 Florida (FHSAA) 2A Football Bracket

Championship Game - Wednesday, December 10

2025 Florida (FHSAA) 3A Football Bracket

Championship Game - Friday, December 12

2025 Florida (FHSAA) 4A Football Bracket

Championship Game - Saturday, December 13

2025 Florida (FHSAA) 5A Football Bracket

Championship Game - Thursday, December 11

2025 Florida (FHSAA) 6A Football Bracket

Championship Game - Friday, December 12

2025 Florida (FHSAA) 7A Football Bracket

Championship Game - Saturday, December 13

More from High School On SI

feed

Published
Gray Reid
GRAY REID

Gray Reid has spent most of his career in basketball and sports media. He began as a student manager for the Nevada men’s basketball team, then went on to coach overseas in China and later joined the LC State men’s basketball program as a graduate assistant. After coaching, Gray joined SBLive Sports as a videographer and video editor, eventually moving into his current role as Regional Marketing Director.

Home/Florida