Florida High School Football 2025 Playoff Brackets, Schedule (FHSAA) - November 24, 2025
The 2025 Florida high school football playoffs began on Thursday, November 13 and continue on Friday, November 28.
High School On SI has brackets for every classification in the Florida high school football playoffs. The playoffs culminate with the state championships on December 10-13 at South Dade Kia Field at Pitbull Stadium in Miami, FL.
2025 Florida (FHSAA) FIT 1 Football Bracket (select to view full bracket details)
All Games Friday, November 28
2025 Florida (FHSAA) FIT 2 Football Bracket
All Games Friday, November 28
2025 Florida (FHSAA) Rural FIT Football Bracket
All Games Friday, November 28
No. 1 Fort White - BYE
2025 Florida (FHSAA) Rural Football Bracket
All Games Friday November 28, 2025
2025 Florida (FHSAA) 1A Football Bracket
All Games Friday, November 28
No. 2 Trinity Christian Academy at No. 1 University Christian - 7:30 p.m. EST
No. 42 Clearwater Central Catholic at No. 1 Carrollwood Day - 7:30 p.m. EST
No. 2 Cardinal at No. 1 St. Petersburg Catholic - 7 p.m. EST
No. True North Classical Academy at No. 1 Chaminade-Madonna - 6:30 p.m. EST
2025 Florida (FHSAA) 2A Football Bracket
All Games Friday November 28, 2025
No. 2 Pensacola at No. 1 Bolles - 7 p.m. EST
No. 2 Calvary Christian at No. 1 Bradford - 7:30 p.m. EST
No. 2 Lakewood at No. 1 Cardinal Mooney - 7:30 p.m. EST
No. 2 Cardinal Gibbons at No. 1 Immaculata-La Salle - 7 p.m. EST
2025 Florida (FHSAA) 3A Football Bracket
All Games Friday November 28, 2025 *Unless Noted*
No. 3 Bishop Kenny at No. 1 Raines - 6:30 p.m. EST
No. 2 Eau Gallie at No. 1 Bishop Moore - 7 p.m. EST
No. 2 Nature Coast Tech at No. 1 Booker - 7:30 p.m. EST
No. 2 Central at No. 1 Northwestern - 11/29 7 p.m. EST
2025 Florida (FHSAA) 4A Football Bracket
All Games on Friday, November 28
Choctawatchee at St. Augustine - 7 pm ET
Lake Wales at Jones - 7:30pm ET
Port Charlotte at Jesuit - 7:30pm ET
American Heritage at Archbishop McCarthy - 7:00pm ET
2025 Florida (FHSAA) 5A Football Bracket
All Games on Friday, November 28
Mainland at Ponte Vedra - 7:00pm ET
Lakeland at Edgewater - 7:30pm ET
Manatee at Riverdale - 7:30pm ET
McArthur at St. Thomas Aquinas - 7 pm ET
2025 Florida (FHSAA) 6A Football Bracket
All Games on Friday, November 28
Mandarin at Buchholz - 7 pm ET
South Lake at Armwood - 7:30pm ET
Mitchell at West Boca Raton - 7 pm ET
West Broward at Southridge - 7:30pm ET
2025 Florida (FHSAA) 7A Football Bracket
All Games on Friday, November 28
Lake Mary at DeLand - 7:30 pm ET
Sumner at Venice - 7:30pm ET
Dr. Phillips at Vero Beach - 7:00pm ET
Goleman at Palmetto - 6:00pm ET
