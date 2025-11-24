High School

Florida High School Football 2025 Playoff Brackets, Schedule (FHSAA) - November 24, 2025

Get every bracket and see every matchup in the 2025 Florida high school football playoffs

Gray Reid

West Boca Raton vs Atlantic from Oct. 30, 2025
West Boca Raton vs Atlantic from Oct. 30, 2025

The 2025 Florida high school football playoffs began on Thursday, November 13 and continue on Friday, November 28.

High School On SI has brackets for every classification in the Florida high school football playoffs. The playoffs culminate with the state championships on December 10-13 at South Dade Kia Field at Pitbull Stadium in Miami, FL.

2025 Florida (FHSAA) FIT 1 Football Bracket (select to view full bracket details)

All Games Friday, November 28

2025 Florida (FHSAA) FIT 2 Football Bracket

All Games Friday, November 28

2025 Florida (FHSAA) Rural FIT Football Bracket

All Games Friday, November 28

No. 1 Fort White - BYE

2025 Florida (FHSAA) Rural Football Bracket

All Games Friday November 28, 2025

2025 Florida (FHSAA) 1A Football Bracket 

All Games Friday, November 28

No. 2 Trinity Christian Academy at No. 1 University Christian - 7:30 p.m. EST

No. 42 Clearwater Central Catholic at No. 1 Carrollwood Day - 7:30 p.m. EST

No. 2 Cardinal at No. 1 St. Petersburg Catholic - 7 p.m. EST

No. True North Classical Academy at No. 1 Chaminade-Madonna - 6:30 p.m. EST

2025 Florida (FHSAA) 2A Football Bracket

All Games Friday November 28, 2025

No. 2 Pensacola at No. 1 Bolles - 7 p.m. EST

No. 2 Calvary Christian at No. 1 Bradford - 7:30 p.m. EST

No. 2 Lakewood at No. 1 Cardinal Mooney - 7:30 p.m. EST

No. 2 Cardinal Gibbons at No. 1 Immaculata-La Salle - 7 p.m. EST

2025 Florida (FHSAA) 3A Football Bracket

All Games Friday November 28, 2025 *Unless Noted*

No. 3 Bishop Kenny at No. 1 Raines - 6:30 p.m. EST

No. 2 Eau Gallie at No. 1 Bishop Moore - 7 p.m. EST

No. 2 Nature Coast Tech at No. 1 Booker - 7:30 p.m. EST

No. 2 Central at No. 1 Northwestern - 11/29 7 p.m. EST

2025 Florida (FHSAA) 4A Football Bracket

All Games on Friday, November 28

Choctawatchee at St. Augustine - 7 pm ET

Lake Wales at Jones - 7:30pm ET

Port Charlotte at Jesuit - 7:30pm ET

American Heritage at Archbishop McCarthy - 7:00pm ET

2025 Florida (FHSAA) 5A Football Bracket

All Games on Friday, November 28

Mainland at Ponte Vedra - 7:00pm ET

Lakeland at Edgewater - 7:30pm ET

Manatee at Riverdale - 7:30pm ET

McArthur at St. Thomas Aquinas - 7 pm ET

2025 Florida (FHSAA) 6A Football Bracket

All Games on Friday, November 28

Mandarin at Buchholz - 7 pm ET

South Lake at Armwood - 7:30pm ET

Mitchell at West Boca Raton - 7 pm ET

West Broward at Southridge - 7:30pm ET

2025 Florida (FHSAA) 7A Football Bracket

All Games on Friday, November 28

Lake Mary at DeLand - 7:30 pm ET

Sumner at Venice - 7:30pm ET

Dr. Phillips at Vero Beach - 7:00pm ET

Goleman at Palmetto - 6:00pm ET

Gray Reid
