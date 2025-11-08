High School

Florida High School Football 2025 Playoff Brackets, Schedule (FHSAA) - November 8, 2025

Get every bracket and see every matchup in the 2025 Florida high school football playoffs

Gray Reid

St. Thomas Aquinas vs American Heritage from Oct. 24, 2025
St. Thomas Aquinas vs American Heritage from Oct. 24, 2025 / Jeff Klein

The 2025 Florida high school football playoffs begin on Friday, November 13.

High School On SI has brackets for every classification in the Florida high school football playoffs. The playoffs culminate with the state championships on December 10-13 at South Dade Kia Field at Pitbull Stadium in Miami, FL.

Florida High School Football 2025 Playoff Brackets, Schedule (FHSAA) - November 8, 2025

2025 Florida (FHSAA) FIT 1 Football Bracket

No. 1 Dunnellon vs. No. 8 Pensacola - 11/13 at 7:00 p.m. EST

No. 4 Weeki Wachee vs. No. 5 Andrew Jackson - 11/13 at 7:00 p.m. EST

No. 3 Palatka vs. No. 6 Wolfson - 11/13 at 7:30 p.m. EST

No. 2 Hudson vs. No. 7 Tenoroc - 11/13 at 7:00 p.m. EST

No. 1 North Miami Beach vs. No. 8 Dunedin - 11/13 at 7:30 p.m. EST

No. 4 Oasis vs. No. 5 Inlet Grove - 11/13 at 6:00 p.m. EST

No. 3 Booker T. Washington vs. No. 6 Miami Springs - 11/13 at 7:00 p.m. EST

No. 2 Hallandale vs. No. 7 Palm Bay - 11/13 at 7:00 p.m. EST

2025 Florida (FHSAA) FIT 2 Football Bracket

No. 1 Fletcher vs. No. 8 Land O' Lakes - 11/13 at 7:00 p.m. EST

No. 4 Palm Harbor University vs. No. 5 Chiles - 11/13 at 7:30 p.m. EST

No. 3 Matanzas vs. No. 6 Bartram Trail - 11/13 at 7:30 p.m. EST

No. 2 Tate vs. No. 7 First Coast - 11/13 at 7:30 p.m. EST

No. 1 Dr. Joaquin Garcia vs. No. 8 Sarasota - 11/13 at 6:30 p.m. EST

No. 4 Palm Beach Lakes vs. No. 5 Royal Palm Beach - 11/13 at 6:30 p.m. EST

No. 3 Palm Beach Gardens vs. No. 6 Centennial - 11/13 at 6:30 p.m. EST

No. 2 Miramar vs. No. 7 Westwood - 11/13 at 7:30 p.m. EST

2025 Florida (FHSAA) Rural FIT Football Bracket

First Round - Thursday, November 13

No. 8 Jefferson County vs. No. 9 Wildwood - 11/13 at 7:00 p.m. EST

No. 7 Central vs. No. 10 Wewahitchka - 11/13 at 7:00 p.m. EST

Second Round - Friday, November 21

No. 1 Fort White vs Jefferson County/Wildwood

No. 4 Moore Haven vs. No. 5 Northview - 11/21 at 7:00 p.m. EST

No. 2 Port St. Joe vs Central/Wewahitchka

No. 3 Holmes County vs. No. 6 Union County - 11/21 at 7:00 p.m. EST

2025 Florida (FHSAA) Rural Football Bracket

No. 1 Blountstown vs. No. 16 Jay - 11/14 at 7:30 p.m. EST

No. 8 Chipley vs. No. 9 Madison County - 11/14 at 7:30 p.m. EST

No. 4 Taylor County vs. No. 13 Trenton - 11/14 at 7:30 p.m. EST

No. 5 Pahokee vs. No. 12 Fort Meade - 11/14 at 6:30 p.m. EST

No. 3 Chiefland vs. No. 14 Sneads - 11/14 at 7:30 p.m. EST

No. 6 Baker vs. No. 11 Liberty County - 11/14 at 7:30 p.m. EST

No. 7 Williston vs. No. 10 Lafayette - 11/14 at 7:30 p.m. EST

No. 2 Hawthorne vs. No. 15 Branford - 11/14 at 7:30 p.m. EST

2025 Florida (FHSAA) 1A Football Bracket (select to view full bracket details)

All Games on Friday, November 14

Trinity Catholic at University Christian - 7:30pm ET

Impact Christian Academy at Episcopal School of Jacksonville - 7:30pm ET

Providence School at Trinity Christian Academy - 7:30pm ET

North Florida Educational Institute at Maclay - 7:30pm ET

Evangelical Christian at St. Petersburg Catholic - 7:30pm ET

Southwest Florida Christian at St. John Neumann - 7:30pm ET

Benjamin at Cardinal Newman - 7:30pm ET

Northside Christian at Community School of Naples - 7:30pm ET

St. John Paul II Academy at Chaminade-Madonna - 6:30pm ET

Westminster Christian at Edison - 3:30pm ET

Palmer Trinity at True North Classical Academy - 7:00pm ET

Archbishop Carroll at Saint Andrew's - 7:00pm ET

2025 Florida (FHSAA) 2A Football Bracket

All Games on Friday, November 14

Walton at Bolles - 7:30pm ET

Baldwin at Florida State University School - 7:30pm ET

Bozeman at Pensacola Catholic - 7:30pm ET

Freeport at South Walton - 7:00pm ET

Avon Park at Bradford - 7:30pm ET

Berkeley Prep at The Villages Charter - 7:30pm ET

Santa Fe at Calvary Christian - 7:30pm ET

Newberry at Cocoa - 7:30pm ET

North Broward Prep at Cardinal Mooney - 7:30pm ET

Bishop Verot at Calvary Christian Academy - 7:30pm ET

Somerset Academy - Canyons at Lakewood - 7:30pm ET

King's Academy at Glades Central - 6:30pm ET

Somerset Academy Silver Palms at Immaculata-La Salle - 7:00pm ET

Ransom Everglades at Gulliver Prep - 7:30pm ET

Monsignor Pace at Cardinal Gibbons - 7:30pm ET

Carol City at Killian - 7:00pm ET

2025 Florida (FHSAA) 3A Football Bracket

All Games on Friday, November 14

Baker County at Raines - 6:30pm ET

West Florida at Yulee - 7:30pm ET

Godby at Bay - 7:30pm ET

Wakulla at Bishop Kenny - 7:30pm ET

Hernando at Bishop Moore - 7:00pm ET

South Sumter at Eastside - 7:30pm ET

Tavares at Eau Gallie - 7:30pm ET

Titusville at Merritt Island - 7:30pm ET

Mulberry at Booker - 7:30pm ET

Bayshore at Chamberlain - 7:30pm ET

Gibbs at Nature Coast Tech - 7:30pm ET

Boca Ciega at Jefferson - 7:30pm ET

Somerset Academy at Northwestern - 7:30pm ET

Cypress Lake at Key West - 7:30pm ET

St. Brendan at Central - 7:30pm ET

Estero at Lely - 7:00pm ET

2025 Florida (FHSAA) 4A Football Bracket

All Games on Friday, November 14

Arnold at St. Augustine - 7:30pm ET

Pine Forest at Ed White - 6:30pm ET

Booker T. Washington at Choctawhatchee - 7:30pm ET

Rickards at Columbia - 7:30pm ET

Deltona at Jones - 7:30pm ET

Vanguard at Auburndale - 7:30pm ET

Rockledge at Zephyrhills - 7:30pm ET

New Smyrna Beach at Lake Wales - 7:30pm ET

Osceola at Jesuit - 7:30pm ET

South Fort Myers at Naples - 7:30pm ET

Dunbar at Port Charlotte - 7:30pm ET

Blake at Clearwater - 7:30pm ET

Hialeah at Archbishop McCarthy - 7:30pm ET

Jensen Beach at Norland - 7:30pm ET

John Carroll Catholic at American Heritage - 7:30pm ET

Plantation at Dillard - 7:30pm ET

2025 Florida (FHSAA) 5A Football Bracket

All Games on Friday, November 14

Niceville at Ponte Vedra - 7:00pm ET

Milton at Beachside - 7:30pm ET

Middleburg at Mainland - 7:30pm ET

Lake Gibson at Edgewater - 7:30pm ET

Sebring at Tampa Bay Tech - 7:30pm ET

Wesley Chapel at Lakeland - 7:30pm ET

Winter Springs at Gaither - 7:30pm ET

North Fort Myers at Riverside - 7:30pm ET

Pinellas Park at Immokalee - 7:30pm ET

Gulf Coast at Cape Coral - 7:30pm ET

Charlotte at Manatee - 7:30pm ET

Heritage at St. Thomas Aquinas - 7:30pm ET

Mater Academy Charter at Coconut Creek - 7:00pm ET

North Miami at Atlantic - 7:30pm ET

McArthur at Martin County - 7:30pm ET

2025 Florida (FHSAA) 6A Football Bracket

All Games on Friday, November 14

Oviedo at Buchholz - 7:00pm ET

Oakleaf at Nease - 7:30pm ET

Crestview at Mandarin - 6:30pm ET

Evans at Pace - 7:30pm ET

Melbourne at Armwood - 7:30pm ET

Riverview at Viera - 7:30pm ET

Plant at South Lake - 7:30pm ET

Durant at Osceola - 7:30pm ET

Wiregrass Ranch at Palmetto - 7:30pm ET

Mitchell at Lennard - 7:30pm ET

Largo at West Boca Raton - 7:30pm ET

East Lake at Parrish Community - 7:30pm ET

Nova at Southridge - 7:00pm ET

Piper at Flanagan - 7:00pm ET

South Plantation at West Broward - 7:30pm ET

Doral Academy at Monarch - 7:30pm ET

2025 Florida (FHSAA) 7A Football Bracket

All Games on Friday, November 14

Creekside at DeLand - 7:30pm ET

Winter Park at Boone - 7:00pm ET

Hagerty at Lake Mary - 7:30pm ET

Seminole at Spruce Creek - 7:30pm ET

Ridge Community at Venice - 7:30pm ET

Plant City at West Orange - 7:30pm ET

Winter Haven at Riverview - 7:30pm ET

Ocoee at Sumner - 7:30pm ET

East Ridge at Vero Beach - 7:00pm ET

Lake Nona at St. Cloud - 7:30pm ET

Dr. Phillips at Jupiter - 7:30pm ET

Palm Beach Central at Central - 7:30pm ET

Coral Glades at Palmetto - 7:00pm ET

Columbus at Santaluces - 6:00pm ET

Western at Spanish River - 7:30pm ET

South Dade at Goleman - 7:00pm ET

More from High School On SI

feed

Published
Gray Reid
GRAY REID

Gray Reid has spent most of his career in basketball and sports media. He began as a student manager for the Nevada men’s basketball team, then went on to coach overseas in China and later joined the LC State men’s basketball program as a graduate assistant. After coaching, Gray joined SBLive Sports as a videographer and video editor, eventually moving into his current role as Regional Marketing Director.

Home/Florida