Florida High School Football 2025 Playoff Brackets, Schedule (FHSAA) - November 8, 2025
The 2025 Florida high school football playoffs begin on Friday, November 13.
High School On SI has brackets for every classification in the Florida high school football playoffs. The playoffs culminate with the state championships on December 10-13 at South Dade Kia Field at Pitbull Stadium in Miami, FL.
2025 Florida (FHSAA) FIT 1 Football Bracket
No. 1 Dunnellon vs. No. 8 Pensacola - 11/13 at 7:00 p.m. EST
No. 4 Weeki Wachee vs. No. 5 Andrew Jackson - 11/13 at 7:00 p.m. EST
No. 3 Palatka vs. No. 6 Wolfson - 11/13 at 7:30 p.m. EST
No. 2 Hudson vs. No. 7 Tenoroc - 11/13 at 7:00 p.m. EST
No. 1 North Miami Beach vs. No. 8 Dunedin - 11/13 at 7:30 p.m. EST
No. 4 Oasis vs. No. 5 Inlet Grove - 11/13 at 6:00 p.m. EST
No. 3 Booker T. Washington vs. No. 6 Miami Springs - 11/13 at 7:00 p.m. EST
No. 2 Hallandale vs. No. 7 Palm Bay - 11/13 at 7:00 p.m. EST
2025 Florida (FHSAA) FIT 2 Football Bracket
No. 1 Fletcher vs. No. 8 Land O' Lakes - 11/13 at 7:00 p.m. EST
No. 4 Palm Harbor University vs. No. 5 Chiles - 11/13 at 7:30 p.m. EST
No. 3 Matanzas vs. No. 6 Bartram Trail - 11/13 at 7:30 p.m. EST
No. 2 Tate vs. No. 7 First Coast - 11/13 at 7:30 p.m. EST
No. 1 Dr. Joaquin Garcia vs. No. 8 Sarasota - 11/13 at 6:30 p.m. EST
No. 4 Palm Beach Lakes vs. No. 5 Royal Palm Beach - 11/13 at 6:30 p.m. EST
No. 3 Palm Beach Gardens vs. No. 6 Centennial - 11/13 at 6:30 p.m. EST
No. 2 Miramar vs. No. 7 Westwood - 11/13 at 7:30 p.m. EST
2025 Florida (FHSAA) Rural FIT Football Bracket
First Round - Thursday, November 13
No. 8 Jefferson County vs. No. 9 Wildwood - 11/13 at 7:00 p.m. EST
No. 7 Central vs. No. 10 Wewahitchka - 11/13 at 7:00 p.m. EST
Second Round - Friday, November 21
No. 1 Fort White vs Jefferson County/Wildwood
No. 4 Moore Haven vs. No. 5 Northview - 11/21 at 7:00 p.m. EST
No. 2 Port St. Joe vs Central/Wewahitchka
No. 3 Holmes County vs. No. 6 Union County - 11/21 at 7:00 p.m. EST
2025 Florida (FHSAA) Rural Football Bracket
No. 1 Blountstown vs. No. 16 Jay - 11/14 at 7:30 p.m. EST
No. 8 Chipley vs. No. 9 Madison County - 11/14 at 7:30 p.m. EST
No. 4 Taylor County vs. No. 13 Trenton - 11/14 at 7:30 p.m. EST
No. 5 Pahokee vs. No. 12 Fort Meade - 11/14 at 6:30 p.m. EST
No. 3 Chiefland vs. No. 14 Sneads - 11/14 at 7:30 p.m. EST
No. 6 Baker vs. No. 11 Liberty County - 11/14 at 7:30 p.m. EST
No. 7 Williston vs. No. 10 Lafayette - 11/14 at 7:30 p.m. EST
No. 2 Hawthorne vs. No. 15 Branford - 11/14 at 7:30 p.m. EST
2025 Florida (FHSAA) 1A Football Bracket (select to view full bracket details)
All Games on Friday, November 14
Trinity Catholic at University Christian - 7:30pm ET
Impact Christian Academy at Episcopal School of Jacksonville - 7:30pm ET
Providence School at Trinity Christian Academy - 7:30pm ET
North Florida Educational Institute at Maclay - 7:30pm ET
Evangelical Christian at St. Petersburg Catholic - 7:30pm ET
Southwest Florida Christian at St. John Neumann - 7:30pm ET
Benjamin at Cardinal Newman - 7:30pm ET
Northside Christian at Community School of Naples - 7:30pm ET
St. John Paul II Academy at Chaminade-Madonna - 6:30pm ET
Westminster Christian at Edison - 3:30pm ET
Palmer Trinity at True North Classical Academy - 7:00pm ET
Archbishop Carroll at Saint Andrew's - 7:00pm ET
2025 Florida (FHSAA) 2A Football Bracket
All Games on Friday, November 14
Walton at Bolles - 7:30pm ET
Baldwin at Florida State University School - 7:30pm ET
Bozeman at Pensacola Catholic - 7:30pm ET
Freeport at South Walton - 7:00pm ET
Avon Park at Bradford - 7:30pm ET
Berkeley Prep at The Villages Charter - 7:30pm ET
Santa Fe at Calvary Christian - 7:30pm ET
Newberry at Cocoa - 7:30pm ET
North Broward Prep at Cardinal Mooney - 7:30pm ET
Bishop Verot at Calvary Christian Academy - 7:30pm ET
Somerset Academy - Canyons at Lakewood - 7:30pm ET
King's Academy at Glades Central - 6:30pm ET
Somerset Academy Silver Palms at Immaculata-La Salle - 7:00pm ET
Ransom Everglades at Gulliver Prep - 7:30pm ET
Monsignor Pace at Cardinal Gibbons - 7:30pm ET
Carol City at Killian - 7:00pm ET
2025 Florida (FHSAA) 3A Football Bracket
All Games on Friday, November 14
Baker County at Raines - 6:30pm ET
West Florida at Yulee - 7:30pm ET
Godby at Bay - 7:30pm ET
Wakulla at Bishop Kenny - 7:30pm ET
Hernando at Bishop Moore - 7:00pm ET
South Sumter at Eastside - 7:30pm ET
Tavares at Eau Gallie - 7:30pm ET
Titusville at Merritt Island - 7:30pm ET
Mulberry at Booker - 7:30pm ET
Bayshore at Chamberlain - 7:30pm ET
Gibbs at Nature Coast Tech - 7:30pm ET
Boca Ciega at Jefferson - 7:30pm ET
Somerset Academy at Northwestern - 7:30pm ET
Cypress Lake at Key West - 7:30pm ET
St. Brendan at Central - 7:30pm ET
Estero at Lely - 7:00pm ET
2025 Florida (FHSAA) 4A Football Bracket
All Games on Friday, November 14
Arnold at St. Augustine - 7:30pm ET
Pine Forest at Ed White - 6:30pm ET
Booker T. Washington at Choctawhatchee - 7:30pm ET
Rickards at Columbia - 7:30pm ET
Deltona at Jones - 7:30pm ET
Vanguard at Auburndale - 7:30pm ET
Rockledge at Zephyrhills - 7:30pm ET
New Smyrna Beach at Lake Wales - 7:30pm ET
Osceola at Jesuit - 7:30pm ET
South Fort Myers at Naples - 7:30pm ET
Dunbar at Port Charlotte - 7:30pm ET
Blake at Clearwater - 7:30pm ET
Hialeah at Archbishop McCarthy - 7:30pm ET
Jensen Beach at Norland - 7:30pm ET
John Carroll Catholic at American Heritage - 7:30pm ET
Plantation at Dillard - 7:30pm ET
2025 Florida (FHSAA) 5A Football Bracket
All Games on Friday, November 14
Niceville at Ponte Vedra - 7:00pm ET
Milton at Beachside - 7:30pm ET
Middleburg at Mainland - 7:30pm ET
Lake Gibson at Edgewater - 7:30pm ET
Sebring at Tampa Bay Tech - 7:30pm ET
Wesley Chapel at Lakeland - 7:30pm ET
Winter Springs at Gaither - 7:30pm ET
North Fort Myers at Riverside - 7:30pm ET
Pinellas Park at Immokalee - 7:30pm ET
Gulf Coast at Cape Coral - 7:30pm ET
Charlotte at Manatee - 7:30pm ET
Heritage at St. Thomas Aquinas - 7:30pm ET
Mater Academy Charter at Coconut Creek - 7:00pm ET
North Miami at Atlantic - 7:30pm ET
McArthur at Martin County - 7:30pm ET
2025 Florida (FHSAA) 6A Football Bracket
All Games on Friday, November 14
Oviedo at Buchholz - 7:00pm ET
Oakleaf at Nease - 7:30pm ET
Crestview at Mandarin - 6:30pm ET
Evans at Pace - 7:30pm ET
Melbourne at Armwood - 7:30pm ET
Riverview at Viera - 7:30pm ET
Plant at South Lake - 7:30pm ET
Durant at Osceola - 7:30pm ET
Wiregrass Ranch at Palmetto - 7:30pm ET
Mitchell at Lennard - 7:30pm ET
Largo at West Boca Raton - 7:30pm ET
East Lake at Parrish Community - 7:30pm ET
Nova at Southridge - 7:00pm ET
Piper at Flanagan - 7:00pm ET
South Plantation at West Broward - 7:30pm ET
Doral Academy at Monarch - 7:30pm ET
2025 Florida (FHSAA) 7A Football Bracket
All Games on Friday, November 14
Creekside at DeLand - 7:30pm ET
Winter Park at Boone - 7:00pm ET
Hagerty at Lake Mary - 7:30pm ET
Seminole at Spruce Creek - 7:30pm ET
Ridge Community at Venice - 7:30pm ET
Plant City at West Orange - 7:30pm ET
Winter Haven at Riverview - 7:30pm ET
Ocoee at Sumner - 7:30pm ET
East Ridge at Vero Beach - 7:00pm ET
Lake Nona at St. Cloud - 7:30pm ET
Dr. Phillips at Jupiter - 7:30pm ET
Palm Beach Central at Central - 7:30pm ET
Coral Glades at Palmetto - 7:00pm ET
Columbus at Santaluces - 6:00pm ET
Western at Spanish River - 7:30pm ET
South Dade at Goleman - 7:00pm ET
