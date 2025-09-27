Florida High School Football Final Scores, Results - September 26, 2025
The 2025 Florida high school football season continued on Friday, and High School On SI has a list of final scores from the sixth weekend.
American 20, Belen Jesuit 13
Andrew Jackson 44, Wolfson 30
Archbishop Carroll 2, True North Classical Academy 0
Armwood 40, Plant 0
Astronaut 14, Bayside 6
Aubrey Rogers 62, Bonita Springs 0
Bartow 35, Bloomingdale 29
Bartram Trail 56, Tocoi Creek 21
Bell 42, Dixie County 12
Benjamin 29, Victory Christian Academy 14
Blake 44, Middleton 19
Boca Raton Christian 41, Gateway Charter 8
Bolles 72, Baldwin 49
Booker 50, Bayshore 0
Boone 35, Timber Creek 7
Bozeman 33, Port St. Joe 20
Braden River 24, North Port 14
Bradford 53, Keystone Heights 0
Buchholz 27, Nease 7
Cape Coral 19, Charlotte 6
Cardinal Mooney 49, Bishop Verot 14
Chaminade-Madonna 56, Western 0
Chamberlain 16, Mulberry 0
Choctawhatchee 40, Arnold 7
Clearwater 50, Gulf 3
Colonial 35, Cypress Creek 15
Columbia 41, St. Augustine 15
Countryside Christian 40, First Coast Christian 14
Creekside 49, Sandalwood 18
Cypress Lake 25, Estero 23
Davenport 41, Lake Minneola 6
Donahue Catholic 51, Bell Creek Academy 12
Doral Academy 21, Dr. Krop 14
Dr. Joaquin Garcia 28, Boynton Beach 21
Dr. Phillips 42, Olympia 6
Dunedin 20, Hudson 15
Durant 22, Riverview 21
East Bay 57, Leto 0
East Lake 40, Steinbrenner 14
East Ridge 48, Celebration 7
Eastside 16, Dunnellon 14
Eau Gallie 27, Titusville 14
Edgewater 84, Lyman 6
Escambia 22, Booker T. Washington 3
Evans 47, Lake Howell 7
Father Lopez 24, Crescent City 7
Ferguson 55, Braddock 21
Flagler Palm Coast 38, University 7
Forest 35, South Lake 20
Gaither 50, Wesley Chapel 7
Glades Central 27, Clewiston 0
Godby 17, Baker County 13
Goleman 35, Cypress Bay 3
Gulf Coast 63, Palmetto Ridge 0
Heritage 35, South Fork 7
Hernando 13, Central 0
Hillsborough 62, Brandon 6
Ida Baker 38, First Baptist Academy 21
IMG Academy Junior National 41, Oasis 0
IMG Academy National 49, Central - Phenix City 14
Immaculata-La Salle 21, Ransom Everglades 17
Immokalee 47, Golden Gate 13
Jefferson 53, Robinson 6
Jensen Beach 37, Port St. Lucie 0
Jones 37, Auburndale 0
Jupiter 27, Palm Beach Central 20
Key West 36, St. Brendan 14
King's Academy 28, Inlet Grove 6
LaBelle 17, Avon Park 14
Lakeland 40, Lake Gibson 0
Lake Mary 55, Hagerty 17
Lake Wales 54, Lake Region 0
Largo 35, Palm Harbor University 16
Lely 42, Barron Collier 18
Lennard 35, Lakewood Ranch 0
Lincoln 70, Leon 0
Maclay 42, FAMU 14
Mandarin 34, First Coast 13
Manatee 42, Pinellas Park 7
Master's Academy 53, Oxbridge Academy 27
Melbourne 10, Osceola 18
Menendez 33, Westside 8
Merritt Island 52, ED White 49
Middleburg 28, Orange Park 0
Mitchell 21, Land O' Lakes 17
Mosley 27, Milton 14
Mount Dora 49, Lake Highland Prep 14
Mount Dora Christian Academy 48, Master's Academy 0
Naples 21, Dunbar 0
Nature Coast Tech 62, Anclote 0
Newberry 20, Palatka 13
New Smyrna Beach 28, Seabreeze 27
Niceville 56, Gulf Breeze 6
North Broward Prep 50, Somerset Academy Key 0
North Florida Educational Institute 48, KIPP Bold City 6
North Fort Myers 30, Fort Myers 26
North Miami Beach 42, Westland Hialeah 0
Northeast 23, Osceola 7
Northwestern 1, Jackson 0
Oak Ridge 27, University 21
Oakleaf 38, Fletcher 9
Ocoee 42, West Port 0
Opp 48, Destin 19
Oviedo 64, Wekiva 0
Pace 34, Crestview 8
Palm Beach Gardens 14, Seminole Ridge 17
Park Vista 21, Lake Worth 7
Pensacola Catholic 58, Freeport 17
Pine Ridge 12, Lake Weir 6
Ponte Vedra 35, Fleming Island 9
Raines 49, Riverside 0
Rickards 16, Fort Walton Beach 3
Ridge Community 38, George Jenkins 7
River Ridge 30, Countryside 3
Riverdale 62, East Lee County 6
Riverview 56, Sarasota 20
Rockledge 42, Deltona 0
Rutherford 32, Marianna 15
Saint Stephen's Episcopal 50, Marco Island Academy 7
Santaluces 64, Leonard 0
Sebring 40, Kathleen 20
Seminole 43, Lake Brantley 21
Seminole Ridge 17, Palm Beach Gardens 14
Southeast 22, St. Petersburg 14
South Sumter 24, North Marion 19
South Walton 13, Walton 0
Space Coast 48, Cocoa Beach 21
Spanish River 21, Coral Glades 0
St. Cloud 25, Lake Nona 17
St. Petersburg Catholic 56, Southwest Florida Christian 7
Stanton 28, Englewood 20
Stoneman Douglas 28, Boca Raton 6
Strawberry Crest 28, Newsome 24
Sumner 44, Plant City 21
Tampa Bay Tech 50, Spoto 13
Tate 29, Navarre 26
Tavares 65, Eustis 6
Tenoroc 62, Discovery 0
The First Academy 42, Gadsden County 14
The Villages Charter 40, Belleview 0
Umatilla 35, Crystal River 20
Union County 21, Paxon 17
Vanguard 20, Lecanto 3
Venice 51, Lehigh 0
Vero Beach 21, Central 13
Wakulla 30, Suwannee 23
Weeki Wachee 47, Citrus 3
West Broward 55, Everglades 0
West Nassau 32, Fernandina Beach 21
West Orange 51, Apopka 0
Westminster Academy 49, Pompano Beach 6
Westminster Christian 28, BridgePrep Academy of Village Green 0
Williston 49, Trinity Catholic 21
Windermere 36, Lake Buena Vista 0
Winter Haven 26, Haines City 7
Winter Park 63, Freedom 8
Winter Springs 20, Horizon 14
Wiregrass Ranch 46, Sunlake 7
Yulee 34, Ribault 14
Zephyrhills 49, Pasco 12