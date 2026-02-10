Florida High School Boys Basketball 2026 Playoff Brackets, Schedule (FHSAA) - February 10, 2026
The 2026 Florida high school boys basketball state championship playoffs begin on Friday, February 14.
High School On SI has brackets for every classification in the Florida high school boys basketball playoffs. The playoffs culminate with the championship games on March 14.
2026 Florida (FHSAA) Rural Boys Basketball State Championship Bracket (select to view full bracket details)
No. 1 Holmes County vs. No. 4 Chipley - 02/14, 7:00 PM EST
No. 2 Paxton vs. No. 3 Ponce De Leon - 02/14, 7:00 PM EST
No. 1 Crossroad Academy vs. No. 4 Blountstown - 02/14, 7:00 PM EST
No. 2 Port St. Joe vs. No. 3 Munroe - 02/14, 7:00 PM EST
No. 1 Trenton vs. No. 4 Hamilton County - 02/14, 7:00 PM EST
No. 2 Hilliard vs. No. 3 Union County - 02/14, 7:00 PM EST
No. 1 Wildwood vs. No. 4 Hawthorne - 02/14, 7:00 PM EST
No. 2 Williston vs. No. 3 Fort Meade - 02/14, 7:00 PM EST
2026 Florida (FHSAA) 1A Boys Basketball State Championship Bracket
Region 1
No. 1 Impact Christian Academy vs. No. 8 Meadowbrook Academy - 02/14, 7:00 PM EST
No. 4 Christ's Church Academy vs. No. 5 First Coast Christian - 02/14, 6:00 PM EST
No. 2 North Florida Educational Institute vs. No. 7 LEAD Academy - 02/14, 7:00 PM EST
No. 3 Eagle's View vs. No. 6 FAMU - 02/14, 7:00 PM EST
Region 2
No. 1 Central Florida Christian Academy vs. No. 8 Halifax Academy - 02/14, 7:00 PM EST
No. 4 Florida Prep vs. No. 5 Mount Dora Christian Academy - 02/14, 7:00 PM EST
No. 2 Orlando Christian Prep vs. No. 7 North Tampa Christian Academy - 02/14, 7:00 PM EST
No. 3 Legacy Charter vs. No. 6 Lake Mary Prep - 02/14, 7:00 PM EST
Region 3
No. 1 Victory Christian Academy vs. No. 8 Universal Academy - 02/14, 7:00 PM EST
No. 4 Sarasota Christian vs. No. 5 All Saints' Academy - 02/14, 7:00 PM EST
No. 2 City of Life Christian Academy vs. No. 7 Canterbury - 02/14, 7:00 PM EST
No. 3 Donahue Catholic vs. No. 6 Everglades City - 02/14, 7:00 PM EST
Region 4
No. 1 Sagemont vs. No. 8 Hebrew Academy - 02/12, 6:00 PM EST
No. 4 Schoolhouse Prep vs. No. 5 Grandview Prep - 02/14, 7:00 PM EST
No. 2 Dade Christian vs. No. 7 Westwood Christian - 02/14, 7:00 PM EST
No. 3 Atlantic Christian vs. No. 6 Highlands Christian - 02/14, 7:00 PM EST
2026 Florida (FHSAA) 2A Boys Basketball State Championship Bracket
Region 1
No. 1 Providence School vs. No. 8 Bishop Snyder - 02/14, 6:00 PM EST
No. 4 Rocky Bayou Christian vs. No. 5 San Jose Prep - 02/14, 7:00 PM EST
No. 2 The First Academy vs. No. 7 Trinity Catholic - 02/14, 7:00 PM EST
No. 3 University Christian vs. No. 6 P.K. Yonge - 02/14, 7:00 PM EST
Region 2
No. 1 Santa Fe Catholic vs. No. 8 Katz Yeshiva - 02/12, 6:00 PM EST
No. 4 Jupiter Christian vs. No. 5 Lakeland Christian - 02/14, 6:00 PM EST
No. 2 Holy Trinity Episcopal vs. No. 7 Melbourne Central Catholic - 02/14, 7:00 PM EST
No. 3 Benjamin vs. No. 6 Foundation Academy - 02/14, 6:00 PM EST
Region 3
No. 1 Northside Christian vs. No. 8 Seffner Christian - 02/14, 7:00 PM EST
No. 4 St. John Neumann vs. No. 5 Carrollwood Day - 02/14, 6:00 PM EST
No. 2 First Baptist Academy vs. No. 7 Clearwater Central Catholic - 02/14, 7:00 PM EST
No. 3 Tampa Prep vs. No. 6 Saint Stephen's Episcopal - 02/14, 6:00 PM EST
Region 4
No. 1 Riviera Prep vs. No. 8 Archbishop Carroll - 02/14, 7:00 PM EST
No. 4 Divine Savior Academy vs. No. 5 Florida Christian - 02/14, 6:00 PM EST
No. 2 Miami Country Day vs. No. 7 Chaminade-Madonna - 02/14, 7:00 PM EST
No. 3 True North Classical Academy vs. No. 6 Westminster Academy - 02/14, 6:00 PM EST
2026 Florida (FHSAA) 3A Boys Basketball State Championship Bracket
Region 1
No. 1 Andrew Jackson vs. No. 8 Marianna - 02/14, 7:00 PM EST
No. 4 Walton vs. No. 5 Bradford - 02/14, 7:00 PM EST
No. 2 Newberry vs. No. 7 South Walton - 02/14, 7:00 PM EST
No. 3 Episcopal School of Jacksonville vs. No. 6 Pensacola Catholic - 02/14, 7:00 PM EST
Region 2
No. 1 Lake Highland Prep vs. No. 8 Astronaut - 02/14, 7:00 PM EST
No. 4 Tampa Catholic vs. No. 5 Calvary Christian - 02/14, 7:00 PM EST
No. 2 The Villages Charter vs. No. 7 Discovery - 02/14, 7:00 PM EST
No. 3 Windermere Prep vs. No. 6 Cardinal Mooney - 02/14, 7:00 PM EST
Region 3
No. 1 Calvary Christian Academy vs. No. 8 Bishop Verot - 02/14, 7:00 PM EST
No. 4 Tradition Prep vs. No. 5 Cardinal Newman - 02/14, 7:00 PM EST
No. 2 North Broward Prep vs. No. 7 Oasis - 02/14, 7:00 PM EST
No. 3 Saint Andrew's vs. No. 6 Inlet Grove - 02/14, 7:00 PM EST
Region 4
No. 1 Cardinal Gibbons vs. No. 8 Gulliver Prep - 02/14, 6:00 PM EST
No. 4 Pine Crest vs. No. 5 Somerset Academy Silver Palms - 02/14, 7:00 PM EST
No. 2 University vs. No. 7 Monsignor Pace - 02/14, 2:00 PM EST
No. 3 SLAM Academy vs. No. 6 Ransom Everglades - 02/14, 7:00 PM EST
2026 Florida (FHSAA) 4A Boys Basketball State Championship Bracket
Region 1
No. 1 Bishop Kenny vs. No. 8 Ribault - 02/14, 7:00 PM EST
No. 4 Pensacola vs. No. 5 Baker County - 02/14, 7:00 PM EST
No. 2 Godby vs. No. 7 Raines - 02/14, 7:00 PM EST
No. 3 Fort Walton Beach vs. No. 6 Rickards - 02/14, 7:00 PM EST
Region 2
No. 1 North Marion vs. No. 8 Satellite - 02/14, 7:00 PM EST
No. 4 Eastside vs. No. 5 Eustis - 02/14, 7:00 PM EST
No. 2 Atlantic vs. No. 7 Bishop Moore - 02/14, 7:00 PM EST
No. 3 Palm Bay vs. No. 6 Lake Weir - 02/14, 7:00 PM EST
Region 3
No. 1 Boca Ciega vs. No. 8 LaBelle - 02/14, 7:00 PM EST
No. 4 Gulf vs. No. 5 Booker - 02/14, 7:00 PM EST
No. 2 Gibbs vs. No. 7 Chamberlain - 02/14, 7:00 PM EST
No. 3 Seminole vs. No. 6 Nature Coast Tech - 02/14, 7:00 PM EST
Region 4
No. 1 Suncoast vs. No. 8 Barron Collier - 02/14, 7:00 PM EST
No. 4 Mater Lakes Academy vs. No. 5 Lely - 02/14, 7:00 PM EST
No. 2 Stranahan vs. No. 7 Key West - 02/14, 7:00 PM EST
No. 3 Northwestern vs. No. 6 Aubrey Rogers - 02/14, 7:00 PM EST
2026 Florida (FHSAA) 5A Boys Basketball State Championship Bracket
Region 1
No. 1 Fleming Island vs. No. 8 Gainesville - 02/14, 7:00 PM EST
No. 4 Booker T. Washington vs. No. 5 Leon - 02/14, 7:00 PM EST
No. 2 Ponte Vedra vs. No. 7 Mosley - 02/14, 6:00 PM EST
No. 3 Lincoln vs. No. 6 Columbia - 02/14, 7:00 PM EST
Region 2
No. 1 Lecanto vs. No. 8 Leesburg - 02/14, 7:00 PM EST
No. 4 Auburndale vs. No. 5 Seabreeze - 02/14, 7:00 PM EST
No. 2 Vanguard vs. No. 7 Pine Ridge - 02/14, 7:00 PM EST
No. 3 New Smyrna Beach vs. No. 6 Wesley Chapel - 02/14, 7:00 PM EST
Region 3
No. 1 Jesuit vs. No. 8 North Fort Myers - 02/14, 7:00 PM EST
No. 4 Gulf Coast vs. No. 5 Clearwater - 02/14, 7:00 PM EST
No. 2 St. Petersburg vs. No. 7 Dunbar - 02/14, 7:00 PM EST
No. 3 Braden River vs. No. 6 Cape Coral - 02/14, 7:00 PM EST
Region 4
No. 1 Pembroke Pines Charter vs. No. 8 Jensen Beach - 02/13, 6:00 PM EST
No. 4 Norland vs. No. 5 Atlantic - 02/14, 7:00 PM EST
No. 2 Belen Jesuit vs. No. 7 South Fork - 02/14, 7:00 PM EST
No. 3 Plantation vs. No. 6 Archbishop McCarthy - 02/14, 7:00 PM EST
2026 Florida (FHSAA) 6A Boys Basketball State Championship Bracket
Region 1
No. 1 Mainland vs. No. 8 Forest - 02/14, 7:00 PM EST
No. 4 Milton vs. No. 5 Buchholz - 02/14, 7:00 PM EST
No. 2 Lake Howell vs. No. 7 Nease - 02/14, 7:00 PM EST
No. 3 Tocoi Creek vs. No. 6 Oviedo - 02/14, 7:00 PM EST
Region 2
No. 1 Evans vs. No. 8 Gaither - 02/14, 7:00 PM EST
No. 4 Wekiva vs. No. 5 Viera - 02/14, 7:00 PM EST
No. 2 Edgewater vs. No. 7 East River - 02/14, 7:00 PM EST
No. 3 Bartow vs. No. 6 Lakeland - 02/14, 7:00 PM EST
Region 3
No. 1 Sickles vs. No. 8 Sunlake - 02/14, 7:00 PM EST
No. 4 Charlotte vs. No. 5 Wiregrass Ranch - 02/14, 7:00 PM EST
No. 2 Parrish Community vs. No. 7 Palmetto Ridge - 02/14, 7:00 PM EST
No. 3 East Lake vs. No. 6 Land O' Lakes - 02/14, 7:00 PM EST
Region 4
No. 1 St. Thomas Aquinas vs. No. 8 Mater Academy Charter - 02/14, 7:00 PM EST
No. 4 Coral Springs vs. No. 5 Boyd Anderson - 02/14, 7:00 PM EST
No. 2 Dwyer vs. No. 7 South Plantation - 02/14, 7:00 PM EST
No. 3 Miramar vs. No. 6 Fort Lauderdale - 02/14, 7:00 PM EST
2026 Florida (FHSAA) 7A Boys Basketball State Championship Bracket
Region 1
No. 1 Winter Park vs. No. 8 Seminole - 02/14, 7:00 PM EST
No. 4 Lake Brantley vs. No. 5 Apopka - 02/14, 7:00 PM EST
No. 2 Lake Mary vs. No. 7 Hagerty - 02/14, 7:00 PM EST
No. 3 Atlantic Coast vs. No. 6 Flagler Palm Coast - 02/14, 7:00 PM EST
Region 2
No. 1 Oak Ridge vs. No. 8 St. Cloud - 02/14, 7:00 PM EST
No. 4 Dr. Phillips vs. No. 5 Windermere - 02/14, 7:00 PM EST
No. 2 Olympia vs. No. 7 Palm Beach Central - 02/14, 6:00 PM EST
No. 3 Jupiter vs. No. 6 Wellington - 02/14, 6:00 PM EST
Region 3
No. 1 Sarasota vs. No. 8 Winter Haven - 02/14, 7:00 PM EST
No. 4 Lehigh vs. No. 5 Sumner - 02/14, 7:00 PM EST
No. 2 Osceola vs. No. 7 Riverview - 02/14, 7:00 PM EST
No. 3 Plant vs. No. 6 Ridge Community - 02/14, 7:00 PM EST
Region 4
No. 1 Columbus vs. No. 8 Doral Academy - 02/14, 5:00 PM EST
No. 4 Cypress Bay vs. No. 5 Western - 02/14, 7:00 PM EST
No. 2 Palmetto vs. No. 7 Coral Gables - 02/13, 7:00 PM EST
No. 3 Coral Glades vs. No. 6 West Broward - 02/12, 7:00 PM EST
