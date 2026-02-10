High School

Florida High School Boys Basketball 2026 Playoff Brackets, Schedule (FHSAA) - February 10, 2026

Get every bracket and see every matchup in the 2026 Florida high school boys basketball playoffs

Gray Reid

St. Petersburg vs Oak Ridge from Jan 3, 2026
St. Petersburg vs Oak Ridge from Jan 3, 2026 / Sheila Haddad

The 2026 Florida high school boys basketball state championship playoffs begin on Friday, February 14.

High School On SI has brackets for every classification in the Florida high school boys basketball playoffs. The playoffs culminate with the championship games on March 14.

Florida High School Boys Basketball 2026 Playoff Brackets, Schedule (FHSAA) - February 10, 2025

2026 Florida (FHSAA) Rural Boys Basketball State Championship Bracket (select to view full bracket details)

No. 1 Holmes County vs. No. 4 Chipley - 02/14, 7:00 PM EST

No. 2 Paxton vs. No. 3 Ponce De Leon - 02/14, 7:00 PM EST

No. 1 Crossroad Academy vs. No. 4 Blountstown - 02/14, 7:00 PM EST

No. 2 Port St. Joe vs. No. 3 Munroe - 02/14, 7:00 PM EST

No. 1 Trenton vs. No. 4 Hamilton County - 02/14, 7:00 PM EST

No. 2 Hilliard vs. No. 3 Union County - 02/14, 7:00 PM EST

No. 1 Wildwood vs. No. 4 Hawthorne - 02/14, 7:00 PM EST

No. 2 Williston vs. No. 3 Fort Meade - 02/14, 7:00 PM EST

2026 Florida (FHSAA) 1A Boys Basketball State Championship Bracket

Region 1

No. 1 Impact Christian Academy vs. No. 8 Meadowbrook Academy - 02/14, 7:00 PM EST

No. 4 Christ's Church Academy vs. No. 5 First Coast Christian - 02/14, 6:00 PM EST

No. 2 North Florida Educational Institute vs. No. 7 LEAD Academy - 02/14, 7:00 PM EST

No. 3 Eagle's View vs. No. 6 FAMU - 02/14, 7:00 PM EST

Region 2

No. 1 Central Florida Christian Academy vs. No. 8 Halifax Academy - 02/14, 7:00 PM EST

No. 4 Florida Prep vs. No. 5 Mount Dora Christian Academy - 02/14, 7:00 PM EST

No. 2 Orlando Christian Prep vs. No. 7 North Tampa Christian Academy - 02/14, 7:00 PM EST

No. 3 Legacy Charter vs. No. 6 Lake Mary Prep - 02/14, 7:00 PM EST

Region 3

No. 1 Victory Christian Academy vs. No. 8 Universal Academy - 02/14, 7:00 PM EST

No. 4 Sarasota Christian vs. No. 5 All Saints' Academy - 02/14, 7:00 PM EST

No. 2 City of Life Christian Academy vs. No. 7 Canterbury - 02/14, 7:00 PM EST

No. 3 Donahue Catholic vs. No. 6 Everglades City - 02/14, 7:00 PM EST

Region 4

No. 1 Sagemont vs. No. 8 Hebrew Academy - 02/12, 6:00 PM EST

No. 4 Schoolhouse Prep vs. No. 5 Grandview Prep - 02/14, 7:00 PM EST

No. 2 Dade Christian vs. No. 7 Westwood Christian - 02/14, 7:00 PM EST

No. 3 Atlantic Christian vs. No. 6 Highlands Christian - 02/14, 7:00 PM EST

2026 Florida (FHSAA) 2A Boys Basketball State Championship Bracket

Region 1

No. 1 Providence School vs. No. 8 Bishop Snyder - 02/14, 6:00 PM EST

No. 4 Rocky Bayou Christian vs. No. 5 San Jose Prep - 02/14, 7:00 PM EST

No. 2 The First Academy vs. No. 7 Trinity Catholic - 02/14, 7:00 PM EST

No. 3 University Christian vs. No. 6 P.K. Yonge - 02/14, 7:00 PM EST

Region 2

No. 1 Santa Fe Catholic vs. No. 8 Katz Yeshiva - 02/12, 6:00 PM EST

No. 4 Jupiter Christian vs. No. 5 Lakeland Christian - 02/14, 6:00 PM EST

No. 2 Holy Trinity Episcopal vs. No. 7 Melbourne Central Catholic - 02/14, 7:00 PM EST

No. 3 Benjamin vs. No. 6 Foundation Academy - 02/14, 6:00 PM EST

Region 3

No. 1 Northside Christian vs. No. 8 Seffner Christian - 02/14, 7:00 PM EST

No. 4 St. John Neumann vs. No. 5 Carrollwood Day - 02/14, 6:00 PM EST

No. 2 First Baptist Academy vs. No. 7 Clearwater Central Catholic - 02/14, 7:00 PM EST

No. 3 Tampa Prep vs. No. 6 Saint Stephen's Episcopal - 02/14, 6:00 PM EST

Region 4

No. 1 Riviera Prep vs. No. 8 Archbishop Carroll - 02/14, 7:00 PM EST

No. 4 Divine Savior Academy vs. No. 5 Florida Christian - 02/14, 6:00 PM EST

No. 2 Miami Country Day vs. No. 7 Chaminade-Madonna - 02/14, 7:00 PM EST

No. 3 True North Classical Academy vs. No. 6 Westminster Academy - 02/14, 6:00 PM EST

2026 Florida (FHSAA) 3A Boys Basketball State Championship Bracket

Region 1

No. 1 Andrew Jackson vs. No. 8 Marianna - 02/14, 7:00 PM EST

No. 4 Walton vs. No. 5 Bradford - 02/14, 7:00 PM EST

No. 2 Newberry vs. No. 7 South Walton - 02/14, 7:00 PM EST

No. 3 Episcopal School of Jacksonville vs. No. 6 Pensacola Catholic - 02/14, 7:00 PM EST

Region 2

No. 1 Lake Highland Prep vs. No. 8 Astronaut - 02/14, 7:00 PM EST

No. 4 Tampa Catholic vs. No. 5 Calvary Christian - 02/14, 7:00 PM EST

No. 2 The Villages Charter vs. No. 7 Discovery - 02/14, 7:00 PM EST

No. 3 Windermere Prep vs. No. 6 Cardinal Mooney - 02/14, 7:00 PM EST

Region 3

No. 1 Calvary Christian Academy vs. No. 8 Bishop Verot - 02/14, 7:00 PM EST

No. 4 Tradition Prep vs. No. 5 Cardinal Newman - 02/14, 7:00 PM EST

No. 2 North Broward Prep vs. No. 7 Oasis - 02/14, 7:00 PM EST

No. 3 Saint Andrew's vs. No. 6 Inlet Grove - 02/14, 7:00 PM EST

Region 4

No. 1 Cardinal Gibbons vs. No. 8 Gulliver Prep - 02/14, 6:00 PM EST

No. 4 Pine Crest vs. No. 5 Somerset Academy Silver Palms - 02/14, 7:00 PM EST

No. 2 University vs. No. 7 Monsignor Pace - 02/14, 2:00 PM EST

No. 3 SLAM Academy vs. No. 6 Ransom Everglades - 02/14, 7:00 PM EST

2026 Florida (FHSAA) 4A Boys Basketball State Championship Bracket

Region 1

No. 1 Bishop Kenny vs. No. 8 Ribault - 02/14, 7:00 PM EST

No. 4 Pensacola vs. No. 5 Baker County - 02/14, 7:00 PM EST

No. 2 Godby vs. No. 7 Raines - 02/14, 7:00 PM EST

No. 3 Fort Walton Beach vs. No. 6 Rickards - 02/14, 7:00 PM EST

Region 2

No. 1 North Marion vs. No. 8 Satellite - 02/14, 7:00 PM EST

No. 4 Eastside vs. No. 5 Eustis - 02/14, 7:00 PM EST

No. 2 Atlantic vs. No. 7 Bishop Moore - 02/14, 7:00 PM EST

No. 3 Palm Bay vs. No. 6 Lake Weir - 02/14, 7:00 PM EST

Region 3

No. 1 Boca Ciega vs. No. 8 LaBelle - 02/14, 7:00 PM EST

No. 4 Gulf vs. No. 5 Booker - 02/14, 7:00 PM EST

No. 2 Gibbs vs. No. 7 Chamberlain - 02/14, 7:00 PM EST

No. 3 Seminole vs. No. 6 Nature Coast Tech - 02/14, 7:00 PM EST

Region 4

No. 1 Suncoast vs. No. 8 Barron Collier - 02/14, 7:00 PM EST

No. 4 Mater Lakes Academy vs. No. 5 Lely - 02/14, 7:00 PM EST

No. 2 Stranahan vs. No. 7 Key West - 02/14, 7:00 PM EST

No. 3 Northwestern vs. No. 6 Aubrey Rogers - 02/14, 7:00 PM EST

2026 Florida (FHSAA) 5A Boys Basketball State Championship Bracket

Region 1

No. 1 Fleming Island vs. No. 8 Gainesville - 02/14, 7:00 PM EST

No. 4 Booker T. Washington vs. No. 5 Leon - 02/14, 7:00 PM EST

No. 2 Ponte Vedra vs. No. 7 Mosley - 02/14, 6:00 PM EST

No. 3 Lincoln vs. No. 6 Columbia - 02/14, 7:00 PM EST

Region 2

No. 1 Lecanto vs. No. 8 Leesburg - 02/14, 7:00 PM EST

No. 4 Auburndale vs. No. 5 Seabreeze - 02/14, 7:00 PM EST

No. 2 Vanguard vs. No. 7 Pine Ridge - 02/14, 7:00 PM EST

No. 3 New Smyrna Beach vs. No. 6 Wesley Chapel - 02/14, 7:00 PM EST

Region 3

No. 1 Jesuit vs. No. 8 North Fort Myers - 02/14, 7:00 PM EST

No. 4 Gulf Coast vs. No. 5 Clearwater - 02/14, 7:00 PM EST

No. 2 St. Petersburg vs. No. 7 Dunbar - 02/14, 7:00 PM EST

No. 3 Braden River vs. No. 6 Cape Coral - 02/14, 7:00 PM EST

Region 4

No. 1 Pembroke Pines Charter vs. No. 8 Jensen Beach - 02/13, 6:00 PM EST

No. 4 Norland vs. No. 5 Atlantic - 02/14, 7:00 PM EST

No. 2 Belen Jesuit vs. No. 7 South Fork - 02/14, 7:00 PM EST

No. 3 Plantation vs. No. 6 Archbishop McCarthy - 02/14, 7:00 PM EST

2026 Florida (FHSAA) 6A Boys Basketball State Championship Bracket

Region 1

No. 1 Mainland vs. No. 8 Forest - 02/14, 7:00 PM EST

No. 4 Milton vs. No. 5 Buchholz - 02/14, 7:00 PM EST

No. 2 Lake Howell vs. No. 7 Nease - 02/14, 7:00 PM EST

No. 3 Tocoi Creek vs. No. 6 Oviedo - 02/14, 7:00 PM EST

Region 2

No. 1 Evans vs. No. 8 Gaither - 02/14, 7:00 PM EST

No. 4 Wekiva vs. No. 5 Viera - 02/14, 7:00 PM EST

No. 2 Edgewater vs. No. 7 East River - 02/14, 7:00 PM EST

No. 3 Bartow vs. No. 6 Lakeland - 02/14, 7:00 PM EST

Region 3

No. 1 Sickles vs. No. 8 Sunlake - 02/14, 7:00 PM EST

No. 4 Charlotte vs. No. 5 Wiregrass Ranch - 02/14, 7:00 PM EST

No. 2 Parrish Community vs. No. 7 Palmetto Ridge - 02/14, 7:00 PM EST

No. 3 East Lake vs. No. 6 Land O' Lakes - 02/14, 7:00 PM EST

Region 4

No. 1 St. Thomas Aquinas vs. No. 8 Mater Academy Charter - 02/14, 7:00 PM EST

No. 4 Coral Springs vs. No. 5 Boyd Anderson - 02/14, 7:00 PM EST

No. 2 Dwyer vs. No. 7 South Plantation - 02/14, 7:00 PM EST

No. 3 Miramar vs. No. 6 Fort Lauderdale - 02/14, 7:00 PM EST

2026 Florida (FHSAA) 7A Boys Basketball State Championship Bracket

Region 1

No. 1 Winter Park vs. No. 8 Seminole - 02/14, 7:00 PM EST

No. 4 Lake Brantley vs. No. 5 Apopka - 02/14, 7:00 PM EST

No. 2 Lake Mary vs. No. 7 Hagerty - 02/14, 7:00 PM EST

No. 3 Atlantic Coast vs. No. 6 Flagler Palm Coast - 02/14, 7:00 PM EST

Region 2

No. 1 Oak Ridge vs. No. 8 St. Cloud - 02/14, 7:00 PM EST

No. 4 Dr. Phillips vs. No. 5 Windermere - 02/14, 7:00 PM EST

No. 2 Olympia vs. No. 7 Palm Beach Central - 02/14, 6:00 PM EST

No. 3 Jupiter vs. No. 6 Wellington - 02/14, 6:00 PM EST

Region 3

No. 1 Sarasota vs. No. 8 Winter Haven - 02/14, 7:00 PM EST

No. 4 Lehigh vs. No. 5 Sumner - 02/14, 7:00 PM EST

No. 2 Osceola vs. No. 7 Riverview - 02/14, 7:00 PM EST

No. 3 Plant vs. No. 6 Ridge Community - 02/14, 7:00 PM EST

Region 4

No. 1 Columbus vs. No. 8 Doral Academy - 02/14, 5:00 PM EST

No. 4 Cypress Bay vs. No. 5 Western - 02/14, 7:00 PM EST

No. 2 Palmetto vs. No. 7 Coral Gables - 02/13, 7:00 PM EST

No. 3 Coral Glades vs. No. 6 West Broward - 02/12, 7:00 PM EST

More from High School On SI

feed

Published
Gray Reid
GRAY REID

Gray Reid has spent most of his career in basketball and sports media. He began as a student manager for the Nevada men’s basketball team, then went on to coach overseas in China and later joined the LC State men’s basketball program as a graduate assistant. After coaching, Gray joined SBLive Sports as a videographer and video editor, eventually moving into his current role as Regional Marketing Director.

Home/Florida