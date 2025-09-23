High School on SI Southeast Region Rankings — Sept. 22, 2025

High School

Carrolton (GA) moves into rankings as Dia Bell-less American Heritage (FL) loses again

René Ferrán

Carrollton becomes the fourth Georgia team in the High School on SI Southeast Region rankings.
We recently released our High School on SI Power 25 national high school football rankings.

Now, we break it down by region.

Here’s a look at our Top 10 teams in the Southeast Region (Florida, Georgia, Alabama, Louisiana, Mississippi, Tennessee, Kentucky).

1. IMG Academy (Bradenton, Fla.) (4-0) (No. 3 nationally)

2. Grayson (Loganville, Ga.) (5-0) (No. 4 nationally)

3. Buford (Ga.) (5-0) (No. 5 nationally)

4. Thompson (Alabaster, Ala.) (4-1) (No. 11 nationally)

5. Edna Karr (New Orleans) (3-0) (No. 12 nationally)

6. St. Thomas Aquinas (Fort Lauderdale, Fla.) (4-1) (No. 13 nationally)

7. Milton (Ga.) (4-1) (No. 17 nationally)

8. Carrollton (Ga.) (6-0) (No. 19 nationally)

9. Chaminade-Madonna (3-1) (Hollywood, Fla.) (No. 20 nationally)

10. Saraland (Ala.) (5-0)

Under Consideration

Baylor (Chattanooga, Tenn.)

Clay-Chalkville (Ala.)

Langston Hughes (Fairburn, Ga.)

McCallie (Chattanooga, Tenn.)

Miami Central (Fla.)

Northwestern (Miami)

Thomas County Central (Thomasville, Ga.)

Trinity (Louisville, Ky.)

Tupelo (Miss.)

