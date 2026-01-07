Rosters set for the 2026 Navy All-American Bowl
Rosters are locked in for this weekend’s 2026 Navy All-American Bowl.
The annual bowl game, a prestigious event that showcases 100 high school football all-stars throughout the country, will take place on Saturday at the Alamodome in San Antonio, Texas and be televised on NBC/Peacock.
A list of coaches at the All-American Bowl are here. Rosters for the East and West squads are below:
East
Quarterbacks
Peter Bourque, Tabor Academy (MA), junior
Briggs Cherry, Baylor School (TN), senior
Will Mencl, Chandler (AZ), junior
Running backs
Andrew Beard, Prince Avenue Christian (GA), junior
Deshonne Redeaux, Oaks Christian (CA), senior
Wide receivers
Nicholas Lennear, Miami Northwestern (FL), junior
Aaron Gregory, Douglas County (GA), senior
Tristen Keys, Hattiesburg (MS), senior
Nasir Rankin, Morgan Park (IL), senior
Wesley Winn, St. Andrew’s (FL), junior
Sequel Patterson, Indian Land (SC), senior
Joel Wyatt, Oakland (TN), senior
Jaden Upshaw, Lee County (GA), junior
Tight end/offensive linemen
Malik Howard, Oak Ridge (TN), junior (TE)
Joshua Sam-Epelle, Douglasville (GA), junior
Reed Ramsier, The First Academy (FL), junior
Tristan Dare, Southlake Carroll (TX), junior
Sam Greer, Archbishop Hoban (OH), senior
Claude Mpouma, Mount Carmel (IL), senior
Alexander Brewer, Sequoyah (GA), senior
Sean Tatum, John Carroll HS (FL), junior
Princeton Uwalfo, Siegel HS (TN), junior
Mason Joshua, Forney (TX), junior
Defensive linemen
Luke Wafle, The Hun School of Princeton (NJ), senior
Trenton Henderson, Pine Forest (FL), senior
Carter Gooden, Tabor Academy (MA), senior
Julian Walker, Dutch Fork (SC), senior
Tristian Givens, George Washington Carver HS (GA), senior
Seth Tillman, South Pointe (SC), junior
Aiden Harris, Weddington (NC), senior
Keshawn Stancil, Calayton (NC), senior
Linebackers
TJ White, Jackson Academy (MS), senior
Terry Wiggins, Coatesville Area (PA), senior
Brayden Rouse, Kell (GA), junior
Sean Fox, Warren Central (IN), junior
Marcus Jennings, Detroit Cass Tech (MI), senior
Tate Wallace, Regina HS (IA), junior
Defensive backs
Devin Jackson, The First Academy (FL), senior
Monsanna Torbert Jr., Princeton HS (OH), junior
Allen Evans, Trinity (KY), junior
Danny Odem, The First Academy (FL), senior
Amare Nugent, American Heritage (FL), junior
Jordan Thomas, Bergen Catholic (NJ), senior
Charles Woodson Jr., Lake Nona (FL), junior
Garyon Hobbs, Atherton (KY), junior
Special teams
Noah Sur, Fenwick (IL), senior (K)
Trey Serauskis, Lincoln-Way East (IL), senior (LS)
Lucas Tenbrock, St. Charles North (IL), senior (P)
West
Quarterbacks
Corey Dailey, Seguin (TX), senior
Malachi Zeigler, Benton (LA), junior
Carson White, Iowa Colony (TX), junior
Running backs
SaRod Baker, DeSoto (TX), junior
John Hebert, Strake Jesuit College Prep (TX), senior
Jonathan Hatton Jr., Byron P. Steele HS (TX), senior
Wide receivers
Ja'Hyde Brown, Christian Academy of Louisville (KY), junior
Kayden Dixon-Wyatt, Mater Dei (CA), senior
Madden Williams, St. John Bosco (CA), senior
Jordan Clay, James Madison HS (TX), senior
Hakim Frampton, Brandeis (TX), junior
Chris Henry Jr., Mater Dei (CA), senior
Jerquaden Guilford, Northrop (IN), senior
Jayden Warren, Iowa Colony (TX), senior
Tight end/offensive linemen
Ahmad Hudson, Ruston (LA), junior (TE)
Vlad Dyakonov, Folsom (CA), senior
Felix Ojo, Lake Ridge (TX), senior
Malakai Lee, Kamehameha Kapalama (HI), senior
Davis Seaman, Bishop Watterson (OH), junior
Jerald Mays, Weiss (TX), senior
Jake Hildebrand, Basha (AZ), junior
Jax Tanner, Rocky Mountain (ID), senior
Kaeden Scott, Theodore Roosevelt HS (TX), junior
Bryce Gilmore, Prosper HS (TX), senior
Defensive linemen
Jamarion Carlton, Temple (TX), senior
Ezekiel Ayangbile, Langham Creek (TX), junior
Asharri Charles, Venice (FL), senior
Marvin Nguetsop, St. Thomas More (CT), junior
Jaimeon Winfield, Richardson HS (TX), senior
JD Hill, Mission Viejo (CA), senior
Deven Robertson, Oak Grove (MS), junior
Titan Davis, De Smet Jesuit (MO), senior
Linebackers
Kenneth Simon, Brentwood Academy (TN), junior
JaMarquis Hudson, Port Arthur Memorial (TX), junior
JJ Bush, Theodore HS (AL), senior
Caleb Triplett, D’Iberville HS (MS), senior
Adam Bywater, Olympus (UT), senior
Taven Epps, Tustin (CA), junior
Defensive backs
Jaxx DeJean, OABCIG HS (IA), junior
Brandon Arrington, Mount Miguel (CA), senior
Havon Finney Jr., Sierra Canyon (CA), senior
Tory Pittman, Central High School (NE), junior
S'Vioarean Martin, Palestine (TX), senior
Brandon Lockhart, Sierra Canyon (CA), senior
Duvay Williams, Junipero Serra (CA), junior
Jacob Whitehead, St. John Bosco (CA), junior
Danny Lang, Mater Dei (CA), junior
Aaryn Washington, Mater Dei (CA), junior
Special teams
Zachary Hays, Southlake Carroll (TX), senior (P)
Micah Drescher, Hinsdale Central (IL), senior (K)
Will Terry, Manvel (TX), senior (LS)
