Rosters set for the 2026 Navy All-American Bowl

Rosters are locked in as the annual All-American Bowl brings together the nation’s best high school talent

Kevin L. Smith

Chris Henry Jr. hauls in a 23-yard pass from Ryan Hopkins for a touchdown in Mater Dei's win over St. Thomas Aquinas on Aug. 23.
Chris Henry Jr. hauls in a 23-yard pass from Ryan Hopkins for a touchdown in Mater Dei's win over St. Thomas Aquinas on Aug. 23. / Robson Lopes

Rosters are locked in for this weekend’s 2026 Navy All-American Bowl.

The annual bowl game, a prestigious event that showcases 100 high school football all-stars throughout the country, will take place on Saturday at the Alamodome in San Antonio, Texas and be televised on NBC/Peacock.

A list of coaches at the All-American Bowl are here. Rosters for the East and West squads are below:

East

Quarterbacks

Peter Bourque, Tabor Academy (MA), junior

Briggs Cherry, Baylor School (TN), senior

Will Mencl, Chandler (AZ), junior

Running backs

Andrew Beard, Prince Avenue Christian (GA), junior

Deshonne Redeaux, Oaks Christian (CA), senior

Wide receivers

Nicholas Lennear, Miami Northwestern (FL), junior

Aaron Gregory, Douglas County (GA), senior

Tristen Keys, Hattiesburg (MS), senior

Nasir Rankin, Morgan Park (IL), senior

Wesley Winn, St. Andrew’s (FL), junior

Sequel Patterson, Indian Land (SC), senior

Joel Wyatt, Oakland (TN), senior

Jaden Upshaw, Lee County (GA), junior

Tight end/offensive linemen

Malik Howard, Oak Ridge (TN), junior (TE)

Joshua Sam-Epelle, Douglasville (GA), junior

Reed Ramsier, The First Academy (FL), junior

Tristan Dare, Southlake Carroll (TX), junior

Sam Greer, Archbishop Hoban (OH), senior

Claude Mpouma, Mount Carmel (IL), senior

Alexander Brewer, Sequoyah (GA), senior

Sean Tatum, John Carroll HS (FL), junior

Princeton Uwalfo, Siegel HS (TN), junior

Mason Joshua, Forney (TX), junior

Defensive linemen

Luke Wafle, The Hun School of Princeton (NJ), senior

Trenton Henderson, Pine Forest (FL), senior

Carter Gooden, Tabor Academy (MA), senior

Julian Walker, Dutch Fork (SC), senior

Tristian Givens, George Washington Carver HS (GA), senior

Seth Tillman, South Pointe (SC), junior

Aiden Harris, Weddington (NC), senior

Keshawn Stancil, Calayton (NC), senior

Linebackers

TJ White, Jackson Academy (MS), senior

Terry Wiggins, Coatesville Area (PA), senior

Brayden Rouse, Kell (GA), junior

Sean Fox, Warren Central (IN), junior

Marcus Jennings, Detroit Cass Tech (MI), senior

Tate Wallace, Regina HS (IA), junior

Defensive backs

Devin Jackson, The First Academy (FL), senior

Monsanna Torbert Jr., Princeton HS (OH), junior

Allen Evans, Trinity (KY), junior

Danny Odem, The First Academy (FL), senior

Amare Nugent, American Heritage (FL), junior

Jordan Thomas, Bergen Catholic (NJ), senior

Charles Woodson Jr., Lake Nona (FL), junior

Garyon Hobbs, Atherton (KY), junior

Special teams

Noah Sur, Fenwick (IL), senior (K)

Trey Serauskis, Lincoln-Way East (IL), senior (LS)

Lucas Tenbrock, St. Charles North (IL), senior (P)

West

Quarterbacks

Corey Dailey, Seguin (TX), senior

Malachi Zeigler, Benton (LA), junior

Carson White, Iowa Colony (TX), junior

Running backs

SaRod Baker, DeSoto (TX), junior

John Hebert, Strake Jesuit College Prep (TX), senior

Jonathan Hatton Jr., Byron P. Steele HS (TX), senior

Wide receivers

Ja'Hyde Brown, Christian Academy of Louisville (KY), junior

Kayden Dixon-Wyatt, Mater Dei (CA), senior

Madden Williams, St. John Bosco (CA), senior

Jordan Clay, James Madison HS (TX), senior

Hakim Frampton, Brandeis (TX), junior

Chris Henry Jr., Mater Dei (CA), senior

Jerquaden Guilford, Northrop (IN), senior

Jayden Warren, Iowa Colony (TX), senior

Tight end/offensive linemen

Ahmad Hudson, Ruston (LA), junior (TE)

Vlad Dyakonov, Folsom (CA), senior

Felix Ojo, Lake Ridge (TX), senior

Malakai Lee, Kamehameha Kapalama (HI), senior

Davis Seaman, Bishop Watterson (OH), junior

Jerald Mays, Weiss (TX), senior

Jake Hildebrand, Basha (AZ), junior

Jax Tanner, Rocky Mountain (ID), senior

Kaeden Scott, Theodore Roosevelt HS (TX), junior

Bryce Gilmore, Prosper HS (TX), senior

Defensive linemen

Jamarion Carlton, Temple (TX), senior

Ezekiel Ayangbile, Langham Creek (TX), junior

Asharri Charles, Venice (FL), senior

Marvin Nguetsop, St. Thomas More (CT), junior

Jaimeon Winfield, Richardson HS (TX), senior

JD Hill, Mission Viejo (CA), senior

Deven Robertson, Oak Grove (MS), junior

Titan Davis, De Smet Jesuit (MO), senior

Linebackers

Kenneth Simon, Brentwood Academy (TN), junior

JaMarquis Hudson, Port Arthur Memorial (TX), junior

JJ Bush, Theodore HS (AL), senior

Caleb Triplett, D’Iberville HS (MS), senior

Adam Bywater, Olympus (UT), senior

Taven Epps, Tustin (CA), junior

Defensive backs

Jaxx DeJean, OABCIG HS (IA), junior

Brandon Arrington, Mount Miguel (CA), senior

Havon Finney Jr., Sierra Canyon (CA), senior

Tory Pittman, Central High School (NE), junior

S'Vioarean Martin, Palestine (TX), senior

Brandon Lockhart, Sierra Canyon (CA), senior

Duvay Williams, Junipero Serra (CA), junior

Jacob Whitehead, St. John Bosco (CA), junior

Danny Lang, Mater Dei (CA), junior

Aaryn Washington, Mater Dei (CA), junior

Special teams

Zachary Hays, Southlake Carroll (TX), senior (P)

Micah Drescher, Hinsdale Central (IL), senior (K)

Will Terry, Manvel (TX), senior (LS)

Published
Kevin L. Smith
KEVIN L. SMITH

Kevin L. Smith, a Rochester (NY) native and a graduate of St. Bonaventure University, has been covering high school sports for over a decade. He started out as a freelance sportswriter in 2013. Since then, he’s held sportswriter and editor positions for newspapers in Coudersport (PA), Sayre (PA) and Oswego (NY). Smith currently covers high school sports in the Greater Syracuse Area for syracuse.com | Post-Standard, a position he’s held since 2021. You can follow him on social media @KevLSmittie. Story ideas can be sent to KLSFreelancing@outlook.com.

