High School

Georgia high school football final scores (8/15/2025)

See final scores from around the opening weelend of Georgia high school football

Jack Butler

Athens Academy's Keyon Standifer (1) pulls in a pass from Athens Academy's Hampton Johnson (7) during a GHSA high school football game against Rabun County in Athens, Ga., on Friday, Oct. 25, 2024.
Athens Academy's Keyon Standifer (1) pulls in a pass from Athens Academy's Hampton Johnson (7) during a GHSA high school football game against Rabun County in Athens, Ga., on Friday, Oct. 25, 2024. / Joshua L. Jones / USA TODAY NETWORK via Imagn Images

The 2025 Georgia high school football season kicked off on Friday, and High School On SI has a list of final scores from the opening weekend.

Aquinas 52, Athens Academy 34

East Hall 42, Banks County 21

Baldwin County 18, Perry 46

Bainbridge 14, Coffee 28

Berrien 6, Cook 29

BEST Academy 12, Utopian Academy for the Arts 14

Bowdon 0, Fellowship Christian 26

Brantley County 12, Charlton County 32

Bryan County 21, Johnson 6

Calhoun County 14, Greenville 28

Calhoun 28, Creekview 3

Calvary Christian 48, Terrell County 0

Carver 12, Southwest DeKalb 7

Carver 51, Whitewater 25

Cedar Grove 38, Therrell 6

Central 0, Southwest Georgia STEM Charter 20

Chamblee 12, Pace Academy 21

Charlotte Country Day School 28, Savannah Country Day 10

Chattahoochee County 6, Mt. Zion 27

Chattooga 0, LaFayette 25

Cherokee Bluff 31, Lumpkin County 21

Cherokee 23, River Ridge 28

Chestatee 7, Franklin County 14

Christian Heritage 13, Heritage 51

Claxton 0, Tattnall County 17

Clinch County 25, Bacon County 6

Coffee 28, Bainbridge 14

Commerce 27, Wesleyan 45

Cook 29, Berrien 6

Crawford County 18, Pike County 36

Creekview 3, Calhoun 28

Crisp County 15, Sumter County 23

Cross Creek 22, Josey 12

Darlington 21, Mount Vernon Presbyterian 6

Denmark 21, Sequoyah 24

Discovery 20, Walnut Grove 43

Druid Hills 7, Miller Grove 26

Dublin 14, Swainsboro 15

Early County 20, Westover 24

Eastside 24, Newton 39

Elbert County 20, Hart County 51

Emanuel County Institute 21, Wilcox County 28

Etowah 38, Woodstock 31

Fannin County 24, Gilmer 42

Fayette County 0, McIntosh 42

Fellowship Christian 26, Bowdon 0

Fitzgerald 48, Irwin County 0

Franklin County 14, Chestatee 7

Frederica Academy 34, Savannah 7

Gainesville 37, Marietta 34

Gilmer 42, Fannin County 24

Glascock County 7, Jenkins County 28

Glynn Academy 38, Wayne County 14

Gordon Central 27, Southeast Whitfield County 14

Gordon Lee 23, Trion 12

Greater Atlanta Christian 14, Newnan 54

Greenbrier 0, Harlem 26

Greene County 15, Putnam County 29

Greenville 28, Calhoun County 14

Griffin 31, Tift County 35

Grovetown 42, Lakeside 17

Habersham Central 27, Stephens County 3

Hampton 21, Luella 0

Hancock Academy 0, Westwood 30

Haralson County 48, Mount Pisgah Christian 14

Harlem 26, Greenbrier 0

Harris County 17, Manchester 6

Harrison 35, Kennesaw Mountain 14

Hart County 51, Elbert County 20

Hawkinsville 28, Marion County 18

Hephzibah 34, Washington-Wilkes 16

Heritage 51, Christian Heritage 13

Hillgrove 46, Mountain View 7

Hiram 30, Paulding County 8

Holy Innocents Episcopal 30, North Springs 0

Irwin County 0, Fitzgerald 48

Islands 21, McIntosh County Academy 43

Jackson 14, South Atlanta 6

Jasper County Monticello 34, Taylor County 18

Jeff Davis 21, Washington County 20

Jefferson County 6, Screven County 37

Jenkins County 28, Glascock County 7

Johnson 6, Bryan County 21

Jonesboro 37, Mt. Zion 5

Jones County 34, Veterans 12

Josey 12, Cross Creek 22

Kendrick 26, Walker 8

Kennesaw Mountain 14, Harrison 35

King's Ridge Christian 31, The King's Academy 0

LaFayette 25, Chattooga 0

LaGrange 27, Cass 7

Lake Oconee Academy 0, Mount Paran Christian 7

Lakeview-Fort Oglethorpe 40, Ridgeland 0

Lakeside 49, Berkmar 13

Lakeside 17, Grovetown 42

Lambert 16, Mill Creek 30

Lamar County 37, Telfair County 14

Laney 12, Westside 21

Lanier County 14, Mitchell County 28

Lanier 12, Norcross 16

Lassiter 44, Midtown 12

Lee County 45, Warner Robins 7

Lithia Springs 3, Lithonia 40

Lithonia 40, Lithia Springs 3

Locust Grove 41, Pebblebrook 7

Loganville Christian Academy 28, Mount de Sales Academy 26

Loganville 0, Monroe Area 44

Long County 28, Vidalia 27

Lovett 8, Westminster 14

Luella 0, Hampton 21

Lumpkin County 21, Cherokee Bluff 31

Macon County 13, Southwest 38

Manchester 6, Harris County 17

Marietta 34, Gainesville 37

Marion County 18, Hawkinsville 28

McIntosh 42, Fayette County 0

McIntosh County Academy 43, Islands 21

McDonough 14, North Clayton 35

McNair 40, Temple 69

Midtown 12, Lassiter 44

Mill Creek 30, Lambert 16

Miller Grove 26, Druid Hills 7

Mitchell County 28, Lanier County 14

Model 20, Sonoraville 42

Monroe Area 44, Loganville 0

Monroe 7, Thomas County Central 56

Montgomery County 20, Baconton Charter 0

Mountain View 7, Hillgrove 46

Mount de Sales Academy 26, Loganville Christian Academy 28

Mount Paran Christian 7, Lake Oconee Academy 0

Mount Pisgah Christian 14, Haralson County 48

Mount Vernon Presbyterian 6, Darlington 21

Mt. Bethel Christian Academy 55, Asheville Christian Academy 0

Mt. Zion 27, Chattahoochee County 6

Mt. Zion 5, Jonesboro 37

Murray County 14, Towns County 3

New Hampstead 14, South Effingham 6

New Manchester 59, Washington 7

Newnan 54, Greater Atlanta Christian 14

Newton 39, Eastside 24

Norcross 16, Lanier 12

North Clayton 35, McDonough 14

North Cobb Christian 35, Providence Christian Academy 14

North Forsyth 25, Wheeler 21

North Oconee 41, Oconee County 0

North Paulding 41, Parkview 27

North Springs 0, Holy Innocents Episcopal 30

Northgate 27, Starr's Mill 21

Northside 31, Shaw 8

Northwood Academy 42, Strong Rock Christian 14

Oconee County 0, North Oconee 41

Oglethorpe County 6, Social Circle 37

Ola 34, Trinity Christian 28

Pace Academy 21, Chamblee 12

Parkview 27, North Paulding 41

Pataula Charter Academy 8, Windsor Academy 32

Paulding County 8, Hiram 30

Peach County 33, Northeast 14

Peachtree Ridge 17, Roswell 31

Pebblebrook 7, Locust Grove 41

Pepperell 20, Pickens 28

Perry 46, Baldwin County 18

Pickens 28, Pepperell 20

Pike County 36, Crawford County 18

Providence Christian Academy 14, North Cobb Christian 35

Putnam County 29, Greene County 15

Rabun County 42, White County 6

Ridgeland 0, Lakeview-Fort Oglethorpe 40

River Ridge 28, Cherokee 23

Rockdale County 40, Salem 0

Roswell 31, Peachtree Ridge 17

Salem 0, Rockdale County 40

Savannah Christian 35, Whitefield Academy 14

Savannah Country Day 10, Charlotte Country Day School 28

Savannah 7, Frederica Academy 34

Schley County 14, Seminole County 39

Screven County 37, Jefferson County 6

Seminole County 39, Schley County 14

Sequoyah 24, Denmark 21

Shaw 8, Northside 31

Shiloh 6, South Gwinnett 14

Social Circle 37, Oglethorpe County 6

Sonoraville 42, Model 20

South Atlanta 6, Jackson 14

South Cobb 14, South Forsyth 36

South Effingham 6, New Hampstead 14

South Forsyth 36, South Cobb 14

South Gwinnett 14, Shiloh 6

Southeast Bulloch 10, Statesboro 21

Southeast Whitfield County 14, Gordon Central 27

Southwest DeKalb 7, Carver 12

Southwest Georgia STEM Charter 20, Central 0

Southwest 38, Macon County 13

Starr's Mill 21, Northgate 27

Statesboro 21, Southeast Bulloch 10

Stephens County 3, Habersham Central 27

Strong Rock Christian 14, Northwood Academy 42

Sumter County 23, Crisp County 15

Swainsboro 15, Dublin 14

Tattnall County 17, Claxton 0

Taylor County 18, Jasper County Monticello 34

Telfair County 14, Lamar County 37

Temple 69, McNair 40

Terrell County 0, Calvary Christian 48

The King's Academy 0, King's Ridge Christian 31

Therrell 6, Cedar Grove 38

Thomas County Central 56, Monroe 7

Tift County 35, Griffin 31

Towns County 3, Murray County 14

Treutlen 41, Twiggs County 18

Trion 12, Gordon Lee 23

Trinity Christian 28, Ola 34

Troup County 42, Villa Rica 31

Turner County 0, Worth County 42

Twiggs County 18, Treutlen 41

Union Grove 14, Upson-Lee 35

Upson-Lee 35, Union Grove 14

Utopian Academy for the Arts 14, BEST Academy 12

Veterans 12, Jones County 34

Vidalia 27, Long County 28

Villa Rica 31, Troup County 42

Walker 8, Kendrick 26

Walnut Grove 43, Discovery 20

Warner Robins 7, Lee County 45

Washington County 20, Jeff Davis 21

Washington-Wilkes 16, Hephzibah 34

Washington 7, New Manchester 59

Wayne County 14, Glynn Academy 38

Wesleyan 45, Commerce 27

Westminster 14, Lovett 8

Westover 24, Early County 20

Westside 21, Laney 12

Westwood 30, Hancock Academy 0

Wheeler 21, North Forsyth 25

White County 6, Rabun County 42

Whitefield Academy 14, Savannah Christian 35

Whitewater 25, Carver 51

Wilcox County 28, Emanuel County Institute 21

Windsor Academy 32, Pataula Charter Academy 8

Woodstock 31, Etowah 38

Worth County 42, Turner County 0

See our live scoreboard for Georgia high school football.

