Georgia high school football final scores (8/15/2025)
The 2025 Georgia high school football season kicked off on Friday, and High School On SI has a list of final scores from the opening weekend.
Aquinas 52, Athens Academy 34
East Hall 42, Banks County 21
Baldwin County 18, Perry 46
Bainbridge 14, Coffee 28
Berrien 6, Cook 29
BEST Academy 12, Utopian Academy for the Arts 14
Bowdon 0, Fellowship Christian 26
Brantley County 12, Charlton County 32
Bryan County 21, Johnson 6
Calhoun County 14, Greenville 28
Calhoun 28, Creekview 3
Calvary Christian 48, Terrell County 0
Carver 12, Southwest DeKalb 7
Carver 51, Whitewater 25
Cedar Grove 38, Therrell 6
Central 0, Southwest Georgia STEM Charter 20
Chamblee 12, Pace Academy 21
Charlotte Country Day School 28, Savannah Country Day 10
Chattahoochee County 6, Mt. Zion 27
Chattooga 0, LaFayette 25
Cherokee Bluff 31, Lumpkin County 21
Cherokee 23, River Ridge 28
Chestatee 7, Franklin County 14
Christian Heritage 13, Heritage 51
Claxton 0, Tattnall County 17
Clinch County 25, Bacon County 6
Coffee 28, Bainbridge 14
Commerce 27, Wesleyan 45
Cook 29, Berrien 6
Crawford County 18, Pike County 36
Creekview 3, Calhoun 28
Crisp County 15, Sumter County 23
Cross Creek 22, Josey 12
Darlington 21, Mount Vernon Presbyterian 6
Denmark 21, Sequoyah 24
Discovery 20, Walnut Grove 43
Druid Hills 7, Miller Grove 26
Dublin 14, Swainsboro 15
Early County 20, Westover 24
Eastside 24, Newton 39
Elbert County 20, Hart County 51
Emanuel County Institute 21, Wilcox County 28
Etowah 38, Woodstock 31
Fannin County 24, Gilmer 42
Fayette County 0, McIntosh 42
Fellowship Christian 26, Bowdon 0
Fitzgerald 48, Irwin County 0
Franklin County 14, Chestatee 7
Frederica Academy 34, Savannah 7
Gainesville 37, Marietta 34
Gilmer 42, Fannin County 24
Glascock County 7, Jenkins County 28
Glynn Academy 38, Wayne County 14
Gordon Central 27, Southeast Whitfield County 14
Gordon Lee 23, Trion 12
Greater Atlanta Christian 14, Newnan 54
Greenbrier 0, Harlem 26
Greene County 15, Putnam County 29
Greenville 28, Calhoun County 14
Griffin 31, Tift County 35
Grovetown 42, Lakeside 17
Habersham Central 27, Stephens County 3
Hampton 21, Luella 0
Hancock Academy 0, Westwood 30
Haralson County 48, Mount Pisgah Christian 14
Harlem 26, Greenbrier 0
Harris County 17, Manchester 6
Harrison 35, Kennesaw Mountain 14
Hart County 51, Elbert County 20
Hawkinsville 28, Marion County 18
Hephzibah 34, Washington-Wilkes 16
Heritage 51, Christian Heritage 13
Hillgrove 46, Mountain View 7
Hiram 30, Paulding County 8
Holy Innocents Episcopal 30, North Springs 0
Irwin County 0, Fitzgerald 48
Islands 21, McIntosh County Academy 43
Jackson 14, South Atlanta 6
Jasper County Monticello 34, Taylor County 18
Jeff Davis 21, Washington County 20
Jefferson County 6, Screven County 37
Jenkins County 28, Glascock County 7
Johnson 6, Bryan County 21
Jonesboro 37, Mt. Zion 5
Jones County 34, Veterans 12
Josey 12, Cross Creek 22
Kendrick 26, Walker 8
Kennesaw Mountain 14, Harrison 35
King's Ridge Christian 31, The King's Academy 0
LaFayette 25, Chattooga 0
LaGrange 27, Cass 7
Lake Oconee Academy 0, Mount Paran Christian 7
Lakeview-Fort Oglethorpe 40, Ridgeland 0
Lakeside 49, Berkmar 13
Lakeside 17, Grovetown 42
Lambert 16, Mill Creek 30
Lamar County 37, Telfair County 14
Laney 12, Westside 21
Lanier County 14, Mitchell County 28
Lanier 12, Norcross 16
Lassiter 44, Midtown 12
Lee County 45, Warner Robins 7
Lithia Springs 3, Lithonia 40
Lithonia 40, Lithia Springs 3
Locust Grove 41, Pebblebrook 7
Loganville Christian Academy 28, Mount de Sales Academy 26
Loganville 0, Monroe Area 44
Long County 28, Vidalia 27
Lovett 8, Westminster 14
Luella 0, Hampton 21
Lumpkin County 21, Cherokee Bluff 31
Macon County 13, Southwest 38
Manchester 6, Harris County 17
Marietta 34, Gainesville 37
Marion County 18, Hawkinsville 28
McIntosh 42, Fayette County 0
McIntosh County Academy 43, Islands 21
McDonough 14, North Clayton 35
McNair 40, Temple 69
Midtown 12, Lassiter 44
Mill Creek 30, Lambert 16
Miller Grove 26, Druid Hills 7
Mitchell County 28, Lanier County 14
Model 20, Sonoraville 42
Monroe Area 44, Loganville 0
Monroe 7, Thomas County Central 56
Montgomery County 20, Baconton Charter 0
Mountain View 7, Hillgrove 46
Mount de Sales Academy 26, Loganville Christian Academy 28
Mount Paran Christian 7, Lake Oconee Academy 0
Mount Pisgah Christian 14, Haralson County 48
Mount Vernon Presbyterian 6, Darlington 21
Mt. Bethel Christian Academy 55, Asheville Christian Academy 0
Mt. Zion 27, Chattahoochee County 6
Mt. Zion 5, Jonesboro 37
Murray County 14, Towns County 3
New Hampstead 14, South Effingham 6
New Manchester 59, Washington 7
Newnan 54, Greater Atlanta Christian 14
Newton 39, Eastside 24
Norcross 16, Lanier 12
North Clayton 35, McDonough 14
North Cobb Christian 35, Providence Christian Academy 14
North Forsyth 25, Wheeler 21
North Oconee 41, Oconee County 0
North Paulding 41, Parkview 27
North Springs 0, Holy Innocents Episcopal 30
Northgate 27, Starr's Mill 21
Northside 31, Shaw 8
Northwood Academy 42, Strong Rock Christian 14
Oconee County 0, North Oconee 41
Oglethorpe County 6, Social Circle 37
Ola 34, Trinity Christian 28
Pace Academy 21, Chamblee 12
Parkview 27, North Paulding 41
Pataula Charter Academy 8, Windsor Academy 32
Paulding County 8, Hiram 30
Peach County 33, Northeast 14
Peachtree Ridge 17, Roswell 31
Pebblebrook 7, Locust Grove 41
Pepperell 20, Pickens 28
Perry 46, Baldwin County 18
Pickens 28, Pepperell 20
Pike County 36, Crawford County 18
Providence Christian Academy 14, North Cobb Christian 35
Putnam County 29, Greene County 15
Rabun County 42, White County 6
Ridgeland 0, Lakeview-Fort Oglethorpe 40
River Ridge 28, Cherokee 23
Rockdale County 40, Salem 0
Roswell 31, Peachtree Ridge 17
Salem 0, Rockdale County 40
Savannah Christian 35, Whitefield Academy 14
Savannah Country Day 10, Charlotte Country Day School 28
Savannah 7, Frederica Academy 34
Schley County 14, Seminole County 39
Screven County 37, Jefferson County 6
Seminole County 39, Schley County 14
Sequoyah 24, Denmark 21
Shaw 8, Northside 31
Shiloh 6, South Gwinnett 14
Social Circle 37, Oglethorpe County 6
Sonoraville 42, Model 20
South Atlanta 6, Jackson 14
South Cobb 14, South Forsyth 36
South Effingham 6, New Hampstead 14
South Forsyth 36, South Cobb 14
South Gwinnett 14, Shiloh 6
Southeast Bulloch 10, Statesboro 21
Southeast Whitfield County 14, Gordon Central 27
Southwest DeKalb 7, Carver 12
Southwest Georgia STEM Charter 20, Central 0
Southwest 38, Macon County 13
Starr's Mill 21, Northgate 27
Statesboro 21, Southeast Bulloch 10
Stephens County 3, Habersham Central 27
Strong Rock Christian 14, Northwood Academy 42
Sumter County 23, Crisp County 15
Swainsboro 15, Dublin 14
Tattnall County 17, Claxton 0
Taylor County 18, Jasper County Monticello 34
Telfair County 14, Lamar County 37
Temple 69, McNair 40
Terrell County 0, Calvary Christian 48
The King's Academy 0, King's Ridge Christian 31
Therrell 6, Cedar Grove 38
Thomas County Central 56, Monroe 7
Tift County 35, Griffin 31
Towns County 3, Murray County 14
Treutlen 41, Twiggs County 18
Trion 12, Gordon Lee 23
Trinity Christian 28, Ola 34
Troup County 42, Villa Rica 31
Turner County 0, Worth County 42
Twiggs County 18, Treutlen 41
Union Grove 14, Upson-Lee 35
Upson-Lee 35, Union Grove 14
Utopian Academy for the Arts 14, BEST Academy 12
Veterans 12, Jones County 34
Vidalia 27, Long County 28
Villa Rica 31, Troup County 42
Walker 8, Kendrick 26
Walnut Grove 43, Discovery 20
Warner Robins 7, Lee County 45
Washington County 20, Jeff Davis 21
Washington-Wilkes 16, Hephzibah 34
Washington 7, New Manchester 59
Wayne County 14, Glynn Academy 38
Wesleyan 45, Commerce 27
Westminster 14, Lovett 8
Westover 24, Early County 20
Westside 21, Laney 12
Westwood 30, Hancock Academy 0
Wheeler 21, North Forsyth 25
White County 6, Rabun County 42
Whitefield Academy 14, Savannah Christian 35
Whitewater 25, Carver 51
Wilcox County 28, Emanuel County Institute 21
Windsor Academy 32, Pataula Charter Academy 8
Woodstock 31, Etowah 38
Worth County 42, Turner County 0
See our live scoreboard for Georgia high school football.
