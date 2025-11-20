Hawaii High School Football 2025 Playoff Brackets, Schedule (HHSAA) - November 20, 2025
The 2025 Hawaii high school football playoffs continue on Friday, November 21, and Saturday, November 22, with six games across the brackets.
High School On SI has brackets for every classification and division in the Hawaii high school playoffs.
Division II Bracket (select to view bracket)
Semi Final Round
No. 1 Maui vs. No. 5 Kamehameha Hawai'i - 11/22 at 6 p.m.
No. 2 Waimea vs. No. 3 Roosevelt - 11/22 at 2:30 p.m.
Division I Bracket
Semi Final Round
No. 1 Kapa'a vs. No. 4 Damien - 11/22 at 2 p.m.
No. 2 Konawaena vs. No. 3 Kailua - 11/22 at 6 p.m.
Division I-Open Bracket
Semi Final Round
No. 1 Kahuku vs. No. 4 Campbell - 11/21 at 4 p.m.
No. 2 Kamehameha vs. No. 3 Kapolei - 11/21 at 7:30 p.m.
