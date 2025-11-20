High School

Hawaii High School Football 2025 Playoff Brackets, Schedule (HHSAA) - November 20, 2025

Get every bracket and matchup in the 2025 Hawaii high school football playoffs

Brady Twombly

Photo by Jimmy Jones

The 2025 Hawaii high school football playoffs continue on Friday, November 21, and Saturday, November 22, with six games across the brackets.

High School On SI has brackets for every classification and division in the Hawaii high school playoffs.

Division II Bracket (select to view bracket)

Semi Final Round

No. 1 Maui vs. No. 5 Kamehameha Hawai'i - 11/22 at 6 p.m.

No. 2 Waimea vs. No. 3 Roosevelt - 11/22 at 2:30 p.m.

Division I Bracket

Semi Final Round

No. 1 Kapa'a vs. No. 4 Damien - 11/22 at 2 p.m.

No. 2 Konawaena vs. No. 3 Kailua - 11/22 at 6 p.m.

Division I-Open Bracket

Semi Final Round

No. 1 Kahuku vs. No. 4 Campbell - 11/21 at 4 p.m.

No. 2 Kamehameha vs. No. 3 Kapolei - 11/21 at 7:30 p.m.

