Iowa High School Boys, Girls Track And Field Event Leaders
The Iowa high school boys and girls track and field season has reached the biggest time of the year, as state qualifying meets are on tap.
Teams will scatter across the state for qualifying meets on Thursday, May 14, as the Iowa High School State Track And Field Championships are scheduled for May 21-23 from Drake Stadium in Des Moines, Iowa.
Below are the current event leaders for both boys and girls track and field, according to numbers uploaded to the Bound website as of Sunday, May 10.
Iowa High School Track And Field Event Leaders
Boys
100-meter dash
- Connor Kunze, Nevada, 10.48
- Kaiden Kunze, Norwalk, 10.52
- Cauy Konz, Treynor, 10.53
- Ryan Bair, Keokuk, 10.55
- Landry Haberichter, West Burlington-Notre Dame, 10.61
200-meter dash
- Cauy Konz, Treynor, 21.22
- Deztin McMurrin, Waterloo West, 21.44
- Kolby Hodnefield, Clear Lake, 21.54
- Kaiden Kunze, Nevada, 21.58
- Marcus Tomlyanovich, Cedar Falls, 21.61
400-meter dash
- Gage Tucker, Bettendorf, 47.55
- Kaiden Kunze, Nevada, 47.60
- Jordan Meeker, Muscatine, 47.71
- Marcus Tomlyanovich, Cedar Falls, 47.76
- Kolby Hodnefield, Clear Lake, 47.77
800-meter run
- Brennen Hoyer, Cedar Falls, 1:51.94
- Lincoln Burbridge, Van Buren County, 1:52.25
- Ike Smith, Ankeny, 1:52.48
- Kuma Gutema, Sioux City North, 1:52.84
- Ayden Gabrielson, Waukee Northwest, 1:52.88
1,600-meter run
- Quentin Nauman, Western Dubuque, 4:03.65
- Keegan Decker, Iowa City Liberty, 4:04.33
- Jack Crossland, Johnston, 4:11.06
- Canaan Dunham, Pella, 4:11.44
- Kuma Gutema, Sioux City North, 4:12.40
3,200-meter run
- Quentin Nauman, Western Dubuque, 8:57.64
- Keegan Decker, Iowa City Liberty, 8:59.49
- Slader Buckheister, Cedar Rapids Kennedy, 9:00.34
- Canaan Dunham, Pella, 9:01.06
- AJ Willey, Bettendorf, 9:03.26
110-meter hurdles
- Hayden Carlson, Ankeny, 13.70
- Tay Seals, Clear Creek-Amana, 13.77
- Jackson Goslin, Cedar Rapids Kennedy, 13.95
- Miciah LeLaCheur, Valley, 14.07
- Blake Ludwig, Waukee Northwest, 14.10
400-meter hurdles
- Jayden Jeter, Waukee, 52.25
- Gage Tucker, Bettendorf, 52.60
- TJ Douglas, Ames, 52.66
- J.J. McDermott, Bettendorf, 52.85
- Owen Von Ahsen, Benton, 52.91
Long jump
- Kaiden Kunze, Norwalk, 24-5
- Deztin McMurrin, Waterloo West, 23-10
- Rylan Peters, Waverly-Shell Rock, 23-8
- Charlie Tuchel, Linn-Mar, 23-2.75
- Chris Ford, Sioux City East, 23-2.5
High jump
- Ajak Maual, Waukee, 7-0
- Eli Patterson, Benton, 6-10
- Trevon Keely, Greene County, 6-9
- Logan Atherton, Norwalk, 6-8
- Carson Laures, New Hampton, 6-8
Shot put
- Greyson Hartman, Washington, 67-3.5
- Keaton Mennen, Van Meter, 62-10
- Morgan Cooley, East Union, 61-0
- Max Nevitt, Algona, 59-5.5
- Hunter Infanger, Lewis Central, 57-9
DIscus
- Daxon Kiesau, Urbandale, 192-6
- Greyson Hartman, Washington, 186-6
- Brandon Johnson, Ames, 185-9
- Aiden Curtis, Indianola, 180-5
- Reece Ollendieck, Crestwood, 178-1
Girls
100-meter dash
- Katie Willits, Waukee Northwest, 11.57
- Rachel Kacmarynski, Pella Christian, 11.66
- Alayna Goldsberry, Southeast Polk, 11.98
- Aiden Gosselink, Grinnell, 12.01
- Mylee Stiefel, Burlington, 12.07
200-meter dash
- Katie Willits, Waukee Northwest, 24.02
- Morgan Fisher, Ankeny, 24.54
- Quinn Jorgensen, Waukee Northwest, 24.71
- Kloe Nissen, Cedar Falls, 24.81
- Lena Bruening, Ankeny, 24.95
400-meter dash
- Kloe Nissen, Cedar Falls, 55.00
- Morgan Fisher, Ankeny, 55.12
- Logan Vogt, Waukee Northwest, 56.37
- Ava Hocker, Williamsburg, 56.38
- CallAna Whittaker, Mount Vernon, 56.45
800-meter run
- Makenna Madetzke, Ankeny, 2:09.16
- Rebecca Flick, Ankeny Centennial, 2:10.72
- Olivia Fehn, Johnston, 2:11.71
- Joley Sullivan, Davenport Central, 2:11.95
- Avery Fedler, Mount Pleasant, 2:11.96
1,500-meter run
- Lili Denton, Council Bluffs St. Albert, 4:26.02
- Emmy Stubbendeck, Waukee Northwest, 4:32.92
- Ella Jones, Waukee Northwest, 4:33.89
- Laura Streck, Van Meter, 4:33.93
- Evelyn Moeller, Mount Vernon, 4:34.69
3,000-meter run
- Charlee Gall, Cedar Falls, 9:34.75
- Evelyn Moeller, Mount Vernon, 9:37.37
- Chloe Glosser, Pekin, 9:39.33
- Emmy Stubbendeck, Waukee Northwest, 9:48.97
- Maddie Millage, Pleasant Valley, 9:54.10
100-meter hurdles
- Morgan Karr, Valley, 13.80
- Katie Willits, Waukee Northwest, 14.11
- Jana Maharry, Waukee, 14.28
- Elise Coghlan, ADM, 14.36
- Rylee Hemmingsen, Treynor, 14.46
400-meter hurdles
- Maeve Bowen-Burt, Iowa City High, 1:02.01
- Angelica Attinger, Ames, 1:02.43
- Jana Maharry, Waukee, 1:02.53
- Tatum Miller, Bettendorf, 1:02.62
- Ada Hansen, CAM, 1:02.64
Long jump
- Abby Mecklenburg, Linn-Mar, 20-5.5
- Aubrey Johnson, Gilbert, 19-4.62
- Aiden Gosselink, Grinnell, 19-3
- Lena Bruening, Ankeny, 18-10.75
- Isabella Buckholdt, Underwood, 18-9.5
High jump
- Natalie Nwatchock, North Scott, 5-8
- Reese Wagner, North Polk, 5-8
- Elle Lonergan, Clinton, 5-8
- Auree Shields, Mount Ayr, 5-8
- Willow Ray, West Central Valley, 5-7
Shot put
- Kylee Hill, Burlington, 51-1
- Delilah Subsin, Ottumwa, 47-10
- Rachel Haack, Iowa City High, 45-9.25
- Anna Hadley, Pekin, 45-4
- Lauren Travis, Spirit Lake, 43-11.5
Discus
- Delilah Subsin, Ottumwa, 154-5
- Kylee Hill, Burlington, 150-4
- Ireland Bishop, Pella, 149-11
- Rachel Haack, Iowa City High, 148-1
- Anna Hadley, Pekin, 147-7
Loading recommendations... Please wait while we load personalized content recommendations
Dana Becker has been a sports writer in Iowa since 2000, writing for The Fort Dodge Messenger, Mason City Globe-Gazette, Cedar Rapids Gazette and others. Dana resides in northcentral Iowa and started as a writer with SB Live Sports in 2022 focused on the state of Iowa. Along with providing coverage of football and wrestling, Dana also spotlights cross country, swimming, basketball, track and field, soccer, tennis, golf, baseball and softball. He began writing for High School on SI in 2023.Follow danabecker