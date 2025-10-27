Kansas High School Football 2025 Playoff Brackets, Schedule (KSHSAA) - October 26, 2025
The 2025 Kansas high school football playoffs begin on Thursday, October 30 with 132 games in the First Round.
High School On SI has brackets for every classification and division in the Kansas high school playoffs. The championship games will begin on November 28th.
Class 6-Player Bracket (select to view bracket)
First Round
No. 1 Peabody-Burns - BYE
No. 16 Southern Coffey County - BYE
No. 8 Tescott - BYE
No. 9 Chetopa - BYE
No. 4 Cunningham - BYE
No. 13 Altoona-Midway - BYE
No. 5 Marais des Cygnes Valley - BYE
No. 12 Otis-Bison - BYE
No. 2 South Barber - BYE
No. 15 Golden Plains vs. No. 18 Rolla - 10/30 at 5:00 p.m.
No. 7 Cheylin - BYE
No. 10 Pawnee Heights vs. No. 23 Triplains - 10/30 at 6:00 p.m.
No. 3 Weskan - BYE
No. 14 Moscow vs. No. 19 Western Plains - 10/30 at 6:00 p.m.
No. 6 Ingalls - BYE
No. 11 Northern Valley - BYE
Class 8-Player DI Bracket
First Round
No. 1E Dexter vs. No. 16E Flinthills - 10/31 at 7:00 p.m.
No. 8E Sylvan-Lucas vs. No. 9E Central Plains - 10/31 at 7:00 p.m.
No. 4E Lyndon vs. No. 13E Northeast - 10/31 at 7:00 p.m.
No. 5E Little River vs. No. 12E Clifton-Clyde - 10/31 at 7:00 p.m.
No. 2E Ell-Saline vs. No. 15E Washington County - 10/31 at 7:00 p.m.
No. 7E Madison vs. No. 10E Sedan - 10/31 at 7:00 p.m.
No. 3E Lincoln vs. No. 14E Solomon - 10/31 at 7:00 p.m.
No. 6E Oswego vs. No. 11E Chase County - 10/31 at 7:00 p.m.
No. 1W South Central vs. No. 16W Spearville - 10/31 at 7:00 p.m.
No. 8W Decatur Community vs. No. 9W Ellis - 10/31 at 7:00 p.m.
No. 4W Meade vs. No. 13W Skyline - 10/31 at 7:00 p.m.
No. 5W Wichita County vs. No. 12W Rawlins County - 10/31 at 7:00 p.m.
No. 2W Trego vs. No. 15W St. Francis - 10/31 at 7:00 p.m.
No. 7W Kinsley vs. No. 10W Kiowa County - 10/31 at 7:00 p.m.
No. 3W Hill City vs. No. 14W LaCrosse - 10/31 at 7:00 p.m.
No. 6W Oxford vs. No. 11W Sublette - 10/31 at 7:00 p.m.
Class 8-Player DII Bracket
First Round
No. 1E Marmaton Valley vs. No. 16E Hartford - 10/31 at 7:00 p.m.
No. 8E Thunder Ridge vs. No. 9E Frankfort - 10/31 at 4:00 p.m.
No. 4E Rural Vista vs. No. 13E Crest - 10/31 at 7:00 p.m.
No. 5E Axtell vs. No. 12E St. John's/Tipton Catholic - 10/31 at 7:00 p.m.
No. 2E Hanover vs. No. 15E Osborne - 10/31 at 6:00 p.m.
No. 7E Burlingame vs. No. 10E Waverly - 10/31 at 7:00 p.m.
No. 3E Linn vs. No. 14E Wakefield - 10/31 at 7:00 p.m.
No. 6E St. Paul vs. No. 11E Lebo - 10/31 at 7:00 p.m.
No. 1W Central Christian vs. No. 16W Stafford - 10/31 at 7:00 p.m.
No. 8W Logan vs. No. 9W Satanta - 10/31 at 7:00 p.m.
No. 4W Victoria vs. No. 13W Norwich - 10/30 at 6:00 p.m.
No. 5W Deerfield vs. No. 12W Dighton - 10/31 at 7:00 p.m.
No. 2W Minneola vs. No. 15W Wheatland-Grinnell - 10/31 at 7:00 p.m.
No. 7W Hodgeman County vs. No. 10W Fairfield - 10/31 at 7:00 p.m.
No. 14W Wallace County - BYE
No. 6W Attica/Argonia Co-op vs. No. 11W Hudson - 10/31 at 7:00 p.m.
Class 1A Bracket
First Round
No. 1E St. Mary's-Colgan vs. No. 16E Doniphan West - 10/30 at 6:00 p.m.
No. 8E Jayhawk Linn vs. No. 9E Troy - 10/30 at 6:00 p.m.
No. 4E Rossville vs. No. 13E Mission Valley - 10/31 at 7:00 p.m.
No. 5E Jefferson County North vs. No. 12E McLouth - 10/31 at 7:00 p.m.
No. 2E Jackson Heights vs. No. 15E Southeast - 10/31 at 7:00 p.m.
No. 7E Olpe vs. No. 10E Pleasanton - 10/31 at 7:00 p.m.
No. 3E Centralia vs. No. 14E Onaga - 10/31 at 7:00 p.m.
No. 6E Riverside vs. No. 11E Wabaunsee - 10/31 at 7:00 p.m.
No. 1W Sterling vs. No. 16W Herington - 10/31 at 7:00 p.m.
No. 8W Sacred Heart vs. No. 9W Marion - 10/31 at 7:00 p.m.
No. 4W Republic County vs. No. 13W Oakley - 10/30 at 6:00 p.m.
No. 5W Trinity vs. No. 12W Plainville - 10/31 at 7:00 p.m.
No. 2W Smith Center vs. No. 15W Remington - 10/31 at 7:00 p.m.
No. 7W Thomas More Prep-Marian vs. No. 10W Valley Heights - 10/31 at 7:00 p.m.
No. 3W Inman vs. No. 14W Conway Springs - 10/31 at 7:00 p.m.
No. 6W Moundridge vs. No. 11W Medicine Lodge - 10/31 at 7:00 p.m.
Class 2A Bracket
First Round
No. 1E Nemaha Central vs. No. 16E West Franklin - 10/31 at 7:00 p.m.
No. 8E Central Heights vs. No. 9E Council Grove - 10/31 at 7:00 p.m.
No. 4E Silver Lake vs. No. 13E St. Marys - 10/31 at 7:00 p.m.
No. 5E Sabetha vs. No. 12E Humboldt - 10/31 at 7:00 p.m.
No. 2E Caney Valley vs. No. 15E Galena - 10/31 at 7:00 p.m.
No. 7E Riverton vs. No. 10E Cherryvale - 10/31 at 7:00 p.m.
No. 3E Eureka vs. No. 14E Atchison County - 10/31 at 7:00 p.m.
No. 6E Osage City vs. No. 11E Royal Valley - 10/31 at 7:00 p.m.
No. 1W Southeast of Saline vs. No. 16W Southwestern Heights - 10/30 at 6:00 p.m.
No. 8W Cimarron vs. No. 9W Russell - 10/31 at 7:00 p.m.
No. 4W Phillipsburg vs. No. 13W Minneapolis - 10/31 at 7:00 p.m.
No. 5W Haven vs. No. 12W Kingman - 10/31 at 7:00 p.m.
No. 2W Hoisington vs. No. 15W Halstead - 10/31 at 7:00 p.m.
No. 7W Hillsboro vs. No. 10W Ellsworth - 10/31 at 7:00 p.m.
No. 3W Garden Plain vs. No. 14W Douglass - 10/31 at 7:00 p.m.
No. 6W Beloit vs. No. 11W Lakin - 10/31 at 7:00 p.m.
Class 3A Bracket
First Round
No. 1E Hayden vs. No. 16E Columbus - 10/31 at 6:00 p.m.
No. 8E Parsons vs. No. 9E Wellsville - 10/31 at 7:00 p.m.
No. 4E Prairie View vs. No. 13E Burlington - 10/31 at 7:00 p.m.
No. 5E Jefferson West vs. No. 12E Anderson County - 10/31 at 7:00 p.m.
No. 2E Santa Fe Trail vs. No. 15E Perry-Lecompton - 10/31 at 7:00 p.m.
No. 7E Girard vs. No. 10E Neodesha - 10/31 at 7:00 p.m.
No. 3E Frontenac vs. No. 14E Bishop Ward - 10/31 at 7:00 p.m.
No. 6E Baldwin vs. No. 11E Holton - 10/31 at 7:00 p.m.
No. 1W Andale vs. No. 16W Chapman - 10/31 at 7:00 p.m.
No. 8W Clay Center vs. No. 9W Scott - 10/31 at 6:00 p.m.
No. 4W Pratt vs. No. 13W Anthony-Harper-Chaparral - 10/31 at 7:00 p.m.
No. 5W Hugoton vs. No. 12W Collegiate - 10/31 at 6:00 p.m.
No. 2W Rock Creek vs. No. 15W Smoky Valley - 10/31 at 7:00 p.m.
No. 7W Hesston vs. No. 10W Trinity Academy - 10/31 at 7:00 p.m.
No. 3W Holcomb vs. No. 14W Colby - 10/31 at 7:00 p.m.
No. 6W Cheney vs. No. 11W Concordia - 10/31 at 7:00 p.m.
Class 4A Bracket
First Round
No. 1E Eudora vs. No. 16E Field Kindley - 10/31 7:00 p.m.
No. 8E Paola vs. No. 9E Sumner Academy - 10/31 7:00 p.m.
No. 4E Atchison vs. No. 13E Bishop Miege - 10/31 7:00 p.m.
No. 5E Tonganoxie vs. No. 12E Fort Scott - 10/31 7:00 p.m.
No. 2E Labette County vs. No. 15E Bonner Springs - 10/31 7:00 p.m.
No. 7E Chanute vs. No. 10E Louisburg - 10/31 7:00 p.m.
No. 3E Ottawa vs. No. 14E Lansing - 10/31 7:00 p.m.
No. 6E Piper vs. No. 11E Schlagle - 10/31 7:00 p.m.
No. 1W Kapaun Mt. Carmel vs. No. 16W El Dorado - 10/31 7:00 p.m.
No. 8W Abilene vs. No. 9W Central - 10/31 7:00 p.m.
No. 4W Wellington vs. No. 13W Arkansas City - 10/31 7:00 p.m.
No. 5W Rose Hill vs. No. 12W Ulysses - 10/31 7:00 p.m.
No. 2W Mulvane vs. No. 15W Circle - 10/31 7:00 p.m.
No. 7W McPherson vs. No. 10W Augusta - 10/31 7:00 p.m.
No. 3W Wamego vs. No. 14W Winfield - 10/31 7:00 p.m.
No. 6W Buhler vs. No. 11W Independence - 10/31 7:00 p.m.
Class 5A Bracket
First Round
No. 1E Basehor-Linwood vs. No. 16E Blue Valley Southwest - 10/31 7:00 p.m.
No. 8E Highland Park vs. No. 9E DeSoto - 10/31 7:00 p.m.
No. 4E Washington vs. No. 13E Blue Valley North - 10/31 7:00 p.m.
No. 5E Leavenworth vs. No. 12E Pittsburg - 10/31 7:00 p.m.
No. 2E Aquinas vs. No. 15E Turner - 10/31 7:00 p.m.
No. 7E Mill Valley vs. No. 10E Blue Valley - 10/31 7:00 p.m.
No. 3E Spring Hill vs. No. 14E Harmon - 10/31 7:00 p.m.
No. 6E St. James Academy vs. No. 11E Shawnee Heights - 10/31 7:00 p.m.
No. 1W Great Bend vs. No. 16W Newton - 10/31 7:00 p.m.
No. 8W Bishop Carroll vs. No. 9W Valley Center - 10/31 7:00 p.m.
No. 4W Hutchinson vs. No. 13W Emporia - 10/31 7:00 p.m.
No. 5W Hays vs. No. 12W Eisenhower - 10/31 7:00 p.m.
No. 2W Central vs. No. 15W West - 10/31 7:00 p.m.
No. 7W Goddard vs. No. 10W Maize South - 10/31 7:00 p.m.
No. 3W Andover vs. No. 14W South - 10/31 7:00 p.m.
No. 6W Liberal vs. No. 11W Seaman - 10/31 7:00 p.m.
Class 6A Bracket
First Round
No. 1E Olathe West vs. No. 16E North - 10/31 7:00 p.m.
No. 8E Olathe South vs. No. 9E Blue Valley Northwest - 10/31 7:00 p.m.
No. 4E Northwest vs. No. 13E Wyandotte - 10/31 7:00 p.m.
No. 5E East vs. No. 12E Blue Valley West - 10/31 7:00 p.m.
No. 2E Gardner-Edgerton vs. No. 15E West - 10/31 7:00 p.m.
No. 7E Olathe North vs. No. 10E South - 10/31 7:00 p.m.
No. 3E Shawnee Mission Northwest vs. No. 14E Lawrence - 10/31 7:00 p.m.
No. 6E Lawrence Free State vs. No. 11E Olathe East - 10/31 7:00 p.m.
No. 1W Maize vs. No. 16W North - 10/31 7:00 p.m.
No. 8W Dodge City vs. No. 9W East - 10/31 7:00 p.m.
No. 4W Manhattan vs. No. 13W Garden City - 10/31 7:00 p.m.
No. 5W Southeast vs. No. 12W Heights - 10/31 7:00 p.m.
No. 2W Northwest vs. No. 15W Haysville Campus - 10/31 7:00 p.m.
No. 7W Washburn Rural vs. No. 10W South - 10/31 7:00 p.m.
No. 3W Junction City vs. No. 14W West - 10/31 7:00 p.m.
No. 6W Derby vs. No. 11W Topeka - 10/31 7:00 p.m.