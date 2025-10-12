Maryland High School Flag Football Scores - Oct. 6-11, 2025
Week 6 of the Maryland high school flag football season took place, as many games were played from Monday, Oct. 6 to Saturday, Oct. 11. High School on SI has you covered with this week's Maryland flag football scores.
Monday, Oct. 6
Digital Harbor 15, Western 6
Dunbar 26, NAF 0
Edmondson-Westside 27, Carter Vo-Tech 6
Forest Park 28, Douglass-BC 6
Green Street Academy 27, ACCE 0
Mervo 50, Reginald F Lewis 6
Middletown 27, Brunswick 0
Oakdale 19, South Hagerstown 13
Poly 12, Patterson 0
Richard Montgomery 19, Northwood 0
Springbrook 7, Magruder 6
Wheaton 7, Kennedy 6
Tuesday, Oct. 7
Bladensburg 1, High Point 0 (OT)
Calvert 38, McDonough 7
CMIT South 6, CMIT North 0
College Park Academy 18, Friendly 15
Damascus 6, Northwest 0
DuVal 7, Suitland 0
Fairmont Heights 31, Bowie 14
Flowers 18, Northwestern 0
Gwynn Park 14, Central 13
Largo 8, Surattsville 0
Linganore 19, Oakdale 0
North Point 20, Thomas Stone 0
Northern 19, Westlake 0
Paint Branch 38, Gaithersburg 6
Parkdale 13, Laurel 6
Patuxtent 27, Huntingtown 13
Quince Orchard 34, Wootton 0
Seneca Valley 1, Watkins Mill 0 (4OT)
Sherwood 32, Blake 6
Whitman 16, Bethesda-Chevy Chase 0
Winston Churchill 18, Walter Johnson 0
Wise 13, Eleanor Roosevelt 12
Wednesday, Oct. 8
Boonsboro 19, South Hagerstown 6
Clarksburg 51, Poolesville 0
Frederick 13, Tuscarora 0
North Hagerstown 7, Williamsport 0
Richard Montgomery 6, Blair 2
Rockville 34, Kennedy 0
Smithsburg 13, Clear Spring 6
St. Charles 20, La Plata 7
Walkersville 6, Catoctin 0
Thursday, Oct. 9
Einstein 8, Wheaton 0
Northwest 12, Watkins Mill 7
Saturday, Oct. 11
Oxon Hill 19, Crossland 0
Urbana 19, Thomas Johnson 7