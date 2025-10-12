High School

Maryland High School Flag Football Scores - Oct. 6-11, 2025

Week 6 of the Maryland high school flag football season took place

Harry Lichtman

Clarksburg's Ella Geary, who caught a game clinching touchdown pass, clutches the Maryland girls flag football state championship plaque while celebrating with her teammates.
Clarksburg's Ella Geary, who caught a game clinching touchdown pass, clutches the Maryland girls flag football state championship plaque while celebrating with her teammates. / Derek Toney

Week 6 of the Maryland high school flag football season took place, as many games were played from Monday, Oct. 6 to Saturday, Oct. 11. High School on SI has you covered with this week's Maryland flag football scores.

Monday, Oct. 6

Digital Harbor 15, Western 6

Dunbar 26, NAF 0

Edmondson-Westside 27, Carter Vo-Tech 6

Forest Park 28, Douglass-BC 6

Green Street Academy 27, ACCE 0

Mervo 50, Reginald F Lewis 6

Middletown 27, Brunswick 0

Oakdale 19, South Hagerstown 13

Poly 12, Patterson 0

Richard Montgomery 19, Northwood 0

Springbrook 7, Magruder 6

Wheaton 7, Kennedy 6

Tuesday, Oct. 7

Bladensburg 1, High Point 0 (OT)

Calvert 38, McDonough 7

CMIT South 6, CMIT North 0

College Park Academy 18, Friendly 15

Damascus 6, Northwest 0

DuVal 7, Suitland 0

Fairmont Heights 31, Bowie 14

Flowers 18, Northwestern 0

Gwynn Park 14, Central 13

Largo 8, Surattsville 0

Linganore 19, Oakdale 0

North Point 20, Thomas Stone 0

Northern 19, Westlake 0

Paint Branch 38, Gaithersburg 6

Parkdale 13, Laurel 6

Patuxtent 27, Huntingtown 13

Quince Orchard 34, Wootton 0

Seneca Valley 1, Watkins Mill 0 (4OT)

Sherwood 32, Blake 6

Whitman 16, Bethesda-Chevy Chase 0

Winston Churchill 18, Walter Johnson 0

Wise 13, Eleanor Roosevelt 12

Wednesday, Oct. 8

Boonsboro 19, South Hagerstown 6

Clarksburg 51, Poolesville 0

Frederick 13, Tuscarora 0

North Hagerstown 7, Williamsport 0

Richard Montgomery 6, Blair 2

Rockville 34, Kennedy 0

Smithsburg 13, Clear Spring 6

St. Charles 20, La Plata 7

Walkersville 6, Catoctin 0

Thursday, Oct. 9

Einstein 8, Wheaton 0

Northwest 12, Watkins Mill 7

Saturday, Oct. 11

Oxon Hill 19, Crossland 0

Urbana 19, Thomas Johnson 7

Published
Harry Lichtman
HARRY LICHTMAN

Harry Lichtman is a sports reporter based in Montgomery County, MD and the DC area. He also writes for Capitals Outsider and LastWordOnSports, and previously wrote for MLB Report, The Sports Pulse, the Baltimore Jewish Times, the Montgomery County Sentinel, and The Bottom Line newspaper at Frostburg State University. In 2020, Harry won an MDDC Press award for a story about former high school lacrosse head coach Jeff Fritz. Harry has been writing since 2016.

Home/Maryland