Oregon High School Football 2025 Playoff Brackets, Schedule (OSAA) - November 10, 2025
The 2025 Oregon high school football playoffs continue on Friday, November 14 with 18 games in the Quarterfinals.
High School On SI has brackets for every classification and division in the Oregon high school playoffs. The championship games will begin on November 28.
CLASS 1A 6 MAN BRACKET (select to view bracket details)
Quarterfinals
No. 1 Triangle Lake vs. No. 9 Crow - 11/15 7:00 p.m.
No. 4 Elkton vs. No. 5 Joseph - 11/15 1:00 p.m.
No. 3 Eddyville Charter vs. No. 6 Sherman - 11/15 7:00 p.m.
No. 2 Harper Charter vs. No. 7 Jordan Valley - 11/15 7:00 p.m.
CLASS 1A 8 MAN BRACKET (select to view bracket)
Quarterfinals
No. 1 Dufur vs. No. 8 Perrydale - 11/15 7:00 p.m.
No. 4 Crosspoint Christian vs. No. 5 Elgin - 11/15 1:00 p.m.
No. 3 Union vs. No. 6 Imbler - 11/15 1:00 p.m.
No. 2 Adrian vs. No. 7 North Douglas - 11/15 1:00 p.m.
CLASS 2A BRACKET (select to view bracket)
Quarterfinals
No. 1 Heppner vs. No. 8 Lowell - 11/15 1:00 p.m.
No. 4 St. Paul vs. No. 5 Clatskanie - 11/15 7:00 p.m.
No. 3 Bandon vs. No. 11 Culver - 11/15 2:00 p.m.
No. 2 Lost River vs. No. 10 Myrtle Point - 11/15 1:00 p.m.
CLASS 3A BRACKET (select to view bracket)
Quarterfinals
No. 1 Cascade Christian vs. No. 9 North Valley - 11/14 7 p.m.
No. 12 Gervais vs. No. 13 Douglas - 11/14 7 p.m.
No. 3 Burns vs. No. 6 Vale - 11/15 1 p.m.
No. 2 Banks vs. No. 7 Kennedy - 11/14 7 p.m.
CLASS 4A BRACKET (select to view bracket)
Quarterfinals
No. 1 Cascade vs. No. 8 Junction City - 11/14 7 p.m.
No. 4 Scappoose vs. No. 5 Tillamook - 11/14 7 p.m.
No. 3 Henley vs. No. 6 Estacada - 11/14 6 p.m.
No. 2 Marshfield vs. No. 7 La Grande - 11/14 7 p.m.
CLASS 5A BRACKET (select to view bracket)
Quarterfinals
No. 1 Summit vs. No. 9 West Albany - 11/14 7 p.m.
No. 5 Thurston vs. No. 13 Churchill - 11/14 7 p.m.
No. 3 Mountain View vs. No. 6 Dallas - 11/14 7 p.m.
No. 2 Silverton vs. No. 7 Wilsonville - 11/14 7 p.m.
CLASS 6A BRACKET (select to view bracket)
Quarterfinals
No. 1 West Linn vs. No. 8 Jesuit - 11/14 7 p.m.
No. 4 Willamette vs. No. 5 Central Catholic - 11/14 7 p.m.
No. 3 Lake Oswego vs. No. 11 Grants Pass - 11/14 7 p.m.
No. 2 Nelson vs. No. 10 Lakeridge - 11/14 7 p.m.
CLASS 6A Columbia Cup Bracket (select to view bracket)
Semifinals
No. 17 Sandy vs. No. 21 Beaverton - 11/14 7 p.m.
No. 18 South Medford vs. No. 19 Clackamas - 11/14 7 p.m.