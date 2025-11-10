High School

Oregon High School Football 2025 Playoff Brackets, Schedule (OSAA) - November 10, 2025

Get every bracket and matchup in the 2025 Oregon high school football playoffs

Ben Dagg

Oregon High School Football Playoffs
Oregon High School Football Playoffs / Ben Lonergan/The Register-Guard / USA TODAY NETWORK via Imagn Images

The 2025 Oregon high school football playoffs continue on Friday, November 14 with 18 games in the Quarterfinals.

High School On SI has brackets for every classification and division in the Oregon high school playoffs. The championship games will begin on November 28. 

Oregon High School Football 2025 Playoff Brackets, Schedule (OSAA) - November 10, 2025

CLASS 1A 6 MAN BRACKET (select to view bracket details)

Quarterfinals

No. 1 Triangle Lake vs. No. 9 Crow - 11/15 7:00 p.m.

No. 4 Elkton vs. No. 5 Joseph - 11/15 1:00 p.m.

No. 3 Eddyville Charter vs. No. 6 Sherman - 11/15 7:00 p.m.

No. 2 Harper Charter vs. No. 7 Jordan Valley - 11/15 7:00 p.m.

CLASS 1A 8 MAN BRACKET (select to view bracket)

Quarterfinals

No. 1 Dufur vs. No. 8 Perrydale - 11/15 7:00 p.m.

No. 4 Crosspoint Christian vs. No. 5 Elgin - 11/15 1:00 p.m.

No. 3 Union vs. No. 6 Imbler - 11/15 1:00 p.m.

No. 2 Adrian vs. No. 7 North Douglas - 11/15 1:00 p.m.

CLASS 2A BRACKET (select to view bracket)

Quarterfinals

No. 1 Heppner vs. No. 8 Lowell - 11/15 1:00 p.m.

No. 4 St. Paul vs. No. 5 Clatskanie - 11/15 7:00 p.m.

No. 3 Bandon vs. No. 11 Culver - 11/15 2:00 p.m.

No. 2 Lost River vs. No. 10 Myrtle Point - 11/15 1:00 p.m.

CLASS 3A BRACKET (select to view bracket)

Quarterfinals

No. 1 Cascade Christian vs. No. 9 North Valley - 11/14 7 p.m.

No. 12 Gervais vs. No. 13 Douglas - 11/14 7 p.m.

No. 3 Burns vs. No. 6 Vale - 11/15 1 p.m.

No. 2 Banks vs. No. 7 Kennedy - 11/14 7 p.m.

CLASS 4A BRACKET (select to view bracket)

Quarterfinals

No. 1 Cascade vs. No. 8 Junction City - 11/14 7 p.m.

No. 4 Scappoose vs. No. 5 Tillamook - 11/14 7 p.m.

No. 3 Henley vs. No. 6 Estacada - 11/14 6 p.m.

No. 2 Marshfield vs. No. 7 La Grande - 11/14 7 p.m.

CLASS 5A BRACKET (select to view bracket)

Quarterfinals

No. 1 Summit vs. No. 9 West Albany - 11/14 7 p.m.

No. 5 Thurston vs. No. 13 Churchill - 11/14 7 p.m.

No. 3 Mountain View vs. No. 6 Dallas - 11/14 7 p.m.

No. 2 Silverton vs. No. 7 Wilsonville - 11/14 7 p.m.

CLASS 6A BRACKET (select to view bracket)

Quarterfinals

No. 1 West Linn vs. No. 8 Jesuit - 11/14 7 p.m.

No. 4 Willamette vs. No. 5 Central Catholic - 11/14 7 p.m.

No. 3 Lake Oswego vs. No. 11 Grants Pass - 11/14 7 p.m.

No. 2 Nelson vs. No. 10 Lakeridge - 11/14 7 p.m.

CLASS 6A Columbia Cup Bracket (select to view bracket)

Semifinals

No. 17 Sandy vs. No. 21 Beaverton - 11/14 7 p.m.

No. 18 South Medford vs. No. 19 Clackamas - 11/14 7 p.m.

More Football Coverage from High School On SI

feed

Published |Modified
Ben Dagg
BEN DAGG

Ben Dagg began his career in the sports world in 2020 as a sports statistician at his alma mater, Carroll College. Following his undergraduate studies, while taking a masters in sports management and coaching, he assisted in the tournament coordination of Surf Cup International, an elite youth soccer tournament in Rome, Italy. In 2023, he returned to the Pacific Northwest where he became a data operations account manager for SBLive.

Home/Oregon