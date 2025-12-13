Pennsylvania high school girls basketball final scores, results — December 12, 2025
The 2025 Pennsylvania girls high school basketball season continued on Friday, and High School On SI has a list of final scores from Friday's slate of action.
Academy of the New Church 48, Baldwin 30
Bishop Carroll 59, Forest Hills 43
Bishop McCort 65, Somerset 34
Blackhawk 54, Pine-Richland 42
Calvary Christian Academy 32, Great Commission 22
Calvary Christian Academy 37, Philadelphia Academy Charter 29
Cedar Cliff 33, Lower Dauphin 15
Central Dauphin 48, Carlisle 33
Central Bucks South 37, North Penn 27
Clearfield 41, Philipsburg-Osceola 18
Columbia 72, Lancaster Mennonite 5
Commodore Perry 73, Tidioute Charter 13
Council Rock South 56, Harry S. Truman 26
Delaware County Christian 51, The Christian Academy 14
East Juniata 39, Newport 20
Frankford 36, Swenson Arts & Tech 31
Garnet Valley 60, Padua Academy 48
Germantown Academy 66, Conwell-Egan Catholic 25
Greater Johnstown 51, Richland 44
Halifax 51, Midd-West 38
Hatboro-Horsham 57, Quakertown 16
Hollidaysburg 69, Central 32
Jefferson-Morgan 52, Turkeyfoot Valley Area 21
Juniata 77, SJCA 48
LFCG 28, MCNP 24
Mahanoy Area 49, Marian Catholic 33
MAST Community Charter 40, PMCA 38
Neumann-Goretti 65, Whitney Young 61
Neshaminy 54, Council Rock North 15
New Covenant Christian 53, Covenant Christian Academy 36
Northwestern Lehigh 56, Catasauqua 51
Norwin 61, Perkiomen Valley 59
Our Lady of the Sacred Heart 62, Ellwood City 19
Palmerton 51, Southern Lehigh 36
Pennridge 44, Faith Christian Academy 42
Penns Valley Area 65, Bald Eagle Area 26
PHSG 43, SLAAB 39
Plymouth Whitemarsh 40, Wissahickon 26
Punxsutawney 47, Brockway 23
Red Bank Catholic 56, Hazleton Area 43
River Valley 66, Conemaugh Township 29
Riverview 58, Brentwood 43
Sacred Heart Academy 41, Upper Bucks Christian 20
Samuel Fels 62, Masterman 35
Schuylkill Haven 45, Pottsville 39
St. Mary's Ryken 39, George School 37
Sullivan County 30, Millville 18
Susquehannock 38, Eastern York 29
Troy 43, Canton 22
Tyrone 54, Huntingdon 39
Upper Dublin 74, Abington 21
Waynesboro 58, West Perry 25
Wellsboro 42, Sayre 27
Westmont Hilltop 65, Bedford 35
William Penn 32, Northeastern 25
William Penn Charter 51, Perkiomen School 29
William Tennent 63, Cheltenham 48
Williamsburg 61, Juniata Valley 43
Wyoming Seminary College Prep 56, Blue Ridge 40