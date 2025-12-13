High School

The 2025 Pennsylvania girls high school basketball season continued on Friday, and High School On SI has a list of final scores from Friday's slate of action.

Pennsylvania high school girls basketball final scores, results — December 12, 2025

Academy of the New Church 48, Baldwin 30

Bishop Carroll 59, Forest Hills 43

Bishop McCort 65, Somerset 34

Blackhawk 54, Pine-Richland 42

Calvary Christian Academy 32, Great Commission 22

Calvary Christian Academy 37, Philadelphia Academy Charter 29

Cedar Cliff 33, Lower Dauphin 15

Central Dauphin 48, Carlisle 33

Central Bucks South 37, North Penn 27

Clearfield 41, Philipsburg-Osceola 18

Columbia 72, Lancaster Mennonite 5

Commodore Perry 73, Tidioute Charter 13

Council Rock South 56, Harry S. Truman 26

Delaware County Christian 51, The Christian Academy 14

East Juniata 39, Newport 20

Frankford 36, Swenson Arts & Tech 31

Garnet Valley 60, Padua Academy 48

Germantown Academy 66, Conwell-Egan Catholic 25

Greater Johnstown 51, Richland 44

Halifax 51, Midd-West 38

Hatboro-Horsham 57, Quakertown 16

Hollidaysburg 69, Central 32

Jefferson-Morgan 52, Turkeyfoot Valley Area 21

Juniata 77, SJCA 48

LFCG 28, MCNP 24

Mahanoy Area 49, Marian Catholic 33

MAST Community Charter 40, PMCA 38

Neumann-Goretti 65, Whitney Young 61

Neshaminy 54, Council Rock North 15

New Covenant Christian 53, Covenant Christian Academy 36

Northwestern Lehigh 56, Catasauqua 51

Norwin 61, Perkiomen Valley 59

Our Lady of the Sacred Heart 62, Ellwood City 19

Palmerton 51, Southern Lehigh 36

Pennridge 44, Faith Christian Academy 42

Penns Valley Area 65, Bald Eagle Area 26

PHSG 43, SLAAB 39

Plymouth Whitemarsh 40, Wissahickon 26

Punxsutawney 47, Brockway 23

Red Bank Catholic 56, Hazleton Area 43

River Valley 66, Conemaugh Township 29

Riverview 58, Brentwood 43

Sacred Heart Academy 41, Upper Bucks Christian 20

Samuel Fels 62, Masterman 35

Schuylkill Haven 45, Pottsville 39

St. Mary's Ryken 39, George School 37

Sullivan County 30, Millville 18

Susquehannock 38, Eastern York 29

Troy 43, Canton 22

Tyrone 54, Huntingdon 39

Upper Dublin 74, Abington 21

Waynesboro 58, West Perry 25

Wellsboro 42, Sayre 27

Westmont Hilltop 65, Bedford 35

William Penn 32, Northeastern 25

William Penn Charter 51, Perkiomen School 29

William Tennent 63, Cheltenham 48

Williamsburg 61, Juniata Valley 43

Wyoming Seminary College Prep 56, Blue Ridge 40

BEN DAGG

Ben Dagg began his career in the sports world in 2020 as a sports statistician at his alma mater, Carroll College. Following his undergraduate studies, while taking a masters in sports management and coaching, he assisted in the tournament coordination of Surf Cup International, an elite youth soccer tournament in Rome, Italy. In 2023, he returned to the Pacific Northwest where he became a data operations account manager for SBLive.

