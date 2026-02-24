PSFCA Announces Rosters for Large Schools (4A to 6A) Football All-Star Game
The Pennsylvania Scholastic Football Association released the teams for the East vs. West Large School football all-star game. The game will be held on May 17 at Cumberland Valley High School.
The large school classification includes athletes in schools from Class 4A to 6A. The large school game will kick off at noon, while the large game will start at 5 p.m.
The small school list was announced on Monday.
East Team
Quarterback: Noah Keating, Pennridge; Cole Ordway, Easton Area.
Running Backs: Drew Engle, Twin Valley; Sean Steckert, Southern Lehigh.
Tight End: Kurtis Crossman, Easton Area.
Wide Receivers: Jaiden Carpenter, Wilson (West Lawn); Jacob Pukszyn, Liberty; Daryus Dixon, Manheim Township; Ishamel Palmer, Bishop McDevitt.
Offensive Linemen: Collier Book, Central Dauphin, Cameron English, Phoenixville Area; Collin Shelley, Lampeter-Strasburg; Dylan Caster, North Pocono; Cooper Ward, Downingtown East; Christopher Hersman, CD East; Jude Slover, Bishop McDevitt.
Defensive Tackles: Robert Edwards, Emmaus; Emile Ayache, Bethlehem Catholic; Jayden Riley, Susquehanna Townshp.
Defensive Ends: Julian Enoch, Roman Catholic, Algee Macon, East; Timmy Fuhrmeister, Central Bucks East.
Inside Linebackers: Noah Ewell, Harrisburg; Chase Eisenhower, Wyomissing Area; Nate Szydlik, Council Rock South.
Outside Linebackers: John Morrin, Downingtown East; Joel McClain, Oxford Area; Evan Wolff, North Pocono.
Cornerbacks: Luther Sehwah, Downingtown East; Jadyn Johnson, Central Dauphin; Zahaid Edwards-Boone, Pope John Paul II.
Safeties: Willie Norris, Imhotep Charter; Akeelyn Smith, Bishop McDevitt.
Long Snapper: Potter Rudl, Upper Dublin.
Kicker: Cole Richards, Whitehall.
Punter: Keegan Maher, Wyomissing Area.
Head Coach: Doug Dahms, Wilson West Lawson.
Assistant Coaches: Dan Chang, Plymouth Whitemarsh; Rich Mannello, Dallas; Robert Flowers, Muhlenberg; Marc Persin, Shamokin Area.
West Team
Quarterbacks: Jonah Williamson, Trinity (Washington); Cole DeLattre, Hollidaysburg.
Running Backs: Caden Halajcio, Montour; Cole Neupaver, Peters Township.
Tight End: Josh Lenart, Norwin.
Wide Receivers: Brayden Billman, New Oxford; Gabe Hein, Mars; Jaxon Hanzely, DuBois Area; Shawn Moorefield, Gateway.
Offensive Linemen: Kaiyen Mbandi, Gateway; Sean Franklin, Mars; Austin Harr, Hollidaysburg; Jackson York, Hollidaysburg; Caden Solomon, Central York; Robereson Louis-Jeune, Gateway; Josh Gillen, Cedar Cliff.
Defensive Tackles: Brock Heisler, Hempfield Area; Adam Budzilek, Mars; Martin Francis, Cumberland Valley.
Defensive End:s Owen Urschler, North Allegheny; Jared Corwin, General McLane.
Inside Linebackers: Will Kocher, Cedar Cliff; Cleaster Longmire, Aliquippa; Joseph Lutz, North Hills.
Outside Linebackers: Grant Pillar, Pine-Richland; Josh Banks, Hollidaysburg; Brody Pines, Cumberland Valley.
Cornerbacks: Jayden Revis, Moon; Henry Mutschler, Hempfield, Xavier Curry, Clearfield.
Safeties: Dwayne Morgan, Central York; Lucas Rost, Peters Township.
Long Snapper: Tyler Whitmire, Boiling Springs.
Kicker: Chayse Snyder, Cumberland Valley.
Punter: Evan Pfeifer, Norwin.
Head Coach: Gerard Yonchiuk, Central York.
Assistant Coaches: Mylers Caragein, Clearfield; Matt Heiser, Gettysburg; Shane Breon, Mifflin County; Mark Matson, Allderdice; Ryan Lehmeier, Pittsburgh Central Catholic.
