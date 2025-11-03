South Carolina High School Football 2025 Playoff Brackets, Schedule (SCHSL) - November 3, 2025
The 2025 South Carolina high school football playoffs begin on Friday, November 7, with 79 games in the First Round.
High School On SI has brackets for every classification and division in the South Carolina high school playoffs. The championship games will begin on December 5.
Class 1A Bracket (select to view bracket)
First Round
No. 1 Abbeville vs. No. 5 Great Falls
No. 2 Lewisville vs. No. 5 Whitmire
No. 2 Blackville-Hilda vs. No. 4 McCormick
No. 3 Johnson vs. No. 3 Calhoun County
No. 1 Hunter-Kinard-Tyler vs. No. 4 Lee Central
No. 2 Ware Shoals vs. No. 5 Ridge Spring-Monetta
No. 1 Lamar vs. No. 6 Calhoun Falls Charter
No. 3 Dixie vs. No. 4 Wagener-Salley
No. 1 Cross — BYE
No. 2 Ridgeland/Hardeeville vs. No. 4 Bethune-Bowman
No. 2 Scott's Branch vs. No. 5 Hannah-Pamplico
No. 2 Johnsonville vs. No. 5 Branchville
No. 1 Carvers Bay vs. No. 4 Allendale-Fairfax
No. 3 Hardeeville vs. No. 4 Lake View
No. 1 Bamberg-Ehrhardt vs. No. 6 St. John's
No. 3 Baptist Hill vs. No. 3 Latta
*all games 11/7 at 7:30 PM
Class 2A Bracket
First Round
No. 1 Clinton vs. No. 4 North Central
No. 3 Saluda vs. No. 3 Mid-Carolina
No. 1 Andrew Jackson vs. No. 5 Ninety Six
No. 2 Fairfield Central vs. No. 3 Chesnee
No. 1 Chester vs. No. 4 Blacksburg
No. 2 Batesburg-Leesville vs. No. 4 Eau Claire
No. 1 Strom Thurmond vs. No. 5 Chesterfield
No. 2 Liberty vs. No. 4 Pelion
No. 1 Hampton County vs. No. 5 Lake City
No. 3 Andrews vs. No. 3 Cheraw
No. 1 Manning vs. No. 5 Academic Magnet
No. 2 Timberland vs. No. 3 Barnwell
No. 2 Central vs. No. 4 Kingstree
No. 2 Lake Marion vs. No. 3 East Clarendon
No. 1 Philip Simmons vs. No. 4 Whale Branch
No. 2 Atlantic Collegiate vs. No. 4 Woodland
*all games 11/7 at 7:30 PM
Class 3A Bracket
First Round
No. 1 Powdersville vs. No. 6 Carolina Crusaders
No. 3 Pendleton vs. No. 3 Broome
No. 2 Mountain View Prep vs. No. 4 St. Joseph's Catholic
No. 2 Crescent vs. No. 5 Union County
No. 1 Belton-Honea Path vs. No. 5 Palmetto
No. 2 Southside Christian vs. No. 4 Chapman
No. 3 Christ Church Episcopal vs. No. 4 Walhalla
No. 1 Woodruff vs. No. 5 West-Oak
No. 1 Oceanside Collegiate Academy vs. No. 6 Georgetown
No. 3 Marlboro County vs. No. 3 Swansea
No. 2 Silver Bluff vs. No. 4 North Charleston
No. 2 Dillon vs. No. 5 Fox Creek
No. 1 Loris vs. No. 5 Battery Creek
No. 2 Orangeburg-Wilkinson vs. No. 4 Keenan
No. 3 Hanahan vs. No. 4 Waccamaw
No. 1 Newberry vs. No. 5 Aynor
*all games 11/7 at 7:30 PM
Class 4A Bracket
First Round
No. 1 South Pointe vs. No. 16 Beaufort
No. 8 Fountain Inn vs. No. 9 Emerald
No. 5 Flora vs. No. 12 York
No. 4 Seneca vs. No. 13 Lancaster
No. 6 Wren vs. No. 11 Blue Ridge
No. 3 Westside vs. No. 14 Pickens
No. 7 Camden vs. No. 10 Greer
No. 2 Daniel vs. No. 15 Dreher
No. 1 South Florence vs. No. 16 Darlington
No. 8 Bishop England vs. No. 9 Lower Richland
No. 5 Bluffton vs. No. 12 Gilbert
No. 4 North Augusta vs. No. 13 Midland Valley
No. 6 Hartsville vs. No. 11 Crestwood
No. 3 Gray Collegiate Academy vs. No. 14 Brookland-Cayce
No. 7 May River vs. No. 10 Wilson
No. 2 Hilton Head vs. No. 15 South Aiken
*all games 11/7 at 7:30 PM
Class 5A D1 Bracket
First Round
Dutch Fork - BYE
No. 8 Mauldin vs. No. 9 Boiling Springs
No. 5 Rock Hill vs. No. 12 Spring Valley
Byrnes - BYE
Ridge View - BYE
No. 6 Spartanburg vs. No. 11 JL Mann
No. 7 Clover vs. No. 10 Blythewood
Dorman - BYE
Carolina Forest - BYE
No. 8 Fort Dorchester vs. No. 9 Lexington
No. 5 Summerville vs. No. 12 West Ashley
Ashley Ridge - BYE
Sumter - BYE
No. 6 James Island vs. No. 11 Wando
No. 7 River Bluff vs. No. 10 Cane Bay
Stratford - BYE
*all games 11/7 at 7:30 PM
Class 5A D2 Bracket
First Round
Northwestern - BYE
No. 8 Catawba Ridge vs. No. 9 Fort Mill
No. 5 Gaffney vs. No. 12 Eastside
Greenwood - BYE
Indian Land - BYE
No. 6 Hillcrest vs. No. 11 Riverside
No. 7 Greenville vs. No. 10 Nation Ford
T.L. Hanna - BYE
Irmo - BYE
No. 8 Lugoff-Elgin vs. No. 9 Socastee
No. 5 Lucy G. Beckham vs. No. 12 North Myrtle Beach
White Knoll - BYE
Myrtle Beach - BYE
No. 6 West Florence vs. No. 11 Conway
No. 7 Westwood vs. No. 10 St. James
Berkeley - BYE
*all games 11/7 at 7:30 PM