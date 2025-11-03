High School

South Carolina High School Football 2025 Playoff Brackets, Schedule (SCHSL) - November 3, 2025

Get every bracket and matchup in the 2025 South Carolina high school football playoffs

Brady Twombly

Dorman takes to the field Friday, Oct. 24, 2025, during the SCHSL football game against Gaffney at Dorman High School in Roebuck, South Carolina.
Dorman takes to the field Friday, Oct. 24, 2025, during the SCHSL football game against Gaffney at Dorman High School in Roebuck, South Carolina. / Alex Martin/Greenville News / USA TODAY NETWORK via Imagn Images

The 2025 South Carolina high school football playoffs begin on Friday, November 7, with 79 games in the First Round.

High School On SI has brackets for every classification and division in the South Carolina high school playoffs. The championship games will begin on December 5.

Class 1A Bracket (select to view bracket)

First Round

No. 1 Abbeville vs. No. 5 Great Falls

No. 2 Lewisville vs. No. 5 Whitmire

No. 2 Blackville-Hilda vs. No. 4 McCormick

No. 3 Johnson vs. No. 3 Calhoun County

No. 1 Hunter-Kinard-Tyler vs. No. 4 Lee Central

No. 2 Ware Shoals vs. No. 5 Ridge Spring-Monetta

No. 1 Lamar vs. No. 6 Calhoun Falls Charter

No. 3 Dixie vs. No. 4 Wagener-Salley

No. 1 Cross — BYE

No. 2 Ridgeland/Hardeeville vs. No. 4 Bethune-Bowman

No. 2 Scott's Branch vs. No. 5 Hannah-Pamplico

No. 2 Johnsonville vs. No. 5 Branchville

No. 1 Carvers Bay vs. No. 4 Allendale-Fairfax

No. 3 Hardeeville vs. No. 4 Lake View

No. 1 Bamberg-Ehrhardt vs. No. 6 St. John's

No. 3 Baptist Hill vs. No. 3 Latta

*all games 11/7 at 7:30 PM

Class 2A Bracket

First Round

No. 1 Clinton vs. No. 4 North Central

No. 3 Saluda vs. No. 3 Mid-Carolina

No. 1 Andrew Jackson vs. No. 5 Ninety Six

No. 2 Fairfield Central vs. No. 3 Chesnee

No. 1 Chester vs. No. 4 Blacksburg

No. 2 Batesburg-Leesville vs. No. 4 Eau Claire

No. 1 Strom Thurmond vs. No. 5 Chesterfield

No. 2 Liberty vs. No. 4 Pelion

No. 1 Hampton County vs. No. 5 Lake City

No. 3 Andrews vs. No. 3 Cheraw

No. 1 Manning vs. No. 5 Academic Magnet

No. 2 Timberland vs. No. 3 Barnwell

No. 2 Central vs. No. 4 Kingstree

No. 2 Lake Marion vs. No. 3 East Clarendon

No. 1 Philip Simmons vs. No. 4 Whale Branch

No. 2 Atlantic Collegiate vs. No. 4 Woodland

*all games 11/7 at 7:30 PM

Class 3A Bracket

First Round

No. 1 Powdersville vs. No. 6 Carolina Crusaders

No. 3 Pendleton vs. No. 3 Broome

No. 2 Mountain View Prep vs. No. 4 St. Joseph's Catholic

No. 2 Crescent vs. No. 5 Union County

No. 1 Belton-Honea Path vs. No. 5 Palmetto

No. 2 Southside Christian vs. No. 4 Chapman

No. 3 Christ Church Episcopal vs. No. 4 Walhalla

No. 1 Woodruff vs. No. 5 West-Oak

No. 1 Oceanside Collegiate Academy vs. No. 6 Georgetown

No. 3 Marlboro County vs. No. 3 Swansea

No. 2 Silver Bluff vs. No. 4 North Charleston

No. 2 Dillon vs. No. 5 Fox Creek

No. 1 Loris vs. No. 5 Battery Creek

No. 2 Orangeburg-Wilkinson vs. No. 4 Keenan

No. 3 Hanahan vs. No. 4 Waccamaw

No. 1 Newberry vs. No. 5 Aynor

*all games 11/7 at 7:30 PM

Class 4A Bracket

First Round

No. 1 South Pointe vs. No. 16 Beaufort

No. 8 Fountain Inn vs. No. 9 Emerald

No. 5 Flora vs. No. 12 York

No. 4 Seneca vs. No. 13 Lancaster

No. 6 Wren vs. No. 11 Blue Ridge

No. 3 Westside vs. No. 14 Pickens

No. 7 Camden vs. No. 10 Greer

No. 2 Daniel vs. No. 15 Dreher

No. 1 South Florence vs. No. 16 Darlington

No. 8 Bishop England vs. No. 9 Lower Richland

No. 5 Bluffton vs. No. 12 Gilbert

No. 4 North Augusta vs. No. 13 Midland Valley

No. 6 Hartsville vs. No. 11 Crestwood

No. 3 Gray Collegiate Academy vs. No. 14 Brookland-Cayce

No. 7 May River vs. No. 10 Wilson

No. 2 Hilton Head vs. No. 15 South Aiken

*all games 11/7 at 7:30 PM

Class 5A D1 Bracket

First Round

Dutch Fork - BYE

No. 8 Mauldin vs. No. 9 Boiling Springs

No. 5 Rock Hill vs. No. 12 Spring Valley

Byrnes - BYE

Ridge View - BYE

No. 6 Spartanburg vs. No. 11 JL Mann

No. 7 Clover vs. No. 10 Blythewood

Dorman - BYE

Carolina Forest - BYE

No. 8 Fort Dorchester vs. No. 9 Lexington

No. 5 Summerville vs. No. 12 West Ashley

Ashley Ridge - BYE

Sumter - BYE

No. 6 James Island vs. No. 11 Wando

No. 7 River Bluff vs. No. 10 Cane Bay

Stratford - BYE

*all games 11/7 at 7:30 PM

Class 5A D2 Bracket

First Round

Northwestern - BYE

No. 8 Catawba Ridge vs. No. 9 Fort Mill

No. 5 Gaffney vs. No. 12 Eastside

Greenwood - BYE

Indian Land - BYE

No. 6 Hillcrest vs. No. 11 Riverside

No. 7 Greenville vs. No. 10 Nation Ford

T.L. Hanna - BYE

Irmo - BYE

No. 8 Lugoff-Elgin vs. No. 9 Socastee

No. 5 Lucy G. Beckham vs. No. 12 North Myrtle Beach

White Knoll - BYE

Myrtle Beach - BYE

No. 6 West Florence vs. No. 11 Conway

No. 7 Westwood vs. No. 10 St. James

Berkeley - BYE

*all games 11/7 at 7:30 PM

Brady Twombly
