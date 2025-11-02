Tennessee High School Football 2025 Playoff Brackets, Schedule (TSSAA) - November 1, 2025
The 2025 Tennessee high school football playoffs begin on Friday, November 7, with 113 games being played in the first round.
High School On SI has brackets for every classification and division in the Tennessee high school playoffs. The championship games will begin on December 4 for the Division II brackets and December 5 for the Division I brackets.
Division II Class A Bracket
First Round
Providence Christian Academy — BYE
Friendship Christian vs. Tipton-Rosemark Academy - 11/07 at 7:00 p.m. CST
University School of Jackson — BYE
Donelson Christian Academy vs. Providence Academy - 11/07 at 7:00 p.m. CST
Nashville Christian — BYE
Jackson Christian vs. Concord Christian - 11/07 at 7:00 p.m. CST
Trinity Christian Academy vs. Franklin Christian Academy - 11/07 at 7:00 p.m. CST
Middle Tennessee Christian vs. Grace Baptist Academy - 11/07 at 7:00 p.m. CST
Division II Class AA Bracket
First Round
Lausanne Collegiate vs. Davidson Academy - 11/07 at 7:00 p.m. CST
Goodpasture Christian vs. Christian Academy of Knoxville - 11/07 at 7:00 p.m. CST
Franklin Road Academy vs. Lakeway Christian - 11/07 at 7:00 p.m. CST
Evangelical Christian vs. Silverdale Academy - 11/07 at 7:00 p.m. CST
Boyd-Buchanan vs. Pope John Paul II - 11/07 at 7:00 p.m. CST
Northpoint Christian vs. Grace Christian Academy - 11/07 at 7:00 p.m. CST
Battle Ground Academy vs. Notre Dame - 11/07 at 7:00 p.m. CST
Grace Christian Academy vs. St. George's - 11/07 at 7:00 p.m. CST
Division II Class AAA Bracket
First Round
Knoxville Catholic vs. Christian Brothers - 11/07 at 7:00 p.m. CST
Baylor — BYE
Father Ryan vs. McCallie - 11/07 at 7:00 p.m. CST
Briarcrest Christian — BYE
Christ Presbyterian Academy vs. Lipscomb Academy - 11/07 at 7:00 p.m. CST
Ensworth — BYE
Memphis University vs. Memphis Business Academy - 11/07 at 7:00 p.m. CST
Brentwood Academy — BYE
Class 1A Bracket
First Round
Hampton vs. Rockwood - 11/07 at 7:00 p.m. CST
Sale Creek vs. Innovation Academy - 11/07 at 7:00 p.m. CST
Coalfield vs. Cloudland - 11/07 at 7:00 p.m. CST
Jo Byrns vs. Whitwell - 11/07 at 7:00 p.m. CST
South Pittsburg vs. Red Boiling Springs - 11/07 at 7:00 p.m. CST
North Greene vs. Oliver Springs - 11/07 at 7:00 p.m. CST
Clay County vs. Copper Basin - 11/07 at 7:00 p.m. CST
Midway vs. Cosby - 11/07 at 7:00 p.m. CST
Richland vs. Collinwood - 11/07 at 7:00 p.m. CST
South Fulton vs. Westwood - 11/07 at 7:00 p.m. CST
McKenzie vs. Huntland - 11/07 at 7:00 p.m. CST
Oakhaven vs. Greenfield - 11/07 at 7:00 p.m. CST
Dresden vs. Middleton - 11/07 at 7:00 p.m. CST
Fayetteville vs. Wayne County - 11/07 at 7:00 p.m. CST
Middle College vs. Humboldt - 11/07 at 7:00 p.m. CST
McEwen vs. Eagleville - 11/07 at 7:00 p.m. CST
Class 2A Bracket
First Round
Happy Valley vs. Tellico Plains - 11/07 at 7:00 p.m. CST
Bledsoe County vs. Smith County - 11/07 at 7:00 p.m. CST
Eagleton College and Career Academy vs. Cumberland Gap - 11/07 at 7:00 p.m. CST
Cannon County vs. Grundy County - 11/07 at 7:00 p.m. CST
Marion County vs. Jackson County - 11/07 at 7:00 p.m. CST
South Greene vs. Polk County - 11/07 at 7:00 p.m. CST
Gordonsville vs. York Institute - 11/07 at 7:00 p.m. CST
Oneida vs. West Greene - 11/07 at 7:00 p.m. CST
Lewis County vs. Houston County - 11/07 at 7:00 p.m. CST
Huntingdon vs. Memphis Business Academy - 11/07 at 7:00 p.m. CST
East Robertson vs. Riverside - 11/07 at 7:00 p.m. CST
Mitchell vs. Peabody - 11/07 at 7:00 p.m. CST
Milan vs. Memphis Academy of Science and Engineering - 11/07 at 7:00 p.m. CST
Mt. Pleasant vs. East Hickman County - 11/07 at 7:00 p.m. CST
Fairley vs. Jackson Central Merry - 11/07 at 7:00 p.m. CST
East Nashville Magnet vs. Adamsville - 11/07 at 7:00 p.m. CST
Class 3A Bracket
First Round
Gatlinburg-Pittman vs. Roane County - 11/07 at 7:00 p.m. CST
Chattanooga Prep vs. Forrest - 11/07 at 7:00 p.m. CST
Meigs County vs. Johnson County - 11/07 at 7:00 p.m. CST
Sequatchie County vs. Brainerd - 11/07 at 7:00 p.m. CST
Tyner Academy vs. Watertown - 11/07 at 7:00 p.m. CST
Unicoi County vs. Sweetwater - 11/07 at 7:00 p.m. CST
Giles County vs. Chattanooga Central - 11/07 at 7:00 p.m. CST
McMinn Central vs. Pigeon Forge - 11/07 at 7:00 p.m. CST
White House-Heritage vs. Sycamore - 11/07 at 7:00 p.m. CST
Covington vs. Wooddale - 11/07 at 7:00 p.m. CST
Fairview vs. Stratford - 11/07 at 7:00 p.m. CST
Bolton vs. Dyersburg - 11/07 at 7:00 p.m. CST
Westview vs. Hamilton - 11/07 at 7:00 p.m. CST
Westmoreland vs. Camden Central - 11/07 at 7:00 p.m. CST
Melrose vs. Bolivar Central - 11/07 at 7:00 p.m. CST
Waverly Central vs. Maplewood - 11/07 at 7:00 p.m. CST
Class 4A Bracket
First Round
Greeneville vs. Carter - 11/07 at 7:00 p.m. CST
Hixson vs. White County - 11/07 at 7:00 p.m. CST
Anderson County vs. Volunteer - 11/07 at 7:00 p.m. CST
Stone Memorial vs. Loudon - 11/07 at 7:00 p.m. CST
Red Bank vs. Macon County - 11/07 at 7:00 p.m. CST
Elizabethton vs. Gibbs - 11/07 at 7:00 p.m. CST
Upperman vs. Signal Mountain - 11/07 at 7:00 p.m. CST
Alcoa vs. Cherokee - 11/07 at 7:00 p.m. CST
Marshall County vs. Liberty Creek - 11/07 at 7:00 p.m. CST
Dyer County vs. Lakeland Prep - 11/07 at 7:00 p.m. CST
Pearl-Cohn vs. Battle Creek - 11/07 at 7:00 p.m. CST
Kirby vs. Crockett County - 11/07 at 7:00 p.m. CST
South Gibson vs. Millington Central - 11/07 at 7:00 p.m. CST
Spring Hill vs. White House - 11/07 at 7:00 p.m. CST
Haywood vs. Lexington - 11/07 at 7:00 p.m. CST
Springfield vs. Creek Wood - 11/07 at 7:00 p.m. CST
Class 5A Bracket
First Round
Sevier County vs. West - 11/07 at 7:00 p.m. CST
Walker Valley vs. Tullahoma - 11/07 at 7:00 p.m. CST
Powell vs. Morristown-Hamblen West - 11/07 at 7:00 p.m. CST
Lincoln County vs. McMinn County - 11/07 at 7:00 p.m. CST
Rhea County vs. Lawrence County - 11/07 at 7:00 p.m. CST
Tennessee vs. Halls - 11/07 at 7:00 p.m. CST
Columbia Central vs. East Hamilton - 11/07 at 7:00 p.m. CST
Knoxville Central vs. David Crockett - 11/07 at 7:00 p.m. CST
Page vs. Hendersonville - 11/07 at 7:00 p.m. CST
Kirkwood vs. Brighton - 11/07 at 7:00 p.m. CST
Beech vs. James Lawson High School - 11/07 at 7:00 p.m. CST
Munford vs. Kenwood - 11/07 at 7:00 p.m. CST
Henry County vs. Overton - 11/07 at 7:00 p.m. CST
Nolensville vs. Portland - 11/07 at 7:00 p.m. CST
Memphis Central vs. Dickson County - 11/07 at 7:00 p.m. CST
Station Camp vs. Centennial - 11/07 at 7:00 p.m. CST3
Class 6A Bracket
First Round
Dobyns-Bennett vs. Farragut - 11/7 at 7:00 p.m. CST
Blackman vs. Gallatin - 11/7 at 7:00 p.m. CST
Maryville vs. West Ridge - 11/7 at 7:00 p.m. CST
Lebanon vs. Riverdale - 11/7 at 7:00 p.m. CST
Oakland vs. Cookeville - 11/7 at 7:00 p.m. CST
Jefferson County vs. Bradley Central - 11/7 at 7:00 p.m. CST
Green Hill vs. Smyrna - 11/7 at 7:00 p.m. CST
Oak Ridge vs. Science Hill - 11/7 at 7:00 p.m. CST
Clarksville vs. Independence - 11/7 at 7:00 p.m. CST
Bartlett vs. Whitehaven - 11/7 at 7:00 p.m. CST
Ravenwood vs. Cane Ridge - 11/7 at 7:00 p.m. CST
Germantown vs. Houston - 11/7 at 7:00 p.m. CST
Collierville vs. White Station - 11/7 at 7:00 p.m. CST
Antioch vs. Shelbyville Central - 11/7 at 7:00 p.m. CST
Southwind vs. Arlington - 11/7 at 7:00 p.m. CST
Brentwood vs. Rossview - 11/7 at 7:00 p.m. CST