Tennessee High School Football 2025 Playoff Brackets, Schedule (TSSAA) - November 1, 2025

Get every bracket and see every matchup in the 2025 Tennessee high school football playoffs

Robin Erickson

Ravenwood faces Cane Ridge on Friday, November 7 in the first round of the Class 6A playoffs.
Ravenwood faces Cane Ridge on Friday, November 7 in the first round of the Class 6A playoffs. / Denny Simmons / The Tennessean / USA TODAY NETWORK via Imagn Images

The 2025 Tennessee high school football playoffs begin on Friday, November 7, with 113 games being played in the first round.

High School On SI has brackets for every classification and division in the Tennessee high school playoffs. The championship games will begin on December 4 for the Division II brackets and December 5 for the Division I brackets.

Division II Class A Bracket

First Round

Providence Christian Academy — BYE

Friendship Christian vs. Tipton-Rosemark Academy - 11/07 at 7:00 p.m. CST

University School of Jackson — BYE

Donelson Christian Academy vs. Providence Academy - 11/07 at 7:00 p.m. CST

Nashville Christian — BYE

Jackson Christian vs. Concord Christian - 11/07 at 7:00 p.m. CST

Trinity Christian Academy vs. Franklin Christian Academy - 11/07 at 7:00 p.m. CST

Middle Tennessee Christian vs. Grace Baptist Academy - 11/07 at 7:00 p.m. CST

Division II Class AA Bracket

First Round

Lausanne Collegiate vs. Davidson Academy - 11/07 at 7:00 p.m. CST

Goodpasture Christian vs. Christian Academy of Knoxville - 11/07 at 7:00 p.m. CST

Franklin Road Academy vs. Lakeway Christian - 11/07 at 7:00 p.m. CST

Evangelical Christian vs. Silverdale Academy - 11/07 at 7:00 p.m. CST

Boyd-Buchanan vs. Pope John Paul II - 11/07 at 7:00 p.m. CST

Northpoint Christian vs. Grace Christian Academy - 11/07 at 7:00 p.m. CST

Battle Ground Academy vs. Notre Dame - 11/07 at 7:00 p.m. CST

Grace Christian Academy vs. St. George's - 11/07 at 7:00 p.m. CST

Division II Class AAA Bracket

First Round

Knoxville Catholic vs. Christian Brothers - 11/07 at 7:00 p.m. CST

Baylor — BYE

Father Ryan vs. McCallie - 11/07 at 7:00 p.m. CST

Briarcrest Christian — BYE

Christ Presbyterian Academy vs. Lipscomb Academy - 11/07 at 7:00 p.m. CST

Ensworth — BYE

Memphis University vs. Memphis Business Academy - 11/07 at 7:00 p.m. CST

Brentwood Academy — BYE

Class 1A Bracket

First Round

Hampton vs. Rockwood - 11/07 at 7:00 p.m. CST

Sale Creek vs. Innovation Academy - 11/07 at 7:00 p.m. CST

Coalfield vs. Cloudland - 11/07 at 7:00 p.m. CST

Jo Byrns vs. Whitwell - 11/07 at 7:00 p.m. CST

South Pittsburg vs. Red Boiling Springs - 11/07 at 7:00 p.m. CST

North Greene vs. Oliver Springs - 11/07 at 7:00 p.m. CST

Clay County vs. Copper Basin - 11/07 at 7:00 p.m. CST

Midway vs. Cosby - 11/07 at 7:00 p.m. CST

Richland vs. Collinwood - 11/07 at 7:00 p.m. CST

South Fulton vs. Westwood - 11/07 at 7:00 p.m. CST

McKenzie vs. Huntland - 11/07 at 7:00 p.m. CST

Oakhaven vs. Greenfield - 11/07 at 7:00 p.m. CST

Dresden vs. Middleton - 11/07 at 7:00 p.m. CST

Fayetteville vs. Wayne County - 11/07 at 7:00 p.m. CST

Middle College vs. Humboldt - 11/07 at 7:00 p.m. CST

McEwen vs. Eagleville - 11/07 at 7:00 p.m. CST

Class 2A Bracket

First Round

Happy Valley vs. Tellico Plains - 11/07 at 7:00 p.m. CST

Bledsoe County vs. Smith County - 11/07 at 7:00 p.m. CST

Eagleton College and Career Academy vs. Cumberland Gap - 11/07 at 7:00 p.m. CST

Cannon County vs. Grundy County - 11/07 at 7:00 p.m. CST

Marion County vs. Jackson County - 11/07 at 7:00 p.m. CST

South Greene vs. Polk County - 11/07 at 7:00 p.m. CST

Gordonsville vs. York Institute - 11/07 at 7:00 p.m. CST

Oneida vs. West Greene - 11/07 at 7:00 p.m. CST

Lewis County vs. Houston County - 11/07 at 7:00 p.m. CST

Huntingdon vs. Memphis Business Academy - 11/07 at 7:00 p.m. CST

East Robertson vs. Riverside - 11/07 at 7:00 p.m. CST

Mitchell vs. Peabody - 11/07 at 7:00 p.m. CST

Milan vs. Memphis Academy of Science and Engineering - 11/07 at 7:00 p.m. CST

Mt. Pleasant vs. East Hickman County - 11/07 at 7:00 p.m. CST

Fairley vs. Jackson Central Merry - 11/07 at 7:00 p.m. CST

East Nashville Magnet vs. Adamsville - 11/07 at 7:00 p.m. CST

Class 3A Bracket

First Round

Gatlinburg-Pittman vs. Roane County - 11/07 at 7:00 p.m. CST

Chattanooga Prep vs. Forrest - 11/07 at 7:00 p.m. CST

Meigs County vs. Johnson County - 11/07 at 7:00 p.m. CST

Sequatchie County vs. Brainerd - 11/07 at 7:00 p.m. CST

Tyner Academy vs. Watertown - 11/07 at 7:00 p.m. CST

Unicoi County vs. Sweetwater - 11/07 at 7:00 p.m. CST

Giles County vs. Chattanooga Central - 11/07 at 7:00 p.m. CST

McMinn Central vs. Pigeon Forge - 11/07 at 7:00 p.m. CST

White House-Heritage vs. Sycamore - 11/07 at 7:00 p.m. CST

Covington vs. Wooddale - 11/07 at 7:00 p.m. CST

Fairview vs. Stratford - 11/07 at 7:00 p.m. CST

Bolton vs. Dyersburg - 11/07 at 7:00 p.m. CST

Westview vs. Hamilton - 11/07 at 7:00 p.m. CST

Westmoreland vs. Camden Central - 11/07 at 7:00 p.m. CST

Melrose vs. Bolivar Central - 11/07 at 7:00 p.m. CST

Waverly Central vs. Maplewood - 11/07 at 7:00 p.m. CST

Class 4A Bracket

First Round

Greeneville vs. Carter - 11/07 at 7:00 p.m. CST

Hixson vs. White County - 11/07 at 7:00 p.m. CST

Anderson County vs. Volunteer - 11/07 at 7:00 p.m. CST

Stone Memorial vs. Loudon - 11/07 at 7:00 p.m. CST

Red Bank vs. Macon County - 11/07 at 7:00 p.m. CST

Elizabethton vs. Gibbs - 11/07 at 7:00 p.m. CST

Upperman vs. Signal Mountain - 11/07 at 7:00 p.m. CST

Alcoa vs. Cherokee - 11/07 at 7:00 p.m. CST

Marshall County vs. Liberty Creek - 11/07 at 7:00 p.m. CST

Dyer County vs. Lakeland Prep - 11/07 at 7:00 p.m. CST

Pearl-Cohn vs. Battle Creek - 11/07 at 7:00 p.m. CST

Kirby vs. Crockett County - 11/07 at 7:00 p.m. CST

South Gibson vs. Millington Central - 11/07 at 7:00 p.m. CST

Spring Hill vs. White House - 11/07 at 7:00 p.m. CST

Haywood vs. Lexington - 11/07 at 7:00 p.m. CST

Springfield vs. Creek Wood - 11/07 at 7:00 p.m. CST

Class 5A Bracket

First Round

Sevier County vs. West - 11/07 at 7:00 p.m. CST

Walker Valley vs. Tullahoma - 11/07 at 7:00 p.m. CST

Powell vs. Morristown-Hamblen West - 11/07 at 7:00 p.m. CST

Lincoln County vs. McMinn County - 11/07 at 7:00 p.m. CST

Rhea County vs. Lawrence County - 11/07 at 7:00 p.m. CST

Tennessee vs. Halls - 11/07 at 7:00 p.m. CST

Columbia Central vs. East Hamilton - 11/07 at 7:00 p.m. CST

Knoxville Central vs. David Crockett - 11/07 at 7:00 p.m. CST

Page vs. Hendersonville - 11/07 at 7:00 p.m. CST

Kirkwood vs. Brighton - 11/07 at 7:00 p.m. CST

Beech vs. James Lawson High School - 11/07 at 7:00 p.m. CST

Munford vs. Kenwood - 11/07 at 7:00 p.m. CST

Henry County vs. Overton - 11/07 at 7:00 p.m. CST

Nolensville vs. Portland - 11/07 at 7:00 p.m. CST

Memphis Central vs. Dickson County - 11/07 at 7:00 p.m. CST

Station Camp vs. Centennial - 11/07 at 7:00 p.m. CST3

Class 6A Bracket

First Round

Dobyns-Bennett vs. Farragut - 11/7 at 7:00 p.m. CST

Blackman vs. Gallatin - 11/7 at 7:00 p.m. CST

Maryville vs. West Ridge - 11/7 at 7:00 p.m. CST

Lebanon vs. Riverdale - 11/7 at 7:00 p.m. CST

Oakland vs. Cookeville - 11/7 at 7:00 p.m. CST

Jefferson County vs. Bradley Central - 11/7 at 7:00 p.m. CST

Green Hill vs. Smyrna - 11/7 at 7:00 p.m. CST

Oak Ridge vs. Science Hill - 11/7 at 7:00 p.m. CST

Clarksville vs. Independence - 11/7 at 7:00 p.m. CST

Bartlett vs. Whitehaven - 11/7 at 7:00 p.m. CST

Ravenwood vs. Cane Ridge - 11/7 at 7:00 p.m. CST

Germantown vs. Houston - 11/7 at 7:00 p.m. CST

Collierville vs. White Station - 11/7 at 7:00 p.m. CST

Antioch vs. Shelbyville Central - 11/7 at 7:00 p.m. CST

Southwind vs. Arlington - 11/7 at 7:00 p.m. CST

Brentwood vs. Rossview - 11/7 at 7:00 p.m. CST

Published
ROBIN ERICKSON

Robin Erickson has been covering high school sports since 2023 after graduating from Carroll College with a degree in Health Sciences. He began working in data operations at High School On SI before eventually going on to write articles for the company. A sports fan his entire life, Robin participated in soccer and basketball at the high school level, then committing to play soccer collegiately for Carroll. He currently lives in Boise with roommates who are equally in love with all things sports.

