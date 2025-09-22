High School

Tennessee High School Football Computer Rankings: September 22, 2025

Check out the latest Tennessee high school football computer rankings for every classification as of September 22, 2025

Robin Erickson

Another week of the 2025 Tennessee high school football season has come and gone, and High School On SI has all of the latest rankings for each classification as of September 22, 2025.

High School On SI's formula was created using its own linear algebra-based ranking algorithm inspired by the Colley Bias-Free Ranking Method. Colley’s Method was created by Wes Colley, Ph.D., an astrophysicist at the University of Alabama at Huntsville. He devised his algorithm in order to help address the subjectivity and controversy regarding BCS college football selections in the 1990s and early 2000s, using a method that used no subjective variables.

Which teams took the top spot in each division? Here are High School On SI's latest Tennessee high school football computer rankings, as of September 22, 2025:

Tennessee High School Football Class 8 Man Rankings

1. South Haven Christian (5-1)

2. Christian Community (4-2)

3. Tennessee Heat (2-5)

4. Riverside Christian Academy (0-4)

5. Lancaster Christian Academy (0-3)

View full Class 8 Man rankings

Tennessee High School Football Class 1A Rankings

1. South Fulton (4-0)

2. Oliver Springs (4-1)

3. McKenzie (4-1)

4. Sale Creek (4-0)

5. Clay County (4-1)

6. South Pittsburg (3-1)

7. Huntland (4-1)

8. Coalfield (3-2)

9. Hampton (4-1)

10. McEwen (2-1)

11. Richland (3-2)

12. Wayne County (3-2)

13. Hollow Rock-Bruceton Central (4-1)

14. Oakdale (3-2)

15. Dresden (3-2)

16. Rockwood (3-2)

17. Oakhaven (3-1)

18. Cornersville (3-2)

19. Jo Byrns (3-2)

20. North Greene (3-2)

21. Eagleville (3-2)

22. Memphis Academy of Science and Engineering (2-3)

23. Westwood (2-1)

24. Humboldt (2-3)

25. Gleason (2-3)

View full Class 1A rankings

Tennessee High School Football Class 2-A Rankings

1. Nashville Christian (5-0)

2. Jackson Christian (5-0)

3. University School of Jackson (5-0)

4. Donelson Christian Academy (3-2)

5. Middle Tennessee Christian (3-1)

6. Friendship Christian (3-1)

7. Franklin Christian Academy (3-2)

8. Trinity Christian Academy (3-2)

9. Providence Christian Academy (3-2)

10. King's Academy (1-1)

11. Tipton-Rosemark Academy (3-2)

12. Ezell-Harding Christian (3-2)

13. Clarksville Academy (2-3)

14. Providence Academy (2-2)

15. Zion Christian Academy (1-4)

16. Harding Academy (2-3)

17. Concord Christian (1-2)

18. Fayette Academy (1-4)

19. First Assembly Christian (1-4)

20. Grace Baptist Academy (1-5)

21. Mount Juliet Christian Academy (0-5)

View full Class 2-A rankings

Tennessee High School Football Class 2-AA Rankings

1. Grace Christian Academy (5-0)

2. Boyd-Buchanan (5-0)

3. Battle Ground Academy (4-0)

4. Franklin Road Academy (4-0)

5. Grace Christian Academy (4-0)

6. St. George's (4-1)

7. Silverdale Academy (3-2)

8. Davidson Academy (3-2)

9. Northpoint Christian (3-2)

10. Goodpasture Christian (4-1)

11. Notre Dame (2-3)

12. Christian Academy of Knoxville (2-2)

13. Pope John Paul II (2-3)

14. Lausanne Collegiate (1-2)

15. St. Benedict at Auburndale (3-2)

16. Evangelical Christian (1-4)

17. Lakeway Christian (2-3)

18. Chattanooga Christian (1-4)

19. Columbia Academy (1-5)

20. Webb (0-5)

View full Class 2-AA rankings

Tennessee High School Football Class 2-AAA Rankings

1. Baylor (4-0)

2. Ensworth (4-1)

3. McCallie (4-1)

4. Brentwood Academy (4-0)

5. Montgomery Bell Academy (4-0)

6. Knoxville Catholic (3-1)

7. Briarcrest Christian (4-1)

8. Memphis University (4-1)

9. Christ Presbyterian Academy (1-4)

10. Lipscomb Academy (1-4)

11. Christian Brothers (2-3)

12. Father Ryan (1-4)

View full Class 2-AAA rankings

Tennessee High School Football Class 2A Rankings

1. Milan (5-0)

2. East Robertson (5-0)

3. Gordonsville (5-0)

4. Lewis County (5-0)

5. Eagleton College and Career Academy (5-1)

6. Huntingdon (4-1)

7. Mt. Pleasant (4-1)

8. Happy Valley (5-0)

9. Peabody (5-0)

10. Memphis Business Academy (3-2)

11. Summertown (3-2)

12. South Greene (4-1)

13. Adamsville (3-1)

14. East Hickman County (2-2)

15. Oneida (3-2)

16. Fairley (3-2)

17. Smith County (2-3)

18. Hickman County (2-3)

19. Mitchell (3-2)

20. Cannon County (3-2)

21. Tellico Plains (3-2)

22. Jackson County (3-2)

23. Union City (2-3)

24. Loretto (2-3)

25. Hillcrest (3-2)

View full Class 2A rankings

Tennessee High School Football Class 3A Rankings

1. Tyner Academy (5-0)

2. Westview (4-0)

3. Waverly Central (5-0)

4. Forrest (4-1)

5. Covington (5-0)

6. Gatlinburg-Pittman (5-0)

7. Whites Creek (5-0)

8. Meigs County (4-1)

9. Melrose (4-1)

10. Fairview (4-1)

11. Dyersburg (4-1)

12. Sequatchie County (3-2)

13. McMinn Central (2-2)

14. Unicoi County (3-2)

15. Watertown (3-2)

16. Cascade (3-2)

17. Scott (3-1)

18. Obion County (3-2)

19. Westmoreland (3-2)

20. Bolivar Central (3-2)

21. White House-Heritage (3-2)

22. Chuckey-Doak (3-2)

23. Wooddale (3-2)

24. Kingston (2-2)

25. Cheatham County Central (3-2)

View full Class 3A rankings

Tennessee High School Football Class 4A Rankings

1. Elizabethton (4-1)

2. Alcoa (5-0)

3. Greeneville (5-0)

4. Springfield (5-0)

5. Macon County (5-0)

6. Dyer County (4-1)

7. Anderson County (4-1)

8. Crockett County (4-1)

9. Lexington (4-1)

10. Heritage (4-1)

11. White County (4-1)

12. Jackson North Side (3-1)

13. Stone Memorial (4-1)

14. Volunteer (4-1)

15. Livingston Academy (4-1)

16. Carter (3-2)

17. Jackson South Side (3-2)

18. Haywood (3-2)

19. East Ridge (4-1)

20. South-Doyle (3-2)

21. Kirby (3-2)

22. Upperman (3-2)

23. Gibbs (3-2)

24. Marshall County (2-3)

25. Craigmont (3-2)

View full Class 4A rankings

Tennessee High School Football Class 5A Rankings

1. Munford (4-0)

2. Page (4-0)

3. Rhea County (5-0)

4. East Hamilton (5-0)

5. Lincoln County (5-0)

6. Sevier County (4-0)

7. Memphis Central (4-0)

8. McMinn County (4-1)

9. Walker Valley (4-1)

10. Powell (4-1)

11. Beech (4-1)

12. Dickson County (4-1)

13. Lawrence County (4-1)

14. Station Camp (3-2)

15. Nolensville (3-2)

16. Soddy Daisy (3-2)

17. Knoxville Central (4-1)

18. Kirkwood (4-1)

19. Portland (3-2)

20. James Lawson High School (2-2)

21. Columbia Central (2-2)

22. Tennessee (2-3)

23. Tullahoma (3-2)

24. David Crockett (3-3)

25. Hendersonville (2-2)

View full Class 5A rankings

Tennessee High School Football Class 6A Rankings

1. Blackman (5-0)

2. Ravenwood (5-0)

3. Oakland (5-0)

4. Science Hill (5-0)

5. Lebanon (5-0)

6. Dobyns-Bennett (4-1)

7. Oak Ridge (5-0)

8. West Ridge (4-1)

9. Southwind (5-0)

10. Germantown (5-0)

11. Bradley Central (4-1)

12. Wilson Central (4-1)

13. Antioch (5-0)

14. Green Hill (3-2)

15. Maryville (4-1)

16. Brentwood (3-2)

17. Whitehaven (3-2)

18. Gallatin (3-1)

19. Clarksville (3-2)

20. Hardin Valley Academy (3-2)

21. Arlington (4-1)

22. Riverdale (3-2)

23. Collierville (3-2)

24. Jefferson County (3-1)

25. Siegel (3-2)

View full Class 6A rankings

