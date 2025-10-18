High School

Tennessee High School Football Final Scores, Results - October 17, 2025

See every final scores from Week 9 of Tennessee high school football

Robin Erickson

Lipscomb Academy defeated Christian Brothers on Friday night with a final score of 27-24.
The 2025 Tennessee high school football season continued on Friday, and High School On SI has a list of final scores from the ninth weekend of action.

Tennessee High School Football Final Scores, Results - October 17, 2025

Adamsville 35, Loretto 7

Alcoa 47, Heritage 0

Anderson County 80, Union County 20

Battle Ground Academy 56, Pope John Paul II 14

Baylor 46, Ambassador Christian 0

Beech 62, Gallatin 29

Blackman 35, Smyrna 7

Bolton 25, Wooddale 0

Brentwood 21, Franklin 14

Cannon County 50, Warren County 27

Carter 41, Austin-East 27

Cherokee 56, David Crockett 28

Clay County 54, Red Boiling Springs 8

Cleveland 28, Bearden 10

Clinton 24, South-Doyle 0

Cloudland 58, North Greene 51

Coalfield 55, Wartburg Central 0

Columbia Academy 70, Nashville Christian 0

Columbia Central 28, Lincoln County 27

Concord Christian 49, South Greene 35

Cookeville 30, Farragut 13

Copper Basin 44, Pickett County 18

Cordova 34, First Assembly Christian 27

Cosby 30, Sunbright 0

Covington 31, Dyersburg 14

Davidson Academy 21, Portland 6

Dyer County 27, University School of Jackson 26

Eagleville 44, Huntland 7

Eagleton College and Career Academy 23, Polk County 13

East Nashville Magnet 41, Hickman County 3

Elizabethton 56, Sullivan East 21

Ezell-Harding Christian 40, Zion Christian Academy 17

Fairview 42, Camden Central 36

Fayetteville 33, Moore County 7

Freedom Cowboys 38, Riverside Christian Academy 15

Friendship Christian 31, Franklin Christian Academy 10

Germantown 22, White Station 12

Gibbs 51, Fulton 7

Giles County 47, Jackson North Side 21

Goodpasture Christian 24, Grace Christian Academy 7

Grace Christian Academy 35, Christian Academy of Knoxville 14

Greenback 48, Oakdale 7

Green Hill 22, Lebanon 15

Greeneville 42, Volunteer 7

Happy Valley 52, West Greene 0

Haywood 42, Memphis Business Academy 40

Hendersonville 37, Station Camp 36

Humboldt 47, Lake County 42

Jackson Central Merry 40, Liberty Tech Magnet 0

Jackson Christian 48, Harding Academy 13

Jackson South Side 35, Hardin County 20

Jefferson County 27, Powell 24

Lakeway Christian 23, Chattanooga Christian 0

Lausanne Collegiate 42, St. Benedict at Auburndale 7

Lawrence County 52, Franklin County 7

Lexington 37, Lewis County 28

Lipscomb Academy 27, Christian Brothers 24

Macon County 29, Barren County 14

Manassas 26, Booker T. Washington 20

Maryville 42, Science Hill 10

McCallie 44, Knoxville Catholic 22

McEwen 20, Perry County 14

McMinn Central 35, Tellico Plains 21

McNairy Central 15, Ripley 3

Meigs County 23, Scott 17

Memphis University 49, Memphis Central 34

Middle Tennessee Christian 35, Tipton-Rosemark Academy 28

Milan 37, Halls 0

Morristown-Hamblen West 21, Daniel Boone 0

Mount Juliet 30, Wilson Central 0

Mt. Pleasant 36, East Hickman County 6

Munford 39, Brighton 7

Nolensville 26, Centennial 14

Northpoint Christian 27, Evangelical Christian 21

Oak Ridge 21, Hardin Valley Academy 10

Oakhaven 40, KIPP Collegiate 20

Oakland 56, LaVergne 0

Page 34, Independence 14

Pigeon Forge 59, Cocke County 33

Providence Christian Academy 49, Providence Academy 14

Ravenwood 45, Shelbyville Central 14

Red Bank 21, McMinn County 11

Rhea County 28, Loudon 7

Richland 30, Summertown 10

Ridgeway 8, Craigmont 6

Riverside 39, Scotts Hill 0

Riverdale 37, Siegel 0

Rockvale 39, Tullahoma 38

Sequatchie County 51, Community 0

Sevier County 35, Tennessee 7

South Fulton 28, Obion County 22

South Gibson 24, Crockett County 14

South Haven Christian 46, Tennessee 14

South Pittsburg 56, Sale Creek 0

Spring Hill 35, Battle Creek 0

Stewarts Creek 49, Webb 26

Summit 35, Coffee County Central 21

Sweetwater 22, Oneida 19

Trousdale County 35, Monterey 14

Unicoi County 49, Claiborne 14

Union City 48, Gibson County 0

Walker Valley 63, Lenoir City 7

Watertown 27, Cascade 9

Waverly Central 34, Stewart County 0

West 59, William Blount 14

West Ridge 35, Morristown-Hamblen East 0

Westmoreland 27, Stratford 13

White House 35, Liberty Creek 14

