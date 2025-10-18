Tennessee High School Football Final Scores, Results - October 17, 2025
The 2025 Tennessee high school football season continued on Friday, and High School On SI has a list of final scores from the ninth weekend of action.
Tennessee High School Football Final Scores, Results - October 17, 2025
Adamsville 35, Loretto 7
Alcoa 47, Heritage 0
Anderson County 80, Union County 20
Battle Ground Academy 56, Pope John Paul II 14
Baylor 46, Ambassador Christian 0
Beech 62, Gallatin 29
Blackman 35, Smyrna 7
Bolton 25, Wooddale 0
Brentwood 21, Franklin 14
Cannon County 50, Warren County 27
Carter 41, Austin-East 27
Cherokee 56, David Crockett 28
Clay County 54, Red Boiling Springs 8
Cleveland 28, Bearden 10
Clinton 24, South-Doyle 0
Cloudland 58, North Greene 51
Coalfield 55, Wartburg Central 0
Columbia Academy 70, Nashville Christian 0
Columbia Central 28, Lincoln County 27
Concord Christian 49, South Greene 35
Cookeville 30, Farragut 13
Copper Basin 44, Pickett County 18
Cordova 34, First Assembly Christian 27
Cosby 30, Sunbright 0
Covington 31, Dyersburg 14
Davidson Academy 21, Portland 6
Dyer County 27, University School of Jackson 26
Eagleville 44, Huntland 7
Eagleton College and Career Academy 23, Polk County 13
East Nashville Magnet 41, Hickman County 3
Elizabethton 56, Sullivan East 21
Ezell-Harding Christian 40, Zion Christian Academy 17
Fairview 42, Camden Central 36
Fayetteville 33, Moore County 7
Freedom Cowboys 38, Riverside Christian Academy 15
Friendship Christian 31, Franklin Christian Academy 10
Germantown 22, White Station 12
Gibbs 51, Fulton 7
Giles County 47, Jackson North Side 21
Goodpasture Christian 24, Grace Christian Academy 7
Grace Christian Academy 35, Christian Academy of Knoxville 14
Greenback 48, Oakdale 7
Green Hill 22, Lebanon 15
Greeneville 42, Volunteer 7
Happy Valley 52, West Greene 0
Haywood 42, Memphis Business Academy 40
Hendersonville 37, Station Camp 36
Humboldt 47, Lake County 42
Jackson Central Merry 40, Liberty Tech Magnet 0
Jackson Christian 48, Harding Academy 13
Jackson South Side 35, Hardin County 20
Jefferson County 27, Powell 24
Lakeway Christian 23, Chattanooga Christian 0
Lausanne Collegiate 42, St. Benedict at Auburndale 7
Lawrence County 52, Franklin County 7
Lexington 37, Lewis County 28
Lipscomb Academy 27, Christian Brothers 24
Macon County 29, Barren County 14
Manassas 26, Booker T. Washington 20
Maryville 42, Science Hill 10
McCallie 44, Knoxville Catholic 22
McEwen 20, Perry County 14
McMinn Central 35, Tellico Plains 21
McNairy Central 15, Ripley 3
Meigs County 23, Scott 17
Memphis University 49, Memphis Central 34
Middle Tennessee Christian 35, Tipton-Rosemark Academy 28
Milan 37, Halls 0
Morristown-Hamblen West 21, Daniel Boone 0
Mount Juliet 30, Wilson Central 0
Mt. Pleasant 36, East Hickman County 6
Munford 39, Brighton 7
Nolensville 26, Centennial 14
Northpoint Christian 27, Evangelical Christian 21
Oak Ridge 21, Hardin Valley Academy 10
Oakhaven 40, KIPP Collegiate 20
Oakland 56, LaVergne 0
Page 34, Independence 14
Pigeon Forge 59, Cocke County 33
Providence Christian Academy 49, Providence Academy 14
Ravenwood 45, Shelbyville Central 14
Red Bank 21, McMinn County 11
Rhea County 28, Loudon 7
Richland 30, Summertown 10
Ridgeway 8, Craigmont 6
Riverside 39, Scotts Hill 0
Riverdale 37, Siegel 0
Rockvale 39, Tullahoma 38
Sequatchie County 51, Community 0
Sevier County 35, Tennessee 7
South Fulton 28, Obion County 22
South Gibson 24, Crockett County 14
South Haven Christian 46, Tennessee 14
South Pittsburg 56, Sale Creek 0
Spring Hill 35, Battle Creek 0
Stewarts Creek 49, Webb 26
Summit 35, Coffee County Central 21
Sweetwater 22, Oneida 19
Trousdale County 35, Monterey 14
Unicoi County 49, Claiborne 14
Union City 48, Gibson County 0
Walker Valley 63, Lenoir City 7
Watertown 27, Cascade 9
Waverly Central 34, Stewart County 0
West 59, William Blount 14
West Ridge 35, Morristown-Hamblen East 0
Westmoreland 27, Stratford 13
White House 35, Liberty Creek 14