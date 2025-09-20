Tennessee high school football final scores, results - September 19, 2025

High School

Robin Erickson

Brentwood took down Shelbyville Central with a final score of 24-6 on Friday night.
The 2025 Tennessee high school football season continued on Friday, and High School On SI has a list of final scores from the fifth weekend of action.

Adamsville 27, Lewis County 34

Alcoa 69, Union County 13

Anderson County 58, Carter 28

Antioch 54, Centennial 40

Arlington 0, Collierville 58

Asheville Christian Academy 41, Copper Basin 61

Austin-East 21, Brainerd 0

Bartlett 17, Houston 14

Baylor 48, Christ Presbyterian Academy 7

Bearden 7, Hardin Valley Academy 24

Beech 42, Upperman 27

Blackman 49, LaVergne 0

Bolton 7, Millington Central 21

Booker T. Washington 6, Oakhaven 58

Bradley Central 21, Red Bank 10

Brentwood 24, Shelbyville Central 6

Brentwood Academy 31, Christian Brothers 0

Briarcrest Christian 58, St. Benedict at Auburndale 7

Brighton 21, Memphis Central 28

Campbell County 7, West 48

Camden Central 14, McKenzie 50

Cane Ridge 20, Overton 14

Cannon County 27, Gordonsville 42

Cascade 0, Sequatchie County 32

Cheatham County Central 26, Innovation Academy 0

Cherokee 7, Elizabethton 30

Chester County 7, Lexington 40

Christian Academy of Knoxville 21, Silverdale Academy 48

Christian Community 0, Zion Christian Academy 7

Chuckey-Doak 0, South Greene 42

Claiborne 14, Johnson County 18

Clarksville 56, McGavock 0

Clarksville Academy 26, Friendship Christian 42

Clay County 35, Trousdale County 27

Cleveland 7, Oak Ridge 35

Clinton 21, Knoxville Central 51

Cloudland 14, Middlesboro 46

Coalfield 63, Midway 7

Cocke County 0, Science Hill 54

Coffee County Central 6, Independence 35

Collinwood 7, Loretto 28

Collierville 58, Arlington 0

Columbia Academy 7, Grace Baptist Academy 35

Columbia Central 38, Lawrence County 22

Community 8, Richland 42

Concord Christian 35, Middle Tennessee Christian 42

Cookeville 34, Wilson Central 6

Cordova 14, White Station 20

Cornersville 6, Eagleville 34

Cosby 19, North Greene 35

Covington 63, Obion County 8

Craigmont 45, Kingsbury 16

Creek Wood 41, Battle Creek 20

Crockett County 38, Hardin County 7

CSTHEA Patriots 30, Tennessee Heat 26

Cumberland Gap 26, Wartburg Central 22

Daniel Boone 7, West Ridge 35

David Crockett 14, Sevier County 55

Davidson Academy 14, Franklin Road Academy 35

DeKalb County 0, Macon County 42

DeSoto Central 35, PURE Youth Athletics Alliance 7

Dobyns-Bennett 35, Morristown-Hamblen East 0

Donelson Christian Academy 43, Franklin Christian Academy 28

Douglass 0, Peabody 56

Dresden 47, Ripley 0

Dyer County 27, Jackson North Side 57

Dyersburg 44, Bolivar Central 6

Eagleton College and Career Academy 47, West Greene 15

East Hamilton 45, Lenoir City 14

East Hickman County 14, Waverly Central 21

East Nashville Magnet 28, Springfield 29

East Ridge 35, Chattanooga Central 0

East Robertson 28, Kirkwood 24

Elizabethton 30, Cherokee 7

Ensworth 56, Lipscomb Academy 8

Fairview 42, Stewart County 7

Farragut 17, Maryville 42

Father Ryan 26, Memphis University 29

Fayette Academy 8, Jackson Christian 49

Fayette Ware 53, Lakeland Prep 60

Fayetteville 6, Forrest 38

First Assembly Christian 6, University School of Jackson 48

Franklin 10, Ravenwood 42

Franklin County 7, South Pittsburg 41

Friendship Christian 42, Clarksville Academy 26

Fulton 12, Heritage 30

Fulton County 34, Greenfield 57

Gallatin 13, Green Hill 46

Gary West Side 12, Stratford 19

Gatlinburg-Pittman 41, Pigeon Forge 14

Gibbs 24, South-Doyle 27

Gibson County 6, Milan 46

Gleason 50, Lake County 34

Glencliff 6, Hillsboro 35

Goodpasture Christian 30, Pope John Paul II 21

Gordonsville 42, Cannon County 27

Grace Baptist Academy 6, Sale Creek 25

Grace Christian Academy 35, Columbia Academy 7

Grainger 8, Northview Academy 21

Green Hill 46, Gallatin 13

Greenback 14, Oliver Springs 35

Greeneville 63, Sullivan East 0

Greenfield 57, Fulton County 34

Halls 14, Union City 20

Halls 38, William Blount 24

Happy Valley 26, Unicoi County 23

Hardin County 7, Crockett County 38

Hardin Valley Academy 24, Bearden 7

Harpeth 10, Sycamore 41

Harriman 12, Rockwood 49

Haywood 28, Munford 51

Hendersonville 48, Hunters Lane 0

Henry County 14, Page 49

Heritage 30, Fulton 12

Hickman County 37, Montgomery Central 14

Hillcrest 2, Memphis Academy of Science and Engineering 44

Hillsboro 35, Glencliff 6

Hixson 14, Warren County 31

Hollow Rock-Bruceton Central 22, Wayne County 28

Houston 14, Bartlett 17

Houston County 20, McEwen 24

Humboldt 62, West Carroll 38

Hunters Lane 0, Hendersonville 48

Huntingdon 27, Jackson Central Merry 7

Huntland 35, Moore County 19

Independence 35, Coffee County Central 6

Innovation Academy 0, Cheatham County Central 26

Jackson Central Merry 7, Huntingdon 27

Jackson Christian 49, Fayette Academy 8

Jackson County 7, Smith County 18

Jackson North Side 57, Dyer County 27

Jackson South Side 41, Liberty Tech Magnet 0

Jefferson County 27, Mount Juliet 21

Johnson County 18, Claiborne 14

Karns 3, Powell 49

Kenwood 0, Pearl-Cohn 19

Kingston 19, Sweetwater 21

Kingsbury 16, Craigmont 45

Kirkwood 24, East Robertson 28

Kirby 48, Ridgeway 0

Knoxville Catholic 10, Montgomery Bell Academy 13

Knoxville Central 51, Clinton 21

Lake County 34, Gleason 50

Lakeland Prep 60, Fayette Ware 53

Lakeway Christian 27, Rhea County 63

LaVergne 0, Blackman 49

Lawrence County 22, Columbia Central 38

Lebanon 35, Station Camp 29

Lenoir City 14, East Hamilton 45

Lewis County 34, Adamsville 27

Lexington 40, Chester County 7

Liberty Creek 14, Whites Creek 20

Liberty Tech Magnet 0, Jackson South Side 41

Lincoln County 35, Summit 13

Lipscomb Academy 8, Ensworth 56

Livingston Academy 13, White County 14

Lookout Valley 0, Whitwell 54

Loretto 28, Collinwood 7

Loudon 21, Stone Memorial 42

Macon County 42, DeKalb County 0

Maplewood 11, Spring Hill 23

Marshall County 26, Tyner Academy 45

Maryville 42, Farragut 17

McCallie 25, Mission Viejo 14

McEwen 24, Houston County 20

McGavock 0, Clarksville 56

McKenzie 50, Camden Central 14

McMinn Central 41, Scott 14

McMinn County 49, Soddy Daisy 7

McNairy Central 0, Westview 70

Meigs County 38, Polk County 8

Memphis Academy of Science and Engineering 44, Hillcrest 2

Memphis Business Academy 56, Sheffield 0

Memphis Central 28, Brighton 21

Memphis University 29, Father Ryan 26

Middle Tennessee Christian 42, Concord Christian 35

Middlesboro 46, Cloudland 14

Midway 7, Coalfield 63

Milan 46, Gibson County 6

Millington Central 21, Bolton 7

Mission Viejo 14, McCallie 25

Mitchell 30, Northpoint Christian 47

Montgomery Bell Academy 13, Knoxville Catholic 10

Montgomery Central 14, Hickman County 37

Monterey 61, Red Boiling Springs 24

Moore County 19, Huntland 35

Morristown-Hamblen East 0, Dobyns-Bennett 35

Mount Juliet 21, Jefferson County 27

Mount Juliet Christian Academy 6, Nashville Christian 71

Mt. Pleasant 50, Riverside 14

Munford 51, Haywood 28

Nashville Christian 71, Mount Juliet Christian Academy 6

Nolensville 27, Tullahoma 19

North Greene 35, Cosby 19

Northpoint Christian 47, Mitchell 30

Northview Academy 21, Grainger 8

Notre Dame 28, Providence Christian Academy 21

Oak Ridge 35, Cleveland 7

Oakdale 36, Sunbright 12

Oakland 38, Siegel 0

Oakhaven 58, Booker T. Washington 6

Obion County 8, Covington 63

Oliver Springs 35, Greenback 14

Oneida 24, Tellico Plains 14

Ooltewah 6, Walker Valley 41

Overton 33, Manassas 0

Page 49, Henry County 14

Peabody 56, Douglass 0

Pearl-Cohn 19, Kenwood 0

Perry County 6, South Fulton 17

Pigeon Forge 14, Gatlinburg-Pittman 41

Polk County 8, Meigs County 38

Pope John Paul II 21, Goodpasture Christian 30

Powell 49, Karns 3

Providence Christian Academy 21, Notre Dame 28

PURE Youth Athletics Alliance 7, DeSoto Central 35

Ravenwood 42, Franklin 10

Red Bank 10, Bradley Central 21

Red Boiling Springs 24, Monterey 61

Rhea County 63, Lakeway Christian 27

Richland 42, Community 8

Ridgeway 0, Kirby 48

Ripley 0, Dresden 47

Riverside 14, Mt. Pleasant 50

Riverdale 35, Stewarts Creek 7

Rockvale 11, Smyrna 41

Rockwood 49, Harriman 12

Sale Creek 25, Grace Baptist Academy 6

Science Hill 54, Cocke County 0

Scott 14, McMinn Central 41

Scotts Hill 12, Summertown 43

Sequatchie County 32, Cascade 0

Sequoyah 12, Signal Mountain 49

Sevier County 55, David Crockett 14

Seymour 31, Volunteer 41

Sheffield 0, Memphis Business Academy 56

Shelbyville Central 6, Brentwood 24

Siegel 0, Oakland 38

Signal Mountain 49, Sequoyah 12

Silverdale Academy 48, Christian Academy of Knoxville 21

Smith County 18, Jackson County 7

Smyrna 41, Rockvale 11

Soddy Daisy 7, McMinn County 49

South-Doyle 27, Gibbs 24

South Fulton 17, Perry County 6

South Greene 42, Chuckey-Doak 0

South Pittsburg 41, Franklin County 7

Southaven 12, Whitehaven 33

Springfield 29, East Nashville Magnet 28

Spring Hill 23, Maplewood 11

Station Camp 29, Lebanon 35

Stewart County 7, Fairview 42

Stewarts Creek 7, Riverdale 35

Stone Memorial 42, Loudon 21

Stratford 19, Gary West Side 12

Sullivan East 0, Greeneville 63

Summit 13, Lincoln County 35

Summertown 43, Scotts Hill 12

Sunbright 12, Oakdale 36

Sweetwater 21, Kingston 19

Sycamore 41, Harpeth 10

Tellico Plains 14, Oneida 24

Tennessee 43, Virginia 7

Tennessee Heat 26, CSTHEA Patriots 30

Trousdale County 27, Clay County 35

Tullahoma 19, Nolensville 27

Tyner Academy 45, Marshall County 26

Unaka 0, Hancock County 26

Unicoi County 23, Happy Valley 26

Union City 20, Halls 14

Union County 13, Alcoa 69

University School of Jackson 48, First Assembly Christian 6

Upperman 27, Beech 42

Virginia 7, Tennessee 43

Volunteer 41, Seymour 31

Walker Valley 41, Ooltewah 6

Warren County 31, Hixson 14

Wartburg Central 22, Cumberland Gap 26

Watertown 17, White House-Heritage 14

Waverly Central 21, East Hickman County 14

Wayne County 28, Hollow Rock-Bruceton Central 22

West 48, Campbell County 7

West Carroll 38, Humboldt 62

West Greene 15, Eagleton College and Career Academy 47

West Ridge 35, Daniel Boone 7

Westmoreland 31, White House 28

Westview 70, McNairy Central 0

White County 14, Livingston Academy 13

White House 28, Westmoreland 31

White House-Heritage 14, Watertown 17

White Station 20, Cordova 14

Whitehaven 33, Southaven 12

Whites Creek 20, Liberty Creek 14

Whitwell 54, Lookout Valley 0

William Blount 24, Halls 38

Wilson Central 6, Cookeville 34

Zion Christian Academy 7, Christian Community 0

