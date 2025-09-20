Tennessee High School Football Final Scores, Results - September 19, 2025
The 2025 Tennessee high school football season continued on Friday, and High School On SI has a list of final scores from the fifth weekend of action.
Tennessee High School Football Schedule & Scores (TSSAA) - September 19, 2025
Tennessee high school football final scores, results - September 19, 2025
Adamsville 27, Lewis County 34
Alcoa 69, Union County 13
Anderson County 58, Carter 28
Antioch 54, Centennial 40
Arlington 0, Collierville 58
Asheville Christian Academy 41, Copper Basin 61
Austin-East 21, Brainerd 0
Bartlett 17, Houston 14
Baylor 48, Christ Presbyterian Academy 7
Bearden 7, Hardin Valley Academy 24
Beech 42, Upperman 27
Blackman 49, LaVergne 0
Bolton 7, Millington Central 21
Booker T. Washington 6, Oakhaven 58
Bradley Central 21, Red Bank 10
Brentwood 24, Shelbyville Central 6
Brentwood Academy 31, Christian Brothers 0
Briarcrest Christian 58, St. Benedict at Auburndale 7
Brighton 21, Memphis Central 28
Campbell County 7, West 48
Camden Central 14, McKenzie 50
Cane Ridge 20, Overton 14
Cannon County 27, Gordonsville 42
Carter 28, Anderson County 58
Cascade 0, Sequatchie County 32
Centennial 40, Antioch 54
Cheatham County Central 26, Innovation Academy 0
Cherokee 7, Elizabethton 30
Chester County 7, Lexington 40
Christian Academy of Knoxville 21, Silverdale Academy 48
Christian Brothers 0, Brentwood Academy 31
Christian Community 0, Zion Christian Academy 7
Chuckey-Doak 0, South Greene 42
Claiborne 14, Johnson County 18
Clarksville 56, McGavock 0
Clarksville Academy 26, Friendship Christian 42
Clay County 35, Trousdale County 27
Cleveland 7, Oak Ridge 35
Clinton 21, Knoxville Central 51
Cloudland 14, Middlesboro 46
Coalfield 63, Midway 7
Cocke County 0, Science Hill 54
Coffee County Central 6, Independence 35
Collinwood 7, Loretto 28
Collierville 58, Arlington 0
Columbia Academy 7, Grace Baptist Academy 35
Columbia Central 38, Lawrence County 22
Community 8, Richland 42
Concord Christian 35, Middle Tennessee Christian 42
Cookeville 34, Wilson Central 6
Copper Basin 61, Asheville Christian Academy 41
Cordova 14, White Station 20
Cornersville 6, Eagleville 34
Cosby 19, North Greene 35
Covington 63, Obion County 8
Craigmont 45, Kingsbury 16
Creek Wood 41, Battle Creek 20
Crockett County 38, Hardin County 7
CSTHEA Patriots 30, Tennessee Heat 26
Cumberland Gap 26, Wartburg Central 22
Daniel Boone 7, West Ridge 35
David Crockett 14, Sevier County 55
Davidson Academy 14, Franklin Road Academy 35
DeKalb County 0, Macon County 42
DeSoto Central 35, PURE Youth Athletics Alliance 7
Dobyns-Bennett 35, Morristown-Hamblen East 0
Donelson Christian Academy 43, Franklin Christian Academy 28
Douglass 0, Peabody 56
Dresden 47, Ripley 0
Dyer County 27, Jackson North Side 57
Dyersburg 44, Bolivar Central 6
Eagleville 34, Cornersville 6
Eagleton College and Career Academy 47, West Greene 15
East Hamilton 45, Lenoir City 14
East Hickman County 14, Waverly Central 21
East Nashville Magnet 28, Springfield 29
East Ridge 35, Chattanooga Central 0
East Robertson 28, Kirkwood 24
Elizabethton 30, Cherokee 7
Ensworth 56, Lipscomb Academy 8
Fairview 42, Stewart County 7
Farragut 17, Maryville 42
Father Ryan 26, Memphis University 29
Fayette Academy 8, Jackson Christian 49
Fayette Ware 53, Lakeland Prep 60
Fayetteville 6, Forrest 38
First Assembly Christian 6, University School of Jackson 48
Forrest 38, Fayetteville 6
Franklin 10, Ravenwood 42
Franklin Christian Academy 28, Donelson Christian Academy 43
Franklin County 7, South Pittsburg 41
Franklin Road Academy 35, Davidson Academy 14
Friendship Christian 42, Clarksville Academy 26
Fulton 12, Heritage 30
Fulton County 34, Greenfield 57
Gallatin 13, Green Hill 46
Gary West Side 12, Stratford 19
Gatlinburg-Pittman 41, Pigeon Forge 14
Gibbs 24, South-Doyle 27
Gibson County 6, Milan 46
Gleason 50, Lake County 34
Glencliff 6, Hillsboro 35
Goodpasture Christian 30, Pope John Paul II 21
Gordonsville 42, Cannon County 27
Grace Baptist Academy 6, Sale Creek 25
Grace Baptist Academy 35, Columbia Academy 7
Grace Christian Academy 35, Columbia Academy 7
Grainger 8, Northview Academy 21
Green Hill 46, Gallatin 13
Greenback 14, Oliver Springs 35
Greeneville 63, Sullivan East 0
Greenfield 57, Fulton County 34
Halls 14, Union City 20
Halls 38, William Blount 24
Happy Valley 26, Unicoi County 23
Hardin County 7, Crockett County 38
Hardin Valley Academy 24, Bearden 7
Harpeth 10, Sycamore 41
Harriman 12, Rockwood 49
Haywood 28, Munford 51
Hendersonville 48, Hunters Lane 0
Henry County 14, Page 49
Heritage 30, Fulton 12
Hickman County 37, Montgomery Central 14
Hillcrest 2, Memphis Academy of Science and Engineering 44
Hillsboro 35, Glencliff 6
Hixson 14, Warren County 31
Hollow Rock-Bruceton Central 22, Wayne County 28
Houston 14, Bartlett 17
Houston County 20, McEwen 24
Humboldt 62, West Carroll 38
Hunters Lane 0, Hendersonville 48
Huntingdon 27, Jackson Central Merry 7
Huntland 35, Moore County 19
Independence 35, Coffee County Central 6
Innovation Academy 0, Cheatham County Central 26
Jackson Central Merry 7, Huntingdon 27
Jackson Christian 49, Fayette Academy 8
Jackson County 7, Smith County 18
Jackson North Side 57, Dyer County 27
Jackson South Side 41, Liberty Tech Magnet 0
Jefferson County 27, Mount Juliet 21
Johnson County 18, Claiborne 14
Karns 3, Powell 49
Kenwood 0, Pearl-Cohn 19
Kingston 19, Sweetwater 21
Kingsbury 16, Craigmont 45
Kirkwood 24, East Robertson 28
Kirby 48, Ridgeway 0
Knoxville Catholic 10, Montgomery Bell Academy 13
Knoxville Central 51, Clinton 21
Lake County 34, Gleason 50
Lakeland Prep 60, Fayette Ware 53
Lakeway Christian 27, Rhea County 63
LaVergne 0, Blackman 49
Lawrence County 22, Columbia Central 38
Lebanon 35, Station Camp 29
Lenoir City 14, East Hamilton 45
Lewis County 34, Adamsville 27
Lexington 40, Chester County 7
Liberty Creek 14, Whites Creek 20
Liberty Tech Magnet 0, Jackson South Side 41
Lincoln County 35, Summit 13
Lipscomb Academy 8, Ensworth 56
Livingston Academy 13, White County 14
Lookout Valley 0, Whitwell 54
Loretto 28, Collinwood 7
Loudon 21, Stone Memorial 42
Macon County 42, DeKalb County 0
Manassas 0, Overton 33
Maplewood 11, Spring Hill 23
Marshall County 26, Tyner Academy 45
Maryville 42, Farragut 17
McCallie 25, Mission Viejo 14
McEwen 24, Houston County 20
McGavock 0, Clarksville 56
McKenzie 50, Camden Central 14
McMinn Central 41, Scott 14
McMinn County 49, Soddy Daisy 7
McNairy Central 0, Westview 70
Meigs County 38, Polk County 8
Memphis Academy of Science and Engineering 44, Hillcrest 2
Memphis Business Academy 56, Sheffield 0
Memphis Central 28, Brighton 21
Memphis University 29, Father Ryan 26
Middle Tennessee Christian 42, Concord Christian 35
Middlesboro 46, Cloudland 14
Midway 7, Coalfield 63
Milan 46, Gibson County 6
Millington Central 21, Bolton 7
Mission Viejo 14, McCallie 25
Mitchell 30, Northpoint Christian 47
Montgomery Bell Academy 13, Knoxville Catholic 10
Montgomery Central 14, Hickman County 37
Monterey 61, Red Boiling Springs 24
Moore County 19, Huntland 35
Morristown-Hamblen East 0, Dobyns-Bennett 35
Mount Juliet 21, Jefferson County 27
Mount Juliet Christian Academy 6, Nashville Christian 71
Mt. Pleasant 50, Riverside 14
Munford 51, Haywood 28
Nashville Christian 71, Mount Juliet Christian Academy 6
Nolensville 27, Tullahoma 19
North Greene 35, Cosby 19
Northpoint Christian 47, Mitchell 30
Northview Academy 21, Grainger 8
Notre Dame 28, Providence Christian Academy 21
Oak Ridge 35, Cleveland 7
Oakdale 36, Sunbright 12
Oakland 38, Siegel 0
Oakhaven 58, Booker T. Washington 6
Obion County 8, Covington 63
Oliver Springs 35, Greenback 14
Oneida 24, Tellico Plains 14
Ooltewah 6, Walker Valley 41
Overton 33, Manassas 0
Overton 14, Cane Ridge 20
Page 49, Henry County 14
Peabody 56, Douglass 0
Pearl-Cohn 19, Kenwood 0
Perry County 6, South Fulton 17
Pigeon Forge 14, Gatlinburg-Pittman 41
Polk County 8, Meigs County 38
Pope John Paul II 21, Goodpasture Christian 30
Powell 49, Karns 3
Providence Christian Academy 21, Notre Dame 28
PURE Youth Athletics Alliance 7, DeSoto Central 35
Ravenwood 42, Franklin 10
Red Bank 10, Bradley Central 21
Red Boiling Springs 24, Monterey 61
Rhea County 63, Lakeway Christian 27
Richland 42, Community 8
Ridgeway 0, Kirby 48
Ripley 0, Dresden 47
Riverside 14, Mt. Pleasant 50
Riverdale 35, Stewarts Creek 7
Rockvale 11, Smyrna 41
Rockwood 49, Harriman 12
Sale Creek 25, Grace Baptist Academy 6
Science Hill 54, Cocke County 0
Scott 14, McMinn Central 41
Scotts Hill 12, Summertown 43
Sequatchie County 32, Cascade 0
Sequoyah 12, Signal Mountain 49
Sevier County 55, David Crockett 14
Seymour 31, Volunteer 41
Sheffield 0, Memphis Business Academy 56
Shelbyville Central 6, Brentwood 24
Siegel 0, Oakland 38
Signal Mountain 49, Sequoyah 12
Silverdale Academy 48, Christian Academy of Knoxville 21
Smith County 18, Jackson County 7
Smyrna 41, Rockvale 11
Soddy Daisy 7, McMinn County 49
South-Doyle 27, Gibbs 24
South Fulton 17, Perry County 6
South Greene 42, Chuckey-Doak 0
South Pittsburg 41, Franklin County 7
Southaven 12, Whitehaven 33
Springfield 29, East Nashville Magnet 28
Spring Hill 23, Maplewood 11
Station Camp 29, Lebanon 35
Stewart County 7, Fairview 42
Stewarts Creek 7, Riverdale 35
Stone Memorial 42, Loudon 21
Stratford 19, Gary West Side 12
Sullivan East 0, Greeneville 63
Summit 13, Lincoln County 35
Summertown 43, Scotts Hill 12
Sunbright 12, Oakdale 36
Sweetwater 21, Kingston 19
Sycamore 41, Harpeth 10
Tellico Plains 14, Oneida 24
Tennessee 43, Virginia 7
Tennessee Heat 26, CSTHEA Patriots 30
Trousdale County 27, Clay County 35
Tullahoma 19, Nolensville 27
Tyner Academy 45, Marshall County 26
Unaka 0, Hancock County 26
Unicoi County 23, Happy Valley 26
Union City 20, Halls 14
Union County 13, Alcoa 69
University School of Jackson 48, First Assembly Christian 6
Upperman 27, Beech 42
Virginia 7, Tennessee 43
Volunteer 41, Seymour 31
Walker Valley 41, Ooltewah 6
Warren County 31, Hixson 14
Wartburg Central 22, Cumberland Gap 26
Watertown 17, White House-Heritage 14
Waverly Central 21, East Hickman County 14
Wayne County 28, Hollow Rock-Bruceton Central 22
West 48, Campbell County 7
West Carroll 38, Humboldt 62
West Greene 15, Eagleton College and Career Academy 47
West Ridge 35, Daniel Boone 7
Westmoreland 31, White House 28
Westview 70, McNairy Central 0
White County 14, Livingston Academy 13
White House 28, Westmoreland 31
White House-Heritage 14, Watertown 17
White Station 20, Cordova 14
Whitehaven 33, Southaven 12
Whites Creek 20, Liberty Creek 14
Whitwell 54, Lookout Valley 0
William Blount 24, Halls 38
Wilson Central 6, Cookeville 34
Zion Christian Academy 7, Christian Community 0