No. 2 Cherry Creek picks up big win over No. 8 Skyridge in interstate showdown.

René Ferrán

Cherry Creek stays at No. 2 in the High School on SI Northwest Region rankings following its 51-28 victory over Skyridge (UT).
We recently released our High School on SI Power 25 national high school football rankings.

Now, we break it down by region.

Here’s a look at our Top 10 teams in the Northwest Region (Alaska, Colorado, Idaho, Montana, Oregon, Utah, Washington, Wyoming).

High School on SI Northwest Region Rankings — Sept. 16, 2025

1. Corner Canyon (Draper, Utah) (5-0) (No. 13 nationally)

2. Cherry Creek (Greenwood Village, Colo.) (4-0)

3. West Linn (Ore.) (2-0)

4. Lake Oswego (Ore.) (3–0)

5. Ridgeline (Millville, Utah) (5-0)

6. Graham-Kapowsin (Wash.) (2-0)

7. Valor Christian (Highlands Ranch, Colo.) (3-0)

8. Skyridge (Lehi, Utah) (4-1)

9. Lake Stevens (Wash.) (2-0)

10. Rocky Mountain (Meridian, Idaho) (3-0)

Under Consideration

American Fork (Utah)

Billings Central Catholic (Mont.)

Bishop Kelly (Boise, Idaho)

Chiawana (Pasco, Wash.)

Eastside Catholic (Sammamish, Wash.)

Lone Peak (Highland, Utah)

Mountain Vista (Highlands Ranch, Colo.)

Star Valley (Afton, Wyo.)

Willamette (Eugene, Ore.)

Published
René Ferrán
RENÉ FERRÁN

René Ferrán has written about high school sports in the Pacific Northwest since 1993, with his work featured at the Idaho Press Tribune, Tri-City Herald, Seattle Times, Tacoma News Tribune, The Columbian and The Oregonian before he joined SBLive Sports in 2020.

