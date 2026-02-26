Who’s Heading to Madison? Wisconsin D3 State Wrestling Qualifiers Ready for the Spotlight
With the widely popular Wisconsin high school wrestling season winding down, the time has arrived to celebrate the outstanding efforts of the top athletes who have qualified for the upcoming 2026 WIAA Individual State Wrestling Tournament.
The prestigious 83rd annual tournament is scheduled to take place at the University of Wisconsin's Kohl Center in Madison, Wis., on Feb. 26-28.
The three-day event will feature 588 wrestlers, highlighting the premier competitors in the state's three respective boys divisions.
We continue by taking a look at the strong Division 3 field, including 196 battle-tested wrestlers seeking titles.
Individuals earning top seeds were:
- 106: Shiocton sophomore Tucker Keberlein
- 113: Marathon sophomore Taylor Underwood 120: Marathon senior Blake Underwood
- 126: Wabeno-Laona-Three Lakes junior Reegan Roy
- 132: Pecatonica-Argyle senior Lukas Orloff
- 138: Marathon senior Cale Quaintance
- 144: Aquinas senior Roger Flege
- 150: Brillion junior Colton Klug
- 157: Weyauwega-Fremont sophomore Collin Hamm
- 165: Iowa-Grant-Highland senior Jaxon Busse
- 175: Iowa-Grant-Highland junior Brock Hinderman
- 190: Mishicot junior Owen Schacht
- 215: Prairie du Chien senior Jack Simmons
- 285: Aquinas senior Tyson Martin
Note: Complete brackets can be accessed by clicking the specific weight class (highlighted in blue). The list of qualifiers includes seed position (1-14), athlete name, school, class, and overall season record.
106 pounds
1. Tucker Keberlein, Shiocton, soph. (43-1)
2. Dakota Kraft, Edgar, fr. (45-3)
3. Sterling Schanen, Ozaukee, fr. (43-5)
4. Trigg Riley, Mineral Point, soph. (23-4)
5. Zander Baehnman, Weyauwega-Fremont, jr. (42-11)
6. Griffin Wineski, Iowa-Grant-Highland, soph. (35-10)
7. Colin Hagen, Cumberland, soph. (32-13)
8. Wyatt Schramm, Riverdale, soph. (47-6)
9. Ryker Moskiewicz, Cadott, soph. (36-7)
10. Casey Poulson, Palmyra-Eagle, soph. (26-6)
11. Samuel Kraynik, Kewaunee, soph. (33-9)
12. Elliott Radintz, Glenwood City, soph. (42-11)
13. Parker Trieloff, Cambridge, fr. (32-13)
14. Gabriel Mueller, Rosholt, fr. (23-10)
113 pounds
1. Taylor Underwood, Marathon, soph. (38-1)
2. Jaydon LeNoble, Weyauwega-Fremont, jr. (24-4)
3. Memphis Burkhalter, Mineral Point, soph. (33-4)
4. Max Clark, Wabeno-Laona-Three Lakes, sr. (39-4)
5. Chase Heimerman, Cedar Grove-Belgium, sr. (46-4)
6. Waylon Fry, Glenwood City, fr. (44-5)
7. Sawyer Kundinger, Auburndale, soph. (33-10)
8. James Schramm, Riverdale, soph. (17-6)
9. Will Kratochvill, Lancaster, jr. (30-10)
10. Layton Gruenenfelder, Pecatonica-Argyle, fr. (41-5)
11. Caleb Hile, Cumberland, sr. (35-9)
12. Jack Kaczrowski, Mishicot, fr. (40-13)
13. Joan Tellez, Oostburg, jr. (33-14)
14. Mason Affeldt, Shiocton, soph. (23-17)
120 pounds
1. Blake Underwood, Marathon, sr. (52-0)
2. Gavin Slark, Markesan, jr. (49-3)
3. Josue Azuara, Weyauwega-Fremont, jr. (23-0)
4. Ryker Schingeck, Wabeno-Laona-Three Lakes, soph. (53-1)
5. Hunter Reid, Prairie du Chien, jr. (44-9)
6. Luke Moen, Turtle Lake-Clayton, sr. (34-10)
7. Caleb Schreiber, Random Lake, jr. (35-13)
8. Wyatt "Trapper" Hoffman, Iowa-Grant-Highland, fr. (33-12)
9. Andrew Helbach, Amherst, soph. (44-10)
10. Charlie Krebs, Pecatonica-Argyle, fr. (41-12)
11. Landon Heimerman, Cedar Grove-Belgium, soph. (35-11)
12. Wyatt Anderson, Cadott, fr. (38-12)
13. Kolten Schisel, Valders, soph. (35-16)
14. Sawyer Brite, Glenwood City, fr. (7-2)
126 pounds
1. Reegan Roy, Wabeno-Laona-Three Lakes, jr. (52-3)
2. Parker Spierings, Brillion, jr. (49-2)
3. Liam Carey, Mineral Point, soph. (42-6)
4. Martez Sheard, Aquinas, soph. (30-2)
5. Carson Weiler, Auburndale, soph. (49-3)
6. William Obermueller, Glenwood City, jr. (45-9)
7. Holdyn Volkman, Shiocton, jr. (36-11)
8. Seth Kessen, Cedar Grove-Belgium, sr. (39-10)
9. Evan Sigafus, Black Hawk-Shullsburg, soph. (28-2)
10. Rylan Konen, Weyauwega-Fremont, sr. (44-11)
11. Evan Harmsen, Oakfield, fr. (15-2)
12. Kivin Juresh, Whitehall, soph. (36-6)
13. Corbyn Holdeman, Cameron, fr. (44-10)
14. Ashton Udelhoven, Boscobel-Wauzeka-Steuben, jr. (35-11)
132 pounds
1. Lukas Orloff, Pecatonica-Argyle, sr. (50-1)
2. McCallister Ramage, Lake Country Lutheran, sr. (41-2)
3. Zade Grassel, Auburndale, sr. (47-5)
4. Jordan Lisiecki, Lomira, jr. (37-4)
5. Jake Buss, Weyauwega-Fremont, jr. (38-5)
6. Rylan Mlsna, Cashton, fr. (37-7)
7. Preston Arvey, Glenwood City, jr. (43-9)
8. Mason Demerath, Shiocton, sr. (39-10)
9. Mason Malnory, Omro, jr. (39-9)
10. Dalton Fletcher, Wittenberg-Birnamwood, jr. (46-11)
11. Hudson Paar, Dodgeland, soph. (31-2)
12. Alex Mikunda, Ladysmith, jr. (42-10)
13. Lucas Forrest, Stratford, sr. (35-12)
14. Kanoa Rodgers, De Soto, soph. (31-17)
138 pounds
1. Cale Quaintance, Marathon, sr. (49-4)
2. Braden Johnson, Cumberland, jr. (48-0)
3. Brody Miess, Riverdale, sr. (45-3)
4. Izaiah Sanchez, Shiocton, sr. (48-1)
5. Colin Cournoyer, Stratford, sr. (38-7)
6. Carsen Voskuil, Cedar Grove-Belgium, sr. (49-2)
7. Grahm Lemmenes, Laconia, sr. (30-2)
8. Samuel Springer, Mineral Point, soph. (32-9)
9. Tyler Paulson, Aquinas, soph. (32-8)
10. Jace Nicklaus, Brillion, sr. (43-11)
11. Devin Wudtke, Wittenberg-Birnamwood, sr. (38-9)
12. Brady Ebert, Waterloo, sr. (40-10)
13. Yamanni Tellez, Kenosha St. Joseph, jr. (29-12)
14. Brady Valentine, Barron, jr. (36-9)
144 pounds
1. Roger Flege, Aquinas, sr. (32-4)
2. Karrsen Bussan, Pardeeville, soph. (50-0)
3. Aaron Knetter, Stratford, jr. (43-5)
4. Mason Groskreutz, Westfield, jr. (47-2)
5. Carter Birdyshaw, Weyauwega-Fremont, jr. (40-5)
6. Samuel Buchholz, Lake Country Lutheran, sr. (29-4)
7. Parker Mlsna, Cashton, sr. (44-8)
8. Dax Steinbach, Cornell-Gilman-Lake Holcombe, fr. (32-8)
9. Vince Knowles, Cedar Grove-Belgium, sr. (45-6)
10. Oliver Sudbrink, Cadott, soph. (37-9)
11. Mason Scullion, Mineral Point, jr. (32-10)
12. Lucas Heimke, Lena, sr. (45-10)
13. Landon Obermueller, Glenwood City, sr. (41-15)
14. Bo Davis Davis, Wittenberg-Birnamwood, jr. (36-18)
150 pounds
1. Colton Klug, Brillion, jr. (45-3)
2. Lakota Brewer, Riverdale, jr. (48-5)
3. Kingston Galetka, Pardeeville, sr. (40-2)
4. Benjamin Miller, Wittenberg-Birnamwood, sr. (49-6)
5. JJ Adomaitis, Phillips, sr. (41-0)
6. Trevor Trowbridge, Auburndale, sr. (36-9)
7. Nolan Anzia, Cedar Grove-Belgium, soph. (39-12)
8. Mason Hird, Prairie du Chien, sr. (42-8)
9. Magnum Moggo, Clear Lake, soph. (37-9)
10. Tavin Bomkamp, Parkview-Albany, soph. (39-6)
11. Kash Lemmenes, Laconia, soph. (37-7)
12. Maverick Arneson, Cochrane-Fountain City, soph. (31-10)
13. Jackson Young, Shiocton, sr. (34-15)
14. Scott Gutermann, Random Lake, soph. (32-16)
157 pounds
1. Collin Hamm, Weyauwega-Fremont, soph. (52-2)
2. Gabe Gerber, Ladysmith, sr. (19-0)
3. Emmett Collins, Mineral Point, jr. (30-7)
4. Waylon Hargrove, Aquinas, sr. (33-8)
5. Dylan Hood, Kenosha St. Joseph, jr. (42-3)
6. Gavin Tritz, Assumption-Pacelli, jr. (41-5)
7. Swayne Stencil, Marathon, sr. (43-4)
8. Otto Anglemyer. Amherst, sr. (42-10)
9. Luke Hartz, Johnson Creek, sr. (42-5)
10. Drew Powell, Brookwood, sr. (47-8)
11. Jeffrey Stefanich, Random Lake, soph. (43-10)
12. Conner Carlson, Cameron, sr. (43-11)
13. Scott Daniels, Shiocton, sr. (36-14)
14. Trevor Gauthier, Kewaunee, sr. (35-15)
165 pounds
1. Jaxson Busse, Iowa-Grant-Highland, sr. (37-4)
2. Liam Richards, Oostburg, jr. (48-1)
3. Jacob Dannenberg, Mineral Point, jr. (40-9)
4. Logan Peterson, Cumberland, sr. (34-4)
5. Tristen Verbeten, Reedsville, sr. (47-6)
6. Asher Turner, Spring Valley-Elmwood, jr. (40-5)
7. Logan Carley, Omro, sr. (42-9)
8. Tate Sonnentag, Marathon, sr. (41-13)
9. Lance Veeser, Southern Door, jr. (41-7)
10. Cole Schley, Flambeau, sr. (35-12)
11. Collin Vanark, Lena, jr. (34-12)
12. Marcus Klar, Aquinas, sr. (32-12)
13. Elijah Gunn, Parkview-Albany, soph. (34-12)
14. Kolton Wagoner, Lomira, sr. (30-18)
175 pounds
1. Brock Hinderman, Iowa-Grant-Highland, jr. (43-4)
2. Seth Race, Cedar Grove-Belgium, sr. (48-2)
3. Brandon Wright, Turtle Lake-Clayton, sr. (50-3)
4. Max Peterson, Lena, sr. (48-3)
5. Weston Schmidt, Brillion, jr. (42-10)
6. Grant Salber, Marathon, sr. (43-10)
7. Maximo Xolo, Darlington, fr. (30-8)
8. Carter Soltis, Ladysmith, sr. (33-7)
9. Jacob Phelps, Cadott, fr. (44-7)
10. Logan Hendricks, Clinton, sr. (38-8)
11. Zach Sherman, Peshtigo, sr. (38-12)
12. Jake Kramer, Prairie du Chien, soph. (37-17)
13. Axel Dock, Oostburg, jr. (36-12)
14. Kale Zimmerman, Valders, sr. (39-13)
190 pounds
1. Owen Schacht, Mishicot, jr. (51-1)
2. Nolan Hanke, Lancaster, sr. (41-5)
3. Brody Hoffman, Wabeno-Laona-Three Lakes, jr. (41-3)
4. Simon Schwabe, Random Lake, jr. (44-6)
5. Sawyer Ebner, Cameron, jr. (37-5)
6. Lucas Stahnke, Edgar, sr. (42-8)
7. Calum Crist, Darlington, jr. (17-6)
8. Ayron DeLeasky, Phillips, sr. (35-8)
9. Conner Mannel, Weyauwega-Fremont, jr. (26-5)
10. Austiin Doven, Crivitz-Wausaukee, sr. (43-10)
11. Steve Meyer, Cochrane-Fountain City, sr. (35-14)
12. Howard Boyle, Pardeeville, sr. (30-7)
13. Syrus Anderson, Cedar Grove-Belgium, sr. (28-12)
14. Ty Cutts, Iowa-Grant-Highland, soph. (26-18)
215 pounds
1. Jack Simmons, Prairie du Chien, sr. (48-8)
2. Jabin Lawson, Markesan, sr. (23-4)
3. Toay Ragatz, Lancaster, soph. (37-5)
4. Jack Steinmeyer, Spring Valley-Elmwood, sr. (37-9)
5. Brody Gilberston, Cumberland, jr. (24-3)
6. Joshua Cebery, Montello, sr. (27-4)
7. Josh Anzia, Cedar Grove-Belgium, jr. (40-9)
8. Isaiah Romero, Boyceville, jr. (49-6)
9. Lincoln Nemec, Peshtigo, sr. (15-2)
10. Ethan Bryant, Hustisford, sr. (33-10)
11. Wyatt Wetzel, Weyauwega-Fremont, jr. (30-12)
12. Mitchell Reinecke, Cadott, sr. (34-14)
13. George Seegmiller, Wittenberg-Birnamwood, sr. (39-17)
14. Gage Ruf, Darlington, jr. (22-10)
285 pounds
1. Tyson Martin, Aquinas, sr. (41-1)
2. Grant Mathews, Riverdale, sr. (50-3)
3. Zach Hellendrung, Boyceville, sr. (50-4)
4. Mitchell Boeder, Kewaunee, sr. (36-6)
5. Owen Lueck, Stratford, jr. (41-5)
6. Parker Tulachka, Mishicot, soph. (40-8)
7. Vadim Misiura, Cedar Grove-Belgium, sr. (35-15)
8. Samuel Incha, Cambridge, sr. (32-6)
9. Brent Collar, Shiocton, soph. (36-10)
10. Joshua Eighmy, Elcho, sr. (45-4)
11. Jayk Lauersdorf, Waterloo, sr. (38-7)
12. Alex Becker, Auburndale, soph. (38-8)
13. Dante Williams, Kenosha St. Joseph, sr. (37-10)
14. Vince Avila-Gonzalez, Cumberland, soph. (14-9)
-- Jeff Hagenau | jeffreyhagenau@gmail.com