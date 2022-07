2022 Alabama Crimson Tide Football Roster

A complete breakdown of the 2022 Crimson Tide by name, jersey number, position, year in school, hometown, state, height and weight.

2022 Crimson Tide Transfers

Jermaine Burton WR, 6-0, 200, Jr., Calabasas, Calif./Calabasas/Georgia Jahmyr Gibbs RB, 5-11, 200, Jr., Dalton, Ga./Dalton/Georgia Tech Tyler Harrell WR, 6-0, 165, Jr., Miami, Fla./Columbus/Louisville Eli Ricks, DB, 6-2, 190, Jr., Rancho Cucamonga, Calif./IMG Academy/LSU Tyler Steen, OT, 6-5, 317, Gr., Fort Lauderdale, Fla./St. Thomas Aquinas/Vanderbilt

2022 Crimson Tide Signing Class

Name Pos. Ht. Wt. Hometown/Previous School

Jeremiah Alexander LB, 6-2, 258, Alabaster, Ala./Thompson Aaron Anderson WR, 5-9, 184, New Orleans, La./Edna Karr Isaiah Bond WR, 5-11, 175, Buford, Ga./Buford Tyler Booker OL, 6-5, 332, New Haven, Conn./IMG Academy Elijah Brown TE, 6-5, 238, Dayton, Ohio/Wayne Jihaad Campbell LB, 6-3, 225, Erial, N.J./IMG Academy Trequon Fegans DB, 6-2, 185, Alabaster, Ala./Thompson Isaiah Hastings DL, 6-4, 290, Toronto, Canada/Clearwater Academy International (Fla.) Emmanuel Henderson RB, 6-1, 185, Hartford, Ala./Geneva County Antonio Kite DB, 6-1, 180, Anniston, Ala./Anniston Kendrick Law WR, 5-11, 193, Shreveport, La./Captain Shreve Danny Lewis TE, 6-4, 255, New Iberia, La./Westgate Earl Little Jr. DB, 6-1, 180, Fort Lauderdale, Fla./American Heritage Jamarion Miller RB, 5-10, 201, Tyler, Texas/Tyler Legacy Shawn Murphy LB, 6-2, 224, Manassas, Va./Unity Reed Amari NiBlack ATH, 6-4, 225, Clearwater, Fla./Lakewood Jaheim Oatis DL, 6-5, 370, Columbia, Miss./Columbia Khurtiss Perry DL, 6-2, 264, Pike Road, Ala./Pike Road Jake Pope DB, 6-1, 190, Buford, Ga./Buford Kobe Prentice WR, 5-10, 171, Calera, Ala./Calera Shazz Preston WR, 6-0, 190, Saint James, La./Saint James Elijah Pritchett OL, 6-6, 300, Columbus, Ga./Carver Ty Simpson QB, 6-2, 198, Martin, Tenn./Westview Miles Kitselman, 6-5, 250, Lyndon Kan./Lyndon/Hutchinson CC

Also: Dayne Shor OL, 6-5, 308, Alpharetta, Ga./Denmark (transferred to UConn)

2022 Alabama Crimson Tide Coaches

Nick Saban, head coach

Joe Cox, tight ends

Robert Gillespie, running backs

Pete Golding, defensive coordinator/interior linebackers

Coleman Hutzler, special teams coordinator/outside linebackers

Charles Kelly, associate defensive coordinator/safeties

Eric Wolford, offensive line

Bill O'Brien, offensive coordinator/quarterbacks

Freddie Roach, defensive line

Travaris Robinson, cornerbacks

Holmon Wiggins, assistant head coach of offense/wide receivers

Also

Ellis Ponder, football chief operating officer

David Ballou, director of sports performance

Sal Sunseri, special assistant to the head coach

Todd Watch, special assistant to the head coach

Drew Svoboda, senior special assistant to the head coach

All information on this post will be regularly updated as necessary.