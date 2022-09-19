SEC Shorts: Penn St. Tries to Slip Charge for Murder of Auburn
Another college football weekend has come and gone, so it's time for another laugh with the guys from SEC Shorts.
This week the cops in Tiger Town grill Penn State for the murder of the Auburn Tigers. Are they capable of gathering enough evidence to get a conviction when part of the evidence is that it was a Bryan Harsin team that was murdered?
HOGS FEED:
THERE IS MUCH THE CURRENT STAFF CAN LEARN, STEAL FROM BOBBY PETRINO
SANDERS AVOIDS RUNNING INTO THE RAZORBACK RECORDS BOOKS SATURDAY AND THAT'S A GOOD THING
DESPITE EARLY STRUGGLES, HOGS FIND WAY TO MAKE IT 'SPECIAL' IN THE END
HOGS PLAY ROLE OF ORIGINAL APOLLO CREED, AVOID ROCKY II
SEC ROUND-UP: NEGATIVES KEEP COMING IN AUBURN, GAMECOCKS FORGET TACKLING IS PART OF FOOTBALL, AND MUCH MORE
A GOOD PUNCH IN THE MOUTH SHOULD MAKE HOGS FEEL BETTER SATURDAY
HOGS' SAM PITTMAN WOULD LIKE TO MAKE WIDE RECEIVER BY COMMITTEE A LITTLE LARGER
HOW TO WATCH-LISTEN TO RAZORBACKS AGAINST MISSOURI STATE ON SATURDAY
HAS HOGS COACH SAM PITTMAN'S PLAN FOR DOMINIQUE JOHNSON WORKED LIKE HE WANTED?
TEXAS HAS LOT TO LEARN FROM ALABAMA, ARKANSAS BEFORE ENTERING SEC
BOBBY PETRINO, JASON SHELLEY PERFECT COMBO TO CAUSE HOGS PROBLEMS SATURDAY AND FANS, BUMPER POOL KNOW IT
PITTMAN DISCUSSES WHETHER DOMINIQUE JOHNSON WILL PLAY SATURDAY
SEC ROUNDUP: DAWGS, VOLS CANCEL ON OU, AUBURN HAS TEMP AD, MANNING CALLS OUT TENNESSEE, JAY-Z PROTEGE EARNS SHOE DEAL AT LSU
HOG FANS NEED TO TAKE WAIT AND SEE APPROACH WITH THIS TEAM
WHAT OFFENSIVE LINEMAN BRADY LATHAM, RUNNING BACK AJ GREEN SAID AFTER TUESDAY'S PRACTICE
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