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SEC Shorts: Penn St. Tries to Slip Charge for Murder of Auburn

The crew evaluates whether Gary Danielson would hold up in front of an SEC jury

Another college football weekend has come and gone, so it's time for another laugh with the guys from SEC Shorts.

This week the cops in Tiger Town grill Penn State for the murder of the Auburn Tigers. Are they capable of gathering enough evidence to get a conviction when part of the evidence is that it was a Bryan Harsin team that was murdered?

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HOGS FEED:

THERE IS MUCH THE CURRENT STAFF CAN LEARN, STEAL FROM BOBBY PETRINO

SANDERS AVOIDS RUNNING INTO THE RAZORBACK RECORDS BOOKS SATURDAY AND THAT'S A GOOD THING

DESPITE EARLY STRUGGLES, HOGS FIND WAY TO MAKE IT 'SPECIAL' IN THE END

HOGS PLAY ROLE OF ORIGINAL APOLLO CREED, AVOID ROCKY II

SEC ROUND-UP: NEGATIVES KEEP COMING IN AUBURN, GAMECOCKS FORGET TACKLING IS PART OF FOOTBALL, AND MUCH MORE

A GOOD PUNCH IN THE MOUTH SHOULD MAKE HOGS FEEL BETTER SATURDAY

HOGS' SAM PITTMAN WOULD LIKE TO MAKE WIDE RECEIVER BY COMMITTEE A LITTLE LARGER

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BOBBY PETRINO, JASON SHELLEY PERFECT COMBO TO CAUSE HOGS PROBLEMS SATURDAY AND FANS, BUMPER POOL KNOW IT

PITTMAN DISCUSSES WHETHER DOMINIQUE JOHNSON WILL PLAY SATURDAY

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HOG FANS NEED TO TAKE WAIT AND SEE APPROACH WITH THIS TEAM

WHAT OFFENSIVE LINEMAN BRADY LATHAM, RUNNING BACK AJ GREEN SAID AFTER TUESDAY'S PRACTICE

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