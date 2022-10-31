SEC Roll Call: How Are Arkansas, Auburn, Rest of League Handling Halloween?
The SEC slate is over, which means it's time again for YouTube comedian Matt Mitchell to take the SEC teams through the Week 9 edition of the "SEC Roll Call."
This week the teams are taking a break to do a little trick-or-treating. Definitely make sure you are paying attention for Arkansas and stick around for the big payoff at the end.
HOGS FEED:
NOW THAT ARKANSAS RAN OFF HARSIN, AUBURN NEEDS LIST OF QUALITIES TO SEEK OUT IN NEW SHINING 'KNIGHT'
AUBURN WANTED TO CAP WEEKEND BY FIRING HARSIN & HIRING HOGS' AD
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MIKE NEIGHBORS PREVIEWS WEDNESDAY NIGHT EXHIBITION GAME
ARKANSAS FANS BASE WILL DOUBLE WITH ADDITION OF ALABAMA FANS
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ROCKET SANDERS KEEPS CHECKING OFF PERSONAL GOALS
KJ JEFFERSON WANTED TO 'GROUND AND POUND' AUBURN IN SECOND HALF
RAZORBACKS GET BLASTED BY 30 POINTS IN EXHIBITION LOSS TO LONGHORNS
TEXAS STILL A BIG GAME TO PLAYERS WHETHER IT'S AN EXHIBITION OR NOT
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IS ARKANSAS GOOD TEAM OR A BAD TEAM?