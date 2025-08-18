Wolverine Digest

Predicting every win/loss for all 18 Big Ten Football teams in 2025

The Big Ten is very loaded at top, but which teams might meet in the Big Ten Championship Game?

Trent Knoop

We are just days away from Week 0 kicking off, but most Big Ten fans will have to wait until next Saturday before they see their favorite team taking the field.

Which teams are capable of winning the Big Ten this year? There are a few that stand out. We now have a better idea after picking every winner of every game involving a Big Ten team in 2025.

Here's how I think the Big Ten will unfold in 2025. You can scroll down to see every predicted record.

Illinois

Luke Altmye
Record: 10-2 (8-1)

Wins: Western Illinois, Western Michigan, @Indiana, USC, @Purdue, Ohio State, Rutgers, Maryland, @Wisconsin, Northwestern

Losses: @Duke, @Washington

Penn State

Record: 11-1 (8-1)

Wins: Nevada, Florida Int., Villanova, Oregon, @UCLA, Northwestern, @Iowa, Indiana, @Michigan State, Nebraska, @Rutgers

Losses: @Ohio State

Oregon

Dante Moor
Record: 11-1 (8-1)

Wins: Montana State, Oklahoma State, @Northwestern, Oregon State, Indiana, @Rutgers, Wisconsin, @Iowa, Minnesota, USC, @Washington

Losses: @Penn State

Michigan

Record: 10-2 (8-1)

Wins: New Mexico, Central Michigan, Wisconsin, @USC, Washington, @Michigan State, Purdue, @Northwestern, @Maryland, Ohio State

Losses: @Oklahoma, @Nebraska

Ohio State

Jeremiah Smit
Record: 10-2 (7-2)

Wins: Texas, Grambling, Ohio, @Washington, Minnesota, @Wisconsin, Penn State, @Purdue, UCLA, Rutgers

Losses: @Illinois, @Michigan

USC

Record: 8-4 (6-3)

Wins: Missouri State, Georgia Southern, @Purdue, Michigan State, @Nebraska, Northwestern, Iowa, UCLA

Losses: @Illinois, Michigan, @Notre Dame, @Oregon

Nebraska

Dylan Raiol
Record: 9-3 (6-3)

Wins: @Cincinnati, Akron, Houston Christian, Michigan, Michigan State, @Maryland, @Minnesota, Northwestern, Iowa

Losses: USC, @UCLA, @Penn State

Iowa

Record: 7-5 (5-4)

Wins: Albany, UMass, @Rutgers, Indiana, @Wisconsin, Minnesota, Michigan State

Losses: @Iowa State, Penn State, Oregon, @USC, @Nebraska

Indiana

Indiana Footbal
Record: 8-4 (5-4)

Wins: Old Dominion, Kennesaw State, Indiana State, Michigan State, UCLA, @Maryland, Wisconsin, @Purdue

Losses: Illinois, @Iowa, @Oregon, Penn State

Washington

Record: 8-4 (5-4)

Wins: Colorado State, UC Davis, @Washington State, @Maryland, Rutgers, Illinois, Purdue, @UCLA

Losses: Ohio State, @Michigan, @Wisconsin, Oregon

Michigan State

Aidan Chile
Record: 6-6 (3-6)

Wins: Western Michigan, Boston College, Youngstown State, UCLA, @Minnesota, Maryland

Losses: @USC, @Nebraska, @Indiana, Michigan, Penn State, @Iowa

Wisconsin

Record: 5-7 (3-6)

Wins: Miami OH, Middle Tennessee, Maryland, Washington, @Minnesota

Losses: @Alabama, @Michigan, Iowa, Ohio State, @Oregon, @Indiana, Illinois

Minnesota

Minnesota Footbal
Record: 6-6 (3-6)

Wins: Buffalo, Northwestern State, @Cal, Rutgers, Purdue, @Northwestern

Losses: @Ohio State, Nebraska, @Iowa, Michigan State, @Oregon, Wisconsin

UCLA

Record: 5-7 (3-7)

Wins: @UNLV, New Mexico, @Northwestern, Maryland, Nebraska

Losses: Utah, Penn State, @Michigan State, @Indiana, @Ohio State, Washington, @USC

Rutgers

Rutger
Record: 5-7 (2-7)

Wins: Ohio, Miami OH, Norfolk St., @Purdue, Maryland

Loses: Iowa, @Minnesota, @Washington, Oregon, @Illinois, @Ohio State, Penn State

Northwestern

Record: 3-9 (1-8)

Wins: Western Illinois, UL Monroe, Purdue

Losses: @Tulane, Oregon, UCLA, @Penn State, @Nebraksa, USC, Michigan, Minnesota, @Illinois

Maryland

Nolan Ra
Record: 3-9 (0-9)

Wins: Florida Atlantic, Northern Illinois, Towson

Losses: @Wisconsin, Washington, Nebraska, @UCLA, Indiana, @Rutgers, @Illinois, Michigan, @Michigan State

Purdue

Record: 2-10 (0-9)

Wins: Ball State, Southern Illinois

Losses: USC, @Notre Dame, Illinois, @Minnesota, @Northwestern, Rugers, @Michigan, Ohio State, @Washington, Indiana

Penn State, Orego
Final Standings

Penn State: 11-1 (8-1)
Oregon: 11-1 (8-1)
Illinois: 10-2 (8-1)
Michigan: 10-2 (8-1)
Ohio State: 10-2 (7-2)
USC: 8-4 (6-3)
Nebraska: 9-3 (6-3)
Iowa: 7-5 (5-4)
Indiana: 8-4 (5-4)
Washington: 8-4 (5-4)
Michigan State: 6-6 (3-6)
Wisconsin: 5-7 (3-6)
Minnesota: 6-6 (3-6)
UCLA: 5-7 (3-6)
Rutgers: 5-7 (2-7)
Northwestern: 3-9 (1-8)
Maryland: 3-9 (0-9)
Purdue: 2-10 (0-9)

Trent Knoop
TRENT KNOOP

Trent began writing and covering Michigan athletics back in 2020. He became a credentialed member of the media in 2021. Trent began writing with Sports Illustrated in 2023 and became the Senior Writer for Michigan Wolverines On SI for the 2024 football season.

