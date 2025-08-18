Predicting every win/loss for all 18 Big Ten Football teams in 2025
- Penn State Nittany Lions
- Oregon Ducks
- Michigan Wolverines
- Illinois Fighting Illini
- Ohio State Buckeyes
- USC Trojans
- Nebraska Cornhuskers
- Iowa Hawkeyes
- Washington Huskies
- Indiana Hoosiers
- Michigan State Spartans
- Wisconsin Badgers
- UCLA Bruins
- Minnesota Golden Gophers
- Rutgers Scarlet Knights
- Northwestern Wildcats
- Purdue Boilermakers
- Maryland Terrapins
We are just days away from Week 0 kicking off, but most Big Ten fans will have to wait until next Saturday before they see their favorite team taking the field.
Which teams are capable of winning the Big Ten this year? There are a few that stand out. We now have a better idea after picking every winner of every game involving a Big Ten team in 2025.
Here's how I think the Big Ten will unfold in 2025. You can scroll down to see every predicted record.
Illinois
Record: 10-2 (8-1)
Wins: Western Illinois, Western Michigan, @Indiana, USC, @Purdue, Ohio State, Rutgers, Maryland, @Wisconsin, Northwestern
Losses: @Duke, @Washington
Penn State
Record: 11-1 (8-1)
Wins: Nevada, Florida Int., Villanova, Oregon, @UCLA, Northwestern, @Iowa, Indiana, @Michigan State, Nebraska, @Rutgers
Losses: @Ohio State
Oregon
Record: 11-1 (8-1)
Wins: Montana State, Oklahoma State, @Northwestern, Oregon State, Indiana, @Rutgers, Wisconsin, @Iowa, Minnesota, USC, @Washington
Losses: @Penn State
Michigan
Record: 10-2 (8-1)
Wins: New Mexico, Central Michigan, Wisconsin, @USC, Washington, @Michigan State, Purdue, @Northwestern, @Maryland, Ohio State
Losses: @Oklahoma, @Nebraska
Ohio State
Record: 10-2 (7-2)
Wins: Texas, Grambling, Ohio, @Washington, Minnesota, @Wisconsin, Penn State, @Purdue, UCLA, Rutgers
Losses: @Illinois, @Michigan
USC
Record: 8-4 (6-3)
Wins: Missouri State, Georgia Southern, @Purdue, Michigan State, @Nebraska, Northwestern, Iowa, UCLA
Losses: @Illinois, Michigan, @Notre Dame, @Oregon
Nebraska
Record: 9-3 (6-3)
Wins: @Cincinnati, Akron, Houston Christian, Michigan, Michigan State, @Maryland, @Minnesota, Northwestern, Iowa
Losses: USC, @UCLA, @Penn State
Iowa
Record: 7-5 (5-4)
Wins: Albany, UMass, @Rutgers, Indiana, @Wisconsin, Minnesota, Michigan State
Losses: @Iowa State, Penn State, Oregon, @USC, @Nebraska
Indiana
Record: 8-4 (5-4)
Wins: Old Dominion, Kennesaw State, Indiana State, Michigan State, UCLA, @Maryland, Wisconsin, @Purdue
Losses: Illinois, @Iowa, @Oregon, Penn State
Washington
Record: 8-4 (5-4)
Wins: Colorado State, UC Davis, @Washington State, @Maryland, Rutgers, Illinois, Purdue, @UCLA
Losses: Ohio State, @Michigan, @Wisconsin, Oregon
Michigan State
Record: 6-6 (3-6)
Wins: Western Michigan, Boston College, Youngstown State, UCLA, @Minnesota, Maryland
Losses: @USC, @Nebraska, @Indiana, Michigan, Penn State, @Iowa
Wisconsin
Record: 5-7 (3-6)
Wins: Miami OH, Middle Tennessee, Maryland, Washington, @Minnesota
Losses: @Alabama, @Michigan, Iowa, Ohio State, @Oregon, @Indiana, Illinois
Minnesota
Record: 6-6 (3-6)
Wins: Buffalo, Northwestern State, @Cal, Rutgers, Purdue, @Northwestern
Losses: @Ohio State, Nebraska, @Iowa, Michigan State, @Oregon, Wisconsin
UCLA
Record: 5-7 (3-7)
Wins: @UNLV, New Mexico, @Northwestern, Maryland, Nebraska
Losses: Utah, Penn State, @Michigan State, @Indiana, @Ohio State, Washington, @USC
Rutgers
Record: 5-7 (2-7)
Wins: Ohio, Miami OH, Norfolk St., @Purdue, Maryland
Loses: Iowa, @Minnesota, @Washington, Oregon, @Illinois, @Ohio State, Penn State
Northwestern
Record: 3-9 (1-8)
Wins: Western Illinois, UL Monroe, Purdue
Losses: @Tulane, Oregon, UCLA, @Penn State, @Nebraksa, USC, Michigan, Minnesota, @Illinois
Maryland
Record: 3-9 (0-9)
Wins: Florida Atlantic, Northern Illinois, Towson
Losses: @Wisconsin, Washington, Nebraska, @UCLA, Indiana, @Rutgers, @Illinois, Michigan, @Michigan State
Purdue
Record: 2-10 (0-9)
Wins: Ball State, Southern Illinois
Losses: USC, @Notre Dame, Illinois, @Minnesota, @Northwestern, Rugers, @Michigan, Ohio State, @Washington, Indiana
Final Standings
Penn State: 11-1 (8-1)
Oregon: 11-1 (8-1)
Illinois: 10-2 (8-1)
Michigan: 10-2 (8-1)
Ohio State: 10-2 (7-2)
USC: 8-4 (6-3)
Nebraska: 9-3 (6-3)
Iowa: 7-5 (5-4)
Indiana: 8-4 (5-4)
Washington: 8-4 (5-4)
Michigan State: 6-6 (3-6)
Wisconsin: 5-7 (3-6)
Minnesota: 6-6 (3-6)
UCLA: 5-7 (3-6)
Rutgers: 5-7 (2-7)
Northwestern: 3-9 (1-8)
Maryland: 3-9 (0-9)
Purdue: 2-10 (0-9)
More Michigan News:
5 Michigan football players in store for a breakout 2025 campaign
Paul Finebaum bashes Michigan, Jim Harbaugh, and the fans following the NCAA's ruling
National media react to NCAA's ruling on Michigan football
Realistic expectations for Michigan freshman QB Bryce Underwood in 2025
Urban Meyer shares one recruiting battle that he lost to Michigan that haunts him to this day