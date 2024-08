2024 Mississippi State Position Preview: Special Teams

BREAKING: Four-Star WR JJ Harrell tells me he has Committed to Mississippi State!



The 6โ€™2 185 WR from Sardis, MS chose the Bulldogs over Ole Miss, LSU, & Alabama



โ€œItโ€™s time to turn this program around, Iโ€™m here to win, Starkville IM HOME.๐Ÿถ๐Ÿถ๐Ÿถโ€https://t.co/z9ad0NekBG pic.twitter.com/TU6HuZTt4O