3 Mizzou Players Named to Preseason Coaches All-SEC Team
Two transfers and one returning starter for the Missouri Tigers earned spots on the Preseason Coaches All-SEC team, the conference announced Tuesday.
Offensive lineman Cayden Green was voted to the first-team one day after being voted as a second-team All-American by the Associated Press. He started all 13 games at left gurd for the Tigers last season, but is expected to make the move to left tackle this season.
Wide receiver Kevin Coleman Jr. earned a spot on the second-team, joining Missouri after spending last season with Mississippi State. No receiver returning to the SEC had more receiving yards in the conference last season, with Coleman catching 74 passes for 932 yards last year.
Finally, safety Jalen Catalon was named to the third-team defense, transferring to Missouri from UNLV. Catalon has plenty of experience in the SEC though, having spent 2019-2022 with Arkansas and 2023 with Texas.
Offense
First Team
- Quarterback - Garrett Nussmeier - LSU
- Running back - Le'Veon Moss - Texas A&M
- Running back - Quintrevion Wisner - Texas
- Wide receiver - Ryan Williams - Alabama
- Wide receiver - Cam Coleman - Auburn
- Tight end - Eli Stowers - Vanderbilt
- Offensive line - Kadyn Proctor - Alabama
- Offensive line - Cayden Green - Missouri
- Offensive line - Austin Barber - Florida
- Offensive line - DJ Campbell - Texas
- Offensive line - Fernando Carmona Jr. - Arkansas
- Center - Jake Slaughter - Florida
Second Team
- Quarterback - LaNorris Sellers - South Carolina
- Running back - Jaydn Ott - Oklahoma
- Running back - Caden Durham - LSU
- Wide receiver - Aaron Anderson - LSU
- Wide receiver - Kevin Coleman Jr. - Missouri
- Wide receiver - Eric Singleton - Auburn
- Tight end - Oscar Delp - Georgia
- Offensive line - Ar'maj Reed-Adams - Texas A&M
- Offensive line - Jaeden Roberts - Alabama
- Offensive line - Trey Zuhn III - Texas A&M
- Offensive line - Chase Bisontis - Texas A&M
- Center - Parker Brailsford - Alabama
Third Team
- Quarterback - DJ Lagway - Florida
- Running back - Nate Frazier - Georgia
- Running back - Jam Miller - Alabama
- Wide receiver - Zachariah Branch - Georgia
- Wide receiver - Chris Brazzell II - Tennessee
- Tight end - Miles Kitselman - Tennessee
- Offensive line - Earnest Greene III - Georgia
- Offensive line - Xavier Chaplin - Auburn
- Offensive line - Lance Heard - Tennessee
- Offensive line - Joshua Braun - Kentucky
- Offensive line - Trevor Goosby - Texas
- Center - Connor Lew - Auburn
Defense
First Team
- Defensive line - Dylan Stewart - South Carolina
- Defensive line - Colin Simmons - Texas
- Defensive line - Keldric Faulk - Auburn
- Defensive line - Christian Miller - Georgia
- Linebacker - Anthony Hill Jr. - Texas
- Linebacker - Whit Weeks - LSU
- Linebacker - CJ Allen - Georgia
- Defensive back - KJ Bolden - Georgia
- Defensive back - Daylen Everette - Georgia
- Defensive back - Michael Taaffe - Texas
- Defensive back - Jermod McCoy - Tennessee
Second Team
- Defensive line - Caleb Banks - Florida
- Defensive line - R Mason Thomas - Oklahoma
- Defensive line - Tim Keenan III - Alabama
- Defensive line - LT Overton - Alabama
- Linebacker - Deontae Lawson - Alabama
- Linebacker - Harold Perkins - LSU
- Linebacker - Suntarine Perkins - Ole Miss
- Defensive back - Jalon Kilgore - South Carolina
- Defensive back - Will Lee III - Texas A&M
- Defensive back - Malik Muhammad - Texas
- Defensive back - Domani Jackson - Alabama
- Defensive back - Keon Sabb - Alabama
Third Team
- Defensive line - Cam Ball - Arkansas
- Defensive line - Tyreak Sapp - Florida
- Defensive line - Zxavian Harris - Ole Miss
- Defensive line - Trey Moore - Texas
- Linebacker - Taurean York - Texas A&M
- Linebacker - Arion Carter - Tennessee
- Linebacker - Princewill Umanmielen - Ole Miss
- Defensive back - Boo Carter - Tennessee
- Defensive back - Isaac Smith - Mississippi State
- Defensive back - Jalen Catalon - Missouri
- Defensive back - Bray Hubbard - Alabama
Special Teams
First Team
- Place kicker - Peyton Woodring - Georgia
- Punter - Brett Thorson - Georgia
- Returner - Barion Brown - LSU
- Kickoff - Peyton Woodring - Georgia
- Long snapper - Beau Gardner - Georgia
- All purpose - Zachariah Branch - Georgia
Second Team
- Place kicker - Trey Smack - Florida
- Punter - Jack Bouwmeester - Texas
- Returner - Zachariah Branch - Georgia
- Kickoff - Trey Smack - Florida
- Long snaper - Rocco Underwood - Florida
- All purpose - Zavion Thomas - LSU
Third Team
- Place kicker - Lucas Carneiro - Ole Miss
- Place kicker - Alex McPherson - Auburn
- Punter - Aidan Laros - Kentucky
- Returner - Zavion Thomas - LSU
- Kickoff - Will Stone - Texas
- Long snapper - Ben Anderson - Oklahoma
- All purpose - Martel Hight - Vanderbilt