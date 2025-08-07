Wildcats Daily

How to Watch Northwestern Wildcats in NFL Preseason Week 1

Former Wildcats are set to take the field and compete in NFL Preseason action.

Gavin Dorsey

Indianapolis Colts defensive tackle Adetomiwa Adebawore (95) tackles Chicago Bears quarterback Caleb Williams (18) on Sunday, Sept. 22, 2024, during a game against the Chicago Bears at Lucas Oil Stadium in Indianapolis.
Indianapolis Colts defensive tackle Adetomiwa Adebawore (95) tackles Chicago Bears quarterback Caleb Williams (18) on Sunday, Sept. 22, 2024, during a game against the Chicago Bears at Lucas Oil Stadium in Indianapolis. / Christine Tannous/IndyStar / USA TODAY NETWORK via Imagn Images
In this story:

As of August 6, there are 19 former Northwestern football players signed to an NFL roster. The NFL preseason provides a prime opportunity for the athletes to compete for spots on the teams' 53-man regular season rosters, and strong performances in live game action could be convincing cases for undrafted ex-Wildcats to earn a full-time role.

NFL preseason action begins on Thursday, August 7, and games will be played over three weeks until Saturday, August 23. Here's how and when Wildcats fans can watch every former Northwestern athlete during Week 1 of the NFL preseason:

Thursday, August 7

Indianapolis Colts @ Baltimore Ravens
7:00 p.m. ET/6:00 p.m. CT
TV: NFL Network
Former 'Cats: Colts DL Adetomiwa Adebawore (NU 2019-22)

Las Vegas Raiders @ Seattle Seahawks
10:00 p.m. ET/9:00 p.m. CT
TV: NFL Network
Former 'Cats: Seahawks TE Marshall Lang (NU 2020-24), Seahawks RB Anthony Tyus III (NU 2021-23)

Friday, August 8

Cleveland Browns @ Carolina Panthers
7:00 p.m. ET/6:00 p.m. CT
TV: NFL Network
Former 'Cats: Browns DB Greg Newsome II (NU 2018-20), Browns DB Cam Mitchell (NU 2019-22)

Saturday, August 9

Pittsburgh Steelers @ Jacksonville Jaguars
7:00 p.m. ET/6:00 p.m. CT
TV: Local/NFL+ Subscription
Former 'Cats: Steelers DL Dean Lowry (NU 2012-15), Steelers WR Ben Skowronek (NU 2016-19), Steelers RB Evan Hull (NU 2019-22), Steelers DL Eku Leota (NU 2018-20)

Dallas Cowboys @ Los Angeles Rams
7:00 p.m. ET/6:00 p.m. CT
TV: Local/NFL+ Subscription
Former 'Cats: Cowboys DL Earnest Brown IV (NU 2017-20)

Tennessee Titans @ Tampa Bay Buccaneers
7:30 p.m. ET/6:30 p.m. CT
TV: Local/NFL+ Subscription
Former 'Cats: Titans OL Peter Skoronski (NU 2020-22), Titans OL Blake Hance (NU 2014-18), Buccaneers LB Anthony Walker Jr. (NU 2013-16)

New York Jets @ Green Bay Packers
8:00 p.m. ET/7:00 p.m. CT
TV: NFL Network
Former 'Cats: DB Garnett Hollis Jr. (NU 2020-23)

Sunday, August 10

Miami Dolphins @ Chicago Bears
1:00 p.m. ET/12:00 p.m. CT
TV: NFL Network
Former 'Cats: Dolphins WR Malik Washington (NU 2019-22), Dolphins OL Josh Priebe (NU 2020-23), Dolphins WR A.J. Henning (NU 2023-24), Bears TE Thomas Gordon (NU 2019-24)

New Orleans Saints @ Los Angeles Chargers
4:05 p.m. ET/3:00 p.m. CT
TV: NFL Network
Former 'Cats: Chargers OL Rashawn Slater

Read More Northwestern Wildcats Coverage

MORE: Rashawn Slater Carted Off During Los Angeles Chargers Training Camp

MORE: Bowl Eligibility Labeled as "In Sight" for Northwestern Wildcats


MORE: David Braun Takes Blame for Disappointing Season, Positive About Future

MORE: Former Northwestern, Ohio Running Back Joins Seattle Seahawks

MORE: Chicago Bears Sign Former Northwestern Tight End

MORE: Northwestern Set to Host 2027 Defensive Back at Wrigley Field Game

Published
Gavin Dorsey
GAVIN DORSEY

Gavin Dorsey is the Lead Writer for Northwestern Wildcats On SI and covers a handful of other teams in the On SI network. Before joining On SI in February 2025, he wrote for the Star Tribune and Inside NU while broadcasting college sports for both radio and television. Dorsey is a graduate of Northwestern's Medill School of Journalism, where he also studied psychology. In his free time, he enjoys running and being outdoors. Dorsey is currently a freelance writer for the Associated Press, covering Chicago area sports teams.

Home/Alumni