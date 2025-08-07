How to Watch Northwestern Wildcats in NFL Preseason Week 1
As of August 6, there are 19 former Northwestern football players signed to an NFL roster. The NFL preseason provides a prime opportunity for the athletes to compete for spots on the teams' 53-man regular season rosters, and strong performances in live game action could be convincing cases for undrafted ex-Wildcats to earn a full-time role.
NFL preseason action begins on Thursday, August 7, and games will be played over three weeks until Saturday, August 23. Here's how and when Wildcats fans can watch every former Northwestern athlete during Week 1 of the NFL preseason:
Thursday, August 7
Indianapolis Colts @ Baltimore Ravens
7:00 p.m. ET/6:00 p.m. CT
TV: NFL Network
Former 'Cats: Colts DL Adetomiwa Adebawore (NU 2019-22)
Las Vegas Raiders @ Seattle Seahawks
10:00 p.m. ET/9:00 p.m. CT
TV: NFL Network
Former 'Cats: Seahawks TE Marshall Lang (NU 2020-24), Seahawks RB Anthony Tyus III (NU 2021-23)
Friday, August 8
Cleveland Browns @ Carolina Panthers
7:00 p.m. ET/6:00 p.m. CT
TV: NFL Network
Former 'Cats: Browns DB Greg Newsome II (NU 2018-20), Browns DB Cam Mitchell (NU 2019-22)
Saturday, August 9
Pittsburgh Steelers @ Jacksonville Jaguars
7:00 p.m. ET/6:00 p.m. CT
TV: Local/NFL+ Subscription
Former 'Cats: Steelers DL Dean Lowry (NU 2012-15), Steelers WR Ben Skowronek (NU 2016-19), Steelers RB Evan Hull (NU 2019-22), Steelers DL Eku Leota (NU 2018-20)
Dallas Cowboys @ Los Angeles Rams
7:00 p.m. ET/6:00 p.m. CT
TV: Local/NFL+ Subscription
Former 'Cats: Cowboys DL Earnest Brown IV (NU 2017-20)
Tennessee Titans @ Tampa Bay Buccaneers
7:30 p.m. ET/6:30 p.m. CT
TV: Local/NFL+ Subscription
Former 'Cats: Titans OL Peter Skoronski (NU 2020-22), Titans OL Blake Hance (NU 2014-18), Buccaneers LB Anthony Walker Jr. (NU 2013-16)
New York Jets @ Green Bay Packers
8:00 p.m. ET/7:00 p.m. CT
TV: NFL Network
Former 'Cats: DB Garnett Hollis Jr. (NU 2020-23)
Sunday, August 10
Miami Dolphins @ Chicago Bears
1:00 p.m. ET/12:00 p.m. CT
TV: NFL Network
Former 'Cats: Dolphins WR Malik Washington (NU 2019-22), Dolphins OL Josh Priebe (NU 2020-23), Dolphins WR A.J. Henning (NU 2023-24), Bears TE Thomas Gordon (NU 2019-24)
New Orleans Saints @ Los Angeles Chargers
4:05 p.m. ET/3:00 p.m. CT
TV: NFL Network
Former 'Cats: Chargers OL Rashawn Slater
