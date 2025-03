How to Watch: Ole Miss Baseball vs. Florida Gators in Friday's Doubleheader Matchup

๐——๐—ข๐—จ๐—•๐—Ÿ๐—˜๐—›๐—˜๐—”๐——๐—˜๐—ฅ

Ole Miss ๐Ÿ†š Florida



First pitch for Game 1 is set for 3 p.m. at Swayze Field! pic.twitter.com/xzqZRfbg9r