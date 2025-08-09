PHOTO GALLERY: WVU Football Fall Camp Day 9

The West Virginia University football program held its third practice of fall camp Friday morning.
The Mountaineers went through their preseason drills, emphasizing fundamentals and toughness, continued to install the offense and defense, and worked on special teams.
West Virginia University defensive line coach William Green / Christopher Hall – West Virginia on SI
West Virginia University head coach Rich Rodriguez / Christopher Hall – West Virginia on SI
West Virginia University quarterback Nicco Marchiol / Christopher Hall – West Virginia on SI
Assistant Athletics Director/Head Coach for Strength and Conditioning Mike Joseph / Christopher Hall – West Virginia on SI
West Virginia University quarterback Khalil Wilkins / Christopher Hall – West Virginia on SI
West Virginia University receiver Preston Fox / Christopher Hall – West Virginia on SI
West Virginia University head coach Rich Rodriguez squirts water on receiver Oran Singleton Jr. while fielding a punt during fall camp / Christopher Hall – West Virginia on SI
West Virginia University receiver Cam Vaughn / Christopher Hall – West Virginia on SI
West Virginia University quarterback Jaylen Henderson / Christopher Hall – West Virginia on SI
West Virginia University receiver Jordan McCants / Christopher Hall – West Virginia on SI
West Virginia University defensive back Fred Perry / Christopher Hall – West Virginia on SI
West Virginia University quarterback Nicco Marchiol / Christopher Hall – West Virginia on SI
West Virginia University quarterback Max Anderson / Christopher Hall – West Virginia on SI
West Virginia University linebacker Ashton Woods (33) engages with tight end Coiln McBee (43) / Christopher Hall – West Virginia on SI
West Virginia University quarterback Max Brown / Christopher Hall – West Virginia on SI
West Virginia University offensive line coach Jake Bicknell Jr. / Christopher Hall – West Virginia on SI
West Virginia University offensive lineman Josh Aisosa / Christopher Hall – West Virginia on SI
West Virginia University head coach Rich Rodriguez / Christopher Hall – West Virginia on SI
West Virginia University quarterback Max Anderson / Christopher Hall – West Virginia on SI
West Virginia University Defensive Coordinator Zac Alley / West Virginia University quarterback Max Anderson
West Virginia University defensive lineman Asani Redwood / Christopher Hall – West Virginia on SI
West Virginia University quarterback Khalil Wilkins / Christopher Hall – West Virginia on SI
West Virginia University head coach Rich Rodriguez / Christopher Hall – West Virginia on SI
West Virginia University linebacker Ben Cutter / Christopher Hall – West Virginia on SI
West Virginia University running back Diore Hubbard / Christopher Hall – West Virginia on SI
West Virginia University receiver Justin Smith-Brown / Christopher Hall – West Virginia on SI
West Virginia University quarterback Nicco Marchiol / Christopher Hall – West Virginia on SI
West Virginia University head coach Rich Rodriguez / Christopher Hall – West Virginia on SI
West Virginia University running back Jahiem White / Christopher Hall – West Virginia on SI
West Virginia University receiver Camden Pitchford / Christopher Hall – West Virginia on SI
West Virginia University Defensive Coordinator Zac Alley / Christopher Hall – West Virginia on SI
West Virginia University quarterback Khalil Wilkins / Christopher Hall – West Virginia on SI
West Virginia University receiver Oran Singleton Jr. / West Virginia University quarterback Khalil Wilkins
West Virginia University Bandits Coach Jeff Casteel / Christopher Hall – West Virginia on SI
West Virginia University running back Cyncir Bowers / Christopher Hall – West Virginia on SI
West Virginia University receiver Tyshawn Dues / Christopher Hall – West Virginia on SI
West Virginia University quarterback Max Brown / Christopher Hall – West Virginia on SI
West Virginia University Inside Receivers Coach Logan Bradley / Christopher Hall – West Virginia on SI
West Virginia University running back Jahiem White / Christopher Hall – West Virginia on SI
West Virginia University punter Oliver Straw (41) / Christopher Hall – West Virginia on SI
West Virginia University quarterback Nicco Marchiol / Christopher Hall – West Virginia on SI
West Virginia University receiver Rodney Gallagher III / Christopher Hall – West Virginia on SI
West Virginia University Assistant Quarterbacks Coach/Assistant to the Head Coach Pat White / Christopher Hall – West Virginia on SI
West Virginia University receiver Cam Vaughn / Christopher Hall – West Virginia on SI
West Virginia University quarterback Jaylen Henderson / Christopher Hall – West Virginia on SI
West Virginia University receiver Rodney Gallagher III / Christopher Hall – West Virginia on SI
WVU FOOTBALL QUICK FACTS
West Virginia University is entering its 133rd football season.
First Year of Football: 1891
All-Time Record: 787-533-45 (.593)
All-Time Bowl Record: 17-24 (.415)
Last Postseason Appearance: 2024 Scooter’s Coffee Frisco Bowl vs. Memphis L 42-37
Lettermen Returning in 2025 (18)
Offense (6)
Jaden Bray, Preston Fox, Rodney Gallagher III, Nicco Marchiol, Jahiem White and Jarel Williams
Defense (10)
Caden Biser (LB), Israel Boyce (S), Reid Carrico (LB), Nate Gabriel (DL), Zae Jennings (S), Keyshawn Robinson (CB), Kekoura Tarnue (S), Ben Cutter (LB), Asani Redwood (DL), Hammond Russell IV (DL)
Specialists (2)
Preston Fox (KR/PR), Oliver Straw (P)
Starting Experience Returning
Offense (63)
Xavier Bausley (OL/11), Jaden Bray (WR/12), Preston
Fox (WR/12), Rodney Gallagher III (WR/10), Landen
Livingston (OL/1), Nicco Marchiol (QB/3), Jahiem
White (RB/14)
Defense (43)
Caden Biser (LB/1),Reid Carrico (LB/2), Ben Cutter
(LB/9), Asani Redwood (DL/1), Kekoura Tarnue (S/14),
Edward Vesterinen (DL/16)
Specialists (78)
Oliver Straw (P/37), Preston Fox (KR-PR/41)
Aug. 30 Robert Morris 2:00 p.m. (ESPN+)
Sept. 6 at Ohio 4:00 p.m. (ESPNU)
Sept. 13 Pitt 3:30 p.m. (ESPN)
Sept. 20 at Kansas TBA
Sept. 27 Utah TBA
Oct. 3 at BYU 10:30 p.m. (ESPN)
Oct. 18 at UCF TBA
Oct. 25 TCU TBA
Nov. 1 at Houston TBA
Nov. 8 Colorado TBA
Nov. 15 at Arizona State TBA
Nov. 29 Texas Tech TBA
Quick Hits: One RB Returns to Practice, Handling Redshirts, Secondary Progress + More
In the Gun Podcast: Can Three Former Mountaineers Become Game-Changers for the Steelers?
Garrett Greene Turning Heads at Bucs Camp After Flashy Catches in Practice
Zach Frazier Welcomes Baby Boy as Former WVU Star Enters New Chapter of Life
WVU's Scrimmage on Saturday Will Answer Questions the Depth Chart Can’t Yet