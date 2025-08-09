Mountaineers Now

PHOTO GALLERY: WVU Football Fall Camp Day 9

The West Virginia University football program held its third practice of fall camp Friday morning.

The Mountaineers went through their preseason drills, emphasizing fundamentals and toughness, continued to install the offense and defense, and worked on special teams.

West Virginia University defensive line coach William Green / Christopher Hall – West Virginia on SI
West Virginia University head coach Rich Rodriguez / Christopher Hall – West Virginia on SI
West Virginia University quarterback Nicco Marchiol / Christopher Hall – West Virginia on SI
Assistant Athletics Director/Head Coach for Strength and Conditioning Mike Joseph / Christopher Hall – West Virginia on SI
West Virginia University quarterback Khalil Wilkins / Christopher Hall – West Virginia on SI
West Virginia University receiver Preston Fox / Christopher Hall – West Virginia on SI
West Virginia University head coach Rich Rodriguez squirts water on receiver Oran Singleton Jr. while fielding a punt during fall camp / Christopher Hall – West Virginia on SI
West Virginia University receiver Cam Vaughn / Christopher Hall – West Virginia on SI
West Virginia University quarterback Jaylen Henderson / Christopher Hall – West Virginia on SI
West Virginia University receiver Jordan McCants / Christopher Hall – West Virginia on SI
West Virginia University defensive back Fred Perry / Christopher Hall – West Virginia on SI
West Virginia University quarterback Nicco Marchiol / Christopher Hall – West Virginia on SI
West Virginia University quarterback Max Anderson / Christopher Hall – West Virginia on SI
West Virginia University linebacker Ashton Woods (33) engages with tight end Coiln McBee (43) / Christopher Hall – West Virginia on SI
West Virginia University quarterback Max Brown / Christopher Hall – West Virginia on SI
West Virginia University offensive line coach Jake Bicknell Jr. / Christopher Hall – West Virginia on SI
West Virginia University offensive lineman Josh Aisosa / Christopher Hall – West Virginia on SI
West Virginia University head coach Rich Rodriguez / Christopher Hall – West Virginia on SI
West Virginia University quarterback Max Anderson / Christopher Hall – West Virginia on SI
West Virginia University Defensive Coordinator Zac Alley / West Virginia University quarterback Max Anderson
West Virginia University defensive lineman Asani Redwood / Christopher Hall – West Virginia on SI
West Virginia University quarterback Khalil Wilkins / Christopher Hall – West Virginia on SI
West Virginia University head coach Rich Rodriguez / Christopher Hall – West Virginia on SI
West Virginia University linebacker Ben Cutter / Christopher Hall – West Virginia on SI
West Virginia University running back Diore Hubbard / Christopher Hall – West Virginia on SI
West Virginia University receiver Justin Smith-Brown / Christopher Hall – West Virginia on SI
West Virginia University quarterback Nicco Marchiol / Christopher Hall – West Virginia on SI
West Virginia University head coach Rich Rodriguez / Christopher Hall – West Virginia on SI
West Virginia University running back Jahiem White / Christopher Hall – West Virginia on SI
West Virginia University receiver Camden Pitchford / Christopher Hall – West Virginia on SI
West Virginia University Defensive Coordinator Zac Alley / Christopher Hall – West Virginia on SI
West Virginia University quarterback Khalil Wilkins / Christopher Hall – West Virginia on SI
West Virginia University receiver Oran Singleton Jr. / West Virginia University quarterback Khalil Wilkins
West Virginia University Bandits Coach Jeff Casteel / Christopher Hall – West Virginia on SI
West Virginia University running back Cyncir Bowers / Christopher Hall – West Virginia on SI
West Virginia University receiver Tyshawn Dues / Christopher Hall – West Virginia on SI
West Virginia University quarterback Max Brown / Christopher Hall – West Virginia on SI
West Virginia University Inside Receivers Coach Logan Bradley / Christopher Hall – West Virginia on SI
West Virginia University running back Jahiem White / Christopher Hall – West Virginia on SI
West Virginia University punter Oliver Straw (41) / Christopher Hall – West Virginia on SI
West Virginia University quarterback Nicco Marchiol / Christopher Hall – West Virginia on SI
West Virginia University receiver Rodney Gallagher III / Christopher Hall – West Virginia on SI
West Virginia University Assistant Quarterbacks Coach/Assistant to the Head Coach Pat White / Christopher Hall – West Virginia on SI
West Virginia University receiver Cam Vaughn / Christopher Hall – West Virginia on SI
West Virginia University quarterback Jaylen Henderson / Christopher Hall – West Virginia on SI
West Virginia University receiver Rodney Gallagher III / Christopher Hall – West Virginia on SI

WVU FOOTBALL QUICK FACTS

West Virginia University is entering its 133rd football season.

First Year of Football: 1891

All-Time Record: 787-533-45 (.593)

All-Time Bowl Record: 17-24 (.415)

Last Postseason Appearance: 2024 Scooter’s Coffee Frisco Bowl vs. Memphis L 42-37

Lettermen Returning in 2025 (18)

Offense (6)

Jaden Bray, Preston Fox, Rodney Gallagher III, Nicco Marchiol, Jahiem White and Jarel Williams

Defense (10)

Caden Biser (LB), Israel Boyce (S), Reid Carrico (LB), Nate Gabriel (DL), Zae Jennings (S), Keyshawn Robinson (CB), Kekoura Tarnue (S), Ben Cutter (LB), Asani Redwood (DL), Hammond Russell IV (DL)

Specialists (2)

Preston Fox (KR/PR), Oliver Straw (P)

Starting Experience Returning

Offense (63)

Xavier Bausley (OL/11), Jaden Bray (WR/12), Preston

Fox (WR/12), Rodney Gallagher III (WR/10), Landen

Livingston (OL/1), Nicco Marchiol (QB/3), Jahiem

White (RB/14)

Defense (43)

Caden Biser (LB/1),Reid Carrico (LB/2), Ben Cutter

(LB/9), Asani Redwood (DL/1), Kekoura Tarnue (S/14),

Edward Vesterinen (DL/16)

Specialists (78)

Oliver Straw (P/37), Preston Fox (KR-PR/41)

WVU Football Schedule

Aug. 30 Robert Morris 2:00 p.m. (ESPN+)

Sept. 6 at Ohio 4:00 p.m. (ESPNU)

Sept. 13 Pitt 3:30 p.m. (ESPN)

Sept. 20 at Kansas TBA

Sept. 27 Utah TBA

Oct. 3 at BYU 10:30 p.m. (ESPN)

Oct. 18 at UCF TBA

Oct. 25 TCU TBA

Nov. 1 at Houston TBA

Nov. 8 Colorado TBA

Nov. 15 at Arizona State TBA

Nov. 29 Texas Tech TBA

