Army-Navy Game History: Record & Full List of Winners
One of the oldest rivalries in college football returns this Saturday, as Army and Navy will face off for the 126th time history. In less than 48 hours, thousands of cadets and Midshipmen will march in unison from Camden Yards to the football field as both teams prepare for the game which was first played back in 1890.
The Army-Navy game has been played nearly every since that first meeting between the two teams in 1890, when Navy shut out Army 24-0. The game has taken place all but 10 times since 1890; in 1894-1898, 1909, 1917-18 and 1928-29. Since 1930, the game has been played every single year.
Before the game begins, here’s a look back at the history of one of the most storied rivalries.
Army-Navy year-by-year results
Year
Winner
Score
1890
Navy
24-0
1891
Army
32-16
1892
Navy
12-4
1893
Navy
6-4
1899
Army
17-5
1900
Navy
11-7
1901
Army
11-5
1902
Army
22-8
1903
Army
40-5
1904
Army
11-0
1905
Tie
6-6
1906
Navy
10-0
1907
Navy
6-0
1908
Army
6-4
1910
Navy
3-0
1911
Navy
3-0
1912
Navy
6-0
1913
Army
22-9
1914
Army
20-0
1915
Army
14-0
1916
Army
15-7
1919
Navy
6-0
1920
Navy
7-0
1921
Navy
7-0
1922
Army
17-14
1923
Tie
0-0
1924
Army
12-0
1925
Army
10-3
1926
Tie
21-21
1927
Army
14-9
1930
Army
6-0
1931
Army
17-7
1932
Army
20-0
1933
Army
12-7
1934
Navy
3-0
1935
Army
28-6
1936
Navy
7-0
1937
Army
6-0
1938
Army
14-7
1939
Navy
10-0
1940
Navy
14-0
1941
Navy
14-6
1942
Navy
14-0
1943
Navy
13-0
1944
Army
23-7
1945
Army
32-13
1946
Army
21-18
1947
Army
21-0
1948
Tie
21-21
1949
Army
38-0
1950
Navy
14-2
1951
Navy
42-7
1952
Navy
7-0
1953
Army
20-7
1954
Navy
27-20
1955
Army
14-6
1956
Tie
7-7
1957
Navy
14-0
1958
Army
22-6
1959
Navy
43-12
1960
Navy
17-12
1961
Navy
13-7
1962
Navy
34-14
1963
Navy
21-15
1964
Army
11-8
1965
Tie
7-7
1966
Army
20-7
1967
Navy
19-14
1968
Army
21-14
1969
Army
27-0
1970
Navy
11-7
1971
Army
24-23
1972
Army
23-15
1973
Navy
51-0
1974
Navy
19-0
1975
Navy
30-6
1976
Navy
38-10
1977
Army
17-14
1978
Navy
28-0
1979
Navy
31-7
1980
Navy
33-6
1981
Tie
3-3
1982
Navy
24-7
1983
Navy
42-13
1984
Army
28-11
1985
Navy
17-7
1986
Army
27-7
1987
Army
17-3
1988
Army
20-15
1989
Navy
19-17
1990
Army
30-20
1991
Navy
24-3
1992
Army
25-24
1993
Army
16-14
1994
Army
22-20
1995
Army
14-13
1996
Army
28-24
1997
Navy
39-7
1998
Army
34-30
1999
Navy
19-9
2000
Navy
30-28
2001
Army
26-17
2002
Navy
58-12
2003
Navy
34-6
2004
Navy
42-13
2005
Navy
42-23
2006
Navy
26-14
2007
Navy
38-3
2008
Navy
34-0
2009
Navy
17-3
2010
Navy
31-17
2011
Navy
27-21
2012
Navy
17-13
2013
Navy
34-7
2014
Navy
17-10
2015
Navy
21-17
2016
Army
21-17
2017
Army
14-13
2018
Army
17-10
2019
Navy
31-7
2020
Army
15-0
2021
Navy
17-13
2022
Army
20-17 (double OT)
2023
Army
17-11
2024
Navy
31-13
Army-Navy Rivalry: Who has won the most games?
Navy has the upper hand in their rivalry with Army, winning seven more games than Army over the course of their annual matchups. Navy also owns the longest winning streak, having won 14 consecutive games against Army from 2002-2015.
Navy won last year’s game over Army 31-13, but Army has been slightly better as of late. Army has won six of the last 10 games over the Midshipmen.
Army-Navy record
Army: 55-63-7
Navy: 63-55-7