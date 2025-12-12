SI

Army-Navy Game History: Record & Full List of Winners

Army and Navy will face off for the 126th time on Saturday.

Eva Geitheim

The Army-Navy game takes place this Saturday.
The Army-Navy game takes place this Saturday. / Danny Wild-Imagn Images
In this story:

One of the oldest rivalries in college football returns this Saturday, as Army and Navy will face off for the 126th time history. In less than 48 hours, thousands of cadets and Midshipmen will march in unison from Camden Yards to the football field as both teams prepare for the game which was first played back in 1890.

The Army-Navy game has been played nearly every since that first meeting between the two teams in 1890, when Navy shut out Army 24-0. The game has taken place all but 10 times since 1890; in 1894-1898, 1909, 1917-18 and 1928-29. Since 1930, the game has been played every single year.

Before the game begins, here’s a look back at the history of one of the most storied rivalries.

Army-Navy year-by-year results

Year

Winner

Score

1890

Navy

24-0

1891

Army

32-16

1892

Navy

12-4

1893

Navy

6-4

1899

Army

17-5

1900

Navy

11-7

1901

Army

11-5

1902

Army

22-8

1903

Army

40-5

1904

Army

11-0

1905

Tie

6-6

1906

Navy

10-0

1907

Navy

6-0

1908

Army

6-4

1910

Navy

3-0

1911

Navy

3-0

1912

Navy

6-0

1913

Army

22-9

1914

Army

20-0

1915

Army

14-0

1916

Army

15-7

1919

Navy

6-0

1920

Navy

7-0

1921

Navy

7-0

1922

Army

17-14

1923

Tie

0-0

1924

Army

12-0

1925

Army

10-3

1926

Tie

21-21

1927

Army

14-9

1930

Army

6-0

1931

Army

17-7

1932

Army

20-0

1933

Army

12-7

1934

Navy

3-0

1935

Army

28-6

1936

Navy

7-0

1937

Army

6-0

1938

Army

14-7

1939

Navy

10-0

1940

Navy

14-0

1941

Navy

14-6

1942

Navy

14-0

1943

Navy

13-0

1944

Army

23-7

1945

Army

32-13

1946

Army

21-18

1947

Army

21-0

1948

Tie

21-21

1949

Army

38-0

1950

Navy

14-2

1951

Navy

42-7

1952

Navy

7-0

1953

Army

20-7

1954

Navy

27-20

1955

Army

14-6

1956

Tie

7-7

1957

Navy

14-0

1958

Army

22-6

1959

Navy

43-12

1960

Navy

17-12

1961

Navy

13-7

1962

Navy

34-14

1963

Navy

21-15

1964

Army

11-8

1965

Tie

7-7

1966

Army

20-7

1967

Navy

19-14

1968

Army

21-14

1969

Army

27-0

1970

Navy

11-7

1971

Army

24-23

1972

Army

23-15

1973

Navy

51-0

1974

Navy

19-0

1975

Navy

30-6

1976

Navy

38-10

1977

Army

17-14

1978

Navy

28-0

1979

Navy

31-7

1980

Navy

33-6

1981

Tie

3-3

1982

Navy

24-7

1983

Navy

42-13

1984

Army

28-11

1985

Navy

17-7

1986

Army

27-7

1987

Army

17-3

1988

Army

20-15

1989

Navy

19-17

1990

Army

30-20

1991

Navy

24-3

1992

Army

25-24

1993

Army

16-14

1994

Army

22-20

1995

Army

14-13

1996

Army

28-24

1997

Navy

39-7

1998

Army

34-30

1999

Navy

19-9

2000

Navy

30-28

2001

Army

26-17

2002

Navy

58-12

2003

Navy

34-6

2004

Navy

42-13

2005

Navy

42-23

2006

Navy

26-14

2007

Navy

38-3

2008

Navy

34-0

2009

Navy

17-3

2010

Navy

31-17

2011

Navy

27-21

2012

Navy

17-13

2013

Navy

34-7

2014

Navy

17-10

2015

Navy

21-17

2016

Army

21-17

2017

Army

14-13

2018

Army

17-10

2019

Navy

31-7

2020

Army

15-0

2021

Navy

17-13

2022

Army

20-17 (double OT)

2023

Army

17-11

2024

Navy

31-13

Army-Navy Rivalry: Who has won the most games?

Navy has the upper hand in their rivalry with Army, winning seven more games than Army over the course of their annual matchups. Navy also owns the longest winning streak, having won 14 consecutive games against Army from 2002-2015.

Navy won last year’s game over Army 31-13, but Army has been slightly better as of late. Army has won six of the last 10 games over the Midshipmen.

Army-Navy record

Army: 55-63-7
Navy: 63-55-7

More College Football on Sports Illustrated

feed

Published
Eva Geitheim
EVA GEITHEIM

Eva Geitheim is a contributor to the Breaking and Trending News team at Sports Illustrated. Prior to joining SI in December 2024, she wrote for Newsweek, Gymnastics Now and Dodgers Nation. A Bay Area native, she has a bachelor's in communications from UCLA. When not writing, she can be found baking or re-watching Gilmore Girls.

Home/College Football