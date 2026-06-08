Mercado de fichajes: Darwin Núñez quiere volver con el Liverpool; Vlahovic, Olise, Casadó, Valverde, Vuskovic y más

El Mundial 2026 está por dar inicio, pero a pesar de eso, los famosos rumores del Fútbol de Estufa tendrán presencia todo este verano, comenzando a cocinarse varios movimientos dentro de LaLiga de España y la Premier League de Inglaterra, sonando con fuerza los nombres del uruguayo Darwin Núñez (Al Hilal), el serbio Dusan Vlahovic (Juventus), el francés Michael Olise (Bayern Múnich), el español Marc Casadó (Barcelona), el croata Luka Vuskovic (Tottenham), el italiano Raoul Bellanova (Atalanta), entre otros más.



Aquí están las últimas noticias de rumores de traspasos:

Este artículo fue publicado originalmente en SI FC.

Premier League

Morgan Gibbs-White es una alternativa para el Arsenal | Alex Pantling/GettyImages

El delantero serbio Dusan Vlahovic planea juntarse una vez más con la Juventus de Italia para charlar sobre su renovación de contrato antes de que expire en este verano. El deseo del atacante es mantenerse en Turín, pero aún así consideraría ofertas tanto del Chelsea como del Newcastle United si no se llega a un acuerdo con la Vecchia Signora. (Fuente: Gazzetta dello Sport)

Luego del nombramiento del español Andoni Iraola como nuevo técnico del Liverpool, el equipo de Anfield se perfila como un posible destino para el delantero del Bournemouth, el brasileño Rayan Vitor, quien fue dirigido por el timonel en los Cherries durante la pasada temporada. No obstante, eso solamente será posible hasta enero cuando se active una cláusula de rescisión de 150 millones de dólares (130 mdl). Dicha cifra ira disminuyendo gradualmente en los siguientes mercados de fichajes. (Fuente: The i Paper)

El delantero uruguayo Darwin Núñez espera regresar al Liverpool este verano si su contrato con el Al Hilal de Arabia Saudita se rescinde como se tiene previsto, mas un retorno con los Reds es poco realista. En cambio, tanto el Chelsea como el Newcastle están interesados en llevarlo a sus filas. (Fuente: Fichajes.net)

Por otro lado, el Arsenal ve al centrocampista Morgan Gibbs-White, del Nottingham Forest, como una posible alternativa si no logra conseguir el fichaje del mediocentro ofensivo Morgan Rogers, del Aston Villa, quien es pretendido por el PSG de Francia. (Fuente: The Sun)

Con respecto al Manchester United, está estudiando la posibilidad de fichar de nuevo al guardameta Sam Johnstone, procedente del Wolverhampton Wanderers. El elemento de 33 años, formado en la cantera de los Red Devils, está interesado en el traspaso por motivos familiares. (Fuente: Alan Nixon)

Sobre el Manchester City, la salida del español Rodri Hernández sólo se contemplará una vez que se haya fichado a un nuevo centrocampista, preferiblemente Elliot Anderson del Nottingham Forest. (Fuente: El Nacional)

Raoul Bellanova es del agrado del Nottingham Forest y el Tottenham | ISABELLA BONOTTO/GettyImages

Desde la Serie A de Italia se dice que el Atalanta está dispuesto a vender en este verano al versátil lateral Raoul Bellanova, pues es del agrado del Nottingham Forest y el Tottenham Hotspur. Los de Bérgamo han pedido alrededor de 23 mdd (20 mde; 17 mdl). (Fuente: Tuttomercatoweb)

El guardameta del AC Milán de Italia, el francés Mike Maignan, podría solicitar su traspaso luego del mal final de temporada que tuvo el equipo rossoneri junto al posterior despido del entrenador Massimiliano Allegri. Se dice que el Chelsea está dispuesto a retomar las negociaciones, las cuales estuvieron a punto de concretarse el año pasado. (Fuente: Calciomercatto)

Asimismo, el joven defensa croata Luka Vuskovic está dispuesto a dejar al Tottenham en este verano. Varios clubes de la Premier League han levantado las manos, además del Bayern Múnich de Alemania. (Fuente: Gianluigi Longari)

Del mismo modo, el portero del PSG, Lucas Chevalier, podría abandonar el club tras no lograr consolidarse como titular. El Aston Villa y los Spurs están considerando su traspaso, mientras que el interés del Newcastle se ha desvanecido gracias a la posible llegada del francés Ewen Jaouen, del Stade de Reims de Francia. (Fuente: Media Foot)

Finalmente, los Citizens se han sumado a la puja por el extremo derecho del Everton, el senegalés Iliman Ndiaye, quien estaría dispuesto a unirse al club aun cuando no hay garantías de que tendrá un lugar en el once titular. (Fuente: Allan Nixon)

LaLiga

Marc Casadó podría fichar con el AS Mónaco | Aitor Alcalde Colomer/GettyImages

El nuevo entrenador del Real Madrid, el portugués José Mourinho, está presionando para fichar a sus compatriotas del PSG, Vitinha Ferreira y Joao Neves. De no concretarse sus peticiones, se buscarían los fichajes del centrocampista del Chelsea, el argentino Enzo Fernández, así como del portugués Mateus Fernandes del West Ham United de Inglaterra y del delantero francés Michael Olise del Bayern Múnich de Alemania. (Fuente: Defensa Central)

Sobre este tema, se dice que Michael Olise está consciente del interés merengue y que estaría dispuesto a aceptar el traspaso si llega la esperada oferta. (Fuente: Ramón Álvarez de Mon)

Con respecto al Barcelona, Marc Casadó estaría cerca de dejar al club para fichar con el AS Mónaco de Francia. Incluso varios clubes de la Premier League como el Aston Villa, el Brighton & Hove Albion, el Crystal Palace, el Everton, el Manchester United, el Newcastle United y el Nottingham Forest mantuvieron conversaciones, pero tiraron la toalla en las negociaciones. (Fuente: TEAMtalk)

El Real Madrid no quiere deshacerse de Federico Valverde, pero no se cierra a escuchar ofertas | Soccrates Images/GettyImages

Aunque el Real Madrid no tiene ganas de vender al centrocampista uruguayo Federico Valverde, estaría abierto a escuchar ofertas superiores a los 115 mdd (100 mde). El Manchester United figura entre los grandes clubes de Europa que podrían presentar una propuesta de este tipo. (Fuente: El Nacional)

Darwin Núñez figura en la lista de alternativas que tiene el Barcelona si no logra adquirir al goleador argentino Julián Álvarez del Atlético de Madrid. Dichas conversaciones se han mantenido durante las negociaciones con el Al Hilal por el defensa portugués Joao Cancelo, quien está a nada de continuar su carrera con los culés. (Fuente: Mundo Deportivo)

Finalmente, el Real Madrid está considerando la oferta de 29 mdd (25 mde) que el Brentford de Inglaterra envió por el joven centrocampista Thiago Pitarch. (Fuente: Fichajes.net)

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