Mercado de fichjes: el Liverpool compite con el Manchester United por Tchouaméni; Olmo, Gvardiol, Vlahović y más

El Mundial se lleva toda la atención en el mundo del fútbol, incluida la de los clubes que buscan los mejores jugadores para reforzar sus plantillas de cara a la nueva temporada. El mercado de fichajes aún no está abierto pero los grandes clubes de la Premier League y LaLiga ya se están moviendo.

Clubes como el FC Barcelona, el Real Madrid, el Manchester City o el Liverpool prometen ser protagonistas en la ventana de transferencias y nos darán un verano muy animado.

A continuación veamos los últimos rumores y movimientos del mercado de fichajes.

Este artículo fue publicado originalmente en SI FC

Premier League

El centrocampista del West Ham United, Mateus Fernandes, era uno d elos objetivos de José Mourinho para el Real Madrid. Sin embargo, el jugador se ha decantado por el Manchester United, que sigue negociando con la esperanza de rebajar el precio de venta que piden los Hammers. (Fuente: Shaun Connolly)

Mientras, tanto el Manchester United como el Liverpool están intentando cerrar un acuerdo para fichar al centrocampista del Real Madrid Aurélien Tchouaméni, aunque los blancos se mantienen firmes en su decisión de no vender al francés. (Fuente: Tutto Juve)

Joško Gvardiol sigue en conversaciones con el Manchester City para renovar su contrato. A pesar de los intentos del Bayern Múnich y del Barcelona por ficharlo, las negociaciones para su renovación en el Etihad Stadium avanzan de forma positiva. (Fuente: Ben Jacobs)

Joško Gvardiol, Manchester City | James Gill - Danehouse/GettyImages

El Chelsea está intentando cerrar el fichaje del centrocampista del Barcelona Dani Olmo. A petición del entrenador Xabi Alonso, los Blues están preparando una oferta de unos 81 millones de dólares (70 millones de euros). (Fuente: Fichajes)

El Manchester United ha mostrado interés por el delantero del Lille Matías Fernández-Pardo y por el centrocampista del Nápoles Fisayo Dele-Bashiru, este último formado en la cantera del Manchester City. (Fuente: Sky Sports)

A Federico Chiesa se le permitirá abandonar el Liverpool por una cantidad de unos 23 millones de dólares (20 millones de euros). (Fuente: Mark Brus)

LaLiga

La cláusula de rescisión de Julián Álvarez, fijada en 577 millones de dólares (500 millones de euros), es compleja e incluye mecanismos que permiten a determinados clubes de la Champions League cerrar un acuerdo por unos 173 millones de dólares (150 millones de euros). El Barcelona es uno de esos clubes y el internacional argentino está deseando dar el salto. (Fuente: GIVEMESPORT)

José Mourinho ha pedido al Real Madrid que considere ofertas por el centrocampista Eduardo Camavinga, ya que cree que es poco probable que el francés tenga muchos minutos la próxima temporada. (Fuente: El Nacional)

Camavinga, Real Madrid | Europa Press Sports/GettyImages

Jorge Mendes ha propuesto a la pareja del Manchester City formada por Rúben Dias y Matheus Nunes como posibles fichajes para el Real Madrid. (Fuente: El Chiringuito)

El Barcelona desconoce si el interés del Manchester City por el lateral izquierdo Alejandro Balde es real, pero tiene claro que el jugador de 22 años estará disponible para su traspaso este verano. (Fuente: MARCA)

El Real Betis es el último equipo en mostrar interés por el centrocampista del Barcelona Marc Casadó. (Fuente: SPORT)

El Real Madrid se prepara para el interés que despierta el centrocampista de 21 años César Palacios. Tanto Osasuna en LaLiga y el Como de la Serie A se perfilan como posibles destinos. (Fuente: AS)

Otras ligas

La Roma necesita recaudar 58 millones de dólares (50 millones de euros) antes de que termine junio, pero está decidida a hacerlo sin vender a sus grandes estrellas. El Chelsea ha visto cómo se rechazaba una oferta de este tipo por el portero Mile Svilar. (Fuente: Corriere dello Sport)

Mile Svilar, AS Roma | Mondadori Portfolio/GettyImages

Por su parte, la Juventus se prepara para decir adiós al delantero Dušan Vlahović, y se ha confirmado el interés de los italianos por Gabriel Jesús, el jugador del Arsenal. (Fuente: Tuttomercatoweb)

Además de Gabriel Jesús, la Juventus también se ha interesado por el delantero del Chelsea Nicolás Jackson, que podría regresar al club. (Fuente: Romeo Agresti)

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